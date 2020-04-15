Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
15.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:40
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|36.000,00
|-4,00
|19,28
|İş Bankası (C)
|4,79
|-5,15
|-25,27
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|2,99
|-5,97
|-21,32
|İş Girişim
|4,15
|-5,68
|9,21
|İş GMYO
|1,37
|-6,16
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|4,23
|-1,86
|5,05
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-4,17
|28,47
|İşbir Holding
|476,10
|0,00
|10,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|-8,20
|-9,68
|İttifak Holding
|2,51
|0,40
|-32,53
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-6,27
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|9,35
|-5,36
|14,16
|İzmir Fırça
|1,91
|7,91
|6,11
|Jantsa Jant Sanayi
|47,50
|-4,66
|-10,69
|Kafein Yazılım
|12,68
|-6,00
|13,82
|Kapital Yat. Holding
|2,19
|-2,67
|-9,50
|Kaplamin
|5,34
|2,89
|-3,78
|Kardemir (A)
|2,04
|-2,39
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,03
|-2,87
|-23,11
|Kardemir (D)
|2,03
|-3,33
|-23,68
|Karel Elektronik
|13,60
|-4,70
|-6,40
|Karsan Otomotiv
|1,35
|-4,26
|-14,56
|Karsu Tekstil
|2,25
|-5,86
|-30,56
|Kartonsan
|348,50
|-2,11
|-10,62
|Katmerciler Ekipman
|2,86
|-4,98
|-25,52
|Kent Gıda
|188,20
|-3,49
|7,05
|Kerevitaş Gıda
|3,67
|4,86
|12,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-5,26
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,32
|-6,45
|-38,79
|Klimasan Klima
|14,68
|-6,91
|-33,51
|Koç Holding
|15,03
|-6,88
|-24,88
|Konfrut Gıda
|7,93
|5,73
|1,41
|Konya Çimento
|205,20
|-2,61
|-24,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,03
|-5,38
|-21,12
|Koza Altın
|70,10
|-4,63
|-5,33
|Koza Madencilik
|11,10
|-5,13
|10,67
|Körfez GMYO
|2,08
|-6,73
|-12,97
|Kristal Kola
|1,59
|-6,47
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|17,22
|-6,00
|35,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,80
|-7,67
|4,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,72
|8,18
|4,24
|Kütahya Porselen
|6,86
|-5,77
|3,63
|Lider Faktoring
|3,20
|-6,43
|-12,81
|Link Bilgisayar
|24,52
|-7,47
|35,10
|Logo Yazılım
|63,20
|-5,67
|3,95
|Lokman Hekim Sağlık
|5,60
|-3,78
|-3,11
|Lüks Kadife
|8,42
|0,48
|-2,55
|Makina Takım
|1,36
|-6,21
|-27,66
|Mardin Çimento
|5,11
|-1,73
|-13,68
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|2,48
|5,08
|Marmaris Altınyunus
|60,95
|-4,99
|-14,15
|Marshall
|46,78
|-3,82
|-1,60
|Martı GMYO
|0,92
|-6,12
|-8,91
|Martı Otel
|0,78
|-8,24
|-14,29
|Mavi Giyim
|37,40
|-7,20
|-35,41
|Mazhar Zorlu Holding
|14,30
|9,49
|18,28
|Mega Polietilen
|1,87
|0,00
|-15,00
|Menderes Tekstil
|1,47
|0,00
|12,21
|Mensa
|0,27
|-3,57
|-15,62
|Merit Turizm
|14,50
|-5,72
|-25,41
|Merko Gıda
|1,24
|5,08
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|-8,43
|-16,48
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|-5,85
|-9,55
|Metro Holding
|1,32
|4,76
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|1,12
|-8,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,87
|9,94
|-52,34
|Migros Ticaret
|28,86
|9,98
|19,16
|Milpa
|2,17
|-6,06
|-0,91
|Mistral GMYO
|1,66
|-5,68
|-12,17
|MLP Sağlık
|12,67
|-3,36
|-20,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|1,22
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|6,29
|-7,50
|51,93
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,09
|-7,71
|18,63
|Net Holding
|1,66
|-7,26
|-36,15
|Netaş Telekom.
|10,92
|-4,38
|-16,39
|Niğbaş Niğde Beton
|6,45
|2,38
|4,03
|Nuh Çimento
|9,41
|-1,98
|-14,34
|Nurol GMYO
|2,89
|-4,62
|-19,05
|Odaş Elektrik
|1,42
|-4,70
|-1,78
|Olmuksan-IP
|3,81
|-3,79
|48,77
|Orge Enerji Elektrik
|4,18
|-5,43
|-15,73
|Orma Orman Mahsulleri
|3,50
|-3,05
|26,81
|Osmanlı Menkul
|7,26
|0,14
|72,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|-5,95
|3,57
|Otokar
|114,50
|-5,06
|-22,13
|Oyak Yat. Ort.
|4,79
|-5,89
|105,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,33
|9,90
|7,81
|Özak GMYO
|2,32
|-5,69
|-9,73
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|-2,44
|-0,74
|Özderici GMYO
|1,32
|-5,04
|-15,92
|Özerden Plastik
|2,25
|-3,43
|-1,32
|Panora GMYO
|4,47
|-2,83
|-20,20
|Papilon Savunma
|9,78
|-1,41
|26,19
|Park Elek.Madencilik
|3,19
|-4,49
|4,59
|Parsan
|12,94
|-4,99
|-23,61
|Pegasus
|55,45
|-9,98
|-35,82
|Peker GMYO
|3,21
|1,58
|2,56
|Penguen Gıda
|4,13
|9,84
|99,52
|Pera GMYO
|0,79
|-4,82
|-15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|7,85
|-3,92
|-2,12
|Petkim
|3,36
|-2,33
|-11,81
|Petrokent Turizm
|137,50
|-4,98
|7,34
|Pınar Et ve Un
|14,90
|9,96
|62,49
|Pınar Su
|3,50
|9,72
|50,86
|Pınar Süt
|14,95
|9,77
|18,00
|Plastikkart
|9,62
|-1,23
|3,78
|Polisan Holding
|2,09
|-5,43
|-30,74
|Politeknik Metal
|69,00
|-1,43
|-9,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,58
|-8,67
|-16,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,30
|-0,02
|5,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,10
|-4,13
|-20,91
|QNB Finansbank
|43,00
|0,80
|14,67
|Ral Yatırım Holding
|6,71
|-2,61
|-1,32
|Ray Sigorta
|3,72
|-5,58
|8,77
|Reysaş GMYO
|5,94
|-8,05
|29,41
|Reysaş Lojistik
|6,60
|-7,82
|50,68
|Rhea Girişim
|1,95
|2,09
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|-3,38
|-20,99
|Royal Halı
|1,62
|-9,50
|18,25
|RTA Laboratuvarları
|8,65
|9,91
|272,84
|Sabancı Holding
|7,51
|-3,47
|-17,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,69
|3,46
|23,39
|Salix Yatırım Holding
|5,08
|-0,39
|-29,54
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-0,22
|12,59
|Sanifoam Sünger
|7,92
|10,00
|58,40
|Sanko Pazarlama
|5,62
|-4,26
|-27,39
|Saray Matbaacılık
|1,68
|-6,15
|-6,15
|Sarkuysan
|4,93
|-3,71
|2,07
|Sasa Polyester
|8,42
|-5,18
|8,93
|Say Reklamcılık
|2,75
|-4,84
|22,77
|Sekuro Plastik
|4,13
|-3,95
|-22,95
|Selçuk Ecza Deposu
|6,98
|-2,51
|14,43
|Selçuk Gıda
|2,06
|-7,62
|19,77
|Senkron Güvenlik
|2,13
|-6,99
|-21,98
|Serve Film Prodüksiyon
|2,75
|5,77
|72,96
|Servet GMYO
|10,36
|-4,60
|21,88
|Seyitler Kimya
|10,42
|0,19
|53,46
|Silverline Endüstri
|2,12
|-6,61
|-1,85
|Sinpaş GMYO
|1,11
|-9,76
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|8,06
|-6,82
|-17,84
|Soda Sanayii
|5,38
|-1,10
|-12,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,62
|9,91
|131,53
|Söktaş
|2,84
|-4,70
|7,17
|Sönmez Filament
|4,93
|-2,95
|1,02
|Sönmez Pamuklu
|4,94
|-3,70
|0,41
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-1,81
|-17,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,59
|-0,86
|-3,97
|Şekerbank
|0,92
|-3,16
|-29,77
|Şişe Cam
|4,67
|-0,85
|-11,39
|Şok Marketler
|9,80
|4,70
|-8,92
|T. Halk Bankası
|5,14
|-3,02
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,00
|-9,98
|0,92
|T.S.K.B.
|0,97
|-4,90
|-19,83
|T.Tuborg
|13,06
|-2,39
|9,75
|Taç Tarım Ürünleri
|2,76
|-9,80
|-11,54
|Tat Gıda
|7,30
|9,94
|19,99
|TAV Havalimanları
|20,12
|-6,42
|-25,93
|Taze Kuru Gıda
|7,28
|0,97
|0,55
|Tek-Art Turizm
|1,04
|-7,96
|-17,46
|Tekfen Holding
|13,80
|-2,95
|-28,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,05
|-6,92
|44,05
|Temapol Polimer Plastik
|4,52
|-4,44
|-13,41
|TGS Dış Ticaret
|3,69
|-8,89
|-20,99
|Tofaş Oto. Fab.
|19,07
|0,05
|-18,16
|Torunlar GMYO
|2,11
|-7,86
|-23,27
|Trabzon Liman
|9,77
|-6,06
|-8,35
|Trabzonspor Sportif
|5,44
|4,62
|153,02
|Trakya Cam
|3,17
|-3,65
|-9,43
|Trend GMYO
|2,17
|-5,24
|-1,36
|TSKB GMYO
|1,55
|-6,06
|15,67
|Tuğçelik
|3,86
|-3,02
|-2,28
|Tukaş
|12,40
|5,08
|0,40
|Turcas Petrol
|2,40
|-7,34
|-10,11
|Turkcell
|13,10
|-1,21
|-5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,06
|-5,24
|-21,06
|Tüpraş
|86,80
|-4,82
|-31,55
|Türk Hava Yolları
|10,36
|-4,95
|-28,35
|Türk Prysmian Kablo
|3,39
|-6,61
|30,38
|Türk Telekom
|6,76
|-4,52
|-8,28
|Türk Traktör
|50,00
|-3,01
|-5,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|9,00
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|3,10
|-6,91
|20,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,96
|-2,97
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|30,70
|-0,39
|15,41
|Ulusoy Un Sanayi
|6,57
|9,87
|71,99
|Umpaş Holding
|0,51
|4,08
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,34
|-4,96
|-20,71
|Utopya Turizm
|4,33
|-6,07
|-11,99
|Uzertaş Boya
|2,79
|-2,45
|25,68
|Ülker Bisküvi
|23,42
|6,55
|4,74
|Ünye Çimento
|4,15
|0,48
|-22,86
|Vakıf Fin. Kir.
|1,77
|-5,35
|-26,86
|Vakıf GMYO
|2,11
|-2,76
|-14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,81
|-5,73
|-22,32
|Vakıflar Bankası
|4,47
|-4,08
|-18,87
|Vakko Tekstil
|4,34
|-3,98
|-4,41
|Vanet Gıda
|1,20
|-3,23
|-16,08
|Verusa Holding
|18,10
|-1,58
|-2,48
|Verusaturk Girisim
|4,46
|-7,66
|-17,25
|Vestel
|11,30
|0,44
|-10,46
|Vestel Beyaz Eşya
|17,97
|-5,12
|-16,81
|Viking Kağıt
|4,62
|10,00
|147,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,48
|-6,77
|2,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|-4,90
|-21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,45
|2,80
|34,77
|Yataş
|5,74
|-7,12
|-21,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,75
|-3,31
|8,70
|Yeni Gimat GMYO
|11,50
|-2,21
|-3,94
|Yeşil GMYO
|0,48
|-4,00
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,48
|-5,88
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|9,47
|-5,86
|-15,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.060,00
|-3,66
|105,77
|Yonga Mobilya
|10,49
|-0,10
|13,53
|Yükselen Çelik
|6,92
|-2,54
|12,89
|Yünsa
|9,53
|-7,57
|-5,55
|Zorlu Enerji
|1,17
|-4,10
|-28,22
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi