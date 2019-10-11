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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

11.10.2019 14:21Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,541,99-21,03
Acıpayam Selüloz4,650,6545,55
Adana Çimento (A)6,72-0,1541,28
Adana Çimento (B)5,183,1960,59
Adana Çimento (C)1,64-2,3833,22
Adel Kalemcilik11,250,009,51
Adese Alışveriş Ticaret2,15-1,83-8,12
Afyon Çimento4,371,63-4,79
Ak Enerji0,580,00-7,94
Akbank7,26-0,4123,37
Akçansa6,652,471,65
Akdenız Güvenlık Hız.1,310,00-34,83
Akfen GMYO2,250,0036,36
Akın Tekstil9,43-0,114,03
Akiş GMYO2,601,1714,09
Akmerkez GMYO20,721,3740,17
Aksa9,280,6539,87
Aksa Enerji2,501,21-6,72
Aksigorta4,971,2258,31
Aksu Enerji9,314,6120,60
Alarko Carrıer36,201,12-8,03
Alarko GMYO50,701,2020,07
Alarko Holding5,18-0,58165,60
Albaraka Türk1,270,794,10
Alcatel Lucent Teletaş8,081,8940,28
Alkim Kağıt3,98-0,2510,74
Alkim Kimya25,020,2416,15
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme5,30-8,1570,89
Anadolu Cam3,202,2424,77
Anadolu Efes20,180,900,53
Anadolu Grubu Holding13,69-0,4435,09
Anadolu Hayat Emek.5,21-0,38-8,51
Anadolu Isuzu8,510,7137,70
Anadolu Sigorta4,17-0,246,22
Anel Elektrik1,910,5317,90
Arçelik17,91-0,3313,43
Arena Bilgisayar4,36-1,13-1,13
Armada Bilgisayar10,00-1,287,64
Arsan Tekstil2,230,9037,65
Artı Yatırım Holding0,750,00-13,79
Aselsan18,221,28-23,93
Aslan Çimento27,522,30-2,27
Ata GMYO3,970,51-1,00
Atakule GMYO1,231,65-6,52
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,930,008,14
AvivaSA Emeklilik Hayat10,661,0444,08
Avrasya GMYO1,130,8928,41
Avrasya Petrol ve Tur.1,331,5323,15
Avrasya Stratejik GMYF1.277,800,012,53
Avrupa Yatırım Holding1,94-0,51-20,16
Ayen Enerji2,051,4913,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,760,0027,97
Aygaz10,890,289,51
Bagfaş9,942,05106,22
Bak Ambalaj5,433,2315,33
Balatacılar Balatacılık0,323,23-3,03
Bantaş Ambalaj1,700,5935,46
Banvit12,27-0,2413,72
Baştaş Başkent Çimento1,945,43-3,96
Batı Çimento2,754,9614,11
Batısöke Çimento1,015,21-7,34
Bera Holding2,092,451,46
Berkosan Yalıtım1,83-2,141,10
Beşiktaş Futbol Yat.1,633,160,62
Beyaz Filo3,150,6415,38
Beymen Perakende Yat.13,31-3,69237,82
Bilici Yatırım2,664,31110,35
Bim Mağazalar47,64-1,0811,22
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat0,85-1,16-27,35
Bizim Mağazaları9,27-1,3836,32
Bolu Çimento2,9211,45-5,43
Bomonti Elektrik2,083,48333,33
Borusan Mannesmann8,551,1821,98
Borusan Yat. Paz.34,360,53-5,16
Bosch Fren Sistemleri207,000,0535,49
Bossa4,611,329,65
Brisa5,711,24-9,79
Burçelik3,650,5513,71
Burçelik Vana4,430,91199,32
Bursa Çimento4,842,3310,00
Carrefoursa3,300,30-5,17
Ceo Event Medya7,44-1,06
Coca Cola İçecek31,98-0,878,17
Cosmos Yat. Holding1,211,6824,74
Credıtwest Faktorıng1,741,1667,31
Çelebi99,000,8169,67
Çelik Halat4,50-0,22-16,71
Çemaş Döküm1,10-1,7944,74
Çemtaş5,361,71-10,12
Çimbeton29,621,933,57
Çimentaş11,580,52-8,82
Çimsa7,424,36-1,72
Çuhadaroğlu Metal2,300,0029,21
Dagi Giyim1,772,9142,74
Dagi Yatırım Holding1,556,9053,47
Dardanel1,290,7817,27
Datagate Bilgisayar5,751,2334,35
Demısaş Döküm2,400,004,45
Denge Holding1,660,0043,10
Deniz GMYO3,471,7614,14
Denizbank21,140,6710,68
Denizli Cam5,40-0,373,69
Derimod3,660,2730,28
Derlüks Deri1,991,02
Desa Deri2,331,3034,68
Despec Bilgisayar3,210,3117,52
Deva Holding6,571,7099,70
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-1,1114,10
Ditaş Doğan6,76-0,5932,06
DO-CO525,700,1310,92
Doğan Burda3,140,324,32
Doğan Holding1,610,0072,88
Doğtaş Kelebek Mobilya1,002,04-18,03
Doğusan1,380,73-36,25
Doğuş GMYO2,610,7723,70
Doğuş Otomotiv7,350,5569,35
Döktaş Dökümcülük28,980,21255,58
Duran Doğan Basım10,52-1,03106,27
Dyo Boya3,47-0,5719,66
Eczacıbaşı İlaç3,100,0027,81
Eczacıbaşı Yatırım8,040,2525,58
Edip Gayrimenkul0,86-2,2711,69
Ege Endüstri483,401,7755,36
Ege Gübre37,503,4881,28
Ege Profil9,010,117,29
Ege Seramik2,943,16-0,71
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,45-2,8541,93
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,151,7717,35
Eminiş Ambalaj1,055,00-10,26
Emlak Konut GMYO1,270,79-12,82
Enerjisa Enerji6,23-0,9532,32
Enka İnşaat5,790,3530,28
Erbosan19,811,5930,29
Ereğli Demir Çelik6,862,0812,43
Ersu Gıda1,31-1,5042,39
Escort Teknoloji0,795,333,95
Etiler Gıda3,56-0,2867,14
Euro Kapital Yat. Ort.1,162,6564,78
Euro Trend Yat. Ort.0,831,2230,72
Euro Yat. Ort.0,830,0032,46
Euro Yatırım Holding1,130,00105,45
Fenerbahçe Futbol11,322,9163,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,900,699,02
F-M İzmit Piston20,001,0130,11
Fonet Bilgi Teknolojileri2,861,0685,83
Ford Otosan58,70-0,3423,55
Formet Çelik Kapı5,500,55333,07
Frigo Pak Gıda8,457,37397,06
Galatasaray Sportif1,521,3322,58
Garanti Bankası9,350,4317,46
Garanti Faktoring3,42-0,2972,73
Garanti Yat. Ort.0,93-1,0626,99
Gedik Y. Men. Değ.4,160,4836,24
Gedik Yatırım Holding4,41-1,1287,66
Gediz Ambalaj5,480,7435,50
Gentaş1,402,191,99
Gersan Elektrik2,090,97-14,36
Global Men. Değ.0,85-2,3080,85
Global Yat. Holding3,720,2724,41
Good-Year2,671,14-19,54
Göltaş Çimento12,682,673,55
Gözde Girişim3,54-0,2832,58
GSD Denizcilik1,550,6534,78
GSD Holding0,860,007,50
Gübre Fabrik.5,15-1,9073,99
Güler Yat. Holding1,860,5473,83
Güneş Sigorta1,771,7226,23
Halk GMYO0,93-1,0644,56
Halk Sigorta1,665,0688,10
Hatay Tekstil3,890,5212,81
Hedef Girişim1,560,6534,48
Hektaş14,950,8161,27
HUB Girişim5,652,91200,53
Hürriyet Gzt.0,741,37-20,43
ICBC Turkey Bank4,160,00-15,62
İdealist Danışmanlık3,792,71-35,15
İdealist GMYO2,766,9869,33
İhlas Ev Aletleri1,430,70337,81
İhlas Gayrimenkul0,862,38-8,47
İhlas Gazetecilik2,251,35268,85
İhlas Holding0,514,0859,38
İhlas Yayın Holding0,873,57163,64
İndeks Bilgisayar7,22-2,1729,65
Info Yatırım4,802,13366,02
İntema6,731,0512,23
İpek Doğal Enerji6,761,6525,88
İskenderun Demir Çelik6,372,4135,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi

Kaynak: AA

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