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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)37.000,102,7822,60
İş Bankası (C)4,830,84-24,65
İş Bankası (Kur.)374.000,0078,10
İş Fin.Kir.3,072,68-19,21
İş Girişim4,569,8820,00
İş GMYO1,391,46-21,02
İş Y. Men. Değ.4,455,2010,51
İş Yat. Ort.2,101,4530,33
İşbir Holding457,00-4,016,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,55-1,79-11,29
İttifak Holding2,769,96-25,81
İz Hayvancılık Tarım2,959,6712,75
İzmir Demir Çelik9,06-3,1010,62
İzmir Fırça1,86-2,623,33
Jantsa Jant Sanayi47,780,59-10,17
Kafein Yazılım12,750,5514,45
Kapital Yat. Holding2,18-0,46-9,92
Kaplamin5,26-1,50-5,23
Kardemir (A)2,092,45-21,13
Kardemir (B)2,050,99-22,35
Kardemir (D)2,082,46-21,80
Karel Elektronik13,801,47-5,02
Karsan Otomotiv1,382,22-12,66
Karsu Tekstil2,24-0,44-30,86
Kartonsan349,600,32-10,34
Katmerciler Ekipman2,860,00-25,52
Kent Gıda187,40-0,436,60
Kerevitaş Gıda3,61-1,6310,74
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,78-36,36
Kiler GMYO2,320,00-38,79
Klimasan Klima14,770,61-33,11
Koç Holding14,69-2,26-26,58
Konfrut Gıda8,588,209,72
Konya Çimento205,500,15-24,25
Kordsa Teknik Tekstil10,090,60-20,65
Koza Altın72,002,71-2,77
Koza Madencilik11,634,7715,95
Körfez GMYO2,05-1,44-14,23
Kristal Kola1,590,005,30
Kron Telekomünikasyon18,205,6943,08
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-3,231,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,55-9,88-6,06
Kütahya Porselen6,900,584,23
Lider Faktoring3,17-0,94-13,62
Link Bilgisayar26,508,0846,01
Logo Yazılım62,50-1,112,80
Lokman Hekim Sağlık6,1610,006,57
Lüks Kadife8,844,992,31
Makina Takım1,381,47-26,60
Mardin Çimento5,181,37-12,50
Marka Yatırım Holding1,337,2612,71
Marmaris Altınyunus60,10-1,39-15,35
Marshall46,30-1,03-2,61
Martı GMYO0,90-2,17-10,89
Martı Otel0,77-1,28-15,38
Mavi Giyim37,500,27-35,23
Mazhar Zorlu Holding15,004,9024,07
Mega Polietilen1,870,00-15,00
Menderes Tekstil1,43-2,729,16
Mensa0,270,00-15,62
Merit Turizm15,506,90-20,27
Merko Gıda1,240,0018,10
Metal Gayrimenkul0,760,00-16,48
Metemtur Otelcilik1,620,62-8,99
Metro Holding1,25-5,30-9,42
Metro Petrol ve Tesisleri1,67-7,22-14,80
Metro Yatırım Ortaklığı3,49-9,82-57,02
Migros Ticaret29,401,8721,39
Milpa2,14-1,38-2,28
Mistral GMYO1,702,41-10,05
MLP Sağlık13,103,39-18,13
MMC San. ve Tic. Yat.0,886,02-22,81
Mondi Tire Kutsan6,919,8666,91
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,351,7220,68
Net Holding1,702,41-34,62
Netaş Telekom.10,980,55-15,93
Niğbaş Niğde Beton6,19-4,03-0,16
Nuh Çimento9,33-0,85-15,06
Nurol GMYO2,952,08-17,37
Odaş Elektrik1,462,820,99
Olmuksan-IP3,953,6754,24
Orge Enerji Elektrik4,12-1,44-16,94
Orma Orman Mahsulleri3,582,2929,71
Osmanlı Menkul7,25-0,1472,62
Ostim Endüstriyel Yat1,835,178,93
Otokar115,000,44-21,79
Oyak Yat. Ort.5,269,81125,75
Oylum Sınai Yatırımlar3,27-1,805,87
Özak GMYO2,434,74-5,45
Özbal Çelik Boru1,57-1,88-2,60
Özderici GMYO1,30-1,52-17,20
Özerden Plastik2,17-3,56-4,82
Panora GMYO4,480,22-20,02
Papilon Savunma9,67-1,1224,77
Park Elek.Madencilik3,313,768,52
Parsan12,970,23-23,44
Pegasus49,92-9,97-42,22
Peker GMYO3,292,495,11
Penguen Gıda3,72-9,9379,71
Pera GMYO0,790,00-15,96
Pergamon Dış Ticaret7,73-1,53-3,62
Petkim3,380,60-11,29
Petrokent Turizm136,00-1,096,17
Pınar Et ve Un16,3910,0078,74
Pınar Su3,8510,0065,95
Pınar Süt15,755,3524,31
Plastikkart9,913,016,90
Polisan Holding2,100,48-30,41
Politeknik Metal69,600,87-8,51
Prizma Press Matbaacılık3,939,78-8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.172,000,155,80
QNB Finans Fin. Kir.112,309,99-13,01
QNB Finansbank47,3010,0026,13
Ral Yatırım Holding6,60-1,64-2,94
Ray Sigorta3,750,819,65
Reysaş GMYO6,356,9038,34
Reysaş Lojistik7,209,0964,38
Rhea Girişim1,89-3,0858,82
Rodrigo Tekstil1,40-2,10-22,65
Royal Halı1,673,0921,90
RTA Laboratuvarları9,519,94309,91
Sabancı Holding7,621,46-16,44
Safkar Ege Soğutmacılık2,959,6735,32
Salix Yatırım Holding4,99-1,77-30,79
Sanel Mühendislik4,662,1915,06
Sanifoam Sünger7,13-9,9742,60
Sanko Pazarlama5,56-1,07-28,17
Saray Matbaacılık1,66-1,19-7,26
Sarkuysan4,960,612,69
Sasa Polyester8,33-1,077,76
Say Reklamcılık2,884,7328,57
Sekuro Plastik4,181,21-22,01
Selçuk Ecza Deposu7,679,8925,74
Selçuk Gıda2,00-2,9116,28
Senkron Güvenlik2,161,41-20,88
Serve Film Prodüksiyon3,029,8289,94
Servet GMYO10,440,7722,82
Seyitler Kimya10,480,5854,34
Silverline Endüstri2,120,00-1,85
Sinpaş GMYO1,00-9,91-13,79
Smartiks Yazılım8,181,49-16,62
Soda Sanayii5,593,90-9,55
Sodaş Sodyum Sanayii24,889,99154,66
Söktaş2,943,5210,94
Sönmez Filament4,83-2,03-1,02
Sönmez Pamuklu4,88-1,21-0,81
Sumaş Suni Tahta8,10-0,61-18,18
Şeker Fin. Kir.4,630,87-3,14
Şekerbank0,920,00-29,77
Şişe Cam4,833,43-8,35
Şok Marketler9,70-1,02-9,85
T. Halk Bankası5,12-0,39-13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,76-7,36-6,51
T.S.K.B.0,981,03-19,01
T.Tuborg13,221,2311,09
Taç Tarım Ürünleri3,008,70-3,85
Tat Gıda7,411,5121,80
TAV Havalimanları19,09-5,12-29,72
Taze Kuru Gıda7,20-1,10-0,55
Tek-Art Turizm1,040,00-17,46
Tekfen Holding13,840,29-28,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,243,1448,57
Temapol Polimer Plastik4,47-1,11-14,37
TGS Dış Ticaret3,61-2,17-22,70
Tofaş Oto. Fab.19,391,68-16,79
Torunlar GMYO2,235,69-18,91
Trabzon Liman9,60-1,74-9,94
Trabzonspor Sportif4,90-9,93127,91
Trakya Cam3,252,52-7,14
Trend GMYO2,389,688,18
TSKB GMYO1,52-1,9413,43
Tuğçelik3,901,04-1,27
Tukaş12,702,422,83
Turcas Petrol2,441,67-8,61
Turkcell13,00-0,76-5,80
Tümosan Motor ve Traktör5,172,17-19,34
Tüpraş84,70-2,42-33,20
Türk Hava Yolları10,16-1,93-29,74
Türk Prysmian Kablo3,451,7732,69
Türk Telekom6,780,30-8,01
Türk Traktör49,70-0,60-6,07
Türker Proje Gayrimenkul36,60-6,15-12,86
Ufuk Yatırım3,254,8425,97
Ulaşlar Turizm Yat.2,033,57-4,25
Ulusoy Elektrik33,709,7726,69
Ulusoy Un Sanayi7,229,8989,01
Umpaş Holding0,50-1,96-19,35
Uşak Seramik1,425,97-15,98
Utopya Turizm4,350,46-11,59
Uzertaş Boya2,862,5128,83
Ülker Bisküvi23,661,025,81
Ünye Çimento4,395,78-18,40
Vakıf Fin. Kir.1,770,00-26,86
Vakıf GMYO2,183,32-11,74
Vakıf Yat. Ort.1,820,55-21,89
Vakıflar Bankası4,41-1,34-19,96
Vakko Tekstil4,32-0,46-4,85
Vanet Gıda1,19-0,83-16,78
Verusa Holding18,150,28-2,21
Verusaturk Girisim4,35-2,47-19,29
Vestel11,27-0,27-10,70
Vestel Beyaz Eşya18,010,22-16,62
Viking Kağıt4,52-2,16141,71
Yapı Kredi Koray GMYO2,44-1,610,83
Yapı ve Kredi Bank.1,950,52-21,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,40-0,5933,97
Yataş5,851,92-20,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,792,2911,18
Yeni Gimat GMYO11,520,17-3,77
Yeşil GMYO0,492,08-23,44
Yeşil Yapı0,480,00-27,27
Yeşil Yatırım Holding9,500,32-15,41
Yibitaş İnşaat Malzeme6.200,102,31110,53
Yonga Mobilya11,358,2022,84
Yükselen Çelik7,122,8916,15
Yünsa9,48-0,52-6,05
Zorlu Enerji1,202,56-26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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