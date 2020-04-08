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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)32.500,00-3,997,69
İş Bankası (C)4,750,85-25,90
İş Bankası (Kur.)340.000,0061,91
İş Fin.Kir.3,043,05-20,00
İş Girişim4,089,977,37
İş GMYO1,402,19-20,45
İş Y. Men. Değ.4,033,330,08
İş Yat. Ort.2,234,6938,39
İşbir Holding445,000,953,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,490,00-20,97
İttifak Holding2,170,46-41,67
İz Hayvancılık Tarım2,958,8612,75
İzmir Demir Çelik9,64-2,2317,70
İzmir Fırça1,51-2,58-16,11
Jantsa Jant Sanayi45,98-1,54-13,55
Kafein Yazılım12,231,929,78
Kapital Yat. Holding2,27-0,87-6,20
Kaplamin5,17-1,90-6,85
Kardemir (A)2,03-0,49-23,40
Kardemir (B)2,01-0,50-23,86
Kardemir (D)2,03-0,49-23,68
Karel Elektronik13,13-0,91-9,64
Karsan Otomotiv1,35-0,74-14,56
Karsu Tekstil2,344,46-27,78
Kartonsan357,105,65-8,41
Katmerciler Ekipman2,77-0,36-27,86
Kent Gıda194,701,7810,75
Kerevitaş Gıda3,270,310,31
Kervansaray Yat. Holding0,408,11-27,27
Kiler GMYO2,251,35-40,63
Klimasan Klima15,129,96-31,52
Koç Holding14,832,42-25,88
Konfrut Gıda7,08-0,56-9,46
Konya Çimento206,109,98-24,03
Kordsa Teknik Tekstil9,903,13-22,14
Koza Altın63,550,71-14,18
Koza Madencilik10,434,303,99
Körfez GMYO1,92-1,03-19,67
Kristal Kola1,352,27-10,60
Kron Telekomünikasyon17,451,6337,19
Kuştur Kuşadası Turizm23,100,43-2,53
Kuyumcukent Gayrimenkul1,29-0,77-21,82
Kütahya Porselen6,590,61-0,45
Lider Faktoring2,89-0,69-21,25
Link Bilgisayar24,2010,0033,33
Logo Yazılım64,405,755,92
Lokman Hekim Sağlık5,41-1,64-6,40
Lüks Kadife7,401,93-14,35
Makina Takım1,320,00-29,79
Mardin Çimento5,070,00-14,36
Marka Yatırım Holding1,120,00-5,08
Marmaris Altınyunus63,60-7,36-10,42
Marshall44,80-0,18-5,76
Martı GMYO0,915,81-9,90
Martı Otel0,748,82-18,68
Mavi Giyim38,544,79-33,44
Mazhar Zorlu Holding11,903,57-1,57
Mega Polietilen1,74-3,33-20,91
Menderes Tekstil1,282,40-2,29
Mensa0,27-6,90-15,62
Merit Turizm15,007,14-22,84
Merko Gıda1,080,002,86
Metal Gayrimenkul0,969,095,49
Metemtur Otelcilik1,626,58-8,99
Metro Holding1,01-0,98-26,81
Metro Petrol ve Tesisleri1,45-0,68-26,02
Metro Yatırım Ortaklığı2,540,00-68,72
Migros Ticaret23,661,11-2,31
Milpa2,150,47-1,83
Mistral GMYO1,681,82-11,11
MLP Sağlık13,19-0,83-17,56
MMC San. ve Tic. Yat.0,83-1,19-27,19
Mondi Tire Kutsan7,58-0,2683,09
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,80-2,1032,08
Net Holding1,482,78-43,08
Netaş Telekom.11,181,73-14,40
Niğbaş Niğde Beton6,153,36-0,81
Nuh Çimento9,38-0,32-14,61
Nurol GMYO2,730,00-23,53
Odaş Elektrik1,41-0,70-2,47
Olmuksan-IP3,65-1,6242,52
Orge Enerji Elektrik4,321,89-12,90
Orma Orman Mahsulleri3,582,8729,71
Osmanlı Menkul6,902,2264,29
Ostim Endüstriyel Yat1,772,915,36
Otokar115,001,68-21,79
Oyak Yat. Ort.5,533,56137,34
Oylum Sınai Yatırımlar2,89-1,37-6,44
Özak GMYO2,410,00-6,23
Özbal Çelik Boru1,37-0,72-15,01
Özderici GMYO1,299,32-17,83
Özerden Plastik2,381,284,39
Panora GMYO4,462,76-20,78
Papilon Savunma8,761,2713,03
Park Elek.Madencilik2,821,44-7,54
Parsan12,130,25-28,39
Pegasus42,706,01-50,58
Peker GMYO2,759,13-12,14
Penguen Gıda3,552,6071,50
Pera GMYO0,741,37-21,28
Pergamon Dış Ticaret8,113,971,12
Petkim3,40-0,58-10,76
Petrokent Turizm128,602,720,39
Pınar Et ve Un11,093,9420,94
Pınar Su3,011,0129,74
Pınar Süt11,71-1,26-7,58
Plastikkart8,490,47-8,41
Polisan Holding2,092,45-30,74
Politeknik Metal65,201,80-14,29
Prizma Press Matbaacılık5,11-1,1618,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.173,700,155,95
QNB Finans Fin. Kir.114,909,95-11,00
QNB Finansbank40,002,566,67
Ral Yatırım Holding7,040,003,53
Ray Sigorta3,819,8011,40
Reysaş GMYO6,780,8947,71
Reysaş Lojistik7,461,2270,32
Rhea Girişim1,72-1,1544,54
Rodrigo Tekstil1,430,70-20,99
Royal Halı1,71-1,7224,82
RTA Laboratuvarları5,3910,00132,33
Sabancı Holding7,50-1,32-17,76
Safkar Ege Soğutmacılık2,611,5619,72
Salix Yatırım Holding4,60-1,50-36,20
Sanel Mühendislik4,400,008,64
Sanifoam Sünger5,440,748,80
Sanko Pazarlama5,580,36-27,91
Saray Matbaacılık1,753,55-2,23
Sarkuysan4,850,210,41
Sasa Polyester9,111,9017,85
Say Reklamcılık2,604,4216,07
Sekuro Plastik4,15-1,43-22,57
Selçuk Ecza Deposu6,99-1,9614,59
Selçuk Gıda1,630,62-5,23
Senkron Güvenlik2,162,86-20,88
Serve Film Prodüksiyon2,149,7434,59
Servet GMYO10,85-6,8727,65
Seyitler Kimya10,260,6951,10
Silverline Endüstri2,233,723,24
Sinpaş GMYO1,000,00-13,79
Smartiks Yazılım8,020,00-18,25
Soda Sanayii5,26-0,75-14,89
Sodaş Sodyum Sanayii15,400,6557,63
Söktaş2,79-2,115,28
Sönmez Filament4,330,46-11,27
Sönmez Pamuklu4,300,00-12,60
Sumaş Suni Tahta8,200,00-17,17
Şeker Fin. Kir.4,64-0,22-2,93
Şekerbank0,910,00-30,53
Şişe Cam4,270,23-18,98
Şok Marketler9,10-1,41-15,43
T. Halk Bankası5,040,20-14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,409,94-23,39
T.S.K.B.0,930,00-23,14
T.Tuborg13,290,3811,68
Taç Tarım Ürünleri3,159,760,96
Tat Gıda6,080,66-0,06
TAV Havalimanları17,130,88-36,94
Taze Kuru Gıda6,22-0,16-14,09
Tek-Art Turizm1,064,95-15,87
Tekfen Holding13,660,37-29,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,620,7657,62
Temapol Polimer Plastik4,801,69-8,05
TGS Dış Ticaret3,689,85-21,20
Tofaş Oto. Fab.18,46-1,44-20,78
Torunlar GMYO2,301,32-16,36
Trabzon Liman8,951,13-16,04
Trabzonspor Sportif3,709,7972,09
Trakya Cam3,04-0,65-13,14
Trend GMYO2,82-9,9028,18
TSKB GMYO1,53-0,6514,18
Tuğçelik3,730,81-5,57
Tukaş10,108,95-18,22
Turcas Petrol2,572,80-3,75
Turkcell13,153,95-4,71
Tümosan Motor ve Traktör4,841,26-24,49
Tüpraş90,901,06-28,31
Türk Hava Yolları9,600,73-33,61
Türk Prysmian Kablo3,425,2331,54
Türk Telekom7,024,15-4,75
Türk Traktör45,785,48-13,48
Türker Proje Gayrimenkul32,983,26-21,48
Ufuk Yatırım3,00-1,3216,28
Ulaşlar Turizm Yat.1,65-1,20-22,17
Ulusoy Elektrik29,665,3311,50
Ulusoy Un Sanayi4,584,0919,90
Umpaş Holding0,450,00-27,42
Uşak Seramik1,271,60-24,85
Utopya Turizm3,920,51-20,33
Uzertaş Boya2,42-9,709,01
Ülker Bisküvi21,202,32-5,19
Ünye Çimento3,930,00-26,95
Vakıf Fin. Kir.1,772,91-26,86
Vakıf GMYO2,113,94-14,57
Vakıf Yat. Ort.1,820,00-21,89
Vakıflar Bankası4,44-1,33-19,42
Vakko Tekstil3,97-0,50-12,56
Vanet Gıda1,20-0,83-16,08
Verusa Holding17,506,32-5,71
Verusaturk Girisim4,040,00-25,05
Vestel10,801,89-14,42
Vestel Beyaz Eşya16,691,09-22,73
Viking Kağıt3,73-0,5399,47
Yapı Kredi Koray GMYO2,221,37-8,26
Yapı ve Kredi Bank.1,890,00-23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,25-0,9631,58
Yataş6,034,15-17,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,673,093,73
Yeni Gimat GMYO11,960,84-0,09
Yeşil GMYO0,440,00-31,25
Yeşil Yapı0,430,00-34,85
Yeşil Yatırım Holding8,930,11-20,48
Yibitaş İnşaat Malzeme4.794,30-0,3362,79
Yonga Mobilya9,20-0,43-0,43
Yükselen Çelik6,071,17-0,98
Yünsa8,94-0,11-11,40
Zorlu Enerji1,150,00-29,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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