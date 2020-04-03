Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
03.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:44
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.050,00
|-2,97
|2,88
|İş Bankası (C)
|4,57
|-1,08
|-28,71
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|47,62
|İş Fin.Kir.
|2,83
|-1,05
|-25,53
|İş Girişim
|3,35
|-0,59
|-11,84
|İş GMYO
|1,32
|-2,22
|-25,00
|İş Y. Men. Değ.
|3,85
|0,26
|-4,39
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-1,43
|28,47
|İşbir Holding
|415,10
|-0,93
|-3,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|-29,03
|İttifak Holding
|2,23
|-4,29
|-40,05
|İz Hayvancılık Tarım
|2,25
|9,76
|-14,01
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|0,22
|9,89
|İzmir Fırça
|1,44
|-4,00
|-20,00
|Jantsa Jant Sanayi
|45,80
|-1,72
|-13,89
|Kafein Yazılım
|11,50
|-1,71
|3,23
|Kapital Yat. Holding
|2,28
|-2,98
|-5,79
|Kaplamin
|4,75
|0,21
|-14,41
|Kardemir (A)
|1,95
|-0,51
|-26,42
|Kardemir (B)
|1,94
|0,00
|-26,52
|Kardemir (D)
|1,98
|1,02
|-25,56
|Karel Elektronik
|12,88
|-4,24
|-11,36
|Karsan Otomotiv
|1,31
|0,77
|-17,09
|Karsu Tekstil
|2,28
|0,44
|-29,63
|Kartonsan
|323,50
|-0,43
|-17,03
|Katmerciler Ekipman
|2,54
|6,28
|-33,85
|Kent Gıda
|182,40
|-1,08
|3,75
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|4,28
|-2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|3,33
|-43,64
|Kiler GMYO
|2,07
|-0,48
|-45,38
|Klimasan Klima
|13,31
|10,00
|-39,72
|Koç Holding
|13,69
|3,32
|-32,63
|Konfrut Gıda
|6,91
|5,50
|-11,64
|Konya Çimento
|181,10
|2,78
|-33,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,17
|-0,54
|-27,89
|Koza Altın
|59,55
|-0,67
|-19,58
|Koza Madencilik
|9,13
|0,55
|-8,97
|Körfez GMYO
|1,85
|0,00
|-22,59
|Kristal Kola
|1,22
|-1,61
|-19,21
|Kron Telekomünikasyon
|15,45
|0,91
|21,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,74
|0,18
|-8,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|2,46
|-24,24
|Kütahya Porselen
|6,30
|0,64
|-4,83
|Lider Faktoring
|2,76
|-2,82
|-24,80
|Link Bilgisayar
|20,82
|-0,76
|14,71
|Logo Yazılım
|58,60
|0,26
|-3,62
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|-2,12
|-3,98
|Lüks Kadife
|6,70
|6,35
|-22,45
|Makina Takım
|1,24
|0,00
|-34,04
|Mardin Çimento
|5,03
|2,03
|-15,03
|Marka Yatırım Holding
|0,99
|-1,98
|-16,10
|Marmaris Altınyunus
|65,15
|9,96
|-8,24
|Marshall
|41,88
|-0,71
|-11,91
|Martı GMYO
|0,79
|-1,25
|-21,78
|Martı Otel
|0,59
|-1,67
|-35,16
|Mavi Giyim
|33,98
|2,10
|-41,31
|Mazhar Zorlu Holding
|10,85
|-0,46
|-10,26
|Mega Polietilen
|1,75
|2,94
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,17
|-2,50
|-10,69
|Mensa
|0,27
|8,00
|-15,62
|Merit Turizm
|13,00
|2,28
|-33,13
|Merko Gıda
|1,05
|2,94
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|8,96
|-19,78
|Metemtur Otelcilik
|1,35
|2,27
|-24,16
|Metro Holding
|0,94
|-2,08
|-31,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|0,00
|-29,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,79
|-1,06
|-65,64
|Migros Ticaret
|23,68
|3,50
|-2,23
|Milpa
|1,99
|-1,49
|-9,13
|Mistral GMYO
|1,63
|-2,98
|-13,76
|MLP Sağlık
|13,05
|0,00
|-18,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|0,00
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|7,54
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|0,13
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,17
|-0,68
|27,12
|Net Holding
|1,36
|-2,86
|-47,69
|Netaş Telekom.
|10,19
|0,20
|-21,98
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|-2,54
|-7,26
|Nuh Çimento
|9,14
|0,44
|-16,79
|Nurol GMYO
|2,58
|0,39
|-27,73
|Odaş Elektrik
|1,36
|0,00
|-5,93
|Olmuksan-IP
|3,80
|-1,30
|48,38
|Orge Enerji Elektrik
|4,13
|0,24
|-16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|3,20
|3,23
|15,94
|Osmanlı Menkul
|6,36
|-5,64
|51,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,50
|-0,66
|-10,71
|Otokar
|105,60
|1,64
|-28,18
|Oyak Yat. Ort.
|4,42
|-4,12
|89,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,78
|-0,71
|-10,00
|Özak GMYO
|2,33
|0,87
|-9,34
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|0,00
|-18,73
|Özderici GMYO
|1,10
|0,00
|-29,94
|Özerden Plastik
|2,38
|9,68
|4,39
|Panora GMYO
|4,17
|-0,71
|-25,94
|Papilon Savunma
|8,23
|-3,18
|6,19
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|-3,60
|-12,13
|Parsan
|11,80
|2,97
|-30,34
|Pegasus
|33,30
|-1,89
|-61,46
|Peker GMYO
|2,34
|-2,09
|-25,24
|Penguen Gıda
|3,33
|2,46
|60,87
|Pera GMYO
|0,70
|1,45
|-25,53
|Pergamon Dış Ticaret
|7,12
|2,89
|-11,22
|Petkim
|3,41
|-1,45
|-10,50
|Petrokent Turizm
|115,20
|9,92
|-10,07
|Pınar Et ve Un
|9,95
|1,02
|8,51
|Pınar Su
|2,86
|2,14
|23,28
|Pınar Süt
|11,45
|-0,17
|-9,63
|Plastikkart
|8,32
|-2,23
|-10,25
|Polisan Holding
|1,93
|-0,52
|-36,30
|Politeknik Metal
|63,00
|0,80
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|5,16
|-0,39
|20,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.169,50
|0,15
|5,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,90
|0,39
|-20,29
|QNB Finansbank
|36,50
|7,35
|-2,67
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|1,27
|17,65
|Ray Sigorta
|3,01
|9,85
|-11,99
|Reysaş GMYO
|6,07
|-1,78
|32,24
|Reysaş Lojistik
|6,61
|-0,30
|50,91
|Rhea Girişim
|1,72
|-1,15
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,36
|-2,86
|-24,86
|Royal Halı
|1,61
|-1,23
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|4,16
|-9,96
|79,31
|Sabancı Holding
|7,39
|-0,14
|-18,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,57
|0,00
|17,89
|Salix Yatırım Holding
|4,67
|0,21
|-35,23
|Sanel Mühendislik
|4,24
|4,69
|4,69
|Sanifoam Sünger
|5,36
|-0,37
|7,20
|Sanko Pazarlama
|5,17
|-0,58
|-33,20
|Saray Matbaacılık
|1,53
|-4,38
|-14,53
|Sarkuysan
|4,89
|1,24
|1,24
|Sasa Polyester
|8,42
|9,92
|8,93
|Say Reklamcılık
|2,42
|0,00
|8,04
|Sekuro Plastik
|4,25
|1,92
|-20,71
|Selçuk Ecza Deposu
|7,12
|1,14
|16,72
|Selçuk Gıda
|1,54
|3,36
|-10,47
|Senkron Güvenlik
|1,96
|-1,51
|-28,21
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|10,00
|10,69
|Servet GMYO
|10,21
|0,49
|20,12
|Seyitler Kimya
|10,01
|0,50
|47,42
|Silverline Endüstri
|1,98
|10,00
|-8,33
|Sinpaş GMYO
|1,01
|9,78
|-12,93
|Smartiks Yazılım
|7,80
|-0,89
|-20,49
|Soda Sanayii
|5,23
|-1,13
|-15,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,70
|2,01
|50,46
|Söktaş
|2,48
|1,64
|-6,42
|Sönmez Filament
|4,22
|4,46
|-13,52
|Sönmez Pamuklu
|4,17
|3,22
|-15,24
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|0,00
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|1,30
|-2,09
|Şekerbank
|0,88
|-1,12
|-32,82
|Şişe Cam
|4,18
|-0,24
|-20,68
|Şok Marketler
|9,50
|0,96
|-11,71
|T. Halk Bankası
|4,94
|-0,40
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,12
|-0,79
|-42,39
|T.S.K.B.
|0,91
|-2,15
|-24,79
|T.Tuborg
|12,87
|2,14
|8,15
|Taç Tarım Ürünleri
|2,38
|9,68
|-23,72
|Tat Gıda
|6,01
|3,09
|-1,21
|TAV Havalimanları
|16,12
|-0,92
|-40,66
|Taze Kuru Gıda
|5,98
|-2,29
|-17,40
|Tek-Art Turizm
|0,87
|-1,14
|-30,95
|Tekfen Holding
|13,49
|0,52
|-30,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,81
|-1,53
|38,33
|Temapol Polimer Plastik
|4,69
|9,84
|-10,15
|TGS Dış Ticaret
|3,02
|-0,33
|-35,33
|Tofaş Oto. Fab.
|16,76
|2,95
|-28,08
|Torunlar GMYO
|2,01
|3,61
|-26,91
|Trabzon Liman
|8,57
|1,54
|-19,61
|Trabzonspor Sportif
|2,85
|-7,77
|32,56
|Trakya Cam
|2,99
|-0,99
|-14,57
|Trend GMYO
|2,70
|7,57
|22,73
|TSKB GMYO
|1,51
|-0,66
|12,69
|Tuğçelik
|3,59
|0,00
|-9,11
|Tukaş
|8,52
|-0,35
|-31,01
|Turcas Petrol
|2,42
|1,26
|-9,36
|Turkcell
|12,50
|-0,16
|-9,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,54
|3,65
|-29,17
|Tüpraş
|84,80
|2,60
|-33,12
|Türk Hava Yolları
|8,93
|-0,78
|-38,24
|Türk Prysmian Kablo
|2,99
|-0,99
|15,00
|Türk Telekom
|6,49
|-0,46
|-11,94
|Türk Traktör
|42,00
|-1,50
|-20,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,20
|-0,34
|-30,48
|Ufuk Yatırım
|2,99
|3,10
|15,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|-6,90
|-23,58
|Ulusoy Elektrik
|28,02
|0,00
|5,34
|Ulusoy Un Sanayi
|4,33
|-0,23
|13,35
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,20
|-0,83
|-28,99
|Utopya Turizm
|3,75
|3,02
|-23,78
|Uzertaş Boya
|2,73
|9,64
|22,97
|Ülker Bisküvi
|20,40
|2,72
|-8,77
|Ünye Çimento
|3,84
|1,59
|-28,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|-1,18
|-30,99
|Vakıf GMYO
|1,98
|-0,50
|-19,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,69
|1,20
|-27,47
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-0,89
|-19,06
|Vakko Tekstil
|3,86
|-4,69
|-14,98
|Vanet Gıda
|1,24
|5,08
|-13,29
|Verusa Holding
|14,82
|-0,27
|-20,15
|Verusaturk Girisim
|3,66
|-1,61
|-32,10
|Vestel
|10,20
|-0,29
|-19,18
|Vestel Beyaz Eşya
|15,60
|-0,64
|-27,78
|Viking Kağıt
|3,70
|-2,12
|97,86
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|-1,88
|-13,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,82
|-1,62
|-26,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|9,96
|30,30
|Yataş
|5,53
|-1,60
|-24,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,53
|4,08
|-4,97
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|1,82
|-1,23
|Yeşil GMYO
|0,43
|-2,27
|-32,81
|Yeşil Yapı
|0,40
|-2,44
|-39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|8,42
|-2,21
|-25,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.795,90
|-1,12
|62,85
|Yonga Mobilya
|9,25
|-0,43
|0,11
|Yükselen Çelik
|5,82
|-0,51
|-5,06
|Yünsa
|8,47
|-2,53
|-16,06
|Zorlu Enerji
|1,09
|-0,91
|-33,13
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi