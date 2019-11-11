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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:06Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,652,48-15,38
Acıpayam Selüloz4,72-1,0547,74
Adana Çimento (A)6,590,1538,55
Adana Çimento (B)4,98-0,2054,39
Adana Çimento (C)1,961,0359,21
Adel Kalemcilik11,03-0,817,37
Adese Alışveriş Ticaret1,930,52-17,52
Afyon Çimento4,36-0,46-5,01
Ak Enerji0,661,544,76
Akbank7,31-0,4124,22
Akçansa7,000,437,00
Akdenız Güvenlık Hız.1,410,00-29,85
Akfen GMYO2,320,8740,61
Akın Tekstil10,552,8316,38
Akiş GMYO2,891,4026,81
Akmerkez GMYO21,080,0046,04
Aksa11,08-1,0767,00
Aksa Enerji2,751,482,61
Aksigorta5,04-0,5960,54
Aksu Enerji9,700,1025,65
Alarko Carrıer37,50-0,05-4,73
Alarko GMYO53,85-0,8327,53
Alarko Holding4,64-1,07137,91
Albaraka Türk1,200,00-1,64
Alcatel Lucent Teletaş8,675,4750,52
Alkim Kağıt4,480,2224,65
Alkim Kimya31,64-1,6246,88
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,27-0,95134,42
Anadolu Cam3,401,4932,57
Anadolu Efes20,480,392,03
Anadolu Grubu Holding15,070,0048,70
Anadolu Hayat Emek.5,560,00-2,36
Anadolu Isuzu9,452,8352,91
Anadolu Sigorta4,16-0,485,97
Anel Elektrik2,240,0038,27
Arçelik18,460,0016,91
Arena Bilgisayar6,052,3737,19
Armada Bilgisayar10,30-0,5810,87
Arsan Tekstil2,380,0046,91
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan18,66-1,32-22,09
Aslan Çimento30,360,267,81
Ata GMYO3,88-3,24-3,24
Atakule GMYO1,370,004,12
Atlantis Yatırım Holding0,938,14416,67
Atlas Yat. Ort.1,030,0019,77
AvivaSA Emeklilik Hayat12,680,8871,38
Avrasya GMYO1,261,6143,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,530,6641,67
Avrasya Stratejik GMYF1.280,900,022,78
Avrupa Yatırım Holding1,62-0,61-33,33
Ayen Enerji2,621,1645,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,771,1428,69
Aygaz11,691,2117,56
Bagfaş13,320,08176,35
Bak Ambalaj5,99-2,2827,22
Balatacılar Balatacılık0,313,33-6,06
Bantaş Ambalaj1,860,5448,21
Banvit13,520,1525,30
Baştaş Başkent Çimento1,91-2,05-5,45
Batı Çimento2,721,1212,86
Batısöke Çimento0,990,00-9,17
Bera Holding3,781,8983,50
Berkosan Yalıtım1,99-1,499,94
Beşiktaş Futbol Yat.2,232,7637,65
Beyaz Filo2,98-1,009,16
Beymen Perakende Yat.14,95-1,06279,44
Bilici Yatırım2,953,15133,28
Bim Mağazalar45,94-3,737,25
Birko Mensucat0,26-3,70-13,33
Birlik Mensucat0,891,14-23,93
Bizim Mağazaları8,50-0,2325,00
Bolu Çimento2,800,00-9,32
Bomonti Elektrik1,69-3,43252,08
Borusan Mannesmann8,790,8025,40
Borusan Yat. Paz.35,464,36-2,12
Bosch Fren Sistemleri208,70-1,3736,61
Bossa7,056,6667,69
Brisa6,570,463,79
Burçelik4,20-0,4730,84
Burçelik Vana5,25-1,32254,73
Bursa Çimento4,90-1,8011,36
Carrefoursa3,631,114,31
Ceo Event Medya8,751,04
Coca Cola İçecek32,040,958,37
Cosmos Yat. Holding1,244,2027,84
Credıtwest Faktorıng2,130,00104,81
Çelebi97,850,4667,70
Çelik Halat5,38-0,55-0,42
Çemaş Döküm1,09-0,9143,42
Çemtaş6,380,476,98
Çimbeton30,70-0,077,34
Çimentaş12,440,16-2,05
Çimsa7,680,521,72
Çuhadaroğlu Metal2,70-3,2351,69
Dagi Giyim1,972,0758,87
Dagi Yatırım Holding1,631,8761,39
Dardanel1,90-2,5672,73
Datagate Bilgisayar6,838,7659,58
Demısaş Döküm2,60-0,3813,16
Denge Holding1,57-1,8835,34
Deniz GMYO3,380,6011,18
Denizbank21,020,4810,05
Denizli Cam5,871,0312,71
Derimod3,931,0339,89
Derlüks Deri2,243,23
Desa Deri2,77-1,4260,12
Despec Bilgisayar3,31-0,6021,18
Deva Holding7,782,77136,47
Diriteks Diriliş Tekstil0,900,0015,38
Ditaş Doğan8,550,1267,03
DO-CO542,901,7814,55
Doğan Burda4,275,9641,86
Doğan Holding1,64-2,3876,10
Doğtaş Kelebek Mobilya1,120,90-8,20
Doğusan1,550,00-28,39
Doğuş GMYO2,971,0240,76
Doğuş Otomotiv9,355,06115,44
Döktaş Dökümcülük33,500,00311,04
Duran Doğan Basım10,32-2,64102,35
Dyo Boya3,911,0334,83
Eczacıbaşı İlaç3,090,6527,39
Eczacıbaşı Yatırım8,97-0,8840,10
Edip Gayrimenkul0,931,0920,78
Ege Endüstri478,90-4,2653,92
Ege Gübre38,802,9287,56
Ege Profil9,70-0,2115,51
Ege Seramik3,280,6110,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,323,2333,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,18-2,0834,90
Ekiz Kimya0,422,4427,27
Emek Elektrik1,230,0025,51
Eminiş Ambalaj1,14-0,87-2,56
Emlak Konut GMYO1,26-0,79-13,50
Enerjisa Enerji6,34-0,3134,65
Enka İnşaat5,790,3530,28
Erbosan21,501,8041,41
Ereğli Demir Çelik7,20-0,6918,00
Ersu Gıda1,510,6764,13
Escort Teknoloji0,831,229,21
Etiler Gıda3,20-0,9350,23
Euro Kapital Yat. Ort.1,250,8177,56
Euro Trend Yat. Ort.1,061,9266,94
Euro Yat. Ort.0,962,1353,21
Euro Yatırım Holding1,25-0,79127,27
Fenerbahçe Futbol16,93-0,70144,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,060,3315,04
F-M İzmit Piston21,380,3839,09
Fonet Bilgi Teknolojileri3,18-5,92106,63
Ford Otosan67,600,0042,29
Formet Çelik Kapı4,44339,32
Frigo Pak Gıda8,80-2,22417,65
Galatasaray Sportif1,712,4037,90
Garanti Bankası9,78-0,1022,86
Garanti Faktoring3,79-2,3291,41
Garanti Yat. Ort.0,95-1,0429,72
Gedik Y. Men. Değ.6,107,0299,78
Gedik Yatırım Holding7,3212,27211,49
Gediz Ambalaj5,51-0,5436,24
Gentaş1,58-1,8615,11
Gersan Elektrik2,420,83-0,83
Global Men. Değ.1,22-2,40159,57
Global Yat. Holding4,080,0036,45
Good-Year2,972,41-10,50
Göltaş Çimento13,830,5112,95
Gözde Girişim3,994,1849,44
GSD Denizcilik1,890,5364,35
GSD Holding0,950,0018,75
Gübre Fabrik.5,760,8894,59
Güler Yat. Holding1,821,1170,09
Güneş Sigorta1,870,0033,36
Halk GMYO0,94-1,0546,12
Halk Sigorta1,450,0064,30
Hatay Tekstil5,677,7964,43
Hedef Girişim1,74-0,5750,00
Hektaş5,980,1772,75
HUB Girişim7,523,30300,00
Hürriyet Gzt.0,820,00-11,83
ICBC Turkey Bank4,75-0,63-3,65
İdealist Danışmanlık3,59-2,18-38,57
İdealist GMYO2,70-0,3765,64
İhlas Ev Aletleri2,297,01601,11
İhlas Gayrimenkul0,721,41-23,37
İhlas Gazetecilik3,7219,61509,84
İhlas Holding0,611,6790,62
İhlas Yayın Holding0,883,53166,67
İndeks Bilgisayar7,562,1635,76
Info Yatırım5,403,85424,27
İntema6,780,0013,06
İpek Doğal Enerji6,402,0719,18
İskenderun Demir Çelik6,37-1,3935,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi

Kaynak: AA

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