Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.600,00
|4,53
|14,64
|İş Bankası (C)
|5,09
|1,19
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|10,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,15
|2,94
|-17,11
|İş Girişim
|4,23
|0,95
|11,32
|İş GMYO
|1,45
|1,40
|-17,61
|İş Y. Men. Değ.
|4,22
|3,43
|4,80
|İş Yat. Ort.
|2,20
|-0,90
|36,53
|İşbir Holding
|440,00
|-1,12
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|10,00
|-11,29
|İttifak Holding
|2,23
|1,36
|-40,05
|İz Hayvancılık Tarım
|3,04
|-1,30
|16,19
|İzmir Demir Çelik
|9,60
|2,67
|17,22
|İzmir Fırça
|1,58
|0,64
|-12,22
|Jantsa Jant Sanayi
|47,26
|0,60
|-11,15
|Kafein Yazılım
|13,70
|1,86
|22,98
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|1,33
|-5,37
|Kaplamin
|5,18
|-1,52
|-6,67
|Kardemir (A)
|2,07
|0,98
|-21,89
|Kardemir (B)
|2,05
|-0,49
|-22,35
|Kardemir (D)
|2,08
|0,48
|-21,80
|Karel Elektronik
|14,13
|3,06
|-2,75
|Karsan Otomotiv
|1,38
|0,00
|-12,66
|Karsu Tekstil
|2,30
|-2,13
|-29,01
|Kartonsan
|351,90
|-0,65
|-9,75
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|1,40
|-24,48
|Kent Gıda
|193,50
|0,26
|10,07
|Kerevitaş Gıda
|3,34
|1,83
|2,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|2,70
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,39
|3,46
|-36,94
|Klimasan Klima
|15,04
|-1,25
|-31,88
|Koç Holding
|15,20
|-0,33
|-24,03
|Konfrut Gıda
|7,21
|1,55
|-7,80
|Konya Çimento
|205,60
|-1,39
|-24,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,06
|-0,10
|-20,89
|Koza Altın
|66,00
|-0,08
|-10,87
|Koza Madencilik
|10,93
|-0,55
|8,97
|Körfez GMYO
|2,15
|1,90
|-10,04
|Kristal Kola
|1,44
|2,13
|-4,64
|Kron Telekomünikasyon
|18,16
|-1,04
|42,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,82
|5,39
|8,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|8,33
|-13,33
|Kütahya Porselen
|6,99
|2,95
|5,59
|Lider Faktoring
|3,27
|9,73
|-10,90
|Link Bilgisayar
|26,60
|-0,08
|46,56
|Logo Yazılım
|66,50
|-0,97
|9,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,62
|0,36
|-2,77
|Lüks Kadife
|7,39
|-0,81
|-14,47
|Makina Takım
|1,39
|2,96
|-26,06
|Mardin Çimento
|5,07
|-0,20
|-14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|4,39
|0,85
|Marmaris Altınyunus
|63,15
|-1,33
|-11,06
|Marshall
|46,60
|-0,38
|-1,98
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-5,94
|Martı Otel
|0,86
|6,17
|-5,49
|Mavi Giyim
|39,32
|-0,46
|-32,09
|Mazhar Zorlu Holding
|12,35
|2,92
|2,15
|Mega Polietilen
|1,72
|-1,71
|-21,82
|Menderes Tekstil
|1,34
|0,00
|2,29
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|16,38
|4,13
|-15,74
|Merko Gıda
|1,10
|-0,90
|4,76
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|-5,10
|2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|1,83
|-6,18
|Metro Holding
|1,05
|1,94
|-23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,48
|0,68
|-24,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,91
|9,81
|-64,16
|Migros Ticaret
|24,02
|-0,33
|-0,83
|Milpa
|2,26
|2,73
|3,20
|Mistral GMYO
|1,71
|-0,58
|-9,52
|MLP Sağlık
|13,30
|0,00
|-16,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|-5,59
|67,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|0,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,64
|-1,13
|30,82
|Net Holding
|1,78
|9,88
|-31,54
|Netaş Telekom.
|11,35
|-0,18
|-13,09
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|9,84
|8,06
|Nuh Çimento
|9,45
|-0,84
|-13,97
|Nurol GMYO
|2,96
|-1,33
|-17,09
|Odaş Elektrik
|1,43
|-1,38
|-1,09
|Olmuksan-IP
|3,94
|6,49
|53,85
|Orge Enerji Elektrik
|4,35
|-0,23
|-12,30
|Orma Orman Mahsulleri
|3,55
|4,72
|28,62
|Osmanlı Menkul
|7,34
|6,38
|74,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-2,21
|5,36
|Otokar
|118,30
|0,60
|-19,55
|Oyak Yat. Ort.
|5,30
|-1,67
|127,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|-2,05
|-7,08
|Özak GMYO
|2,39
|0,00
|-7,00
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|1,39
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,38
|-2,13
|-12,10
|Özerden Plastik
|2,35
|-0,84
|3,07
|Panora GMYO
|4,53
|0,44
|-19,54
|Papilon Savunma
|9,76
|5,97
|25,94
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|7,27
|1,64
|Parsan
|13,51
|9,93
|-20,25
|Pegasus
|50,95
|9,15
|-41,03
|Peker GMYO
|3,04
|0,66
|-2,88
|Penguen Gıda
|3,54
|-0,84
|71,01
|Pera GMYO
|0,81
|3,85
|-13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|-0,50
|-0,12
|Petkim
|3,43
|-0,29
|-9,97
|Petrokent Turizm
|132,10
|-1,20
|3,12
|Pınar Et ve Un
|11,20
|-1,23
|22,14
|Pınar Su
|2,95
|-1,99
|27,16
|Pınar Süt
|11,73
|-0,51
|-7,42
|Plastikkart
|8,96
|1,82
|-3,34
|Polisan Holding
|2,15
|1,42
|-28,75
|Politeknik Metal
|67,00
|2,29
|-11,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,83
|-4,55
|12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.172,80
|-0,05
|5,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|-6,22
|-14,79
|QNB Finansbank
|42,50
|2,46
|13,33
|Ral Yatırım Holding
|6,96
|-1,00
|2,35
|Ray Sigorta
|4,25
|1,43
|24,27
|Reysaş GMYO
|6,64
|-2,35
|44,66
|Reysaş Lojistik
|7,32
|-1,74
|67,12
|Rhea Girişim
|1,73
|0,58
|45,38
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|0,00
|-20,44
|Royal Halı
|1,85
|2,78
|35,04
|RTA Laboratuvarları
|6,51
|9,97
|180,60
|Sabancı Holding
|7,67
|0,79
|-15,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,65
|-0,38
|21,56
|Salix Yatırım Holding
|5,03
|7,02
|-30,24
|Sanel Mühendislik
|4,80
|5,49
|18,52
|Sanifoam Sünger
|5,96
|9,96
|19,20
|Sanko Pazarlama
|5,60
|-0,36
|-27,65
|Saray Matbaacılık
|1,75
|-0,57
|-2,23
|Sarkuysan
|5,04
|2,44
|4,35
|Sasa Polyester
|8,89
|-1,88
|15,01
|Say Reklamcılık
|2,60
|-0,76
|16,07
|Sekuro Plastik
|4,23
|-0,47
|-21,08
|Selçuk Ecza Deposu
|7,18
|-1,37
|17,70
|Selçuk Gıda
|1,90
|6,15
|10,47
|Senkron Güvenlik
|2,14
|-1,38
|-21,61
|Serve Film Prodüksiyon
|2,19
|-6,81
|37,74
|Servet GMYO
|10,60
|-0,28
|24,71
|Seyitler Kimya
|10,45
|0,77
|53,90
|Silverline Endüstri
|2,19
|-2,67
|1,39
|Sinpaş GMYO
|1,19
|9,17
|2,59
|Smartiks Yazılım
|8,97
|1,70
|-8,56
|Soda Sanayii
|5,35
|1,52
|-13,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|17,48
|8,84
|78,92
|Söktaş
|2,79
|0,36
|5,28
|Sönmez Filament
|4,67
|4,94
|-4,30
|Sönmez Pamuklu
|4,71
|5,37
|-4,27
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-1,81
|-17,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|-1,08
|-3,77
|Şekerbank
|0,94
|-1,05
|-28,24
|Şişe Cam
|4,61
|4,30
|-12,52
|Şok Marketler
|9,06
|-0,98
|-15,80
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,95
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,40
|9,96
|-7,34
|T.S.K.B.
|0,97
|0,00
|-19,83
|T.Tuborg
|13,32
|-0,15
|11,93
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|-3,76
|6,73
|Tat Gıda
|6,17
|0,82
|1,42
|TAV Havalimanları
|18,36
|3,09
|-32,41
|Taze Kuru Gıda
|6,35
|1,28
|-12,29
|Tek-Art Turizm
|1,14
|5,56
|-9,52
|Tekfen Holding
|13,87
|1,54
|-28,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|-2,11
|55,00
|Temapol Polimer Plastik
|4,74
|-1,04
|-9,20
|TGS Dış Ticaret
|4,10
|1,49
|-12,21
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|1,29
|-19,32
|Torunlar GMYO
|2,28
|-0,44
|-17,09
|Trabzon Liman
|9,38
|2,18
|-12,01
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|5,65
|100,00
|Trakya Cam
|3,13
|1,62
|-10,57
|Trend GMYO
|2,48
|-7,81
|12,73
|TSKB GMYO
|1,52
|-1,30
|13,43
|Tuğçelik
|3,86
|0,00
|-2,28
|Tukaş
|11,20
|9,80
|-9,31
|Turcas Petrol
|2,62
|-3,32
|-1,87
|Turkcell
|13,06
|-0,68
|-5,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,10
|3,66
|-20,44
|Tüpraş
|92,90
|-2,11
|-26,74
|Türk Hava Yolları
|9,80
|0,62
|-32,23
|Türk Prysmian Kablo
|3,46
|0,29
|33,08
|Türk Telekom
|7,04
|-1,12
|-4,48
|Türk Traktör
|48,00
|0,71
|-9,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,56
|-0,91
|-22,48
|Ufuk Yatırım
|3,20
|3,23
|24,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-1,75
|-20,75
|Ulusoy Elektrik
|30,20
|-1,31
|13,53
|Ulusoy Un Sanayi
|4,95
|-1,59
|29,58
|Umpaş Holding
|0,45
|-2,17
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,38
|5,34
|-18,34
|Utopya Turizm
|4,43
|9,38
|-9,96
|Uzertaş Boya
|2,65
|0,00
|19,37
|Ülker Bisküvi
|21,08
|-1,03
|-5,72
|Ünye Çimento
|3,95
|1,02
|-26,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,88
|3,87
|-22,31
|Vakıf GMYO
|2,18
|1,87
|-11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|1,08
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,68
|1,08
|-15,06
|Vakko Tekstil
|4,19
|1,45
|-7,71
|Vanet Gıda
|1,19
|-0,83
|-16,78
|Verusa Holding
|18,27
|1,39
|-1,56
|Verusaturk Girisim
|4,17
|1,96
|-22,63
|Vestel
|11,00
|-0,36
|-12,84
|Vestel Beyaz Eşya
|18,18
|3,77
|-15,83
|Viking Kağıt
|3,71
|-1,59
|98,40
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|4,74
|0,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|1,48
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,04
|-1,59
|28,23
|Yataş
|6,12
|-0,97
|-16,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|2,29
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|11,85
|-0,25
|-1,01
|Yeşil GMYO
|0,46
|2,22
|-28,13
|Yeşil Yapı
|0,47
|6,82
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,60
|5,15
|-14,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.218,20
|10,00
|77,19
|Yonga Mobilya
|8,86
|-1,99
|-4,11
|Yükselen Çelik
|6,83
|9,98
|11,42
|Yünsa
|9,72
|4,74
|-3,67
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-27,61
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi