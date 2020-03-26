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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.227,100,6713,41
İş Bankası (C)4,852,54-24,34
İş Bankası (Kur.)304.381,5010,0044,94
İş Fin.Kir.2,921,39-23,16
İş Girişim3,254,84-14,47
İş GMYO1,283,23-27,27
İş Y. Men. Değ.3,601,12-10,60
İş Yat. Ort.2,19-2,2335,91
İşbir Holding450,002,394,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,402,56-35,48
İttifak Holding1,882,73-49,46
İz Hayvancılık Tarım1,850,00-29,29
İzmir Demir Çelik8,500,003,79
İzmir Fırça1,419,30-21,67
Jantsa Jant Sanayi49,7210,00-14,72
Kafein Yazılım12,679,9813,73
Kapital Yat. Holding2,37-1,25-2,07
Kaplamin4,609,26-17,12
Kardemir (A)1,972,07-25,66
Kardemir (B)1,941,57-26,52
Kardemir (D)1,951,04-26,69
Karel Elektronik13,983,56-3,79
Karsan Otomotiv1,311,55-17,09
Karsu Tekstil1,673,73-48,46
Kartonsan319,100,22-18,16
Katmerciler Ekipman2,384,85-38,02
Kent Gıda163,402,51-7,05
Kerevitaş Gıda3,021,00-7,36
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-45,45
Kiler GMYO2,024,12-46,70
Klimasan Klima12,459,98-43,61
Koç Holding14,194,19-30,17
Konfrut Gıda6,222,30-20,46
Konya Çimento182,508,44-32,73
Kordsa Teknik Tekstil9,104,24-28,44
Koza Altın65,955,69-10,94
Koza Madencilik9,818,40-2,19
Körfez GMYO1,556,90-35,15
Kristal Kola1,159,52-23,84
Kron Telekomünikasyon17,044,3533,96
Kuştur Kuşadası Turizm26,08-1,5810,04
Kuyumcukent Gayrimenkul1,175,41-29,09
Kütahya Porselen5,8310,00-11,93
Lider Faktoring2,856,34-22,34
Link Bilgisayar21,709,9319,56
Logo Yazılım63,754,514,85
Lokman Hekim Sağlık6,8210,0017,99
Lüks Kadife5,519,98-36,23
Makina Takım1,179,35-37,77
Mardin Çimento5,120,79-13,51
Marka Yatırım Holding0,829,33-30,51
Marmaris Altınyunus51,003,91-28,17
Marshall41,749,96-12,20
Martı GMYO0,734,29-27,72
Martı Otel0,585,45-36,26
Mavi Giyim36,947,45-36,20
Mazhar Zorlu Holding10,996,49-9,10
Mega Polietilen1,446,67-34,55
Menderes Tekstil1,069,28-19,08
Mensa0,254,17-21,88
Merit Turizm12,504,17-35,70
Merko Gıda1,039,57-1,90
Metal Gayrimenkul0,668,20-27,47
Metemtur Otelcilik1,333,10-25,28
Metro Holding0,924,55-33,33
Metro Petrol ve Tesisleri1,136,60-42,35
Metro Yatırım Ortaklığı4,73-2,07-41,75
Migros Ticaret23,300,52-3,80
Milpa1,903,83-13,24
Mistral GMYO1,558,39-17,99
MLP Sağlık15,303,31-4,37
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-5,56-25,44
Mondi Tire Kutsan4,7310,0014,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret14,159,9511,24
Net Holding1,386,15-46,92
Netaş Telekom.10,383,18-20,52
Niğbaş Niğde Beton5,70-7,32-8,06
Nuh Çimento9,361,85-21,21
Nurol GMYO2,589,79-27,73
Odaş Elektrik1,336,40-8,00
Olmuksan-IP3,939,7853,46
Orge Enerji Elektrik3,566,59-28,23
Orma Orman Mahsulleri3,908,3341,30
Osmanlı Menkul5,952,9441,67
Ostim Endüstriyel Yat1,389,52-17,86
Otokar108,601,50-26,14
Oyak Yat. Ort.5,489,82135,19
Oylum Sınai Yatırımlar2,439,95-21,33
Özak GMYO2,191,86-14,79
Özbal Çelik Boru1,269,57-21,83
Özderici GMYO1,028,51-35,03
Özerden Plastik1,999,94-12,72
Panora GMYO4,231,44-24,87
Papilon Savunma8,443,818,90
Park Elek.Madencilik2,589,79-15,41
Parsan12,253,81-27,69
Pegasus31,409,94-63,66
Peker GMYO2,352,17-24,92
Penguen Gıda2,799,8434,78
Pera GMYO0,654,84-30,85
Pergamon Dış Ticaret6,86-0,58-14,46
Petkim3,150,96-17,32
Petrokent Turizm108,002,96-15,69
Pınar Et ve Un10,070,009,81
Pınar Su2,599,7511,64
Pınar Süt11,775,75-7,10
Plastikkart7,459,88-19,63
Polisan Holding1,865,68-38,61
Politeknik Metal62,504,69-17,84
Prizma Press Matbaacılık4,395,782,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,20-0,215,09
QNB Finans Fin. Kir.128,90-9,99-0,15
QNB Finansbank38,70-6,113,20
Ral Yatırım Holding7,51-6,1310,44
Ray Sigorta2,417,11-29,53
Reysaş GMYO5,3910,0017,43
Reysaş Lojistik5,809,8532,42
Rhea Girişim1,579,7931,93
Rodrigo Tekstil1,271,60-29,83
Royal Halı1,680,6022,63
RTA Laboratuvarları6,399,98175,43
Sabancı Holding7,883,14-17,40
Safkar Ege Soğutmacılık2,457,9312,39
Salix Yatırım Holding5,302,12-26,49
Sanel Mühendislik3,48-0,57-14,07
Sanifoam Sünger4,842,76-3,20
Sanko Pazarlama5,119,89-33,98
Saray Matbaacılık1,229,91-31,84
Sarkuysan4,909,871,45
Sasa Polyester6,6010,00-14,62
Say Reklamcılık2,369,775,36
Sekuro Plastik3,919,83-27,05
Selçuk Ecza Deposu8,655,8841,80
Selçuk Gıda1,48-1,33-13,95
Senkron Güvenlik1,679,87-38,83
Serve Film Prodüksiyon1,430,70-10,06
Servet GMYO9,049,986,35
Seyitler Kimya9,402,6238,44
Silverline Endüstri1,559,93-28,24
Sinpaş GMYO0,902,27-22,41
Smartiks Yazılım7,429,93-24,36
Soda Sanayii4,883,17-21,04
Sodaş Sodyum Sanayii13,7510,0040,74
Söktaş2,057,33-22,64
Sönmez Filament3,856,65-21,11
Sönmez Pamuklu3,827,00-22,36
Sumaş Suni Tahta9,007,78-9,09
Şeker Fin. Kir.4,719,53-1,46
Şekerbank0,894,71-32,06
Şişe Cam4,051,50-23,15
Şok Marketler8,781,39-18,40
T. Halk Bankası5,031,82-14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,986,07-35,83
T.S.K.B.0,951,06-21,49
T.Tuborg12,862,888,07
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,991,53-1,54
TAV Havalimanları17,619,99-35,17
Taze Kuru Gıda5,990,50-17,27
Tek-Art Turizm0,789,86-38,10
Tekfen Holding12,742,33-34,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,349,8827,14
Temapol Polimer Plastik3,919,83-25,10
TGS Dış Ticaret3,0810,00-34,05
Tofaş Oto. Fab.16,773,52-28,03
Torunlar GMYO1,845,14-33,09
Trabzon Liman8,133,57-23,73
Trabzonspor Sportif2,369,779,77
Trakya Cam2,733,41-22,00
Trend GMYO1,589,72-28,18
TSKB GMYO1,388,662,99
Tuğçelik3,009,89-24,05
Tukaş8,701,16-29,55
Turcas Petrol1,904,97-28,84
Turkcell13,533,28-1,96
Tümosan Motor ve Traktör4,114,58-35,88
Tüpraş78,303,09-38,25
Türk Hava Yolları9,255,47-36,03
Türk Prysmian Kablo2,809,807,69
Türk Telekom7,006,38-5,02
Türk Traktör40,203,40-24,02
Türker Proje Gayrimenkul29,405,45-30,00
Ufuk Yatırım2,633,951,94
Ulaşlar Turizm Yat.1,339,92-37,26
Ulusoy Elektrik28,821,128,35
Ulusoy Un Sanayi4,43-1,5615,97
Umpaş Holding0,402,56-35,48
Uşak Seramik1,139,71-33,14
Utopya Turizm2,929,77-40,65
Uzertaş Boya2,339,914,95
Ülker Bisküvi19,36-0,05-13,42
Ünye Çimento3,700,82-31,23
Vakıf Fin. Kir.1,604,58-33,88
Vakıf GMYO1,934,89-21,86
Vakıf Yat. Ort.1,623,85-30,47
Vakıflar Bankası4,722,16-14,34
Vakko Tekstil3,929,80-13,66
Vanet Gıda1,080,00-24,48
Verusa Holding14,224,56-23,38
Verusaturk Girisim3,506,38-35,06
Vestel10,272,19-18,62
Vestel Beyaz Eşya15,801,67-26,85
Viking Kağıt4,329,92131,02
Yapı Kredi Koray GMYO2,019,84-16,94
Yapı ve Kredi Bank.1,943,74-21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,851,74-6,70
Yataş5,420,93-26,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,389,52-14,29
Yeni Gimat GMYO12,75-0,16-2,00
Yeşil GMYO0,380,00-40,63
Yeşil Yapı0,372,78-43,94
Yeşil Yatırım Holding8,338,04-25,82
Yibitaş İnşaat Malzeme4.999,900,0069,78
Yonga Mobilya9,621,694,11
Yükselen Çelik5,777,45-5,87
Yünsa8,289,96-17,94
Zorlu Enerji1,062,91-34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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