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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.851,103,2012,16
İş Bankası (C)4,71-1,46-26,52
İş Bankası (Kur.)340.000,0061,91
İş Fin.Kir.2,950,00-22,37
İş Girişim3,710,82-2,37
İş GMYO1,370,00-22,16
İş Y. Men. Değ.3,90-1,27-3,15
İş Yat. Ort.2,13-3,1832,19
İşbir Holding440,80-0,812,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,494,26-20,97
İttifak Holding2,16-1,82-41,94
İz Hayvancılık Tarım2,719,723,57
İzmir Demir Çelik9,869,5620,39
İzmir Fırça1,552,65-13,89
Jantsa Jant Sanayi46,70-0,26-12,20
Kafein Yazılım12,00-0,177,72
Kapital Yat. Holding2,290,00-5,37
Kaplamin5,272,33-5,05
Kardemir (A)2,041,49-23,02
Kardemir (B)2,020,50-23,48
Kardemir (D)2,040,49-23,31
Karel Elektronik13,250,00-8,81
Karsan Otomotiv1,360,00-13,92
Karsu Tekstil2,24-2,61-30,86
Kartonsan338,001,81-13,31
Katmerciler Ekipman2,78-0,36-27,60
Kent Gıda191,303,248,82
Kerevitaş Gıda3,26-1,810,00
Kervansaray Yat. Holding0,378,82-32,73
Kiler GMYO2,221,37-41,42
Klimasan Klima13,75-4,65-37,73
Koç Holding14,482,04-27,63
Konfrut Gıda7,12-1,93-8,95
Konya Çimento187,40-0,64-30,93
Kordsa Teknik Tekstil9,601,37-24,50
Koza Altın63,100,32-14,79
Koza Madencilik10,001,42-0,30
Körfez GMYO1,940,52-18,83
Kristal Kola1,323,13-12,58
Kron Telekomünikasyon17,172,9434,98
Kuştur Kuşadası Turizm23,004,36-2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,30-1,52-21,21
Kütahya Porselen6,550,46-1,06
Lider Faktoring2,911,04-20,71
Link Bilgisayar22,001,9521,21
Logo Yazılım60,90-1,620,16
Lokman Hekim Sağlık5,50-3,85-4,84
Lüks Kadife7,263,71-15,97
Makina Takım1,321,54-29,79
Mardin Çimento5,07-1,74-14,36
Marka Yatırım Holding1,127,69-5,08
Marmaris Altınyunus68,65-4,19-3,31
Marshall44,884,91-5,60
Martı GMYO0,862,38-14,85
Martı Otel0,687,94-25,27
Mavi Giyim36,780,16-36,48
Mazhar Zorlu Holding11,492,59-4,96
Mega Polietilen1,80-1,10-18,18
Menderes Tekstil1,25-0,79-4,58
Mensa0,293,57-9,38
Merit Turizm14,00-2,10-27,98
Merko Gıda1,08-2,702,86
Metal Gayrimenkul0,8810,00-3,30
Metemtur Otelcilik1,526,29-14,61
Metro Holding1,020,99-26,09
Metro Petrol ve Tesisleri1,461,39-25,51
Metro Yatırım Ortaklığı2,54-0,39-68,72
Migros Ticaret23,40-2,66-3,39
Milpa2,142,39-2,28
Mistral GMYO1,65-2,94-12,70
MLP Sağlık13,30-0,45-16,87
MMC San. ve Tic. Yat.0,84-2,33-26,32
Mondi Tire Kutsan7,603,1283,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,16-0,4634,91
Net Holding1,440,70-44,62
Netaş Telekom.10,990,46-15,85
Niğbaş Niğde Beton5,952,59-4,03
Nuh Çimento9,411,40-14,34
Nurol GMYO2,730,37-23,53
Odaş Elektrik1,42-1,39-1,78
Olmuksan-IP3,71-4,8744,87
Orge Enerji Elektrik4,24-2,97-14,52
Orma Orman Mahsulleri3,482,3526,09
Osmanlı Menkul6,750,7560,71
Ostim Endüstriyel Yat1,724,242,38
Otokar113,102,82-23,08
Oyak Yat. Ort.5,349,88129,18
Oylum Sınai Yatırımlar2,93-2,66-5,14
Özak GMYO2,410,42-6,23
Özbal Çelik Boru1,380,73-14,38
Özderici GMYO1,182,61-24,84
Özerden Plastik2,35-9,623,07
Panora GMYO4,341,40-22,92
Papilon Savunma8,652,2511,61
Park Elek.Madencilik2,78-2,80-8,85
Parsan12,10-1,87-28,57
Pegasus40,289,99-53,38
Peker GMYO2,524,13-19,49
Penguen Gıda3,46-5,4667,15
Pera GMYO0,730,00-22,34
Pergamon Dış Ticaret7,802,63-2,74
Petkim3,42-0,87-10,24
Petrokent Turizm125,20-1,18-2,26
Pınar Et ve Un10,674,1016,36
Pınar Su2,98-2,9328,45
Pınar Süt11,86-0,59-6,39
Plastikkart8,45-0,47-8,85
Polisan Holding2,042,51-32,40
Politeknik Metal64,051,67-15,80
Prizma Press Matbaacılık5,170,5820,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.171,900,125,79
QNB Finans Fin. Kir.104,500,48-19,05
QNB Finansbank39,00-1,074,00
Ral Yatırım Holding7,04-2,633,53
Ray Sigorta3,474,831,46
Reysaş GMYO6,720,7546,41
Reysaş Lojistik7,371,3868,26
Rhea Girişim1,74-2,2546,22
Rodrigo Tekstil1,422,16-21,55
Royal Halı1,745,4527,01
RTA Laboratuvarları4,907,22111,21
Sabancı Holding7,600,26-16,66
Safkar Ege Soğutmacılık2,57-4,4617,89
Salix Yatırım Holding4,670,00-35,23
Sanel Mühendislik4,40-2,228,64
Sanifoam Sünger5,40-0,558,00
Sanko Pazarlama5,562,02-28,17
Saray Matbaacılık1,690,60-5,59
Sarkuysan4,84-1,430,21
Sasa Polyester8,94-3,4615,65
Say Reklamcılık2,49-1,5811,16
Sekuro Plastik4,21-2,55-21,46
Selçuk Ecza Deposu7,13-1,9316,89
Selçuk Gıda1,62-2,41-5,81
Senkron Güvenlik2,100,00-23,08
Serve Film Prodüksiyon1,955,4122,64
Servet GMYO11,659,9137,06
Seyitler Kimya10,190,6950,07
Silverline Endüstri2,15-0,92-0,46
Sinpaş GMYO1,00-2,91-13,79
Smartiks Yazılım8,02-1,23-18,25
Soda Sanayii5,30-0,56-14,24
Sodaş Sodyum Sanayii15,302,0056,60
Söktaş2,858,377,55
Sönmez Filament4,31-2,05-11,68
Sönmez Pamuklu4,30-0,23-12,60
Sumaş Suni Tahta8,20-0,97-17,17
Şeker Fin. Kir.4,65-1,48-2,72
Şekerbank0,910,00-30,53
Şişe Cam4,26-0,93-19,17
Şok Marketler9,23-2,33-14,22
T. Halk Bankası5,03-0,59-14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,389,99-30,32
T.S.K.B.0,930,00-23,14
T.Tuborg13,241,3011,26
Taç Tarım Ürünleri2,879,96-8,01
Tat Gıda6,04-1,95-0,72
TAV Havalimanları16,98-0,29-37,49
Taze Kuru Gıda6,230,81-13,95
Tek-Art Turizm1,018,60-19,84
Tekfen Holding13,61-3,48-29,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,572,8256,43
Temapol Polimer Plastik4,72-3,48-9,58
TGS Dış Ticaret3,354,69-28,27
Tofaş Oto. Fab.18,731,63-19,62
Torunlar GMYO2,279,66-17,45
Trabzon Liman8,85-0,11-16,98
Trabzonspor Sportif3,377,6756,74
Trakya Cam3,060,66-12,57
Trend GMYO3,135,3942,27
TSKB GMYO1,54-1,2814,93
Tuğçelik3,70-2,12-6,33
Tukaş9,27-1,07-24,94
Turcas Petrol2,501,21-6,37
Turkcell12,65-0,32-8,33
Tümosan Motor ve Traktör4,78-4,21-25,43
Tüpraş89,955,39-29,06
Türk Hava Yolları9,533,93-34,09
Türk Prysmian Kablo3,25-0,9125,00
Türk Telekom6,741,66-8,55
Türk Traktör43,400,88-17,97
Türker Proje Gayrimenkul31,945,90-23,95
Ufuk Yatırım3,04-1,6217,83
Ulaşlar Turizm Yat.1,670,00-21,23
Ulusoy Elektrik28,160,145,86
Ulusoy Un Sanayi4,40-0,9015,18
Umpaş Holding0,450,00-27,42
Uşak Seramik1,25-0,79-26,04
Utopya Turizm3,900,00-20,73
Uzertaş Boya2,68-9,7620,72
Ülker Bisküvi20,72-0,19-7,33
Ünye Çimento3,93-1,01-26,95
Vakıf Fin. Kir.1,72-1,15-28,93
Vakıf GMYO2,03-0,98-17,81
Vakıf Yat. Ort.1,82-1,62-21,89
Vakıflar Bankası4,50-1,75-18,33
Vakko Tekstil3,99-0,50-12,11
Vanet Gıda1,210,00-15,38
Verusa Holding16,466,47-11,31
Verusaturk Girisim4,043,86-25,05
Vestel10,600,76-16,01
Vestel Beyaz Eşya16,511,91-23,56
Viking Kağıt3,75-0,79100,53
Yapı Kredi Koray GMYO2,190,46-9,50
Yapı ve Kredi Bank.1,891,07-23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,33-2,2332,85
Yataş5,792,84-21,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,62-2,410,62
Yeni Gimat GMYO11,86-0,08-0,93
Yeşil GMYO0,440,00-31,25
Yeşil Yapı0,430,00-34,85
Yeşil Yatırım Holding8,921,02-20,57
Yibitaş İnşaat Malzeme4.810,203,4563,33
Yonga Mobilya9,24-2,740,00
Yükselen Çelik6,00-1,15-2,12
Yünsa8,950,34-11,30
Zorlu Enerji1,151,77-29,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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