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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

15.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)36.000,00-4,0019,28
İş Bankası (C)4,79-5,15-25,27
İş Bankası (Kur.)374.000,0078,10
İş Fin.Kir.2,99-5,97-21,32
İş Girişim4,15-5,689,21
İş GMYO1,37-6,16-22,16
İş Y. Men. Değ.4,23-1,865,05
İş Yat. Ort.2,07-4,1728,47
İşbir Holding476,100,0010,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,56-8,20-9,68
İttifak Holding2,510,40-32,53
İz Hayvancılık Tarım2,69-6,272,81
İzmir Demir Çelik9,35-5,3614,16
İzmir Fırça1,917,916,11
Jantsa Jant Sanayi47,50-4,66-10,69
Kafein Yazılım12,68-6,0013,82
Kapital Yat. Holding2,19-2,67-9,50
Kaplamin5,342,89-3,78
Kardemir (A)2,04-2,39-23,02
Kardemir (B)2,03-2,87-23,11
Kardemir (D)2,03-3,33-23,68
Karel Elektronik13,60-4,70-6,40
Karsan Otomotiv1,35-4,26-14,56
Karsu Tekstil2,25-5,86-30,56
Kartonsan348,50-2,11-10,62
Katmerciler Ekipman2,86-4,98-25,52
Kent Gıda188,20-3,497,05
Kerevitaş Gıda3,674,8612,58
Kervansaray Yat. Holding0,36-5,26-34,55
Kiler GMYO2,32-6,45-38,79
Klimasan Klima14,68-6,91-33,51
Koç Holding15,03-6,88-24,88
Konfrut Gıda7,935,731,41
Konya Çimento205,20-2,61-24,36
Kordsa Teknik Tekstil10,03-5,38-21,12
Koza Altın70,10-4,63-5,33
Koza Madencilik11,10-5,1310,67
Körfez GMYO2,08-6,73-12,97
Kristal Kola1,59-6,475,30
Kron Telekomünikasyon17,22-6,0035,38
Kuştur Kuşadası Turizm24,80-7,674,64
Kuyumcukent Gayrimenkul1,728,184,24
Kütahya Porselen6,86-5,773,63
Lider Faktoring3,20-6,43-12,81
Link Bilgisayar24,52-7,4735,10
Logo Yazılım63,20-5,673,95
Lokman Hekim Sağlık5,60-3,78-3,11
Lüks Kadife8,420,48-2,55
Makina Takım1,36-6,21-27,66
Mardin Çimento5,11-1,73-13,68
Marka Yatırım Holding1,242,485,08
Marmaris Altınyunus60,95-4,99-14,15
Marshall46,78-3,82-1,60
Martı GMYO0,92-6,12-8,91
Martı Otel0,78-8,24-14,29
Mavi Giyim37,40-7,20-35,41
Mazhar Zorlu Holding14,309,4918,28
Mega Polietilen1,870,00-15,00
Menderes Tekstil1,470,0012,21
Mensa0,27-3,57-15,62
Merit Turizm14,50-5,72-25,41
Merko Gıda1,245,0818,10
Metal Gayrimenkul0,76-8,43-16,48
Metemtur Otelcilik1,61-5,85-9,55
Metro Holding1,324,76-4,35
Metro Petrol ve Tesisleri1,801,12-8,16
Metro Yatırım Ortaklığı3,879,94-52,34
Migros Ticaret28,869,9819,16
Milpa2,17-6,06-0,91
Mistral GMYO1,66-5,68-12,17
MLP Sağlık12,67-3,36-20,81
MMC San. ve Tic. Yat.0,831,22-27,19
Mondi Tire Kutsan6,29-7,5051,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,09-7,7118,63
Net Holding1,66-7,26-36,15
Netaş Telekom.10,92-4,38-16,39
Niğbaş Niğde Beton6,452,384,03
Nuh Çimento9,41-1,98-14,34
Nurol GMYO2,89-4,62-19,05
Odaş Elektrik1,42-4,70-1,78
Olmuksan-IP3,81-3,7948,77
Orge Enerji Elektrik4,18-5,43-15,73
Orma Orman Mahsulleri3,50-3,0526,81
Osmanlı Menkul7,260,1472,86
Ostim Endüstriyel Yat1,74-5,953,57
Otokar114,50-5,06-22,13
Oyak Yat. Ort.4,79-5,89105,58
Oylum Sınai Yatırımlar3,339,907,81
Özak GMYO2,32-5,69-9,73
Özbal Çelik Boru1,60-2,44-0,74
Özderici GMYO1,32-5,04-15,92
Özerden Plastik2,25-3,43-1,32
Panora GMYO4,47-2,83-20,20
Papilon Savunma9,78-1,4126,19
Park Elek.Madencilik3,19-4,494,59
Parsan12,94-4,99-23,61
Pegasus55,45-9,98-35,82
Peker GMYO3,211,582,56
Penguen Gıda4,139,8499,52
Pera GMYO0,79-4,82-15,96
Pergamon Dış Ticaret7,85-3,92-2,12
Petkim3,36-2,33-11,81
Petrokent Turizm137,50-4,987,34
Pınar Et ve Un14,909,9662,49
Pınar Su3,509,7250,86
Pınar Süt14,959,7718,00
Plastikkart9,62-1,233,78
Polisan Holding2,09-5,43-30,74
Politeknik Metal69,00-1,43-9,30
Prizma Press Matbaacılık3,58-8,67-16,74
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.170,30-0,025,64
QNB Finans Fin. Kir.102,10-4,13-20,91
QNB Finansbank43,000,8014,67
Ral Yatırım Holding6,71-2,61-1,32
Ray Sigorta3,72-5,588,77
Reysaş GMYO5,94-8,0529,41
Reysaş Lojistik6,60-7,8250,68
Rhea Girişim1,952,0963,87
Rodrigo Tekstil1,43-3,38-20,99
Royal Halı1,62-9,5018,25
RTA Laboratuvarları8,659,91272,84
Sabancı Holding7,51-3,47-17,65
Safkar Ege Soğutmacılık2,693,4623,39
Salix Yatırım Holding5,08-0,39-29,54
Sanel Mühendislik4,56-0,2212,59
Sanifoam Sünger7,9210,0058,40
Sanko Pazarlama5,62-4,26-27,39
Saray Matbaacılık1,68-6,15-6,15
Sarkuysan4,93-3,712,07
Sasa Polyester8,42-5,188,93
Say Reklamcılık2,75-4,8422,77
Sekuro Plastik4,13-3,95-22,95
Selçuk Ecza Deposu6,98-2,5114,43
Selçuk Gıda2,06-7,6219,77
Senkron Güvenlik2,13-6,99-21,98
Serve Film Prodüksiyon2,755,7772,96
Servet GMYO10,36-4,6021,88
Seyitler Kimya10,420,1953,46
Silverline Endüstri2,12-6,61-1,85
Sinpaş GMYO1,11-9,76-4,31
Smartiks Yazılım8,06-6,82-17,84
Soda Sanayii5,38-1,10-12,94
Sodaş Sodyum Sanayii22,629,91131,53
Söktaş2,84-4,707,17
Sönmez Filament4,93-2,951,02
Sönmez Pamuklu4,94-3,700,41
Sumaş Suni Tahta8,15-1,81-17,68
Şeker Fin. Kir.4,59-0,86-3,97
Şekerbank0,92-3,16-29,77
Şişe Cam4,67-0,85-11,39
Şok Marketler9,804,70-8,92
T. Halk Bankası5,14-3,02-13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,00-9,980,92
T.S.K.B.0,97-4,90-19,83
T.Tuborg13,06-2,399,75
Taç Tarım Ürünleri2,76-9,80-11,54
Tat Gıda7,309,9419,99
TAV Havalimanları20,12-6,42-25,93
Taze Kuru Gıda7,280,970,55
Tek-Art Turizm1,04-7,96-17,46
Tekfen Holding13,80-2,95-28,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,05-6,9244,05
Temapol Polimer Plastik4,52-4,44-13,41
TGS Dış Ticaret3,69-8,89-20,99
Tofaş Oto. Fab.19,070,05-18,16
Torunlar GMYO2,11-7,86-23,27
Trabzon Liman9,77-6,06-8,35
Trabzonspor Sportif5,444,62153,02
Trakya Cam3,17-3,65-9,43
Trend GMYO2,17-5,24-1,36
TSKB GMYO1,55-6,0615,67
Tuğçelik3,86-3,02-2,28
Tukaş12,405,080,40
Turcas Petrol2,40-7,34-10,11
Turkcell13,10-1,21-5,07
Tümosan Motor ve Traktör5,06-5,24-21,06
Tüpraş86,80-4,82-31,55
Türk Hava Yolları10,36-4,95-28,35
Türk Prysmian Kablo3,39-6,6130,38
Türk Telekom6,76-4,52-8,28
Türk Traktör50,00-3,01-5,50
Türker Proje Gayrimenkul39,009,00-7,14
Ufuk Yatırım3,10-6,9120,16
Ulaşlar Turizm Yat.1,96-2,97-7,55
Ulusoy Elektrik30,70-0,3915,41
Ulusoy Un Sanayi6,579,8771,99
Umpaş Holding0,514,08-17,74
Uşak Seramik1,34-4,96-20,71
Utopya Turizm4,33-6,07-11,99
Uzertaş Boya2,79-2,4525,68
Ülker Bisküvi23,426,554,74
Ünye Çimento4,150,48-22,86
Vakıf Fin. Kir.1,77-5,35-26,86
Vakıf GMYO2,11-2,76-14,57
Vakıf Yat. Ort.1,81-5,73-22,32
Vakıflar Bankası4,47-4,08-18,87
Vakko Tekstil4,34-3,98-4,41
Vanet Gıda1,20-3,23-16,08
Verusa Holding18,10-1,58-2,48
Verusaturk Girisim4,46-7,66-17,25
Vestel11,300,44-10,46
Vestel Beyaz Eşya17,97-5,12-16,81
Viking Kağıt4,6210,00147,06
Yapı Kredi Koray GMYO2,48-6,772,48
Yapı ve Kredi Bank.1,94-4,90-21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,452,8034,77
Yataş5,74-7,12-21,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,75-3,318,70
Yeni Gimat GMYO11,50-2,21-3,94
Yeşil GMYO0,48-4,00-25,00
Yeşil Yapı0,48-5,88-27,27
Yeşil Yatırım Holding9,47-5,86-15,67
Yibitaş İnşaat Malzeme6.060,00-3,66105,77
Yonga Mobilya10,49-0,1013,53
Yükselen Çelik6,92-2,5412,89
Yünsa9,53-7,57-5,55
Zorlu Enerji1,17-4,10-28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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