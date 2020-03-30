Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.999,90 -0,59 12,66 İş Bankası (C) 4,68 -0,21 -26,99 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 0,53 45,72 İş Fin.Kir. 2,69 0,00 -29,21 İş Girişim 3,12 0,65 -17,89 İş GMYO 1,23 1,65 -30,11 İş Y. Men. Değ. 4,23 8,74 5,05 İş Yat. Ort. 1,95 -3,94 21,02 İşbir Holding 430,00 1,18 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48 İttifak Holding 1,76 -0,56 -52,69 İz Hayvancılık Tarım 1,74 -0,57 -33,50 İzmir Demir Çelik 8,52 2,65 4,03 İzmir Fırça 1,52 9,35 -15,56 Jantsa Jant Sanayi 51,50 1,38 -11,66 Kafein Yazılım 11,82 -6,93 6,10 Kapital Yat. Holding 2,36 5,36 -2,48 Kaplamin 4,83 -1,83 -12,97 Kardemir (A) 1,90 0,00 -28,30 Kardemir (B) 1,87 -1,06 -29,17 Kardemir (D) 1,87 -0,53 -29,70 Karel Elektronik 12,73 -1,09 -12,39 Karsan Otomotiv 1,22 -0,81 -22,78 Karsu Tekstil 1,88 9,94 -41,98 Kartonsan 326,90 2,96 -16,16 Katmerciler Ekipman 2,25 0,00 -41,41 Kent Gıda 162,90 3,10 -7,34 Kerevitaş Gıda 3,19 10,00 -2,15 Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27 Kiler GMYO 1,96 2,08 -48,28 Klimasan Klima 11,70 -5,42 -47,01 Koç Holding 13,25 -1,56 -34,79 Konfrut Gıda 6,60 10,00 -15,60 Konya Çimento 173,20 -1,59 -36,16 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 2,02 -28,44 Koza Altın 61,80 -0,16 -16,54 Koza Madencilik 8,99 1,12 -10,37 Körfez GMYO 1,78 9,88 -25,52 Kristal Kola 1,18 0,00 -21,85 Kron Telekomünikasyon 15,07 -3,77 18,47 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 0,74 3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -32,12 Kütahya Porselen 6,22 2,64 -6,04 Lider Faktoring 2,80 4,09 -23,71 Link Bilgisayar 19,84 -3,50 9,31 Logo Yazılım 58,30 -2,35 -4,11 Lokman Hekim Sağlık 6,01 -9,35 3,98 Lüks Kadife 6,66 9,90 -22,92 Makina Takım 1,15 0,88 -38,83 Mardin Çimento 4,99 1,84 -15,71 Marka Yatırım Holding 0,88 10,00 -25,42 Marmaris Altınyunus 54,40 9,94 -23,38 Marshall 42,90 -3,68 -9,76 Martı GMYO 0,70 1,45 -30,69 Martı Otel 0,55 0,00 -39,56 Mavi Giyim 34,00 -7,21 -41,28 Mazhar Zorlu Holding 11,50 -1,71 -4,88 Mega Polietilen 1,46 5,80 -33,64 Menderes Tekstil 1,11 5,71 -15,27 Mensa 0,24 4,35 -25,00 Merit Turizm 12,98 -0,15 -33,23 Merko Gıda 1,15 3,60 9,52 Metal Gayrimenkul 0,63 -3,08 -30,77 Metemtur Otelcilik 1,26 -0,79 -29,21 Metro Holding 0,87 -2,25 -36,96 Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -1,87 -46,43 Metro Yatırım Ortaklığı 3,85 -9,84 -52,59 Migros Ticaret 22,80 0,80 -5,86 Milpa 1,87 2,75 -14,61 Mistral GMYO 1,53 4,08 -19,05 MLP Sağlık 12,50 -9,22 -21,88 MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 -2,25 -23,68 Mondi Tire Kutsan 5,72 10,00 38,16 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,85 -2,24 16,75 Net Holding 1,32 0,00 -49,23 Netaş Telekom. 9,88 -1,20 -24,35 Niğbaş Niğde Beton 5,70 -3,39 -8,06 Nuh Çimento 9,05 0,56 -23,82 Nurol GMYO 2,53 0,80 -29,13 Odaş Elektrik 1,28 0,79 -11,46 Olmuksan-IP 4,04 -1,46 57,75 Orge Enerji Elektrik 3,97 9,97 -19,96 Orma Orman Mahsulleri 3,38 -3,70 22,46 Osmanlı Menkul 6,98 7,38 66,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,47 -2,65 -12,50 Otokar 103,30 -0,67 -29,75 Oyak Yat. Ort. 5,05 -9,98 116,74 Oylum Sınai Yatırımlar 2,86 10,00 -7,41 Özak GMYO 2,18 3,32 -15,18 Özbal Çelik Boru 1,26 1,61 -21,83 Özderici GMYO 1,05 6,06 -33,12 Özerden Plastik 2,10 -3,67 -7,89 Panora GMYO 4,09 0,25 -27,36 Papilon Savunma 7,80 -2,26 0,65 Park Elek.Madencilik 2,57 -1,15 -15,74 Parsan 11,48 -1,20 -32,23 Pegasus 31,10 -9,96 -64,00 Peker GMYO 2,46 9,82 -21,41 Penguen Gıda 3,36 9,80 62,32 Pera GMYO 0,63 1,61 -32,98 Pergamon Dış Ticaret 6,68 0,75 -16,71 Petkim 3,00 -0,33 -21,26 Petrokent Turizm 103,50 -1,99 -19,20 Pınar Et ve Un 10,05 3,72 9,60 Pınar Su 2,99 9,93 28,88 Pınar Süt 12,04 8,27 -4,97 Plastikkart 7,87 1,81 -15,10 Polisan Holding 1,88 -0,53 -37,95 Politeknik Metal 60,05 0,08 -21,06 Prizma Press Matbaacılık 4,35 0,23 1,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,40 0,17 5,20 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -8,94 -13,25 QNB Finansbank 35,10 0,23 -6,40 Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18 Ray Sigorta 2,65 9,96 -22,51 Reysaş GMYO 6,09 3,92 32,68 Reysaş Lojistik 6,58 3,95 50,23 Rhea Girişim 1,69 -1,74 42,02 Rodrigo Tekstil 1,35 6,30 -25,41 Royal Halı 1,67 1,21 21,90 RTA Laboratuvarları 5,19 -9,90 123,71 Sabancı Holding 7,43 -1,07 -22,12 Safkar Ege Soğutmacılık 2,40 5,26 10,09 Salix Yatırım Holding 4,99 0,40 -30,79 Sanel Mühendislik 3,55 3,50 -12,35 Sanifoam Sünger 4,65 1,31 -7,00 Sanko Pazarlama 5,20 0,19 -32,82 Saray Matbaacılık 1,47 9,70 -17,88 Sarkuysan 4,86 1,25 0,62 Sasa Polyester 7,98 9,92 3,23 Say Reklamcılık 2,43 7,05 8,48 Sekuro Plastik 4,60 7,98 -14,18 Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49 Selçuk Gıda 1,46 5,80 -15,12 Senkron Güvenlik 2,01 9,84 -26,37 Serve Film Prodüksiyon 1,51 9,42 -5,03 Servet GMYO 9,91 1,33 16,59 Seyitler Kimya 9,66 1,15 42,27 Silverline Endüstri 1,58 0,00 -26,85 Sinpaş GMYO 0,89 1,14 -23,28 Smartiks Yazılım 7,88 -2,60 -19,67 Soda Sanayii 4,95 3,13 -19,90 Sodaş Sodyum Sanayii 14,53 -0,48 48,72 Söktaş 2,32 9,95 -12,45 Sönmez Filament 4,62 10,00 -5,33 Sönmez Pamuklu 4,42 9,95 -10,16 Sumaş Suni Tahta 8,30 0,12 -16,16 Şeker Fin. Kir. 4,77 2,58 -0,21 Şekerbank 0,86 1,18 -34,35 Şişe Cam 3,94 -0,25 -25,24 Şok Marketler 9,24 5,00 -14,13 T. Halk Bankası 4,94 0,82 -16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,40 -2,68 -41,74 T.S.K.B. 0,92 1,10 -23,97 T.Tuborg 12,90 1,18 8,40 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 6,20 9,93 1,91 TAV Havalimanları 15,60 -5,28 -42,57 Taze Kuru Gıda 5,92 8,62 -18,23 Tek-Art Turizm 0,77 0,00 -38,89 Tekfen Holding 12,23 -0,65 -36,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,54 -1,95 31,90 Temapol Polimer Plastik 4,73 10,00 -9,39 TGS Dış Ticaret 3,00 -3,23 -35,76 Tofaş Oto. Fab. 16,50 0,00 -29,19 Torunlar GMYO 1,76 -1,68 -36,00 Trabzon Liman 8,12 0,00 -23,83 Trabzonspor Sportif 2,84 9,65 32,09 Trakya Cam 2,75 4,17 -21,43 Trend GMYO 1,90 9,83 -13,64 TSKB GMYO 1,37 1,48 2,24 Tuğçelik 3,63 10,00 -8,10 Tukaş 8,60 -1,04 -30,36 Turcas Petrol 1,84 1,10 -31,09 Turkcell 12,40 -0,96 -10,14 Tümosan Motor ve Traktör 4,21 1,69 -34,32 Tüpraş 74,50 -1,97 -41,25 Türk Hava Yolları 8,72 -1,58 -39,70 Türk Prysmian Kablo 2,95 3,51 13,46 Türk Telekom 6,65 1,37 -9,77 Türk Traktör 39,02 -1,37 -26,25 Türker Proje Gayrimenkul 29,36 4,04 -30,10 Ufuk Yatırım 2,56 6,67 -0,78 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 3,13 -37,74 Ulusoy Elektrik 28,22 -0,56 6,09 Ulusoy Un Sanayi 4,26 3,15 11,52 Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48 Uşak Seramik 1,15 6,48 -31,95 Utopya Turizm 3,34 9,87 -32,11 Uzertaş Boya 2,31 -9,77 4,05 Ülker Bisküvi 19,30 0,00 -13,69 Ünye Çimento 3,68 1,38 -31,60 Vakıf Fin. Kir. 1,60 1,91 -33,88 Vakıf GMYO 1,87 2,19 -24,29 Vakıf Yat. Ort. 1,57 1,29 -32,62 Vakıflar Bankası 4,51 0,45 -18,15 Vakko Tekstil 3,93 -1,26 -13,44 Vanet Gıda 1,03 0,98 -27,97 Verusa Holding 13,92 1,24 -25,00 Verusaturk Girisim 3,47 3,58 -35,62 Vestel 10,30 1,98 -18,38 Vestel Beyaz Eşya 15,75 1,35 -27,08 Viking Kağıt 3,89 -9,95 108,02 Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 5,19 -7,85 Yapı ve Kredi Bank. 1,87 -0,53 -24,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,20 9,93 -1,12 Yataş 5,14 -1,53 -29,97 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,41 -2,08 -12,42 Yeni Gimat GMYO 12,57 -0,40 -3,38 Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19 Yeşil Yapı 0,37 2,78 -43,94 Yeşil Yatırım Holding 8,07 0,62 -28,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.802,70 -1,99 63,08 Yonga Mobilya 9,04 -0,66 -2,16 Yükselen Çelik 5,32 -2,03 -13,21 Yünsa 8,24 -3,29 -18,33 Zorlu Enerji 1,02 -0,97 -37,42

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA