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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)37.501,009,0824,26
İş Bankası (C)5,051,00-21,22
İş Bankası (Kur.)374.000,0078,10
İş Fin.Kir.3,181,27-16,32
İş Girişim4,404,0215,79
İş GMYO1,462,10-17,05
İş Y. Men. Değ.4,311,417,03
İş Yat. Ort.2,160,4734,05
İşbir Holding476,107,1110,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,611,67-1,61
İttifak Holding2,509,65-32,80
İz Hayvancılık Tarım2,87-4,339,69
İzmir Demir Çelik9,881,8620,63
İzmir Fırça1,779,94-1,67
Jantsa Jant Sanayi49,825,11-6,33
Kafein Yazılım13,49-1,5321,10
Kapital Yat. Holding2,250,45-7,02
Kaplamin5,191,76-6,49
Kardemir (A)2,090,97-21,13
Kardemir (B)2,091,46-20,83
Kardemir (D)2,101,45-21,05
Karel Elektronik14,270,56-1,79
Karsan Otomotiv1,411,44-10,76
Karsu Tekstil2,394,37-26,23
Kartonsan356,002,03-8,69
Katmerciler Ekipman3,012,73-21,61
Kent Gıda195,000,4610,92
Kerevitaş Gıda3,500,867,36
Kervansaray Yat. Holding0,38-2,56-30,91
Kiler GMYO2,481,64-34,56
Klimasan Klima15,77-1,25-28,58
Koç Holding16,146,75-19,34
Konfrut Gıda7,500,40-4,09
Konya Çimento210,701,98-22,34
Kordsa Teknik Tekstil10,603,72-16,64
Koza Altın73,509,46-0,74
Koza Madencilik11,705,6016,65
Körfez GMYO2,232,76-6,69
Kristal Kola1,708,2812,58
Kron Telekomünikasyon18,32-3,5344,03
Kuştur Kuşadası Turizm26,864,1913,33
Kuyumcukent Gayrimenkul1,599,66-3,64
Kütahya Porselen7,284,009,97
Lider Faktoring3,420,00-6,81
Link Bilgisayar26,50-2,9346,01
Logo Yazılım67,001,0610,20
Lokman Hekim Sağlık5,823,190,69
Lüks Kadife8,389,97-3,01
Makina Takım1,451,40-22,87
Mardin Çimento5,202,16-12,16
Marka Yatırım Holding1,210,832,54
Marmaris Altınyunus64,151,02-9,65
Marshall48,640,582,31
Martı GMYO0,981,03-2,97
Martı Otel0,85-1,16-6,59
Mavi Giyim40,301,77-30,40
Mazhar Zorlu Holding13,064,488,02
Mega Polietilen1,874,47-15,00
Menderes Tekstil1,479,7012,21
Mensa0,280,00-12,50
Merit Turizm15,380,00-20,88
Merko Gıda1,182,6112,38
Metal Gayrimenkul0,83-1,19-8,79
Metemtur Otelcilik1,71-2,29-3,93
Metro Holding1,269,57-8,70
Metro Petrol ve Tesisleri1,789,88-9,18
Metro Yatırım Ortaklığı3,5210,00-56,65
Migros Ticaret26,241,638,34
Milpa2,312,215,48
Mistral GMYO1,762,33-6,88
MLP Sağlık13,11-0,46-18,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,82-1,20-28,07
Mondi Tire Kutsan6,80-2,7264,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,35-1,8628,54
Net Holding1,79-3,76-31,15
Netaş Telekom.11,421,51-12,56
Niğbaş Niğde Beton6,30-6,251,61
Nuh Çimento9,601,48-12,61
Nurol GMYO3,031,00-15,13
Odaş Elektrik1,490,683,06
Olmuksan-IP3,96-0,5054,63
Orge Enerji Elektrik4,421,61-10,89
Orma Orman Mahsulleri3,613,1430,80
Osmanlı Menkul7,251,8372,62
Ostim Endüstriyel Yat1,854,5210,12
Otokar120,601,77-17,98
Oyak Yat. Ort.5,09-1,93118,45
Oylum Sınai Yatırımlar3,032,36-1,90
Özak GMYO2,462,07-4,28
Özbal Çelik Boru1,646,491,75
Özderici GMYO1,390,72-11,46
Özerden Plastik2,330,002,19
Panora GMYO4,602,68-17,88
Papilon Savunma9,92-1,8828,00
Park Elek.Madencilik3,344,709,51
Parsan13,62-1,59-19,60
Pegasus61,6010,00-28,70
Peker GMYO3,162,930,96
Penguen Gıda3,762,1781,64
Pera GMYO0,831,22-11,70
Pergamon Dış Ticaret8,173,291,87
Petkim3,441,18-9,71
Petrokent Turizm144,709,9512,96
Pınar Et ve Un13,559,9847,76
Pınar Su3,195,9837,50
Pınar Süt13,629,937,50
Plastikkart9,744,735,07
Polisan Holding2,212,79-26,76
Politeknik Metal70,003,17-7,98
Prizma Press Matbaacılık3,92-9,89-8,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.170,50-0,075,66
QNB Finans Fin. Kir.106,500,00-17,51
QNB Finansbank42,660,4213,76
Ral Yatırım Holding6,89-0,581,32
Ray Sigorta3,94-3,9015,20
Reysaş GMYO6,46-2,1240,74
Reysaş Lojistik7,16-2,3263,47
Rhea Girişim1,919,7760,50
Rodrigo Tekstil1,481,37-18,23
Royal Halı1,796,5530,66
RTA Laboratuvarları7,879,92239,22
Sabancı Holding7,782,37-14,69
Safkar Ege Soğutmacılık2,600,0019,27
Salix Yatırım Holding5,100,39-29,26
Sanel Mühendislik4,57-2,9712,84
Sanifoam Sünger7,209,9244,00
Sanko Pazarlama5,871,91-24,16
Saray Matbaacılık1,792,290,00
Sarkuysan5,12-1,356,00
Sasa Polyester8,880,5714,88
Say Reklamcılık2,899,8929,02
Sekuro Plastik4,301,42-19,78
Selçuk Ecza Deposu7,16-0,1417,38
Selçuk Gıda2,239,8529,65
Senkron Güvenlik2,293,15-16,12
Serve Film Prodüksiyon2,608,3363,52
Servet GMYO10,86-0,7327,76
Seyitler Kimya10,40-1,3353,17
Silverline Endüstri2,273,185,09
Sinpaş GMYO1,232,506,03
Smartiks Yazılım8,65-1,82-11,82
Soda Sanayii5,442,06-11,97
Sodaş Sodyum Sanayii20,589,99110,64
Söktaş2,983,4712,45
Sönmez Filament5,089,964,10
Sönmez Pamuklu5,139,854,27
Sumaş Suni Tahta8,303,11-16,16
Şeker Fin. Kir.4,63-0,64-3,14
Şekerbank0,951,06-27,48
Şişe Cam4,711,73-10,63
Şok Marketler9,360,32-13,01
T. Halk Bankası5,300,57-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,889,9912,11
T.S.K.B.1,025,15-15,70
T.Tuborg13,380,6012,44
Taç Tarım Ürünleri3,06-8,93-1,92
Tat Gıda6,642,009,14
TAV Havalimanları21,509,97-20,85
Taze Kuru Gıda7,215,41-0,41
Tek-Art Turizm1,13-1,74-10,32
Tekfen Holding14,221,43-26,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,50-0,3154,76
Temapol Polimer Plastik4,730,21-9,39
TGS Dış Ticaret4,05-1,94-13,28
Tofaş Oto. Fab.19,063,25-18,21
Torunlar GMYO2,291,33-16,73
Trabzon Liman10,403,90-2,44
Trabzonspor Sportif5,209,94141,86
Trakya Cam3,292,49-6,00
Trend GMYO2,29-4,184,09
TSKB GMYO1,655,7723,13
Tuğçelik3,983,110,76
Tukaş11,80-3,28-4,45
Turcas Petrol2,590,00-3,00
Turkcell13,261,30-3,91
Tümosan Motor ve Traktör5,344,30-16,69
Tüpraş91,201,22-28,08
Türk Hava Yolları10,906,97-24,62
Türk Prysmian Kablo3,635,8339,62
Türk Telekom7,080,85-3,93
Türk Traktör51,553,72-2,57
Türker Proje Gayrimenkul35,789,96-14,81
Ufuk Yatırım3,332,4629,07
Ulaşlar Turizm Yat.2,029,78-4,72
Ulusoy Elektrik30,823,7715,86
Ulusoy Un Sanayi5,989,9356,54
Umpaş Holding0,496,52-20,97
Uşak Seramik1,411,44-16,57
Utopya Turizm4,611,32-6,30
Uzertaş Boya2,8610,0028,83
Ülker Bisküvi21,983,39-1,70
Ünye Çimento4,133,25-23,23
Vakıf Fin. Kir.1,870,00-22,73
Vakıf GMYO2,170,93-12,15
Vakıf Yat. Ort.1,923,78-17,60
Vakıflar Bankası4,660,43-15,43
Vakko Tekstil4,524,63-0,44
Vanet Gıda1,243,33-13,29
Verusa Holding18,390,44-0,92
Verusaturk Girisim4,835,46-10,39
Vestel11,253,88-10,86
Vestel Beyaz Eşya18,941,66-12,31
Viking Kağıt4,209,95124,60
Yapı Kredi Koray GMYO2,664,319,92
Yapı ve Kredi Bank.2,040,99-17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,220,9831,10
Yataş6,181,81-15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,812,2612,42
Yeni Gimat GMYO11,76-0,34-1,76
Yeşil GMYO0,504,17-21,88
Yeşil Yapı0,516,25-22,73
Yeşil Yatırım Holding10,060,10-10,42
Yibitaş İnşaat Malzeme6.290,009,58113,58
Yonga Mobilya10,507,8013,64
Yükselen Çelik7,102,0115,82
Yünsa10,311,282,18
Zorlu Enerji1,222,52-25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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