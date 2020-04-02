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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)32.000,00-4,486,03
İş Bankası (C)4,620,00-27,93
İş Bankası (Kur.)310.000,101,3147,62
İş Fin.Kir.2,86-5,30-24,74
İş Girişim3,37-5,60-11,32
İş GMYO1,35-1,46-23,30
İş Y. Men. Değ.3,84-1,79-4,64
İş Yat. Ort.2,10-1,8730,33
İşbir Holding419,00-2,56-2,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,442,33-29,03
İttifak Holding2,339,91-37,37
İz Hayvancılık Tarım2,059,63-21,65
İzmir Demir Çelik8,98-0,229,65
İzmir Fırça1,50-6,25-16,67
Jantsa Jant Sanayi46,60-4,70-12,39
Kafein Yazılım11,70-1,105,03
Kapital Yat. Holding2,350,00-2,89
Kaplamin4,74-7,60-14,59
Kardemir (A)1,96-1,01-26,04
Kardemir (B)1,94-2,51-26,52
Kardemir (D)1,96-2,97-26,32
Karel Elektronik13,457,60-7,43
Karsan Otomotiv1,300,00-17,72
Karsu Tekstil2,270,44-29,94
Kartonsan324,90-2,14-16,67
Katmerciler Ekipman2,39-0,83-37,76
Kent Gıda184,40-1,604,89
Kerevitaş Gıda3,04-3,80-6,75
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-45,45
Kiler GMYO2,08-3,70-45,12
Klimasan Klima12,10-0,98-45,20
Koç Holding13,250,99-34,79
Konfrut Gıda6,55-2,53-16,24
Konya Çimento176,20-0,45-35,05
Kordsa Teknik Tekstil9,22-1,18-27,49
Koza Altın59,951,52-19,04
Koza Madencilik9,082,02-9,47
Körfez GMYO1,85-2,63-22,59
Kristal Kola1,24-3,88-17,88
Kron Telekomünikasyon15,31-1,5420,36
Kuştur Kuşadası Turizm21,700,00-8,44
Kuyumcukent Gayrimenkul1,222,52-26,06
Kütahya Porselen6,26-1,88-5,44
Lider Faktoring2,84-1,39-22,62
Link Bilgisayar20,982,8415,59
Logo Yazılım58,45-0,43-3,87
Lokman Hekim Sağlık5,67-1,90-1,90
Lüks Kadife6,30-10,00-27,08
Makina Takım1,24-1,59-34,04
Mardin Çimento4,930,00-16,72
Marka Yatırım Holding1,01-3,81-14,41
Marmaris Altınyunus59,25-3,66-16,55
Marshall42,18-0,14-11,27
Martı GMYO0,802,56-20,79
Martı Otel0,60-1,64-34,07
Mavi Giyim33,282,09-42,52
Mazhar Zorlu Holding10,90-3,11-9,84
Mega Polietilen1,70-3,41-22,73
Menderes Tekstil1,20-4,00-8,40
Mensa0,25-3,85-21,88
Merit Turizm12,71-2,23-34,62
Merko Gıda1,02-5,56-2,86
Metal Gayrimenkul0,670,00-26,37
Metemtur Otelcilik1,320,76-25,84
Metro Holding0,963,23-30,43
Metro Petrol ve Tesisleri1,389,52-29,59
Metro Yatırım Ortaklığı2,82-9,90-65,27
Migros Ticaret22,882,33-5,53
Milpa2,02-3,35-7,76
Mistral GMYO1,684,35-11,11
MLP Sağlık13,050,54-18,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,883,53-22,81
Mondi Tire Kutsan6,239,8850,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.088,601,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,282,3927,99
Net Holding1,40-2,10-46,15
Netaş Telekom.10,170,59-22,13
Niğbaş Niğde Beton5,902,61-4,84
Nuh Çimento9,105,94-17,16
Nurol GMYO2,57-1,15-28,01
Odaş Elektrik1,36-2,86-5,93
Olmuksan-IP3,85-2,2850,33
Orge Enerji Elektrik4,121,23-16,94
Orma Orman Mahsulleri3,10-6,3412,32
Osmanlı Menkul6,74-1,6160,48
Ostim Endüstriyel Yat1,51-1,31-10,12
Otokar103,90-0,57-29,34
Oyak Yat. Ort.4,61-3,3597,85
Oylum Sınai Yatırımlar2,80-5,41-9,35
Özak GMYO2,31-1,70-10,12
Özbal Çelik Boru1,31-0,76-18,73
Özderici GMYO1,10-0,90-29,94
Özerden Plastik2,179,60-4,82
Panora GMYO4,20-0,24-25,40
Papilon Savunma8,505,339,68
Park Elek.Madencilik2,780,00-8,85
Parsan11,46-0,43-32,35
Pegasus33,94-5,35-60,72
Peker GMYO2,39-1,65-23,64
Penguen Gıda3,25-2,9957,00
Pera GMYO0,690,00-26,60
Pergamon Dış Ticaret6,92-3,22-13,72
Petkim3,463,90-9,19
Petrokent Turizm104,800,00-18,19
Pınar Et ve Un9,85-1,407,42
Pınar Su2,80-9,9720,69
Pınar Süt11,47-1,97-9,47
Plastikkart8,51-1,85-8,20
Polisan Holding1,94-0,51-35,97
Politeknik Metal62,500,81-17,84
Prizma Press Matbaacılık5,186,8020,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.167,800,145,42
QNB Finans Fin. Kir.102,50-0,87-20,60
QNB Finansbank34,00-0,58-9,33
Ral Yatırım Holding7,901,2816,18
Ray Sigorta2,74-4,53-19,88
Reysaş GMYO6,18-6,3634,64
Reysaş Lojistik6,63-5,9651,37
Rhea Girişim1,74-1,6946,22
Rodrigo Tekstil1,40-0,71-22,65
Royal Halı1,630,0018,98
RTA Laboratuvarları4,62-9,9499,14
Sabancı Holding7,404,08-18,86
Safkar Ege Soğutmacılık2,57-0,3917,89
Salix Yatırım Holding4,66-5,86-35,37
Sanel Mühendislik4,051,000,00
Sanifoam Sünger5,388,917,60
Sanko Pazarlama5,20-1,33-32,82
Saray Matbaacılık1,60-9,60-10,61
Sarkuysan4,83-3,400,00
Sasa Polyester7,66-3,04-0,91
Say Reklamcılık2,42-3,978,04
Sekuro Plastik4,17-7,33-22,20
Selçuk Ecza Deposu7,04-0,1415,41
Selçuk Gıda1,49-1,32-13,37
Senkron Güvenlik1,99-7,01-27,11
Serve Film Prodüksiyon1,603,230,63
Servet GMYO10,16-2,3119,53
Seyitler Kimya9,960,8146,69
Silverline Endüstri1,809,76-16,67
Sinpaş GMYO0,92-3,16-20,69
Smartiks Yazılım7,87-0,88-19,78
Soda Sanayii5,291,73-14,40
Sodaş Sodyum Sanayii14,41-1,3047,49
Söktaş2,44-6,15-7,92
Sönmez Filament4,04-6,48-17,21
Sönmez Pamuklu4,04-5,83-17,89
Sumaş Suni Tahta8,403,70-15,15
Şeker Fin. Kir.4,62-1,07-3,35
Şekerbank0,89-1,11-32,06
Şişe Cam4,190,96-20,49
Şok Marketler9,412,17-12,55
T. Halk Bankası4,96-0,20-16,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,32-1,48-41,93
T.S.K.B.0,931,09-23,14
T.Tuborg12,60-1,105,88
Taç Tarım Ürünleri2,179,60-30,45
Tat Gıda5,83-3,80-4,17
TAV Havalimanları16,27-1,99-40,11
Taze Kuru Gıda6,120,49-15,47
Tek-Art Turizm0,88-4,35-30,16
Tekfen Holding13,422,68-30,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,90-4,0740,48
Temapol Polimer Plastik4,27-8,76-18,20
TGS Dış Ticaret3,03-2,26-35,12
Tofaş Oto. Fab.16,281,24-30,14
Torunlar GMYO1,943,19-29,45
Trabzon Liman8,441,81-20,83
Trabzonspor Sportif3,09-9,9143,72
Trakya Cam3,024,14-13,71
Trend GMYO2,519,6114,09
TSKB GMYO1,522,7013,43
Tuğçelik3,59-5,53-9,11
Tukaş8,550,59-30,77
Turcas Petrol2,397,66-10,49
Turkcell12,521,79-9,28
Tümosan Motor ve Traktör4,381,62-31,67
Tüpraş82,656,30-34,82
Türk Hava Yolları9,000,11-37,76
Türk Prysmian Kablo3,02-2,2716,15
Türk Telekom6,520,46-11,53
Türk Traktör42,644,00-19,41
Türker Proje Gayrimenkul29,30-2,40-30,24
Ufuk Yatırım2,90-4,6112,40
Ulaşlar Turizm Yat.1,749,43-17,92
Ulusoy Elektrik28,020,505,34
Ulusoy Un Sanayi4,34-1,3613,61
Umpaş Holding0,440,00-29,03
Uşak Seramik1,21-0,82-28,40
Utopya Turizm3,64-4,46-26,02
Uzertaş Boya2,499,6912,16
Ülker Bisküvi19,86-1,19-11,18
Ünye Çimento3,78-1,31-29,74
Vakıf Fin. Kir.1,691,20-30,17
Vakıf GMYO1,99-0,50-19,43
Vakıf Yat. Ort.1,67-2,34-28,33
Vakıflar Bankası4,50-0,66-18,33
Vakko Tekstil4,05-0,49-10,79
Vanet Gıda1,189,26-17,48
Verusa Holding14,86-0,93-19,94
Verusaturk Girisim3,72-4,12-30,98
Vestel10,23-1,25-18,94
Vestel Beyaz Eşya15,70-1,32-27,31
Viking Kağıt3,781,34102,14
Yapı Kredi Koray GMYO2,13-2,74-11,98
Yapı ve Kredi Bank.1,85-1,07-25,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,439,9118,50
Yataş5,624,46-23,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,471,38-8,70
Yeni Gimat GMYO12,62-0,24-3,00
Yeşil GMYO0,447,32-31,25
Yeşil Yapı0,415,13-37,88
Yeşil Yatırım Holding8,614,36-23,33
Yibitaş İnşaat Malzeme4.850,004,8664,69
Yonga Mobilya9,29-1,280,54
Yükselen Çelik5,85-1,52-4,57
Yünsa8,69-3,44-13,88
Zorlu Enerji1,103,77-32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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