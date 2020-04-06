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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)32.800,105,648,68
İş Bankası (C)4,784,60-25,43
İş Bankası (Kur.)340.000,009,6861,91
İş Fin.Kir.2,954,24-22,37
İş Girişim3,689,85-3,16
İş GMYO1,373,79-22,16
İş Y. Men. Değ.3,952,60-1,91
İş Yat. Ort.2,206,2836,53
İşbir Holding444,407,063,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,476,82-24,19
İttifak Holding2,20-1,35-40,86
İz Hayvancılık Tarım2,479,78-5,60
İzmir Demir Çelik9,000,009,89
İzmir Fırça1,514,86-16,11
Jantsa Jant Sanayi46,822,23-11,97
Kafein Yazılım12,024,527,90
Kapital Yat. Holding2,290,44-5,37
Kaplamin5,158,42-7,21
Kardemir (A)2,013,08-24,15
Kardemir (B)2,013,61-23,86
Kardemir (D)2,032,53-23,68
Karel Elektronik13,252,87-8,81
Karsan Otomotiv1,363,82-13,92
Karsu Tekstil2,300,88-29,01
Kartonsan332,002,63-14,85
Katmerciler Ekipman2,799,84-27,34
Kent Gıda185,301,595,40
Kerevitaş Gıda3,324,731,84
Kervansaray Yat. Holding0,349,68-38,18
Kiler GMYO2,195,80-42,22
Klimasan Klima14,428,34-34,69
Koç Holding14,195,26-29,08
Konfrut Gıda7,265,07-7,16
Konya Çimento188,604,14-30,48
Kordsa Teknik Tekstil9,473,27-25,53
Koza Altın62,905,63-15,06
Koza Madencilik9,868,00-1,69
Körfez GMYO1,934,32-19,25
Kristal Kola1,284,92-15,23
Kron Telekomünikasyon16,687,9631,13
Kuştur Kuşadası Turizm22,041,38-7,00
Kuyumcukent Gayrimenkul1,325,60-20,00
Kütahya Porselen6,523,49-1,51
Lider Faktoring2,884,35-21,53
Link Bilgisayar21,583,6518,90
Logo Yazılım61,905,631,81
Lokman Hekim Sağlık5,723,06-1,04
Lüks Kadife7,004,48-18,98
Makina Takım1,304,84-30,85
Mardin Çimento5,162,58-12,84
Marka Yatırım Holding1,045,05-11,86
Marmaris Altınyunus71,659,980,92
Marshall42,782,15-10,01
Martı GMYO0,846,33-16,83
Martı Otel0,636,78-30,77
Mavi Giyim36,728,06-36,58
Mazhar Zorlu Holding11,203,23-7,36
Mega Polietilen1,824,00-17,27
Menderes Tekstil1,267,69-3,82
Mensa0,283,70-12,50
Merit Turizm14,3010,00-26,44
Merko Gıda1,115,715,71
Metal Gayrimenkul0,809,59-12,09
Metemtur Otelcilik1,435,93-19,66
Metro Holding1,017,45-26,81
Metro Petrol ve Tesisleri1,444,35-26,53
Metro Yatırım Ortaklığı2,55-8,60-68,60
Migros Ticaret24,041,52-0,74
Milpa2,095,03-4,57
Mistral GMYO1,704,29-10,05
MLP Sağlık13,362,38-16,50
MMC San. ve Tic. Yat.0,86-2,27-24,56
Mondi Tire Kutsan7,3710,0078,02
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,246,6235,53
Net Holding1,435,15-45,00
Netaş Telekom.10,947,36-16,23
Niğbaş Niğde Beton5,800,87-6,45
Nuh Çimento9,281,53-15,52
Nurol GMYO2,725,43-23,81
Odaş Elektrik1,445,88-0,39
Olmuksan-IP3,902,6352,29
Orge Enerji Elektrik4,375,81-11,90
Orma Orman Mahsulleri3,406,2523,19
Osmanlı Menkul6,705,3559,52
Ostim Endüstriyel Yat1,6510,00-1,79
Otokar110,004,17-25,19
Oyak Yat. Ort.4,869,95108,58
Oylum Sınai Yatırımlar3,018,27-2,55
Özak GMYO2,403,00-6,61
Özbal Çelik Boru1,374,58-15,01
Özderici GMYO1,154,55-26,75
Özerden Plastik2,609,2414,04
Panora GMYO4,282,64-23,98
Papilon Savunma8,462,799,16
Park Elek.Madencilik2,866,72-6,23
Parsan12,334,49-27,21
Pegasus36,629,97-57,62
Peker GMYO2,423,42-22,68
Penguen Gıda3,669,9176,81
Pera GMYO0,734,29-22,34
Pergamon Dış Ticaret7,606,74-5,24
Petkim3,451,17-9,45
Petrokent Turizm126,709,98-1,09
Pınar Et ve Un10,253,0211,78
Pınar Su3,077,3432,33
Pınar Süt11,934,19-5,84
Plastikkart8,492,04-8,41
Polisan Holding1,993,53-34,05
Politeknik Metal63,000,00-17,18
Prizma Press Matbaacılık5,14-0,3919,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.170,500,095,66
QNB Finans Fin. Kir.104,001,07-19,44
QNB Finansbank39,428,005,12
Ral Yatırım Holding7,23-9,626,32
Ray Sigorta3,319,97-3,22
Reysaş GMYO6,679,8845,32
Reysaş Lojistik7,279,9865,98
Rhea Girişim1,783,4949,58
Rodrigo Tekstil1,392,21-23,20
Royal Halı1,652,4820,44
RTA Laboratuvarları4,579,8696,98
Sabancı Holding7,582,57-16,88
Safkar Ege Soğutmacılık2,694,6723,39
Salix Yatırım Holding4,670,00-35,23
Sanel Mühendislik4,506,1311,11
Sanifoam Sünger5,431,318,60
Sanko Pazarlama5,455,42-29,59
Saray Matbaacılık1,689,80-6,15
Sarkuysan4,910,411,66
Sasa Polyester9,269,9819,79
Say Reklamcılık2,534,5512,95
Sekuro Plastik4,321,65-19,40
Selçuk Ecza Deposu7,272,1119,18
Selçuk Gıda1,667,79-3,49
Senkron Güvenlik2,107,14-23,08
Serve Film Prodüksiyon1,855,1116,35
Servet GMYO10,603,8224,71
Seyitler Kimya10,121,1049,04
Silverline Endüstri2,179,600,46
Sinpaş GMYO1,031,98-11,21
Smartiks Yazılım8,124,10-17,23
Soda Sanayii5,331,91-13,75
Sodaş Sodyum Sanayii15,002,0453,53
Söktaş2,636,05-0,75
Sönmez Filament4,404,27-9,84
Sönmez Pamuklu4,313,36-12,40
Sumaş Suni Tahta8,28-1,43-16,36
Şeker Fin. Kir.4,720,85-1,26
Şekerbank0,913,41-30,53
Şişe Cam4,302,87-18,41
Şok Marketler9,45-0,53-12,17
T. Halk Bankası5,062,43-14,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,629,95-36,65
T.S.K.B.0,932,20-23,14
T.Tuborg13,071,559,83
Taç Tarım Ürünleri2,619,66-16,35
Tat Gıda6,162,501,25
TAV Havalimanları17,035,65-37,31
Taze Kuru Gıda6,183,34-14,64
Tek-Art Turizm0,936,90-26,19
Tekfen Holding14,104,52-27,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,399,9852,14
Temapol Polimer Plastik4,894,26-6,32
TGS Dış Ticaret3,205,96-31,48
Tofaş Oto. Fab.18,439,96-20,91
Torunlar GMYO2,072,99-24,73
Trabzon Liman8,863,38-16,89
Trabzonspor Sportif3,139,8245,58
Trakya Cam3,041,67-13,14
Trend GMYO2,9710,0035,00
TSKB GMYO1,563,3116,42
Tuğçelik3,785,29-4,30
Tukaş9,379,98-24,13
Turcas Petrol2,472,07-7,49
Turkcell12,691,52-8,04
Tümosan Motor ve Traktör4,999,91-22,15
Tüpraş85,350,65-32,69
Türk Hava Yolları9,172,69-36,58
Türk Prysmian Kablo3,289,7026,15
Türk Telekom6,632,16-10,04
Türk Traktör43,022,43-18,69
Türker Proje Gayrimenkul30,163,29-28,19
Ufuk Yatırım3,093,3419,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,673,09-21,23
Ulusoy Elektrik28,120,365,71
Ulusoy Un Sanayi4,442,5416,23
Umpaş Holding0,452,27-27,42
Uşak Seramik1,265,00-25,44
Utopya Turizm3,904,00-20,73
Uzertaş Boya2,978,7933,78
Ülker Bisküvi20,761,76-7,16
Ünye Çimento3,973,39-26,21
Vakıf Fin. Kir.1,744,19-28,10
Vakıf GMYO2,053,54-17,00
Vakıf Yat. Ort.1,859,47-20,60
Vakıflar Bankası4,582,69-16,88
Vakko Tekstil4,013,89-11,67
Vanet Gıda1,21-2,42-15,38
Verusa Holding15,464,32-16,70
Verusaturk Girisim3,896,28-27,83
Vestel10,523,14-16,64
Vestel Beyaz Eşya16,203,85-25,00
Viking Kağıt3,782,16102,14
Yapı Kredi Koray GMYO2,184,31-9,92
Yapı ve Kredi Bank.1,872,75-24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,524,2835,89
Yataş5,631,81-23,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,668,503,11
Yeni Gimat GMYO12,900,39-0,85
Yeşil GMYO0,442,33-31,25
Yeşil Yapı0,437,50-34,85
Yeşil Yatırım Holding8,834,87-21,37
Yibitaş İnşaat Malzeme4.649,70-3,0557,88
Yonga Mobilya9,502,702,81
Yükselen Çelik6,074,30-0,98
Yünsa8,925,31-11,60
Zorlu Enerji1,133,67-30,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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