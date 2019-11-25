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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,720,00-11,79
Acıpayam Selüloz6,05-0,1789,37
Adana Çimento (A)6,730,3041,49
Adana Çimento (B)4,880,0051,29
Adana Çimento (C)1,85-0,5450,27
Adel Kalemcilik15,06-0,5946,59
Adese Alışveriş Ticaret1,990,51-14,96
Afyon Çimento4,630,220,87
Ak Enerji0,90-5,2642,86
Akbank7,70-1,2830,84
Akçansa7,120,428,83
Akdenız Güvenlık Hız.1,520,66-24,38
Akfen GMYO2,96-2,6379,39
Akın Tekstil11,48-1,8826,64
Akiş GMYO3,769,6264,98
Akmerkez GMYO22,584,1556,44
Aksa11,73-1,7676,80
Aksa Enerji3,52-0,5631,34
Aksigorta5,49-1,7974,87
Aksu Enerji11,08-1,2543,52
Alarko Carrıer42,243,027,32
Alarko GMYO76,406,3380,94
Alarko Holding4,860,41149,19
Albaraka Türk1,31-1,507,38
Alcatel Lucent Teletaş10,832,6588,02
Alkim Kağıt4,86-1,8235,22
Alkim Kimya33,58-1,2955,89
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme7,88-0,38154,08
Anadolu Cam3,40-1,1632,57
Anadolu Efes21,44-0,746,81
Anadolu Grubu Holding16,02-1,5458,08
Anadolu Hayat Emek.6,07-0,656,59
Anadolu Isuzu10,610,0971,68
Anadolu Sigorta4,36-0,2311,06
Anel Elektrik2,34-0,8544,44
Arçelik20,28-0,8828,44
Arena Bilgisayar6,240,1641,50
Armada Bilgisayar11,311,9821,74
Arsan Tekstil3,240,93100,00
Artı Yatırım Holding0,832,47-4,60
Aselsan19,09-0,88-20,30
Aslan Çimento33,74-2,6519,82
Ata GMYO3,99-0,25-0,50
Atakule GMYO1,58-2,4720,08
Atlantis Yatırım Holding0,960,00433,33
Atlas Yat. Ort.1,151,7733,72
AvivaSA Emeklilik Hayat12,22-0,7365,16
Avrasya GMYO1,480,6868,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,560,6544,44
Avrasya Stratejik GMYF1.282,300,022,89
Avrupa Yatırım Holding1,541,32-36,63
Ayen Enerji2,91-1,3661,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,781,7129,42
Aygaz12,19-0,9722,58
Bagfaş13,19-2,30173,65
Bak Ambalaj6,860,8845,70
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj2,03-1,9361,75
Banvit15,790,0646,34
Baştaş Başkent Çimento2,275,0912,38
Batı Çimento3,29-2,3736,51
Batısöke Çimento1,15-0,865,50
Bera Holding3,93-1,7590,78
Berkosan Yalıtım2,20-1,3521,55
Beşiktaş Futbol Yat.2,378,2246,30
Beyaz Filo3,020,6710,62
Beymen Perakende Yat.14,05-0,71256,60
Bilici Yatırım3,10-0,32145,14
Bim Mağazalar44,84-0,316,06
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat1,040,00-11,11
Bizim Mağazaları9,240,0035,88
Bolu Çimento3,021,00-2,19
Bomonti Elektrik1,61-0,62235,42
Borusan Mannesmann9,210,0031,40
Borusan Yat. Paz.37,80-0,584,34
Bosch Fren Sistemleri215,300,8040,93
Bossa7,24-0,1472,21
Brisa7,43-0,4017,38
Burçelik5,424,6368,85
Burçelik Vana4,56-0,87208,11
Bursa Çimento5,02-0,2014,09
Carrefoursa4,030,2515,80
Ceo Event Medya9,25-2,53
Coca Cola İçecek35,14-0,3418,85
Cosmos Yat. Holding1,560,0060,82
Credıtwest Faktorıng1,950,5287,50
Çelebi96,90-0,5166,08
Çelik Halat5,96-0,5010,31
Çemaş Döküm1,210,0059,21
Çemtaş7,07-2,3518,55
Çimbeton33,56-0,2417,34
Çimentaş13,62-0,377,24
Çimsa7,59-0,780,53
Çuhadaroğlu Metal2,760,3655,06
Dagi Giyim2,030,0063,71
Dagi Yatırım Holding1,730,5871,29
Dardanel1,90-3,0672,73
Datagate Bilgisayar7,522,8775,70
Demısaş Döküm2,75-0,3619,69
Denge Holding1,431,4223,28
Deniz GMYO3,913,4428,62
Denizli Cam6,080,3316,74
Derimod4,660,4365,87
Derlüks Deri2,46-0,81
Desa Deri3,11-3,7279,77
Despec Bilgisayar3,580,8531,06
Deva Holding7,85-1,63138,60
Diriteks Diriliş Tekstil1,07-0,9337,18
Ditaş Doğan8,36-0,4863,32
DO-CO517,900,549,28
Doğan Burda4,830,0060,47
Doğan Holding1,731,7685,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,413,6815,57
Doğusan1,75-1,69-19,15
Doğuş GMYO3,91-1,2685,31
Doğuş Otomotiv8,90-0,78105,07
Döktaş Dökümcülük30,000,13268,10
Duran Doğan Basım10,400,00103,92
Dyo Boya4,29-3,8147,93
Eczacıbaşı İlaç3,38-0,8839,35
Eczacıbaşı Yatırım9,34-0,5345,88
Edip Gayrimenkul1,10-0,9042,86
Ege Endüstri480,300,2354,37
Ege Gübre41,480,83100,51
Ege Profil11,84-2,1540,99
Ege Seramik3,39-1,4514,48
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,250,0036,72
Ekiz Kimya0,430,0030,30
Emek Elektrik1,32-1,4934,69
Eminiş Ambalaj1,359,7615,38
Emlak Konut GMYO1,470,680,91
Enerjisa Enerji7,17-0,9752,28
Enka İnşaat5,790,0033,48
Erbosan21,86-0,2743,77
Ereğli Demir Çelik7,711,0526,36
Ersu Gıda1,770,0092,39
Escort Teknoloji1,1812,3855,26
Etiler Gıda3,086,2144,60
Euro Kapital Yat. Ort.1,382,2296,03
Euro Trend Yat. Ort.1,10-1,7973,24
Euro Yat. Ort.1,100,9275,55
Euro Yatırım Holding1,40-2,10154,55
Fenerbahçe Futbol15,58-2,07125,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,43-0,2928,95
F-M İzmit Piston22,942,8749,24
Fonet Bilgi Teknolojileri4,31-3,15180,05
Ford Otosan64,80-0,8438,90
Formet Çelik Kapı5,72-0,52465,97
Frigo Pak Gıda10,309,57505,88
Galatasaray Sportif1,72-0,5838,71
Garanti Bankası9,99-1,2825,50
Garanti Faktoring3,52-0,8577,78
Garanti Yat. Ort.1,030,0040,64
Gedik Y. Men. Değ.5,94-1,0094,54
Gedik Yatırım Holding7,94-0,75237,87
Gediz Ambalaj5,780,5242,92
Gentaş1,77-0,5628,95
Gersan Elektrik2,680,009,82
Global Men. Değ.1,30-2,99176,60
Global Yat. Holding4,060,2535,79
Good-Year3,150,32-5,07
Göltaş Çimento15,22-0,2624,30
Gözde Girişim4,201,2057,30
GSD Denizcilik2,07-1,4380,00
GSD Holding1,090,9336,25
Gübre Fabrik.6,110,00106,42
Güler Yat. Holding1,80-0,5568,22
Güneş Sigorta1,89-1,0534,79
Halk GMYO1,06-0,9364,77
Halk Sigorta1,44-2,0463,17
Hatay Tekstil5,683,2764,72
Hedef Girişim1,87-1,5861,21
Hektaş6,66-1,1992,40
HUB Girişim10,67-2,73467,55
Hürriyet Gzt.1,52-4,4063,44
ICBC Turkey Bank4,921,03-0,20
İdealist Danışmanlık3,400,00-41,83
İdealist GMYO2,880,0076,69
İhlas Ev Aletleri2,693,07723,57
İhlas Gayrimenkul0,790,00-15,92
İhlas Gazetecilik4,100,00572,13
İhlas Holding0,62-1,5993,75
İhlas Yayın Holding0,96-1,03190,91
İndeks Bilgisayar8,911,8360,00
Info Yatırım4,878,22372,82
İntema7,311,1121,90
İpek Doğal Enerji6,55-1,3621,97
İskenderun Demir Çelik6,732,2843,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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