Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
31.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.050,00
|0,15
|12,82
|İş Bankası (C)
|4,72
|0,85
|-26,37
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,87
|6,69
|-24,47
|İş Girişim
|3,25
|4,17
|-14,47
|İş GMYO
|1,27
|3,25
|-27,84
|İş Y. Men. Değ.
|4,03
|-4,73
|0,08
|İş Yat. Ort.
|2,14
|9,74
|32,81
|İşbir Holding
|440,00
|2,33
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|5,00
|-32,26
|İttifak Holding
|1,93
|9,66
|-48,12
|İz Hayvancılık Tarım
|1,85
|6,32
|-29,29
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|5,63
|9,89
|İzmir Fırça
|1,67
|9,87
|-7,22
|Jantsa Jant Sanayi
|54,45
|5,73
|-6,60
|Kafein Yazılım
|12,44
|5,25
|11,67
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|-0,42
|-2,89
|Kaplamin
|5,31
|9,94
|-4,32
|Kardemir (A)
|1,91
|0,53
|-27,92
|Kardemir (B)
|1,90
|1,60
|-28,03
|Kardemir (D)
|1,90
|1,60
|-28,57
|Karel Elektronik
|13,30
|4,48
|-8,47
|Karsan Otomotiv
|1,26
|3,28
|-20,25
|Karsu Tekstil
|2,06
|9,57
|-36,42
|Kartonsan
|339,00
|3,70
|-13,05
|Katmerciler Ekipman
|2,46
|9,33
|-35,94
|Kent Gıda
|179,10
|9,94
|1,88
|Kerevitaş Gıda
|3,38
|5,96
|3,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,15
|9,69
|-43,27
|Klimasan Klima
|12,80
|9,40
|-42,03
|Koç Holding
|13,43
|1,36
|-33,91
|Konfrut Gıda
|7,26
|10,00
|-7,16
|Konya Çimento
|177,50
|2,48
|-34,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,50
|4,40
|-25,29
|Koza Altın
|61,35
|-0,73
|-17,15
|Koza Madencilik
|9,08
|1,00
|-9,47
|Körfez GMYO
|1,95
|9,55
|-18,41
|Kristal Kola
|1,29
|9,32
|-14,57
|Kron Telekomünikasyon
|15,87
|5,31
|24,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|-1,63
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|5,36
|-28,48
|Kütahya Porselen
|6,59
|5,95
|-0,45
|Lider Faktoring
|2,90
|3,57
|-20,98
|Link Bilgisayar
|21,68
|9,27
|19,45
|Logo Yazılım
|59,70
|2,40
|-1,81
|Lokman Hekim Sağlık
|6,05
|0,67
|4,67
|Lüks Kadife
|7,32
|9,91
|-15,28
|Makina Takım
|1,23
|6,96
|-34,57
|Mardin Çimento
|5,01
|0,40
|-15,37
|Marka Yatırım Holding
|0,96
|9,09
|-18,64
|Marmaris Altınyunus
|59,80
|9,93
|-15,77
|Marshall
|42,92
|0,05
|-9,72
|Martı GMYO
|0,77
|10,00
|-23,76
|Martı Otel
|0,58
|5,45
|-36,26
|Mavi Giyim
|33,58
|-1,24
|-42,00
|Mazhar Zorlu Holding
|11,50
|0,00
|-4,88
|Mega Polietilen
|1,60
|9,59
|-27,27
|Menderes Tekstil
|1,22
|9,91
|-6,87
|Mensa
|0,24
|0,00
|-25,00
|Merit Turizm
|13,00
|0,15
|-33,13
|Merko Gıda
|1,14
|-0,87
|8,57
|Metal Gayrimenkul
|0,64
|1,59
|-29,67
|Metemtur Otelcilik
|1,32
|4,76
|-25,84
|Metro Holding
|0,93
|6,90
|-32,61
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|9,52
|-41,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,47
|-9,87
|-57,27
|Migros Ticaret
|22,66
|-0,61
|-6,44
|Milpa
|2,05
|9,63
|-6,39
|Mistral GMYO
|1,59
|3,92
|-15,87
|MLP Sağlık
|13,10
|4,80
|-18,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-2,30
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|6,29
|9,97
|51,93
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,33
|9,97
|28,38
|Net Holding
|1,39
|5,30
|-46,54
|Netaş Telekom.
|10,31
|4,35
|-21,06
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|1,75
|-6,45
|Nuh Çimento
|9,12
|0,77
|-23,23
|Nurol GMYO
|2,64
|4,35
|-26,05
|Odaş Elektrik
|1,36
|6,25
|-5,93
|Olmuksan-IP
|4,05
|0,25
|58,14
|Orge Enerji Elektrik
|4,13
|4,03
|-16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|3,40
|0,59
|23,19
|Osmanlı Menkul
|7,21
|3,30
|71,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,53
|4,08
|-8,93
|Otokar
|103,70
|0,39
|-29,48
|Oyak Yat. Ort.
|5,14
|1,78
|120,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,14
|9,79
|1,66
|Özak GMYO
|2,33
|6,88
|-9,34
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|4,76
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,09
|3,81
|-30,57
|Özerden Plastik
|2,00
|-4,76
|-12,28
|Panora GMYO
|4,17
|1,96
|-25,94
|Papilon Savunma
|8,08
|3,59
|4,26
|Park Elek.Madencilik
|2,81
|9,34
|-7,87
|Parsan
|11,70
|1,92
|-30,93
|Pegasus
|34,20
|9,97
|-60,42
|Peker GMYO
|2,70
|9,76
|-13,74
|Penguen Gıda
|3,69
|9,82
|78,26
|Pera GMYO
|0,67
|6,35
|-28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|6,91
|3,44
|-13,84
|Petkim
|3,03
|1,00
|-20,47
|Petrokent Turizm
|105,80
|2,22
|-17,41
|Pınar Et ve Un
|10,20
|1,49
|11,23
|Pınar Su
|3,28
|9,70
|41,38
|Pınar Süt
|12,40
|2,99
|-2,13
|Plastikkart
|8,65
|9,91
|-6,69
|Polisan Holding
|1,97
|4,79
|-34,98
|Politeknik Metal
|63,10
|5,08
|-17,05
|Prizma Press Matbaacılık
|4,78
|9,89
|11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,00
|-0,03
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,80
|-3,75
|-16,50
|QNB Finansbank
|35,48
|1,08
|-5,39
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|0,00
|21,18
|Ray Sigorta
|2,91
|9,81
|-14,91
|Reysaş GMYO
|6,69
|9,85
|45,75
|Reysaş Lojistik
|7,23
|9,88
|65,07
|Rhea Girişim
|1,79
|5,92
|50,42
|Rodrigo Tekstil
|1,38
|2,22
|-23,76
|Royal Halı
|1,71
|2,40
|24,82
|RTA Laboratuvarları
|5,70
|9,83
|145,69
|Sabancı Holding
|7,49
|0,81
|-21,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,63
|9,58
|20,64
|Salix Yatırım Holding
|5,20
|4,21
|-27,88
|Sanel Mühendislik
|3,71
|4,51
|-8,40
|Sanifoam Sünger
|4,82
|3,66
|-3,60
|Sanko Pazarlama
|5,50
|5,77
|-28,94
|Saray Matbaacılık
|1,61
|9,52
|-10,06
|Sarkuysan
|4,85
|-0,21
|0,41
|Sasa Polyester
|8,77
|9,90
|13,45
|Say Reklamcılık
|2,66
|9,47
|18,75
|Sekuro Plastik
|4,79
|4,13
|-10,63
|Selçuk Ecza Deposu
|7,47
|1,63
|22,46
|Selçuk Gıda
|1,54
|5,48
|-10,47
|Senkron Güvenlik
|2,21
|9,95
|-19,05
|Serve Film Prodüksiyon
|1,61
|6,62
|1,26
|Servet GMYO
|10,60
|6,96
|24,71
|Seyitler Kimya
|9,75
|0,93
|43,59
|Silverline Endüstri
|1,67
|5,70
|-22,69
|Sinpaş GMYO
|0,89
|0,00
|-23,28
|Smartiks Yazılım
|8,28
|5,08
|-15,60
|Soda Sanayii
|5,10
|3,03
|-17,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,61
|0,55
|49,54
|Söktaş
|2,55
|9,91
|-3,77
|Sönmez Filament
|4,67
|1,08
|-4,30
|Sönmez Pamuklu
|4,52
|2,26
|-8,13
|Sumaş Suni Tahta
|8,54
|2,89
|-13,74
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-1,05
|-1,26
|Şekerbank
|0,90
|4,65
|-31,30
|Şişe Cam
|4,14
|5,08
|-21,44
|Şok Marketler
|9,32
|0,87
|-13,38
|T. Halk Bankası
|5,02
|1,62
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,18
|3,07
|-39,95
|T.S.K.B.
|0,94
|2,17
|-22,31
|T.Tuborg
|12,93
|0,23
|8,66
|Taç Tarım Ürünleri
|1,80
|7,78
|-42,31
|Tat Gıda
|6,34
|2,26
|4,21
|TAV Havalimanları
|16,56
|6,15
|-39,04
|Taze Kuru Gıda
|6,25
|5,57
|-13,67
|Tek-Art Turizm
|0,84
|9,09
|-33,33
|Tekfen Holding
|12,70
|3,84
|-34,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|9,93
|45,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,20
|9,94
|-0,38
|TGS Dış Ticaret
|3,17
|5,67
|-32,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,45
|-0,30
|-29,41
|Torunlar GMYO
|1,86
|5,68
|-32,36
|Trabzon Liman
|8,48
|4,43
|-20,45
|Trabzonspor Sportif
|3,12
|9,86
|45,12
|Trakya Cam
|2,87
|4,36
|-18,00
|Trend GMYO
|2,09
|10,00
|-5,00
|TSKB GMYO
|1,50
|9,49
|11,94
|Tuğçelik
|3,99
|9,92
|1,01
|Tukaş
|8,60
|0,00
|-30,36
|Turcas Petrol
|2,02
|9,78
|-24,34
|Turkcell
|12,32
|-0,65
|-10,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,34
|3,09
|-32,29
|Tüpraş
|75,50
|1,34
|-40,46
|Türk Hava Yolları
|9,07
|4,01
|-37,28
|Türk Prysmian Kablo
|3,20
|8,47
|23,08
|Türk Telekom
|6,70
|0,75
|-9,09
|Türk Traktör
|39,76
|1,90
|-24,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,70
|4,56
|-26,90
|Ufuk Yatırım
|2,81
|9,77
|8,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,45
|9,85
|-31,60
|Ulusoy Elektrik
|28,32
|0,35
|6,47
|Ulusoy Un Sanayi
|4,30
|0,94
|12,57
|Umpaş Holding
|0,42
|5,00
|-32,26
|Uşak Seramik
|1,24
|7,83
|-26,63
|Utopya Turizm
|3,67
|9,88
|-25,41
|Uzertaş Boya
|2,31
|0,00
|4,05
|Ülker Bisküvi
|19,65
|1,81
|-12,12
|Ünye Çimento
|3,72
|1,09
|-30,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|3,75
|-31,40
|Vakıf GMYO
|1,96
|4,81
|-20,65
|Vakıf Yat. Ort.
|1,64
|4,46
|-29,61
|Vakıflar Bankası
|4,64
|2,88
|-15,79
|Vakko Tekstil
|4,12
|4,83
|-9,25
|Vanet Gıda
|1,09
|5,83
|-23,78
|Verusa Holding
|15,08
|8,33
|-18,75
|Verusaturk Girisim
|3,81
|9,80
|-29,31
|Vestel
|10,55
|2,43
|-16,40
|Vestel Beyaz Eşya
|16,18
|2,73
|-25,09
|Viking Kağıt
|3,96
|1,80
|111,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,26
|1,35
|-6,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|1,07
|-23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,81
|9,84
|8,61
|Yataş
|5,24
|1,95
|-28,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,48
|4,96
|-8,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,64
|0,56
|-2,84
|Yeşil GMYO
|0,39
|5,41
|-39,06
|Yeşil Yapı
|0,38
|2,70
|-42,42
|Yeşil Yatırım Holding
|8,44
|4,58
|-24,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.001,80
|4,15
|69,84
|Yonga Mobilya
|9,47
|4,76
|2,49
|Yükselen Çelik
|5,85
|9,96
|-4,57
|Yünsa
|8,77
|6,43
|-13,08
|Zorlu Enerji
|1,06
|3,92
|-34,97
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi