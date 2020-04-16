Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|37.000,10
|2,78
|22,60
|İş Bankası (C)
|4,83
|0,84
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,07
|2,68
|-19,21
|İş Girişim
|4,56
|9,88
|20,00
|İş GMYO
|1,39
|1,46
|-21,02
|İş Y. Men. Değ.
|4,45
|5,20
|10,51
|İş Yat. Ort.
|2,10
|1,45
|30,33
|İşbir Holding
|457,00
|-4,01
|6,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|-1,79
|-11,29
|İttifak Holding
|2,76
|9,96
|-25,81
|İz Hayvancılık Tarım
|2,95
|9,67
|12,75
|İzmir Demir Çelik
|9,06
|-3,10
|10,62
|İzmir Fırça
|1,86
|-2,62
|3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|47,78
|0,59
|-10,17
|Kafein Yazılım
|12,75
|0,55
|14,45
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|-0,46
|-9,92
|Kaplamin
|5,26
|-1,50
|-5,23
|Kardemir (A)
|2,09
|2,45
|-21,13
|Kardemir (B)
|2,05
|0,99
|-22,35
|Kardemir (D)
|2,08
|2,46
|-21,80
|Karel Elektronik
|13,80
|1,47
|-5,02
|Karsan Otomotiv
|1,38
|2,22
|-12,66
|Karsu Tekstil
|2,24
|-0,44
|-30,86
|Kartonsan
|349,60
|0,32
|-10,34
|Katmerciler Ekipman
|2,86
|0,00
|-25,52
|Kent Gıda
|187,40
|-0,43
|6,60
|Kerevitaş Gıda
|3,61
|-1,63
|10,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|-36,36
|Kiler GMYO
|2,32
|0,00
|-38,79
|Klimasan Klima
|14,77
|0,61
|-33,11
|Koç Holding
|14,69
|-2,26
|-26,58
|Konfrut Gıda
|8,58
|8,20
|9,72
|Konya Çimento
|205,50
|0,15
|-24,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,09
|0,60
|-20,65
|Koza Altın
|72,00
|2,71
|-2,77
|Koza Madencilik
|11,63
|4,77
|15,95
|Körfez GMYO
|2,05
|-1,44
|-14,23
|Kristal Kola
|1,59
|0,00
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|18,20
|5,69
|43,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-3,23
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,55
|-9,88
|-6,06
|Kütahya Porselen
|6,90
|0,58
|4,23
|Lider Faktoring
|3,17
|-0,94
|-13,62
|Link Bilgisayar
|26,50
|8,08
|46,01
|Logo Yazılım
|62,50
|-1,11
|2,80
|Lokman Hekim Sağlık
|6,16
|10,00
|6,57
|Lüks Kadife
|8,84
|4,99
|2,31
|Makina Takım
|1,38
|1,47
|-26,60
|Mardin Çimento
|5,18
|1,37
|-12,50
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|7,26
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|60,10
|-1,39
|-15,35
|Marshall
|46,30
|-1,03
|-2,61
|Martı GMYO
|0,90
|-2,17
|-10,89
|Martı Otel
|0,77
|-1,28
|-15,38
|Mavi Giyim
|37,50
|0,27
|-35,23
|Mazhar Zorlu Holding
|15,00
|4,90
|24,07
|Mega Polietilen
|1,87
|0,00
|-15,00
|Menderes Tekstil
|1,43
|-2,72
|9,16
|Mensa
|0,27
|0,00
|-15,62
|Merit Turizm
|15,50
|6,90
|-20,27
|Merko Gıda
|1,24
|0,00
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|0,00
|-16,48
|Metemtur Otelcilik
|1,62
|0,62
|-8,99
|Metro Holding
|1,25
|-5,30
|-9,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,67
|-7,22
|-14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,49
|-9,82
|-57,02
|Migros Ticaret
|29,40
|1,87
|21,39
|Milpa
|2,14
|-1,38
|-2,28
|Mistral GMYO
|1,70
|2,41
|-10,05
|MLP Sağlık
|13,10
|3,39
|-18,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|6,02
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,91
|9,86
|66,91
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,35
|1,72
|20,68
|Net Holding
|1,70
|2,41
|-34,62
|Netaş Telekom.
|10,98
|0,55
|-15,93
|Niğbaş Niğde Beton
|6,19
|-4,03
|-0,16
|Nuh Çimento
|9,33
|-0,85
|-15,06
|Nurol GMYO
|2,95
|2,08
|-17,37
|Odaş Elektrik
|1,46
|2,82
|0,99
|Olmuksan-IP
|3,95
|3,67
|54,24
|Orge Enerji Elektrik
|4,12
|-1,44
|-16,94
|Orma Orman Mahsulleri
|3,58
|2,29
|29,71
|Osmanlı Menkul
|7,25
|-0,14
|72,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|5,17
|8,93
|Otokar
|115,00
|0,44
|-21,79
|Oyak Yat. Ort.
|5,26
|9,81
|125,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,27
|-1,80
|5,87
|Özak GMYO
|2,43
|4,74
|-5,45
|Özbal Çelik Boru
|1,57
|-1,88
|-2,60
|Özderici GMYO
|1,30
|-1,52
|-17,20
|Özerden Plastik
|2,17
|-3,56
|-4,82
|Panora GMYO
|4,48
|0,22
|-20,02
|Papilon Savunma
|9,67
|-1,12
|24,77
|Park Elek.Madencilik
|3,31
|3,76
|8,52
|Parsan
|12,97
|0,23
|-23,44
|Pegasus
|49,92
|-9,97
|-42,22
|Peker GMYO
|3,29
|2,49
|5,11
|Penguen Gıda
|3,72
|-9,93
|79,71
|Pera GMYO
|0,79
|0,00
|-15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|7,73
|-1,53
|-3,62
|Petkim
|3,38
|0,60
|-11,29
|Petrokent Turizm
|136,00
|-1,09
|6,17
|Pınar Et ve Un
|16,39
|10,00
|78,74
|Pınar Su
|3,85
|10,00
|65,95
|Pınar Süt
|15,75
|5,35
|24,31
|Plastikkart
|9,91
|3,01
|6,90
|Polisan Holding
|2,10
|0,48
|-30,41
|Politeknik Metal
|69,60
|0,87
|-8,51
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|9,78
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.172,00
|0,15
|5,80
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,30
|9,99
|-13,01
|QNB Finansbank
|47,30
|10,00
|26,13
|Ral Yatırım Holding
|6,60
|-1,64
|-2,94
|Ray Sigorta
|3,75
|0,81
|9,65
|Reysaş GMYO
|6,35
|6,90
|38,34
|Reysaş Lojistik
|7,20
|9,09
|64,38
|Rhea Girişim
|1,89
|-3,08
|58,82
|Rodrigo Tekstil
|1,40
|-2,10
|-22,65
|Royal Halı
|1,67
|3,09
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|9,51
|9,94
|309,91
|Sabancı Holding
|7,62
|1,46
|-16,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,95
|9,67
|35,32
|Salix Yatırım Holding
|4,99
|-1,77
|-30,79
|Sanel Mühendislik
|4,66
|2,19
|15,06
|Sanifoam Sünger
|7,13
|-9,97
|42,60
|Sanko Pazarlama
|5,56
|-1,07
|-28,17
|Saray Matbaacılık
|1,66
|-1,19
|-7,26
|Sarkuysan
|4,96
|0,61
|2,69
|Sasa Polyester
|8,33
|-1,07
|7,76
|Say Reklamcılık
|2,88
|4,73
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,18
|1,21
|-22,01
|Selçuk Ecza Deposu
|7,67
|9,89
|25,74
|Selçuk Gıda
|2,00
|-2,91
|16,28
|Senkron Güvenlik
|2,16
|1,41
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|3,02
|9,82
|89,94
|Servet GMYO
|10,44
|0,77
|22,82
|Seyitler Kimya
|10,48
|0,58
|54,34
|Silverline Endüstri
|2,12
|0,00
|-1,85
|Sinpaş GMYO
|1,00
|-9,91
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,18
|1,49
|-16,62
|Soda Sanayii
|5,59
|3,90
|-9,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,88
|9,99
|154,66
|Söktaş
|2,94
|3,52
|10,94
|Sönmez Filament
|4,83
|-2,03
|-1,02
|Sönmez Pamuklu
|4,88
|-1,21
|-0,81
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|-0,61
|-18,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|0,87
|-3,14
|Şekerbank
|0,92
|0,00
|-29,77
|Şişe Cam
|4,83
|3,43
|-8,35
|Şok Marketler
|9,70
|-1,02
|-9,85
|T. Halk Bankası
|5,12
|-0,39
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,76
|-7,36
|-6,51
|T.S.K.B.
|0,98
|1,03
|-19,01
|T.Tuborg
|13,22
|1,23
|11,09
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|8,70
|-3,85
|Tat Gıda
|7,41
|1,51
|21,80
|TAV Havalimanları
|19,09
|-5,12
|-29,72
|Taze Kuru Gıda
|7,20
|-1,10
|-0,55
|Tek-Art Turizm
|1,04
|0,00
|-17,46
|Tekfen Holding
|13,84
|0,29
|-28,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,24
|3,14
|48,57
|Temapol Polimer Plastik
|4,47
|-1,11
|-14,37
|TGS Dış Ticaret
|3,61
|-2,17
|-22,70
|Tofaş Oto. Fab.
|19,39
|1,68
|-16,79
|Torunlar GMYO
|2,23
|5,69
|-18,91
|Trabzon Liman
|9,60
|-1,74
|-9,94
|Trabzonspor Sportif
|4,90
|-9,93
|127,91
|Trakya Cam
|3,25
|2,52
|-7,14
|Trend GMYO
|2,38
|9,68
|8,18
|TSKB GMYO
|1,52
|-1,94
|13,43
|Tuğçelik
|3,90
|1,04
|-1,27
|Tukaş
|12,70
|2,42
|2,83
|Turcas Petrol
|2,44
|1,67
|-8,61
|Turkcell
|13,00
|-0,76
|-5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,17
|2,17
|-19,34
|Tüpraş
|84,70
|-2,42
|-33,20
|Türk Hava Yolları
|10,16
|-1,93
|-29,74
|Türk Prysmian Kablo
|3,45
|1,77
|32,69
|Türk Telekom
|6,78
|0,30
|-8,01
|Türk Traktör
|49,70
|-0,60
|-6,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,60
|-6,15
|-12,86
|Ufuk Yatırım
|3,25
|4,84
|25,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,03
|3,57
|-4,25
|Ulusoy Elektrik
|33,70
|9,77
|26,69
|Ulusoy Un Sanayi
|7,22
|9,89
|89,01
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-19,35
|Uşak Seramik
|1,42
|5,97
|-15,98
|Utopya Turizm
|4,35
|0,46
|-11,59
|Uzertaş Boya
|2,86
|2,51
|28,83
|Ülker Bisküvi
|23,66
|1,02
|5,81
|Ünye Çimento
|4,39
|5,78
|-18,40
|Vakıf Fin. Kir.
|1,77
|0,00
|-26,86
|Vakıf GMYO
|2,18
|3,32
|-11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|-21,89
|Vakıflar Bankası
|4,41
|-1,34
|-19,96
|Vakko Tekstil
|4,32
|-0,46
|-4,85
|Vanet Gıda
|1,19
|-0,83
|-16,78
|Verusa Holding
|18,15
|0,28
|-2,21
|Verusaturk Girisim
|4,35
|-2,47
|-19,29
|Vestel
|11,27
|-0,27
|-10,70
|Vestel Beyaz Eşya
|18,01
|0,22
|-16,62
|Viking Kağıt
|4,52
|-2,16
|141,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,44
|-1,61
|0,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|0,52
|-21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,40
|-0,59
|33,97
|Yataş
|5,85
|1,92
|-20,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|2,29
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|11,52
|0,17
|-3,77
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,48
|0,00
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|9,50
|0,32
|-15,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.200,10
|2,31
|110,53
|Yonga Mobilya
|11,35
|8,20
|22,84
|Yükselen Çelik
|7,12
|2,89
|16,15
|Yünsa
|9,48
|-0,52
|-6,05
|Zorlu Enerji
|1,20
|2,56
|-26,38
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi