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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.999,90-0,5912,66
İş Bankası (C)4,68-0,21-26,99
İş Bankası (Kur.)306.000,100,5345,72
İş Fin.Kir.2,690,00-29,21
İş Girişim3,120,65-17,89
İş GMYO1,231,65-30,11
İş Y. Men. Değ.4,238,745,05
İş Yat. Ort.1,95-3,9421,02
İşbir Holding430,001,180,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,402,56-35,48
İttifak Holding1,76-0,56-52,69
İz Hayvancılık Tarım1,74-0,57-33,50
İzmir Demir Çelik8,522,654,03
İzmir Fırça1,529,35-15,56
Jantsa Jant Sanayi51,501,38-11,66
Kafein Yazılım11,82-6,936,10
Kapital Yat. Holding2,365,36-2,48
Kaplamin4,83-1,83-12,97
Kardemir (A)1,900,00-28,30
Kardemir (B)1,87-1,06-29,17
Kardemir (D)1,87-0,53-29,70
Karel Elektronik12,73-1,09-12,39
Karsan Otomotiv1,22-0,81-22,78
Karsu Tekstil1,889,94-41,98
Kartonsan326,902,96-16,16
Katmerciler Ekipman2,250,00-41,41
Kent Gıda162,903,10-7,34
Kerevitaş Gıda3,1910,00-2,15
Kervansaray Yat. Holding0,293,57-47,27
Kiler GMYO1,962,08-48,28
Klimasan Klima11,70-5,42-47,01
Koç Holding13,25-1,56-34,79
Konfrut Gıda6,6010,00-15,60
Konya Çimento173,20-1,59-36,16
Kordsa Teknik Tekstil9,102,02-28,44
Koza Altın61,80-0,16-16,54
Koza Madencilik8,991,12-10,37
Körfez GMYO1,789,88-25,52
Kristal Kola1,180,00-21,85
Kron Telekomünikasyon15,07-3,7718,47
Kuştur Kuşadası Turizm24,500,743,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,120,00-32,12
Kütahya Porselen6,222,64-6,04
Lider Faktoring2,804,09-23,71
Link Bilgisayar19,84-3,509,31
Logo Yazılım58,30-2,35-4,11
Lokman Hekim Sağlık6,01-9,353,98
Lüks Kadife6,669,90-22,92
Makina Takım1,150,88-38,83
Mardin Çimento4,991,84-15,71
Marka Yatırım Holding0,8810,00-25,42
Marmaris Altınyunus54,409,94-23,38
Marshall42,90-3,68-9,76
Martı GMYO0,701,45-30,69
Martı Otel0,550,00-39,56
Mavi Giyim34,00-7,21-41,28
Mazhar Zorlu Holding11,50-1,71-4,88
Mega Polietilen1,465,80-33,64
Menderes Tekstil1,115,71-15,27
Mensa0,244,35-25,00
Merit Turizm12,98-0,15-33,23
Merko Gıda1,153,609,52
Metal Gayrimenkul0,63-3,08-30,77
Metemtur Otelcilik1,26-0,79-29,21
Metro Holding0,87-2,25-36,96
Metro Petrol ve Tesisleri1,05-1,87-46,43
Metro Yatırım Ortaklığı3,85-9,84-52,59
Migros Ticaret22,800,80-5,86
Milpa1,872,75-14,61
Mistral GMYO1,534,08-19,05
MLP Sağlık12,50-9,22-21,88
MMC San. ve Tic. Yat.0,87-2,25-23,68
Mondi Tire Kutsan5,7210,0038,16
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,601,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret14,85-2,2416,75
Net Holding1,320,00-49,23
Netaş Telekom.9,88-1,20-24,35
Niğbaş Niğde Beton5,70-3,39-8,06
Nuh Çimento9,050,56-23,82
Nurol GMYO2,530,80-29,13
Odaş Elektrik1,280,79-11,46
Olmuksan-IP4,04-1,4657,75
Orge Enerji Elektrik3,979,97-19,96
Orma Orman Mahsulleri3,38-3,7022,46
Osmanlı Menkul6,987,3866,19
Ostim Endüstriyel Yat1,47-2,65-12,50
Otokar103,30-0,67-29,75
Oyak Yat. Ort.5,05-9,98116,74
Oylum Sınai Yatırımlar2,8610,00-7,41
Özak GMYO2,183,32-15,18
Özbal Çelik Boru1,261,61-21,83
Özderici GMYO1,056,06-33,12
Özerden Plastik2,10-3,67-7,89
Panora GMYO4,090,25-27,36
Papilon Savunma7,80-2,260,65
Park Elek.Madencilik2,57-1,15-15,74
Parsan11,48-1,20-32,23
Pegasus31,10-9,96-64,00
Peker GMYO2,469,82-21,41
Penguen Gıda3,369,8062,32
Pera GMYO0,631,61-32,98
Pergamon Dış Ticaret6,680,75-16,71
Petkim3,00-0,33-21,26
Petrokent Turizm103,50-1,99-19,20
Pınar Et ve Un10,053,729,60
Pınar Su2,999,9328,88
Pınar Süt12,048,27-4,97
Plastikkart7,871,81-15,10
Polisan Holding1,88-0,53-37,95
Politeknik Metal60,050,08-21,06
Prizma Press Matbaacılık4,350,231,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.165,400,175,20
QNB Finans Fin. Kir.112,00-8,94-13,25
QNB Finansbank35,100,23-6,40
Ral Yatırım Holding8,240,0021,18
Ray Sigorta2,659,96-22,51
Reysaş GMYO6,093,9232,68
Reysaş Lojistik6,583,9550,23
Rhea Girişim1,69-1,7442,02
Rodrigo Tekstil1,356,30-25,41
Royal Halı1,671,2121,90
RTA Laboratuvarları5,19-9,90123,71
Sabancı Holding7,43-1,07-22,12
Safkar Ege Soğutmacılık2,405,2610,09
Salix Yatırım Holding4,990,40-30,79
Sanel Mühendislik3,553,50-12,35
Sanifoam Sünger4,651,31-7,00
Sanko Pazarlama5,200,19-32,82
Saray Matbaacılık1,479,70-17,88
Sarkuysan4,861,250,62
Sasa Polyester7,989,923,23
Say Reklamcılık2,437,058,48
Sekuro Plastik4,607,98-14,18
Selçuk Ecza Deposu7,35-9,9320,49
Selçuk Gıda1,465,80-15,12
Senkron Güvenlik2,019,84-26,37
Serve Film Prodüksiyon1,519,42-5,03
Servet GMYO9,911,3316,59
Seyitler Kimya9,661,1542,27
Silverline Endüstri1,580,00-26,85
Sinpaş GMYO0,891,14-23,28
Smartiks Yazılım7,88-2,60-19,67
Soda Sanayii4,953,13-19,90
Sodaş Sodyum Sanayii14,53-0,4848,72
Söktaş2,329,95-12,45
Sönmez Filament4,6210,00-5,33
Sönmez Pamuklu4,429,95-10,16
Sumaş Suni Tahta8,300,12-16,16
Şeker Fin. Kir.4,772,58-0,21
Şekerbank0,861,18-34,35
Şişe Cam3,94-0,25-25,24
Şok Marketler9,245,00-14,13
T. Halk Bankası4,940,82-16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,40-2,68-41,74
T.S.K.B.0,921,10-23,97
T.Tuborg12,901,188,40
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda6,209,931,91
TAV Havalimanları15,60-5,28-42,57
Taze Kuru Gıda5,928,62-18,23
Tek-Art Turizm0,770,00-38,89
Tekfen Holding12,23-0,65-36,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,54-1,9531,90
Temapol Polimer Plastik4,7310,00-9,39
TGS Dış Ticaret3,00-3,23-35,76
Tofaş Oto. Fab.16,500,00-29,19
Torunlar GMYO1,76-1,68-36,00
Trabzon Liman8,120,00-23,83
Trabzonspor Sportif2,849,6532,09
Trakya Cam2,754,17-21,43
Trend GMYO1,909,83-13,64
TSKB GMYO1,371,482,24
Tuğçelik3,6310,00-8,10
Tukaş8,60-1,04-30,36
Turcas Petrol1,841,10-31,09
Turkcell12,40-0,96-10,14
Tümosan Motor ve Traktör4,211,69-34,32
Tüpraş74,50-1,97-41,25
Türk Hava Yolları8,72-1,58-39,70
Türk Prysmian Kablo2,953,5113,46
Türk Telekom6,651,37-9,77
Türk Traktör39,02-1,37-26,25
Türker Proje Gayrimenkul29,364,04-30,10
Ufuk Yatırım2,566,67-0,78
Ulaşlar Turizm Yat.1,323,13-37,74
Ulusoy Elektrik28,22-0,566,09
Ulusoy Un Sanayi4,263,1511,52
Umpaş Holding0,402,56-35,48
Uşak Seramik1,156,48-31,95
Utopya Turizm3,349,87-32,11
Uzertaş Boya2,31-9,774,05
Ülker Bisküvi19,300,00-13,69
Ünye Çimento3,681,38-31,60
Vakıf Fin. Kir.1,601,91-33,88
Vakıf GMYO1,872,19-24,29
Vakıf Yat. Ort.1,571,29-32,62
Vakıflar Bankası4,510,45-18,15
Vakko Tekstil3,93-1,26-13,44
Vanet Gıda1,030,98-27,97
Verusa Holding13,921,24-25,00
Verusaturk Girisim3,473,58-35,62
Vestel10,301,98-18,38
Vestel Beyaz Eşya15,751,35-27,08
Viking Kağıt3,89-9,95108,02
Yapı Kredi Koray GMYO2,235,19-7,85
Yapı ve Kredi Bank.1,87-0,53-24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,209,93-1,12
Yataş5,14-1,53-29,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,41-2,08-12,42
Yeni Gimat GMYO12,57-0,40-3,38
Yeşil GMYO0,370,00-42,19
Yeşil Yapı0,372,78-43,94
Yeşil Yatırım Holding8,070,62-28,14
Yibitaş İnşaat Malzeme4.802,70-1,9963,08
Yonga Mobilya9,04-0,66-2,16
Yükselen Çelik5,32-2,03-13,21
Yünsa8,24-3,29-18,33
Zorlu Enerji1,02-0,97-37,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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