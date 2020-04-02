Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|-4,48
|6,03
|İş Bankası (C)
|4,62
|0,00
|-27,93
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|1,31
|47,62
|İş Fin.Kir.
|2,86
|-5,30
|-24,74
|İş Girişim
|3,37
|-5,60
|-11,32
|İş GMYO
|1,35
|-1,46
|-23,30
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|-1,79
|-4,64
|İş Yat. Ort.
|2,10
|-1,87
|30,33
|İşbir Holding
|419,00
|-2,56
|-2,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|2,33
|-29,03
|İttifak Holding
|2,33
|9,91
|-37,37
|İz Hayvancılık Tarım
|2,05
|9,63
|-21,65
|İzmir Demir Çelik
|8,98
|-0,22
|9,65
|İzmir Fırça
|1,50
|-6,25
|-16,67
|Jantsa Jant Sanayi
|46,60
|-4,70
|-12,39
|Kafein Yazılım
|11,70
|-1,10
|5,03
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-2,89
|Kaplamin
|4,74
|-7,60
|-14,59
|Kardemir (A)
|1,96
|-1,01
|-26,04
|Kardemir (B)
|1,94
|-2,51
|-26,52
|Kardemir (D)
|1,96
|-2,97
|-26,32
|Karel Elektronik
|13,45
|7,60
|-7,43
|Karsan Otomotiv
|1,30
|0,00
|-17,72
|Karsu Tekstil
|2,27
|0,44
|-29,94
|Kartonsan
|324,90
|-2,14
|-16,67
|Katmerciler Ekipman
|2,39
|-0,83
|-37,76
|Kent Gıda
|184,40
|-1,60
|4,89
|Kerevitaş Gıda
|3,04
|-3,80
|-6,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,08
|-3,70
|-45,12
|Klimasan Klima
|12,10
|-0,98
|-45,20
|Koç Holding
|13,25
|0,99
|-34,79
|Konfrut Gıda
|6,55
|-2,53
|-16,24
|Konya Çimento
|176,20
|-0,45
|-35,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,22
|-1,18
|-27,49
|Koza Altın
|59,95
|1,52
|-19,04
|Koza Madencilik
|9,08
|2,02
|-9,47
|Körfez GMYO
|1,85
|-2,63
|-22,59
|Kristal Kola
|1,24
|-3,88
|-17,88
|Kron Telekomünikasyon
|15,31
|-1,54
|20,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,70
|0,00
|-8,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|2,52
|-26,06
|Kütahya Porselen
|6,26
|-1,88
|-5,44
|Lider Faktoring
|2,84
|-1,39
|-22,62
|Link Bilgisayar
|20,98
|2,84
|15,59
|Logo Yazılım
|58,45
|-0,43
|-3,87
|Lokman Hekim Sağlık
|5,67
|-1,90
|-1,90
|Lüks Kadife
|6,30
|-10,00
|-27,08
|Makina Takım
|1,24
|-1,59
|-34,04
|Mardin Çimento
|4,93
|0,00
|-16,72
|Marka Yatırım Holding
|1,01
|-3,81
|-14,41
|Marmaris Altınyunus
|59,25
|-3,66
|-16,55
|Marshall
|42,18
|-0,14
|-11,27
|Martı GMYO
|0,80
|2,56
|-20,79
|Martı Otel
|0,60
|-1,64
|-34,07
|Mavi Giyim
|33,28
|2,09
|-42,52
|Mazhar Zorlu Holding
|10,90
|-3,11
|-9,84
|Mega Polietilen
|1,70
|-3,41
|-22,73
|Menderes Tekstil
|1,20
|-4,00
|-8,40
|Mensa
|0,25
|-3,85
|-21,88
|Merit Turizm
|12,71
|-2,23
|-34,62
|Merko Gıda
|1,02
|-5,56
|-2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,67
|0,00
|-26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,32
|0,76
|-25,84
|Metro Holding
|0,96
|3,23
|-30,43
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|9,52
|-29,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,82
|-9,90
|-65,27
|Migros Ticaret
|22,88
|2,33
|-5,53
|Milpa
|2,02
|-3,35
|-7,76
|Mistral GMYO
|1,68
|4,35
|-11,11
|MLP Sağlık
|13,05
|0,54
|-18,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|3,53
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,23
|9,88
|50,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,28
|2,39
|27,99
|Net Holding
|1,40
|-2,10
|-46,15
|Netaş Telekom.
|10,17
|0,59
|-22,13
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|2,61
|-4,84
|Nuh Çimento
|9,10
|5,94
|-17,16
|Nurol GMYO
|2,57
|-1,15
|-28,01
|Odaş Elektrik
|1,36
|-2,86
|-5,93
|Olmuksan-IP
|3,85
|-2,28
|50,33
|Orge Enerji Elektrik
|4,12
|1,23
|-16,94
|Orma Orman Mahsulleri
|3,10
|-6,34
|12,32
|Osmanlı Menkul
|6,74
|-1,61
|60,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|-1,31
|-10,12
|Otokar
|103,90
|-0,57
|-29,34
|Oyak Yat. Ort.
|4,61
|-3,35
|97,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,80
|-5,41
|-9,35
|Özak GMYO
|2,31
|-1,70
|-10,12
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|-0,76
|-18,73
|Özderici GMYO
|1,10
|-0,90
|-29,94
|Özerden Plastik
|2,17
|9,60
|-4,82
|Panora GMYO
|4,20
|-0,24
|-25,40
|Papilon Savunma
|8,50
|5,33
|9,68
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|0,00
|-8,85
|Parsan
|11,46
|-0,43
|-32,35
|Pegasus
|33,94
|-5,35
|-60,72
|Peker GMYO
|2,39
|-1,65
|-23,64
|Penguen Gıda
|3,25
|-2,99
|57,00
|Pera GMYO
|0,69
|0,00
|-26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,92
|-3,22
|-13,72
|Petkim
|3,46
|3,90
|-9,19
|Petrokent Turizm
|104,80
|0,00
|-18,19
|Pınar Et ve Un
|9,85
|-1,40
|7,42
|Pınar Su
|2,80
|-9,97
|20,69
|Pınar Süt
|11,47
|-1,97
|-9,47
|Plastikkart
|8,51
|-1,85
|-8,20
|Polisan Holding
|1,94
|-0,51
|-35,97
|Politeknik Metal
|62,50
|0,81
|-17,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,18
|6,80
|20,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.167,80
|0,14
|5,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,50
|-0,87
|-20,60
|QNB Finansbank
|34,00
|-0,58
|-9,33
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|1,28
|16,18
|Ray Sigorta
|2,74
|-4,53
|-19,88
|Reysaş GMYO
|6,18
|-6,36
|34,64
|Reysaş Lojistik
|6,63
|-5,96
|51,37
|Rhea Girişim
|1,74
|-1,69
|46,22
|Rodrigo Tekstil
|1,40
|-0,71
|-22,65
|Royal Halı
|1,63
|0,00
|18,98
|RTA Laboratuvarları
|4,62
|-9,94
|99,14
|Sabancı Holding
|7,40
|4,08
|-18,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,57
|-0,39
|17,89
|Salix Yatırım Holding
|4,66
|-5,86
|-35,37
|Sanel Mühendislik
|4,05
|1,00
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,38
|8,91
|7,60
|Sanko Pazarlama
|5,20
|-1,33
|-32,82
|Saray Matbaacılık
|1,60
|-9,60
|-10,61
|Sarkuysan
|4,83
|-3,40
|0,00
|Sasa Polyester
|7,66
|-3,04
|-0,91
|Say Reklamcılık
|2,42
|-3,97
|8,04
|Sekuro Plastik
|4,17
|-7,33
|-22,20
|Selçuk Ecza Deposu
|7,04
|-0,14
|15,41
|Selçuk Gıda
|1,49
|-1,32
|-13,37
|Senkron Güvenlik
|1,99
|-7,01
|-27,11
|Serve Film Prodüksiyon
|1,60
|3,23
|0,63
|Servet GMYO
|10,16
|-2,31
|19,53
|Seyitler Kimya
|9,96
|0,81
|46,69
|Silverline Endüstri
|1,80
|9,76
|-16,67
|Sinpaş GMYO
|0,92
|-3,16
|-20,69
|Smartiks Yazılım
|7,87
|-0,88
|-19,78
|Soda Sanayii
|5,29
|1,73
|-14,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,41
|-1,30
|47,49
|Söktaş
|2,44
|-6,15
|-7,92
|Sönmez Filament
|4,04
|-6,48
|-17,21
|Sönmez Pamuklu
|4,04
|-5,83
|-17,89
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|3,70
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-1,07
|-3,35
|Şekerbank
|0,89
|-1,11
|-32,06
|Şişe Cam
|4,19
|0,96
|-20,49
|Şok Marketler
|9,41
|2,17
|-12,55
|T. Halk Bankası
|4,96
|-0,20
|-16,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,32
|-1,48
|-41,93
|T.S.K.B.
|0,93
|1,09
|-23,14
|T.Tuborg
|12,60
|-1,10
|5,88
|Taç Tarım Ürünleri
|2,17
|9,60
|-30,45
|Tat Gıda
|5,83
|-3,80
|-4,17
|TAV Havalimanları
|16,27
|-1,99
|-40,11
|Taze Kuru Gıda
|6,12
|0,49
|-15,47
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-4,35
|-30,16
|Tekfen Holding
|13,42
|2,68
|-30,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|-4,07
|40,48
|Temapol Polimer Plastik
|4,27
|-8,76
|-18,20
|TGS Dış Ticaret
|3,03
|-2,26
|-35,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,28
|1,24
|-30,14
|Torunlar GMYO
|1,94
|3,19
|-29,45
|Trabzon Liman
|8,44
|1,81
|-20,83
|Trabzonspor Sportif
|3,09
|-9,91
|43,72
|Trakya Cam
|3,02
|4,14
|-13,71
|Trend GMYO
|2,51
|9,61
|14,09
|TSKB GMYO
|1,52
|2,70
|13,43
|Tuğçelik
|3,59
|-5,53
|-9,11
|Tukaş
|8,55
|0,59
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,39
|7,66
|-10,49
|Turkcell
|12,52
|1,79
|-9,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,38
|1,62
|-31,67
|Tüpraş
|82,65
|6,30
|-34,82
|Türk Hava Yolları
|9,00
|0,11
|-37,76
|Türk Prysmian Kablo
|3,02
|-2,27
|16,15
|Türk Telekom
|6,52
|0,46
|-11,53
|Türk Traktör
|42,64
|4,00
|-19,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,30
|-2,40
|-30,24
|Ufuk Yatırım
|2,90
|-4,61
|12,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|9,43
|-17,92
|Ulusoy Elektrik
|28,02
|0,50
|5,34
|Ulusoy Un Sanayi
|4,34
|-1,36
|13,61
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,21
|-0,82
|-28,40
|Utopya Turizm
|3,64
|-4,46
|-26,02
|Uzertaş Boya
|2,49
|9,69
|12,16
|Ülker Bisküvi
|19,86
|-1,19
|-11,18
|Ünye Çimento
|3,78
|-1,31
|-29,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,69
|1,20
|-30,17
|Vakıf GMYO
|1,99
|-0,50
|-19,43
|Vakıf Yat. Ort.
|1,67
|-2,34
|-28,33
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-0,66
|-18,33
|Vakko Tekstil
|4,05
|-0,49
|-10,79
|Vanet Gıda
|1,18
|9,26
|-17,48
|Verusa Holding
|14,86
|-0,93
|-19,94
|Verusaturk Girisim
|3,72
|-4,12
|-30,98
|Vestel
|10,23
|-1,25
|-18,94
|Vestel Beyaz Eşya
|15,70
|-1,32
|-27,31
|Viking Kağıt
|3,78
|1,34
|102,14
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,13
|-2,74
|-11,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,85
|-1,07
|-25,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,43
|9,91
|18,50
|Yataş
|5,62
|4,46
|-23,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|1,38
|-8,70
|Yeni Gimat GMYO
|12,62
|-0,24
|-3,00
|Yeşil GMYO
|0,44
|7,32
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,41
|5,13
|-37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|8,61
|4,36
|-23,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.850,00
|4,86
|64,69
|Yonga Mobilya
|9,29
|-1,28
|0,54
|Yükselen Çelik
|5,85
|-1,52
|-4,57
|Yünsa
|8,69
|-3,44
|-13,88
|Zorlu Enerji
|1,10
|3,77
|-32,52
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi