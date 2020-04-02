Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.000,00 -4,48 6,03 İş Bankası (C) 4,62 0,00 -27,93 İş Bankası (Kur.) 310.000,10 1,31 47,62 İş Fin.Kir. 2,86 -5,30 -24,74 İş Girişim 3,37 -5,60 -11,32 İş GMYO 1,35 -1,46 -23,30 İş Y. Men. Değ. 3,84 -1,79 -4,64 İş Yat. Ort. 2,10 -1,87 30,33 İşbir Holding 419,00 -2,56 -2,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 2,33 -29,03 İttifak Holding 2,33 9,91 -37,37 İz Hayvancılık Tarım 2,05 9,63 -21,65 İzmir Demir Çelik 8,98 -0,22 9,65 İzmir Fırça 1,50 -6,25 -16,67 Jantsa Jant Sanayi 46,60 -4,70 -12,39 Kafein Yazılım 11,70 -1,10 5,03 Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89 Kaplamin 4,74 -7,60 -14,59 Kardemir (A) 1,96 -1,01 -26,04 Kardemir (B) 1,94 -2,51 -26,52 Kardemir (D) 1,96 -2,97 -26,32 Karel Elektronik 13,45 7,60 -7,43 Karsan Otomotiv 1,30 0,00 -17,72 Karsu Tekstil 2,27 0,44 -29,94 Kartonsan 324,90 -2,14 -16,67 Katmerciler Ekipman 2,39 -0,83 -37,76 Kent Gıda 184,40 -1,60 4,89 Kerevitaş Gıda 3,04 -3,80 -6,75 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45 Kiler GMYO 2,08 -3,70 -45,12 Klimasan Klima 12,10 -0,98 -45,20 Koç Holding 13,25 0,99 -34,79 Konfrut Gıda 6,55 -2,53 -16,24 Konya Çimento 176,20 -0,45 -35,05 Kordsa Teknik Tekstil 9,22 -1,18 -27,49 Koza Altın 59,95 1,52 -19,04 Koza Madencilik 9,08 2,02 -9,47 Körfez GMYO 1,85 -2,63 -22,59 Kristal Kola 1,24 -3,88 -17,88 Kron Telekomünikasyon 15,31 -1,54 20,36 Kuştur Kuşadası Turizm 21,70 0,00 -8,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 2,52 -26,06 Kütahya Porselen 6,26 -1,88 -5,44 Lider Faktoring 2,84 -1,39 -22,62 Link Bilgisayar 20,98 2,84 15,59 Logo Yazılım 58,45 -0,43 -3,87 Lokman Hekim Sağlık 5,67 -1,90 -1,90 Lüks Kadife 6,30 -10,00 -27,08 Makina Takım 1,24 -1,59 -34,04 Mardin Çimento 4,93 0,00 -16,72 Marka Yatırım Holding 1,01 -3,81 -14,41 Marmaris Altınyunus 59,25 -3,66 -16,55 Marshall 42,18 -0,14 -11,27 Martı GMYO 0,80 2,56 -20,79 Martı Otel 0,60 -1,64 -34,07 Mavi Giyim 33,28 2,09 -42,52 Mazhar Zorlu Holding 10,90 -3,11 -9,84 Mega Polietilen 1,70 -3,41 -22,73 Menderes Tekstil 1,20 -4,00 -8,40 Mensa 0,25 -3,85 -21,88 Merit Turizm 12,71 -2,23 -34,62 Merko Gıda 1,02 -5,56 -2,86 Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37 Metemtur Otelcilik 1,32 0,76 -25,84 Metro Holding 0,96 3,23 -30,43 Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 9,52 -29,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,82 -9,90 -65,27 Migros Ticaret 22,88 2,33 -5,53 Milpa 2,02 -3,35 -7,76 Mistral GMYO 1,68 4,35 -11,11 MLP Sağlık 13,05 0,54 -18,44 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 3,53 -22,81 Mondi Tire Kutsan 6,23 9,88 50,48 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,28 2,39 27,99 Net Holding 1,40 -2,10 -46,15 Netaş Telekom. 10,17 0,59 -22,13 Niğbaş Niğde Beton 5,90 2,61 -4,84 Nuh Çimento 9,10 5,94 -17,16 Nurol GMYO 2,57 -1,15 -28,01 Odaş Elektrik 1,36 -2,86 -5,93 Olmuksan-IP 3,85 -2,28 50,33 Orge Enerji Elektrik 4,12 1,23 -16,94 Orma Orman Mahsulleri 3,10 -6,34 12,32 Osmanlı Menkul 6,74 -1,61 60,48 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -1,31 -10,12 Otokar 103,90 -0,57 -29,34 Oyak Yat. Ort. 4,61 -3,35 97,85 Oylum Sınai Yatırımlar 2,80 -5,41 -9,35 Özak GMYO 2,31 -1,70 -10,12 Özbal Çelik Boru 1,31 -0,76 -18,73 Özderici GMYO 1,10 -0,90 -29,94 Özerden Plastik 2,17 9,60 -4,82 Panora GMYO 4,20 -0,24 -25,40 Papilon Savunma 8,50 5,33 9,68 Park Elek.Madencilik 2,78 0,00 -8,85 Parsan 11,46 -0,43 -32,35 Pegasus 33,94 -5,35 -60,72 Peker GMYO 2,39 -1,65 -23,64 Penguen Gıda 3,25 -2,99 57,00 Pera GMYO 0,69 0,00 -26,60 Pergamon Dış Ticaret 6,92 -3,22 -13,72 Petkim 3,46 3,90 -9,19 Petrokent Turizm 104,80 0,00 -18,19 Pınar Et ve Un 9,85 -1,40 7,42 Pınar Su 2,80 -9,97 20,69 Pınar Süt 11,47 -1,97 -9,47 Plastikkart 8,51 -1,85 -8,20 Polisan Holding 1,94 -0,51 -35,97 Politeknik Metal 62,50 0,81 -17,84 Prizma Press Matbaacılık 5,18 6,80 20,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.167,80 0,14 5,42 QNB Finans Fin. Kir. 102,50 -0,87 -20,60 QNB Finansbank 34,00 -0,58 -9,33 Ral Yatırım Holding 7,90 1,28 16,18 Ray Sigorta 2,74 -4,53 -19,88 Reysaş GMYO 6,18 -6,36 34,64 Reysaş Lojistik 6,63 -5,96 51,37 Rhea Girişim 1,74 -1,69 46,22 Rodrigo Tekstil 1,40 -0,71 -22,65 Royal Halı 1,63 0,00 18,98 RTA Laboratuvarları 4,62 -9,94 99,14 Sabancı Holding 7,40 4,08 -18,86 Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 -0,39 17,89 Salix Yatırım Holding 4,66 -5,86 -35,37 Sanel Mühendislik 4,05 1,00 0,00 Sanifoam Sünger 5,38 8,91 7,60 Sanko Pazarlama 5,20 -1,33 -32,82 Saray Matbaacılık 1,60 -9,60 -10,61 Sarkuysan 4,83 -3,40 0,00 Sasa Polyester 7,66 -3,04 -0,91 Say Reklamcılık 2,42 -3,97 8,04 Sekuro Plastik 4,17 -7,33 -22,20 Selçuk Ecza Deposu 7,04 -0,14 15,41 Selçuk Gıda 1,49 -1,32 -13,37 Senkron Güvenlik 1,99 -7,01 -27,11 Serve Film Prodüksiyon 1,60 3,23 0,63 Servet GMYO 10,16 -2,31 19,53 Seyitler Kimya 9,96 0,81 46,69 Silverline Endüstri 1,80 9,76 -16,67 Sinpaş GMYO 0,92 -3,16 -20,69 Smartiks Yazılım 7,87 -0,88 -19,78 Soda Sanayii 5,29 1,73 -14,40 Sodaş Sodyum Sanayii 14,41 -1,30 47,49 Söktaş 2,44 -6,15 -7,92 Sönmez Filament 4,04 -6,48 -17,21 Sönmez Pamuklu 4,04 -5,83 -17,89 Sumaş Suni Tahta 8,40 3,70 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,07 -3,35 Şekerbank 0,89 -1,11 -32,06 Şişe Cam 4,19 0,96 -20,49 Şok Marketler 9,41 2,17 -12,55 T. Halk Bankası 4,96 -0,20 -16,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,32 -1,48 -41,93 T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14 T.Tuborg 12,60 -1,10 5,88 Taç Tarım Ürünleri 2,17 9,60 -30,45 Tat Gıda 5,83 -3,80 -4,17 TAV Havalimanları 16,27 -1,99 -40,11 Taze Kuru Gıda 6,12 0,49 -15,47 Tek-Art Turizm 0,88 -4,35 -30,16 Tekfen Holding 13,42 2,68 -30,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -4,07 40,48 Temapol Polimer Plastik 4,27 -8,76 -18,20 TGS Dış Ticaret 3,03 -2,26 -35,12 Tofaş Oto. Fab. 16,28 1,24 -30,14 Torunlar GMYO 1,94 3,19 -29,45 Trabzon Liman 8,44 1,81 -20,83 Trabzonspor Sportif 3,09 -9,91 43,72 Trakya Cam 3,02 4,14 -13,71 Trend GMYO 2,51 9,61 14,09 TSKB GMYO 1,52 2,70 13,43 Tuğçelik 3,59 -5,53 -9,11 Tukaş 8,55 0,59 -30,77 Turcas Petrol 2,39 7,66 -10,49 Turkcell 12,52 1,79 -9,28 Tümosan Motor ve Traktör 4,38 1,62 -31,67 Tüpraş 82,65 6,30 -34,82 Türk Hava Yolları 9,00 0,11 -37,76 Türk Prysmian Kablo 3,02 -2,27 16,15 Türk Telekom 6,52 0,46 -11,53 Türk Traktör 42,64 4,00 -19,41 Türker Proje Gayrimenkul 29,30 -2,40 -30,24 Ufuk Yatırım 2,90 -4,61 12,40 Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 9,43 -17,92 Ulusoy Elektrik 28,02 0,50 5,34 Ulusoy Un Sanayi 4,34 -1,36 13,61 Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03 Uşak Seramik 1,21 -0,82 -28,40 Utopya Turizm 3,64 -4,46 -26,02 Uzertaş Boya 2,49 9,69 12,16 Ülker Bisküvi 19,86 -1,19 -11,18 Ünye Çimento 3,78 -1,31 -29,74 Vakıf Fin. Kir. 1,69 1,20 -30,17 Vakıf GMYO 1,99 -0,50 -19,43 Vakıf Yat. Ort. 1,67 -2,34 -28,33 Vakıflar Bankası 4,50 -0,66 -18,33 Vakko Tekstil 4,05 -0,49 -10,79 Vanet Gıda 1,18 9,26 -17,48 Verusa Holding 14,86 -0,93 -19,94 Verusaturk Girisim 3,72 -4,12 -30,98 Vestel 10,23 -1,25 -18,94 Vestel Beyaz Eşya 15,70 -1,32 -27,31 Viking Kağıt 3,78 1,34 102,14 Yapı Kredi Koray GMYO 2,13 -2,74 -11,98 Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -1,07 -25,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,43 9,91 18,50 Yataş 5,62 4,46 -23,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 1,38 -8,70 Yeni Gimat GMYO 12,62 -0,24 -3,00 Yeşil GMYO 0,44 7,32 -31,25 Yeşil Yapı 0,41 5,13 -37,88 Yeşil Yatırım Holding 8,61 4,36 -23,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.850,00 4,86 64,69 Yonga Mobilya 9,29 -1,28 0,54 Yükselen Çelik 5,85 -1,52 -4,57 Yünsa 8,69 -3,44 -13,88 Zorlu Enerji 1,10 3,77 -32,52

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Kaynak: AA