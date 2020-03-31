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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.050,000,1512,82
İş Bankası (C)4,720,85-26,37
İş Bankası (Kur.)306.000,1045,72
İş Fin.Kir.2,876,69-24,47
İş Girişim3,254,17-14,47
İş GMYO1,273,25-27,84
İş Y. Men. Değ.4,03-4,730,08
İş Yat. Ort.2,149,7432,81
İşbir Holding440,002,332,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,425,00-32,26
İttifak Holding1,939,66-48,12
İz Hayvancılık Tarım1,856,32-29,29
İzmir Demir Çelik9,005,639,89
İzmir Fırça1,679,87-7,22
Jantsa Jant Sanayi54,455,73-6,60
Kafein Yazılım12,445,2511,67
Kapital Yat. Holding2,35-0,42-2,89
Kaplamin5,319,94-4,32
Kardemir (A)1,910,53-27,92
Kardemir (B)1,901,60-28,03
Kardemir (D)1,901,60-28,57
Karel Elektronik13,304,48-8,47
Karsan Otomotiv1,263,28-20,25
Karsu Tekstil2,069,57-36,42
Kartonsan339,003,70-13,05
Katmerciler Ekipman2,469,33-35,94
Kent Gıda179,109,941,88
Kerevitaş Gıda3,385,963,68
Kervansaray Yat. Holding0,303,45-45,45
Kiler GMYO2,159,69-43,27
Klimasan Klima12,809,40-42,03
Koç Holding13,431,36-33,91
Konfrut Gıda7,2610,00-7,16
Konya Çimento177,502,48-34,57
Kordsa Teknik Tekstil9,504,40-25,29
Koza Altın61,35-0,73-17,15
Koza Madencilik9,081,00-9,47
Körfez GMYO1,959,55-18,41
Kristal Kola1,299,32-14,57
Kron Telekomünikasyon15,875,3124,76
Kuştur Kuşadası Turizm24,10-1,631,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,185,36-28,48
Kütahya Porselen6,595,95-0,45
Lider Faktoring2,903,57-20,98
Link Bilgisayar21,689,2719,45
Logo Yazılım59,702,40-1,81
Lokman Hekim Sağlık6,050,674,67
Lüks Kadife7,329,91-15,28
Makina Takım1,236,96-34,57
Mardin Çimento5,010,40-15,37
Marka Yatırım Holding0,969,09-18,64
Marmaris Altınyunus59,809,93-15,77
Marshall42,920,05-9,72
Martı GMYO0,7710,00-23,76
Martı Otel0,585,45-36,26
Mavi Giyim33,58-1,24-42,00
Mazhar Zorlu Holding11,500,00-4,88
Mega Polietilen1,609,59-27,27
Menderes Tekstil1,229,91-6,87
Mensa0,240,00-25,00
Merit Turizm13,000,15-33,13
Merko Gıda1,14-0,878,57
Metal Gayrimenkul0,641,59-29,67
Metemtur Otelcilik1,324,76-25,84
Metro Holding0,936,90-32,61
Metro Petrol ve Tesisleri1,159,52-41,33
Metro Yatırım Ortaklığı3,47-9,87-57,27
Migros Ticaret22,66-0,61-6,44
Milpa2,059,63-6,39
Mistral GMYO1,593,92-15,87
MLP Sağlık13,104,80-18,13
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-2,30-25,44
Mondi Tire Kutsan6,299,9751,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,601,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,339,9728,38
Net Holding1,395,30-46,54
Netaş Telekom.10,314,35-21,06
Niğbaş Niğde Beton5,801,75-6,45
Nuh Çimento9,120,77-23,23
Nurol GMYO2,644,35-26,05
Odaş Elektrik1,366,25-5,93
Olmuksan-IP4,050,2558,14
Orge Enerji Elektrik4,134,03-16,73
Orma Orman Mahsulleri3,400,5923,19
Osmanlı Menkul7,213,3071,67
Ostim Endüstriyel Yat1,534,08-8,93
Otokar103,700,39-29,48
Oyak Yat. Ort.5,141,78120,60
Oylum Sınai Yatırımlar3,149,791,66
Özak GMYO2,336,88-9,34
Özbal Çelik Boru1,324,76-18,11
Özderici GMYO1,093,81-30,57
Özerden Plastik2,00-4,76-12,28
Panora GMYO4,171,96-25,94
Papilon Savunma8,083,594,26
Park Elek.Madencilik2,819,34-7,87
Parsan11,701,92-30,93
Pegasus34,209,97-60,42
Peker GMYO2,709,76-13,74
Penguen Gıda3,699,8278,26
Pera GMYO0,676,35-28,72
Pergamon Dış Ticaret6,913,44-13,84
Petkim3,031,00-20,47
Petrokent Turizm105,802,22-17,41
Pınar Et ve Un10,201,4911,23
Pınar Su3,289,7041,38
Pınar Süt12,402,99-2,13
Plastikkart8,659,91-6,69
Polisan Holding1,974,79-34,98
Politeknik Metal63,105,08-17,05
Prizma Press Matbaacılık4,789,8911,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.165,00-0,035,16
QNB Finans Fin. Kir.107,80-3,75-16,50
QNB Finansbank35,481,08-5,39
Ral Yatırım Holding8,240,0021,18
Ray Sigorta2,919,81-14,91
Reysaş GMYO6,699,8545,75
Reysaş Lojistik7,239,8865,07
Rhea Girişim1,795,9250,42
Rodrigo Tekstil1,382,22-23,76
Royal Halı1,712,4024,82
RTA Laboratuvarları5,709,83145,69
Sabancı Holding7,490,81-21,49
Safkar Ege Soğutmacılık2,639,5820,64
Salix Yatırım Holding5,204,21-27,88
Sanel Mühendislik3,714,51-8,40
Sanifoam Sünger4,823,66-3,60
Sanko Pazarlama5,505,77-28,94
Saray Matbaacılık1,619,52-10,06
Sarkuysan4,85-0,210,41
Sasa Polyester8,779,9013,45
Say Reklamcılık2,669,4718,75
Sekuro Plastik4,794,13-10,63
Selçuk Ecza Deposu7,471,6322,46
Selçuk Gıda1,545,48-10,47
Senkron Güvenlik2,219,95-19,05
Serve Film Prodüksiyon1,616,621,26
Servet GMYO10,606,9624,71
Seyitler Kimya9,750,9343,59
Silverline Endüstri1,675,70-22,69
Sinpaş GMYO0,890,00-23,28
Smartiks Yazılım8,285,08-15,60
Soda Sanayii5,103,03-17,48
Sodaş Sodyum Sanayii14,610,5549,54
Söktaş2,559,91-3,77
Sönmez Filament4,671,08-4,30
Sönmez Pamuklu4,522,26-8,13
Sumaş Suni Tahta8,542,89-13,74
Şeker Fin. Kir.4,72-1,05-1,26
Şekerbank0,904,65-31,30
Şişe Cam4,145,08-21,44
Şok Marketler9,320,87-13,38
T. Halk Bankası5,021,62-15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,183,07-39,95
T.S.K.B.0,942,17-22,31
T.Tuborg12,930,238,66
Taç Tarım Ürünleri1,807,78-42,31
Tat Gıda6,342,264,21
TAV Havalimanları16,566,15-39,04
Taze Kuru Gıda6,255,57-13,67
Tek-Art Turizm0,849,09-33,33
Tekfen Holding12,703,84-34,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,099,9345,00
Temapol Polimer Plastik5,209,94-0,38
TGS Dış Ticaret3,175,67-32,12
Tofaş Oto. Fab.16,45-0,30-29,41
Torunlar GMYO1,865,68-32,36
Trabzon Liman8,484,43-20,45
Trabzonspor Sportif3,129,8645,12
Trakya Cam2,874,36-18,00
Trend GMYO2,0910,00-5,00
TSKB GMYO1,509,4911,94
Tuğçelik3,999,921,01
Tukaş8,600,00-30,36
Turcas Petrol2,029,78-24,34
Turkcell12,32-0,65-10,72
Tümosan Motor ve Traktör4,343,09-32,29
Tüpraş75,501,34-40,46
Türk Hava Yolları9,074,01-37,28
Türk Prysmian Kablo3,208,4723,08
Türk Telekom6,700,75-9,09
Türk Traktör39,761,90-24,85
Türker Proje Gayrimenkul30,704,56-26,90
Ufuk Yatırım2,819,778,91
Ulaşlar Turizm Yat.1,459,85-31,60
Ulusoy Elektrik28,320,356,47
Ulusoy Un Sanayi4,300,9412,57
Umpaş Holding0,425,00-32,26
Uşak Seramik1,247,83-26,63
Utopya Turizm3,679,88-25,41
Uzertaş Boya2,310,004,05
Ülker Bisküvi19,651,81-12,12
Ünye Çimento3,721,09-30,86
Vakıf Fin. Kir.1,663,75-31,40
Vakıf GMYO1,964,81-20,65
Vakıf Yat. Ort.1,644,46-29,61
Vakıflar Bankası4,642,88-15,79
Vakko Tekstil4,124,83-9,25
Vanet Gıda1,095,83-23,78
Verusa Holding15,088,33-18,75
Verusaturk Girisim3,819,80-29,31
Vestel10,552,43-16,40
Vestel Beyaz Eşya16,182,73-25,09
Viking Kağıt3,961,80111,76
Yapı Kredi Koray GMYO2,261,35-6,61
Yapı ve Kredi Bank.1,891,07-23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,819,848,61
Yataş5,241,95-28,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,484,96-8,07
Yeni Gimat GMYO12,640,56-2,84
Yeşil GMYO0,395,41-39,06
Yeşil Yapı0,382,70-42,42
Yeşil Yatırım Holding8,444,58-24,84
Yibitaş İnşaat Malzeme5.001,804,1569,84
Yonga Mobilya9,474,762,49
Yükselen Çelik5,859,96-4,57
Yünsa8,776,43-13,08
Zorlu Enerji1,063,92-34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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