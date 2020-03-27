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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.

27.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:30
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.200,00-0,0813,32
İş Bankası (C)4,69-3,30-26,83
İş Bankası (Kur.)304.381,5044,94
İş Fin.Kir.2,69-7,88-29,21
İş Girişim3,10-4,62-18,42
İş GMYO1,21-5,47-31,25
İş Y. Men. Değ.3,898,06-3,40
İş Yat. Ort.2,03-7,3125,98
İşbir Holding425,00-5,56-1,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,39-2,50-37,10
İttifak Holding1,77-5,85-52,42
İz Hayvancılık Tarım1,75-5,41-33,12
İzmir Demir Çelik8,30-2,351,34
İzmir Fırça1,39-1,42-22,78
Jantsa Jant Sanayi50,802,17-12,86
Kafein Yazılım12,700,2414,00
Kapital Yat. Holding2,24-5,49-7,44
Kaplamin4,926,96-11,35
Kardemir (A)1,90-3,55-28,30
Kardemir (B)1,89-2,58-28,41
Kardemir (D)1,88-3,59-29,32
Karel Elektronik12,87-7,94-11,42
Karsan Otomotiv1,23-6,11-22,15
Karsu Tekstil1,712,40-47,22
Kartonsan317,50-0,50-18,57
Katmerciler Ekipman2,25-5,46-41,41
Kent Gıda158,00-3,30-10,13
Kerevitaş Gıda2,90-3,97-11,04
Kervansaray Yat. Holding0,28-6,67-49,09
Kiler GMYO1,92-4,95-49,34
Klimasan Klima12,37-0,64-43,98
Koç Holding13,46-5,14-33,76
Konfrut Gıda6,00-3,54-23,27
Konya Çimento176,00-3,56-35,13
Kordsa Teknik Tekstil8,92-1,98-29,85
Koza Altın61,90-6,14-16,41
Koza Madencilik8,89-9,38-11,37
Körfez GMYO1,624,52-32,22
Kristal Kola1,182,61-21,85
Kron Telekomünikasyon15,66-8,1023,11
Kuştur Kuşadası Turizm24,32-6,752,62
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-4,27-32,12
Kütahya Porselen6,063,95-8,46
Lider Faktoring2,69-5,61-26,70
Link Bilgisayar20,56-5,2513,28
Logo Yazılım59,70-6,35-1,81
Lokman Hekim Sağlık6,63-2,7914,71
Lüks Kadife6,069,98-29,86
Makina Takım1,14-2,56-39,36
Mardin Çimento4,90-4,30-17,23
Marka Yatırım Holding0,80-2,44-32,20
Marmaris Altınyunus49,48-2,98-30,31
Marshall44,546,71-6,31
Martı GMYO0,69-5,48-31,68
Martı Otel0,55-5,17-39,56
Mavi Giyim36,64-0,81-36,72
Mazhar Zorlu Holding11,706,46-3,23
Mega Polietilen1,38-4,17-37,27
Menderes Tekstil1,05-0,94-19,85
Mensa0,23-8,00-28,13
Merit Turizm13,004,00-33,13
Merko Gıda1,117,775,71
Metal Gayrimenkul0,65-1,52-28,57
Metemtur Otelcilik1,27-4,51-28,65
Metro Holding0,89-3,26-35,51
Metro Petrol ve Tesisleri1,07-5,31-45,41
Metro Yatırım Ortaklığı4,27-9,73-47,41
Migros Ticaret22,62-2,92-6,61
Milpa1,82-4,21-16,89
Mistral GMYO1,47-5,16-22,22
MLP Sağlık13,77-10,00-13,94
MMC San. ve Tic. Yat.0,894,71-21,93
Mondi Tire Kutsan5,209,9425,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,600,131,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,197,3519,42
Net Holding1,32-4,35-49,23
Netaş Telekom.10,00-3,66-23,43
Niğbaş Niğde Beton5,903,51-4,84
Nuh Çimento9,00-3,85-24,24
Nurol GMYO2,51-2,71-29,69
Odaş Elektrik1,27-4,51-12,15
Olmuksan-IP4,104,3360,10
Orge Enerji Elektrik3,611,40-27,22
Orma Orman Mahsulleri3,51-10,0027,17
Osmanlı Menkul6,509,2454,76
Ostim Endüstriyel Yat1,519,42-10,12
Otokar104,00-4,24-29,27
Oyak Yat. Ort.5,612,37140,77
Oylum Sınai Yatırımlar2,607,00-15,83
Özak GMYO2,11-3,65-17,90
Özbal Çelik Boru1,24-1,59-23,07
Özderici GMYO0,99-2,94-36,94
Özerden Plastik2,189,55-4,39
Panora GMYO4,08-3,55-27,53
Papilon Savunma7,98-5,452,97
Park Elek.Madencilik2,600,78-14,75
Parsan11,62-5,14-31,40
Pegasus34,5410,00-60,02
Peker GMYO2,24-4,68-28,43
Penguen Gıda3,069,6847,83
Pera GMYO0,62-4,62-34,04
Pergamon Dış Ticaret6,63-3,35-17,33
Petkim3,01-4,44-21,00
Petrokent Turizm105,60-2,22-17,56
Pınar Et ve Un9,69-3,775,67
Pınar Su2,725,0217,24
Pınar Süt11,12-5,52-12,23
Plastikkart7,733,76-16,61
Polisan Holding1,891,61-37,62
Politeknik Metal60,00-4,00-21,13
Prizma Press Matbaacılık4,34-1,140,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,40-0,075,02
QNB Finans Fin. Kir.123,00-4,58-4,73
QNB Finansbank35,02-9,51-6,61
Ral Yatırım Holding8,249,7221,18
Ray Sigorta2,410,00-29,53
Reysaş GMYO5,868,7227,67
Reysaş Lojistik6,339,1444,52
Rhea Girişim1,729,5544,54
Rodrigo Tekstil1,270,00-29,83
Royal Halı1,65-1,7920,44
RTA Laboratuvarları5,76-9,86148,28
Sabancı Holding7,51-4,70-21,28
Safkar Ege Soğutmacılık2,28-6,944,59
Salix Yatırım Holding4,97-6,23-31,07
Sanel Mühendislik3,43-1,44-15,31
Sanifoam Sünger4,59-5,17-8,20
Sanko Pazarlama5,191,57-32,95
Saray Matbaacılık1,349,84-25,14
Sarkuysan4,80-2,04-0,62
Sasa Polyester7,2610,00-6,08
Say Reklamcılık2,27-3,811,34
Sekuro Plastik4,268,95-20,52
Selçuk Ecza Deposu8,16-5,6633,77
Selçuk Gıda1,38-6,76-19,77
Senkron Güvenlik1,839,58-32,97
Serve Film Prodüksiyon1,38-3,50-13,21
Servet GMYO9,788,1915,06
Seyitler Kimya9,551,6040,65
Silverline Endüstri1,581,94-26,85
Sinpaş GMYO0,88-2,22-24,14
Smartiks Yazılım8,099,03-17,53
Soda Sanayii4,80-1,64-22,33
Sodaş Sodyum Sanayii14,606,1849,44
Söktaş2,112,93-20,38
Sönmez Filament4,209,09-13,93
Sönmez Pamuklu4,025,24-18,29
Sumaş Suni Tahta8,29-7,89-16,26
Şeker Fin. Kir.4,65-1,27-2,72
Şekerbank0,85-4,49-35,11
Şişe Cam3,95-2,47-25,05
Şok Marketler8,800,23-18,22
T. Halk Bankası4,90-2,58-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,10-6,72-40,14
T.S.K.B.0,91-4,21-24,79
T.Tuborg12,75-0,867,14
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,64-5,84-7,29
TAV Havalimanları16,47-6,47-39,37
Taze Kuru Gıda5,45-9,02-24,72
Tek-Art Turizm0,77-1,28-38,89
Tekfen Holding12,31-3,38-36,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,655,8134,52
Temapol Polimer Plastik4,309,97-17,62
TGS Dış Ticaret3,100,65-33,62
Tofaş Oto. Fab.16,50-1,61-29,19
Torunlar GMYO1,79-2,72-34,91
Trabzon Liman8,12-0,12-23,83
Trabzonspor Sportif2,599,7520,47
Trakya Cam2,64-3,30-24,57
Trend GMYO1,739,49-21,36
TSKB GMYO1,35-2,170,75
Tuğçelik3,3010,00-16,46
Tukaş8,69-0,11-29,64
Turcas Petrol1,82-4,21-31,84
Turkcell12,52-7,46-9,28
Tümosan Motor ve Traktör4,140,73-35,41
Tüpraş76,00-2,94-40,06
Türk Hava Yolları8,86-4,22-38,73
Türk Prysmian Kablo2,851,799,62
Türk Telekom6,56-6,29-10,99
Türk Traktör39,56-1,59-25,23
Türker Proje Gayrimenkul28,22-4,01-32,81
Ufuk Yatırım2,40-8,75-6,98
Ulaşlar Turizm Yat.1,28-3,76-39,62
Ulusoy Elektrik28,38-1,536,69
Ulusoy Un Sanayi4,13-6,778,12
Umpaş Holding0,39-2,50-37,10
Uşak Seramik1,08-4,42-36,09
Utopya Turizm3,044,11-38,21
Uzertaş Boya2,569,8715,32
Ülker Bisküvi19,30-0,31-13,69
Ünye Çimento3,63-1,89-32,53
Vakıf Fin. Kir.1,57-1,88-35,12
Vakıf GMYO1,83-5,18-25,91
Vakıf Yat. Ort.1,55-4,32-33,48
Vakıflar Bankası4,49-4,87-18,51
Vakko Tekstil3,981,53-12,33
Vanet Gıda1,02-5,56-28,67
Verusa Holding13,75-3,31-25,92
Verusaturk Girisim3,35-4,29-37,85
Vestel10,10-1,66-19,97
Vestel Beyaz Eşya15,54-1,65-28,06
Viking Kağıt4,320,00131,02
Yapı Kredi Koray GMYO2,125,47-12,40
Yapı ve Kredi Bank.1,88-3,09-24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,64-3,59-10,05
Yataş5,22-3,69-28,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,444,35-10,56
Yeni Gimat GMYO12,62-1,02-3,00
Yeşil GMYO0,37-2,63-42,19
Yeşil Yapı0,36-2,70-45,45
Yeşil Yatırım Holding8,02-3,72-28,58
Yibitaş İnşaat Malzeme4.900,00-2,0066,38
Yonga Mobilya9,10-5,41-1,52
Yükselen Çelik5,43-5,89-11,42
Yünsa8,522,90-15,56
Zorlu Enerji1,03-2,83-36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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