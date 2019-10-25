Haberler » Ekonomi » Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.10.2019 14:26Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,56-0,64-20,00
Acıpayam Selüloz4,622,4444,61
Adana Çimento (A)6,540,0037,50
Adana Çimento (B)4,98-2,5454,39
Adana Çimento (C)1,80-4,7646,21
Adel Kalemcilik11,620,1713,11
Adese Alışveriş Ticaret2,030,00-13,25
Afyon Çimento4,66-1,481,53
Ak Enerji0,610,00-3,17
Akbank7,14-0,8321,33
Akçansa6,820,294,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,370,00-31,84
Akfen GMYO2,34-1,2741,82
Akın Tekstil10,370,8814,40
Akiş GMYO2,64-1,4915,84
Akmerkez GMYO21,040,0045,77
Aksa10,102,0252,23
Aksa Enerji2,581,18-3,73
Aksigorta4,91-0,4156,40
Aksu Enerji9,720,3125,91
Alarko Carrıer37,501,19-4,73
Alarko GMYO49,24-0,7316,62
Alarko Holding4,511,81131,25
Albaraka Türk1,250,002,46
Alcatel Lucent Teletaş8,24-0,1243,06
Alkim Kağıt4,071,2413,24
Alkim Kimya29,82-1,5838,44
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme6,54-1,80110,88
Anadolu Cam3,371,8131,40
Anadolu Efes20,240,500,83
Anadolu Grubu Holding14,58-1,0943,87
Anadolu Hayat Emek.5,26-0,75-7,63
Anadolu Isuzu8,99-0,7745,47
Anadolu Sigorta4,210,007,24
Anel Elektrik1,980,0022,22
Arçelik18,49-0,2717,10
Arena Bilgisayar5,132,4016,33
Armada Bilgisayar10,14-0,399,15
Arsan Tekstil2,261,3539,51
Artı Yatırım Holding0,791,28-9,20
Aselsan18,511,87-22,72
Aslan Çimento28,580,211,49
Ata GMYO3,950,25-1,50
Atakule GMYO1,330,761,08
Atlantis Yatırım Holding0,786,85333,33
Atlas Yat. Ort.1,012,0217,44
AvivaSA Emeklilik Hayat11,221,5451,64
Avrasya GMYO1,150,0030,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,370,0026,85
Avrasya Stratejik GMYF1.279,200,012,64
Avrupa Yatırım Holding1,890,53-22,22
Ayen Enerji2,230,0023,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,70-2,8623,61
Aygaz10,930,009,91
Bagfaş11,752,35143,78
Bak Ambalaj6,092,0129,35
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,790,5642,63
Banvit12,721,8417,89
Baştaş Başkent Çimento2,000,00-0,99
Batı Çimento2,770,0014,94
Batısöke Çimento1,010,00-7,34
Bera Holding2,310,0012,14
Berkosan Yalıtım1,930,526,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,64-1,801,23
Beyaz Filo3,260,3119,41
Beymen Perakende Yat.12,501,13217,26
Bilici Yatırım2,76-0,36118,26
Bim Mağazalar47,98-0,1712,01
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,89-1,11-23,93
Bizim Mağazaları8,99-1,3232,21
Bolu Çimento2,800,36-9,32
Bomonti Elektrik2,00-0,50316,67
Borusan Mannesmann9,120,4430,11
Borusan Yat. Paz.34,560,41-4,60
Bosch Fren Sistemleri219,200,0543,48
Bossa5,7419,8336,53
Brisa5,901,37-6,79
Burçelik3,981,7923,99
Burçelik Vana4,741,72220,27
Bursa Çimento4,53-0,222,95
Carrefoursa3,540,281,72
Ceo Event Medya7,32-2,92
Coca Cola İçecek32,90-0,0611,28
Cosmos Yat. Holding1,292,3832,99
Credıtwest Faktorıng2,00-1,4892,31
Çelebi100,90-1,9472,93
Çelik Halat5,092,62-5,79
Çemaş Döküm1,18-3,2855,26
Çemtaş5,580,90-6,43
Çimbeton29,78-0,404,13
Çimentaş11,61-0,68-8,58
Çimsa7,711,052,12
Çuhadaroğlu Metal2,580,0044,94
Dagi Giyim1,79-1,6544,35
Dagi Yatırım Holding1,59-0,6357,43
Dardanel1,630,6248,18
Datagate Bilgisayar5,91-0,1738,08
Demısaş Döküm2,672,6916,21
Denge Holding1,72-1,1548,28
Deniz GMYO3,400,0011,84
Denizbank21,260,2811,31
Denizli Cam5,70-0,709,45
Derimod3,640,2829,57
Derlüks Deri2,031,00
Desa Deri2,570,3948,55
Despec Bilgisayar3,19-4,2016,79
Deva Holding7,17-0,28117,93
Diriteks Diriliş Tekstil0,87-1,1411,54
Ditaş Doğan7,4513,9145,54
DO-CO543,100,2014,60
Doğan Burda3,435,5413,95
Doğan Holding1,710,0083,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,06-0,93-13,11
Doğusan1,511,34-30,24
Doğuş GMYO2,910,6937,91
Doğuş Otomotiv8,541,0796,77
Döktaş Dökümcülük36,18-7,09343,93
Duran Doğan Basım9,861,1393,33
Dyo Boya3,590,2823,79
Eczacıbaşı İlaç3,140,0029,46
Eczacıbaşı Yatırım8,65-0,4635,11
Edip Gayrimenkul0,900,0016,88
Ege Endüstri494,90-0,2259,06
Ege Gübre39,44-1,1090,65
Ege Profil9,29-0,2110,63
Ege Seramik3,05-0,653,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,400,5640,63
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,240,8126,53
Eminiş Ambalaj1,10-5,17-5,98
Emlak Konut GMYO1,260,80-13,50
Enerjisa Enerji6,28-1,2633,38
Enka İnşaat5,711,0628,48
Erbosan20,98-0,1937,99
Ereğli Demir Çelik6,600,158,17
Ersu Gıda1,471,3859,78
Escort Teknoloji0,831,229,21
Etiler Gıda3,500,5764,32
Euro Kapital Yat. Ort.1,280,0081,82
Euro Trend Yat. Ort.1,064,9566,94
Euro Yat. Ort.0,962,1353,21
Euro Yatırım Holding1,28-0,78132,73
Fenerbahçe Futbol13,322,4692,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,960,6811,28
F-M İzmit Piston21,66-0,6440,91
Fonet Bilgi Teknolojileri3,060,3398,83
Ford Otosan64,500,8635,76
Formet Çelik Kapı4,29-0,23324,48
Frigo Pak Gıda9,955,85485,29
Galatasaray Sportif1,561,3025,81
Garanti Bankası9,53-1,7519,72
Garanti Faktoring3,941,5598,99
Garanti Yat. Ort.0,951,0629,72
Gedik Y. Men. Değ.5,01-3,2864,08
Gedik Yatırım Holding5,57-1,42137,02
Gediz Ambalaj5,63-1,5739,21
Gentaş1,57-0,6314,38
Gersan Elektrik2,200,00-9,85
Global Men. Değ.1,01-2,88114,89
Global Yat. Holding3,96-0,5032,44
Good-Year2,790,72-15,92
Göltaş Çimento13,82-0,2912,86
Gözde Girişim3,600,5634,83
GSD Denizcilik1,90-0,5265,22
GSD Holding0,941,0817,50
Gübre Fabrik.5,423,6383,11
Güler Yat. Holding1,781,1466,36
Güneş Sigorta1,781,7126,95
Halk GMYO0,94-1,0546,12
Halk Sigorta1,50-0,6669,97
Hatay Tekstil4,09-0,9718,61
Hedef Girişim1,700,0046,55
Hektaş15,64-0,3268,72
HUB Girişim6,03-0,99220,74
Hürriyet Gzt.0,811,25-12,90
ICBC Turkey Bank4,28-0,47-13,18
İdealist Danışmanlık4,150,73-28,99
İdealist GMYO2,770,7369,94
İhlas Ev Aletleri1,95-2,01497,01
İhlas Gayrimenkul0,781,30-16,98
İhlas Gazetecilik2,6012,55326,23
İhlas Holding0,512,0059,38
İhlas Yayın Holding0,81-2,41145,45
İndeks Bilgisayar7,400,1432,89
Info Yatırım5,20-1,89404,85
İntema6,901,4715,06
İpek Doğal Enerji6,350,4718,25
İskenderun Demir Çelik6,28-1,5733,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:58 Manisa Ticaret Borsası
15:54 ECB ile BBoC arasında döviz takas anlaşması uzatıldı
15:39 Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti
15:34 Gençlere girişimcilik aşısı!
15:24 “Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”
15:10 41. İstanbul Maratonu kayıtları başladı
15:05 Hamside son yılların en bereketli dönemi yaşanıyor
25.10.2019 16:04:43