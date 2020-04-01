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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.499,90-1,6211,00
İş Bankası (C)4,62-2,12-27,93
İş Bankası (Kur.)306.000,1045,72
İş Fin.Kir.3,025,23-20,53
İş Girişim3,579,85-6,05
İş GMYO1,377,87-22,16
İş Y. Men. Değ.3,91-2,98-2,90
İş Yat. Ort.2,140,0032,81
İşbir Holding430,00-2,270,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,432,38-30,65
İttifak Holding2,129,84-43,01
İz Hayvancılık Tarım1,871,08-28,53
İzmir Demir Çelik9,000,009,89
İzmir Fırça1,60-4,19-11,11
Jantsa Jant Sanayi53,60-1,56-8,06
Kafein Yazılım11,83-4,906,19
Kapital Yat. Holding2,350,00-2,89
Kaplamin5,13-3,39-7,57
Kardemir (A)1,983,66-25,28
Kardemir (B)1,994,74-24,62
Kardemir (D)2,026,32-24,06
Karel Elektronik12,50-6,02-13,97
Karsan Otomotiv1,303,17-17,72
Karsu Tekstil2,269,71-30,25
Kartonsan332,00-2,06-14,85
Katmerciler Ekipman2,41-2,03-37,24
Kent Gıda187,404,636,60
Kerevitaş Gıda3,16-6,51-3,07
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-45,45
Kiler GMYO2,160,47-43,01
Klimasan Klima12,22-4,53-44,66
Koç Holding13,12-2,31-35,43
Konfrut Gıda6,72-7,44-14,07
Konya Çimento177,00-0,28-34,76
Kordsa Teknik Tekstil9,33-1,79-26,63
Koza Altın59,05-3,75-20,26
Koza Madencilik8,90-1,98-11,27
Körfez GMYO1,90-2,56-20,50
Kristal Kola1,290,00-14,57
Kron Telekomünikasyon15,55-2,0222,25
Kuştur Kuşadası Turizm21,70-9,96-8,44
Kuyumcukent Gayrimenkul1,190,85-27,88
Kütahya Porselen6,38-3,19-3,63
Lider Faktoring2,88-0,69-21,53
Link Bilgisayar20,40-5,9012,40
Logo Yazılım58,70-1,68-3,45
Lokman Hekim Sağlık5,78-4,460,00
Lüks Kadife7,00-4,37-18,98
Makina Takım1,262,44-32,98
Mardin Çimento4,93-1,60-16,72
Marka Yatırım Holding1,059,38-11,02
Marmaris Altınyunus61,502,84-13,38
Marshall42,24-1,58-11,15
Martı GMYO0,781,30-22,77
Martı Otel0,615,17-32,97
Mavi Giyim32,60-2,92-43,70
Mazhar Zorlu Holding11,25-2,17-6,95
Mega Polietilen1,7610,00-20,00
Menderes Tekstil1,252,46-4,58
Mensa0,268,33-18,75
Merit Turizm13,000,00-33,13
Merko Gıda1,08-5,262,86
Metal Gayrimenkul0,674,69-26,37
Metemtur Otelcilik1,31-0,76-26,40
Metro Holding0,930,00-32,61
Metro Petrol ve Tesisleri1,269,57-35,71
Metro Yatırım Ortaklığı3,13-9,80-61,45
Migros Ticaret22,36-1,32-7,68
Milpa2,091,95-4,57
Mistral GMYO1,611,26-14,81
MLP Sağlık12,98-0,92-18,87
MMC San. ve Tic. Yat.0,850,00-25,44
Mondi Tire Kutsan5,67-9,8636,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,601,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,90-2,6325,00
Net Holding1,432,88-45,00
Netaş Telekom.10,11-1,94-22,59
Niğbaş Niğde Beton5,75-0,86-7,26
Nuh Çimento9,291,86-21,80
Nurol GMYO2,60-1,52-27,17
Odaş Elektrik1,402,94-3,16
Olmuksan-IP3,94-2,7253,85
Orge Enerji Elektrik4,07-1,45-17,94
Orma Orman Mahsulleri3,31-2,6519,93
Osmanlı Menkul6,85-4,9963,10
Ostim Endüstriyel Yat1,530,00-8,93
Otokar104,500,77-28,93
Oyak Yat. Ort.4,77-7,20104,72
Oylum Sınai Yatırımlar2,96-5,73-4,17
Özak GMYO2,350,86-8,56
Özbal Çelik Boru1,320,00-18,11
Özderici GMYO1,111,83-29,30
Özerden Plastik1,98-1,00-13,16
Panora GMYO4,210,96-25,22
Papilon Savunma8,07-0,124,13
Park Elek.Madencilik2,78-1,07-8,85
Parsan11,51-1,62-32,05
Pegasus35,864,85-58,50
Peker GMYO2,43-10,00-22,36
Penguen Gıda3,35-9,2161,84
Pera GMYO0,692,99-26,60
Pergamon Dış Ticaret7,153,47-10,85
Petkim3,339,90-12,60
Petrokent Turizm104,80-0,95-18,19
Pınar Et ve Un9,99-2,068,94
Pınar Su3,11-5,1834,05
Pınar Süt11,70-5,65-7,66
Plastikkart8,670,23-6,47
Polisan Holding1,95-1,02-35,64
Politeknik Metal62,00-1,74-18,50
Prizma Press Matbaacılık4,851,4612,79
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.166,200,105,27
QNB Finans Fin. Kir.103,40-4,08-19,91
QNB Finansbank34,20-3,61-8,80
Ral Yatırım Holding7,80-5,3414,71
Ray Sigorta2,87-1,37-16,08
Reysaş GMYO6,60-1,3543,79
Reysaş Lojistik7,05-2,4960,96
Rhea Girişim1,77-1,1248,74
Rodrigo Tekstil1,412,17-22,10
Royal Halı1,63-4,6818,98
RTA Laboratuvarları5,13-10,00121,12
Sabancı Holding7,11-0,70-22,04
Safkar Ege Soğutmacılık2,58-1,9018,35
Salix Yatırım Holding4,95-4,81-31,35
Sanel Mühendislik4,018,09-0,99
Sanifoam Sünger4,942,49-1,20
Sanko Pazarlama5,27-4,18-31,91
Saray Matbaacılık1,779,94-1,12
Sarkuysan5,003,093,52
Sasa Polyester7,90-9,922,20
Say Reklamcılık2,52-5,2612,50
Sekuro Plastik4,50-6,05-16,04
Selçuk Ecza Deposu7,05-5,6215,57
Selçuk Gıda1,51-1,95-12,21
Senkron Güvenlik2,14-3,17-21,61
Serve Film Prodüksiyon1,55-3,73-2,52
Servet GMYO10,40-1,8922,35
Seyitler Kimya9,881,3345,51
Silverline Endüstri1,64-1,80-24,07
Sinpaş GMYO0,956,74-18,10
Smartiks Yazılım7,94-4,11-19,06
Soda Sanayii5,201,96-15,86
Sodaş Sodyum Sanayii14,60-0,0749,44
Söktaş2,601,96-1,89
Sönmez Filament4,32-7,49-11,48
Sönmez Pamuklu4,29-5,09-12,80
Sumaş Suni Tahta8,10-5,15-18,18
Şeker Fin. Kir.4,67-1,06-2,30
Şekerbank0,900,00-31,30
Şişe Cam4,150,24-21,25
Şok Marketler9,21-1,18-14,41
T. Halk Bankası4,97-1,00-15,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,70-1,83-41,06
T.S.K.B.0,92-2,13-23,97
T.Tuborg12,74-1,477,06
Taç Tarım Ürünleri1,9810,00-36,54
Tat Gıda6,06-4,42-0,39
TAV Havalimanları16,600,24-38,89
Taze Kuru Gıda6,09-2,56-15,88
Tek-Art Turizm0,929,52-26,98
Tekfen Holding13,072,91-32,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,150,9946,43
Temapol Polimer Plastik4,68-10,00-10,34
TGS Dış Ticaret3,10-2,21-33,62
Tofaş Oto. Fab.16,08-2,25-30,99
Torunlar GMYO1,881,08-31,64
Trabzon Liman8,29-2,24-22,23
Trabzonspor Sportif3,439,9459,53
Trakya Cam2,901,05-17,14
Trend GMYO2,299,574,09
TSKB GMYO1,48-1,3310,45
Tuğçelik3,80-4,76-3,80
Tukaş8,50-1,16-31,17
Turcas Petrol2,229,90-16,85
Turkcell12,30-0,16-10,87
Tümosan Motor ve Traktör4,31-0,69-32,76
Tüpraş77,752,98-38,68
Türk Hava Yolları8,99-0,88-37,83
Türk Prysmian Kablo3,09-3,4418,85
Türk Telekom6,49-3,13-11,94
Türk Traktör41,003,12-22,51
Türker Proje Gayrimenkul30,02-2,21-28,52
Ufuk Yatırım3,048,1917,83
Ulaşlar Turizm Yat.1,599,66-25,00
Ulusoy Elektrik27,88-1,554,81
Ulusoy Un Sanayi4,402,3315,18
Umpaş Holding0,444,76-29,03
Uşak Seramik1,22-1,61-27,81
Utopya Turizm3,813,81-22,56
Uzertaş Boya2,27-1,732,25
Ülker Bisküvi20,102,29-10,11
Ünye Çimento3,832,96-28,81
Vakıf Fin. Kir.1,670,60-30,99
Vakıf GMYO2,002,04-19,03
Vakıf Yat. Ort.1,714,27-26,61
Vakıflar Bankası4,53-2,37-17,79
Vakko Tekstil4,07-1,21-10,35
Vanet Gıda1,08-0,92-24,48
Verusa Holding15,00-0,53-19,18
Verusaturk Girisim3,881,84-28,01
Vestel10,36-1,80-17,91
Vestel Beyaz Eşya15,91-1,67-26,34
Viking Kağıt3,73-5,8199,47
Yapı Kredi Koray GMYO2,19-3,10-9,50
Yapı ve Kredi Bank.1,87-1,06-24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,76-0,737,81
Yataş5,382,67-26,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,45-2,03-9,94
Yeni Gimat GMYO12,650,08-2,77
Yeşil GMYO0,415,13-35,94
Yeşil Yapı0,392,63-40,91
Yeşil Yatırım Holding8,25-2,25-26,54
Yibitaş İnşaat Malzeme4.625,00-7,5357,05
Yonga Mobilya9,41-0,631,84
Yükselen Çelik5,941,54-3,10
Yünsa9,002,62-10,80
Zorlu Enerji1,060,00-34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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