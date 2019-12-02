Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,76
|1,15
|-9,74
|Acıpayam Selüloz
|5,96
|-0,17
|86,55
|Adana Çimento (A)
|7,06
|1,00
|48,43
|Adana Çimento (B)
|4,93
|1,02
|52,84
|Adana Çimento (C)
|1,92
|2,67
|55,96
|Adel Kalemcilik
|16,12
|0,12
|56,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,02
|-14,96
|Afyon Çimento
|5,36
|2,68
|16,78
|Ak Enerji
|0,87
|1,16
|38,10
|Akbank
|7,81
|0,51
|32,71
|Akçansa
|8,64
|1,53
|32,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,64
|5,81
|-18,41
|Akfen GMYO
|3,01
|1,35
|82,42
|Akın Tekstil
|12,63
|1,04
|39,33
|Akiş GMYO
|3,91
|2,09
|71,57
|Akmerkez GMYO
|22,90
|-0,35
|58,65
|Aksa
|12,27
|1,66
|84,94
|Aksa Enerji
|3,69
|0,82
|37,69
|Aksigorta
|5,54
|0,18
|76,47
|Aksu Enerji
|11,74
|2,62
|52,07
|Alarko Carrıer
|48,42
|1,13
|23,02
|Alarko GMYO
|82,85
|4,74
|96,22
|Alarko Holding
|5,13
|4,27
|163,04
|Albaraka Türk
|1,36
|1,49
|11,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,41
|1,88
|98,09
|Alkim Kağıt
|4,96
|1,22
|38,00
|Alkim Kimya
|31,90
|-0,87
|48,09
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,34
|0,72
|168,92
|Anadolu Cam
|3,67
|1,66
|43,09
|Anadolu Efes
|21,76
|0,37
|8,40
|Anadolu Grubu Holding
|16,42
|2,63
|62,02
|Anadolu Hayat Emek.
|6,05
|-0,82
|6,24
|Anadolu Isuzu
|12,62
|2,69
|104,21
|Anadolu Sigorta
|4,56
|3,64
|16,16
|Anel Elektrik
|3,06
|0,99
|88,89
|Arçelik
|20,34
|1,09
|28,82
|Arena Bilgisayar
|6,57
|-0,30
|48,98
|Armada Bilgisayar
|12,37
|-1,43
|33,15
|Arsan Tekstil
|3,39
|2,42
|109,26
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|-4,60
|-4,60
|Aselsan
|18,83
|0,86
|-21,38
|Aslan Çimento
|37,20
|3,33
|32,10
|Ata GMYO
|3,94
|-0,76
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,62
|1,25
|23,11
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|6,84
|45,35
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,00
|0,59
|65,16
|Avrasya GMYO
|1,60
|3,23
|81,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|7,49
|86,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,00
|0,02
|2,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-1,80
|-32,51
|Ayen Enerji
|3,02
|1,34
|67,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|1,14
|28,69
|Aygaz
|12,35
|1,06
|24,19
|Bagfaş
|14,10
|2,99
|192,53
|Bak Ambalaj
|7,08
|2,16
|50,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|10,00
|33,33
|Bantaş Ambalaj
|2,22
|1,83
|76,89
|Banvit
|16,38
|1,61
|51,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|9,17
|29,70
|Batı Çimento
|3,59
|-0,55
|48,96
|Batısöke Çimento
|1,35
|-0,74
|23,85
|Bera Holding
|3,61
|1,69
|75,24
|Berkosan Yalıtım
|2,34
|0,43
|29,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,25
|11,68
|100,62
|Beyaz Filo
|3,18
|2,58
|16,48
|Beymen Perakende Yat.
|13,79
|0,36
|250,00
|Bilici Yatırım
|3,39
|3,04
|168,08
|Bim Mağazalar
|45,96
|-0,09
|8,71
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,15
|0,88
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|10,56
|5,30
|57,95
|Bolu Çimento
|3,38
|1,20
|9,46
|Bomonti Elektrik
|1,52
|0,00
|216,67
|Borusan Mannesmann
|10,02
|2,87
|42,95
|Borusan Yat. Paz.
|39,58
|1,23
|9,25
|Bosch Fren Sistemleri
|229,00
|2,28
|49,89
|Bossa
|7,81
|1,03
|85,77
|Brisa
|7,95
|0,38
|25,59
|Burçelik
|5,08
|0,79
|58,26
|Burçelik Vana
|4,69
|-1,47
|216,89
|Bursa Çimento
|5,69
|2,15
|29,32
|Carrefoursa
|4,25
|2,91
|22,13
|Ceo Event Medya
|8,35
|0,60
|Coca Cola İçecek
|35,20
|1,73
|19,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|1,95
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|1,98
|1,54
|90,38
|Çelebi
|97,75
|0,88
|67,53
|Çelik Halat
|6,39
|1,27
|18,27
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|59,21
|Çemtaş
|7,97
|2,57
|33,64
|Çimbeton
|35,00
|0,69
|22,38
|Çimentaş
|14,02
|0,29
|10,39
|Çimsa
|8,61
|2,62
|14,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,95
|2,08
|65,73
|Dagi Giyim
|2,19
|0,92
|76,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,79
|0,56
|77,23
|Dardanel
|2,27
|1,79
|106,36
|Datagate Bilgisayar
|7,94
|0,13
|85,51
|Demısaş Döküm
|3,06
|2,34
|33,18
|Denge Holding
|1,53
|0,66
|31,90
|Deniz GMYO
|4,03
|0,00
|32,57
|Denizli Cam
|6,29
|0,48
|20,78
|Derimod
|5,20
|4,42
|85,10
|Derlüks Deri
|2,88
|1,77
|Desa Deri
|3,65
|2,53
|110,98
|Despec Bilgisayar
|3,87
|-0,51
|41,68
|Deva Holding
|8,35
|1,58
|153,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|2,75
|43,59
|Ditaş Doğan
|8,47
|0,47
|65,47
|DO-CO
|515,20
|0,41
|8,71
|Doğan Burda
|4,76
|0,85
|58,14
|Doğan Holding
|1,79
|1,13
|92,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|4,96
|21,31
|Doğusan
|2,05
|10,81
|-5,29
|Doğuş GMYO
|3,97
|0,76
|88,15
|Doğuş Otomotiv
|9,32
|2,01
|129,17
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|-2,22
|268,10
|Duran Doğan Basım
|10,40
|1,17
|103,92
|Dyo Boya
|4,42
|1,38
|52,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,50
|1,16
|44,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,64
|0,73
|50,57
|Edip Gayrimenkul
|1,24
|5,98
|61,04
|Ege Endüstri
|480,80
|2,04
|54,53
|Ege Gübre
|43,76
|0,18
|111,54
|Ege Profil
|11,73
|1,91
|39,68
|Ege Seramik
|3,56
|1,71
|20,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|8,82
|54,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,29
|-0,19
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,68
|9,68
|106,06
|Emek Elektrik
|1,47
|2,08
|50,00
|Eminiş Ambalaj
|1,48
|0,68
|26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,37
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,10
|0,28
|50,79
|Enka İnşaat
|5,80
|0,69
|33,71
|Erbosan
|22,78
|1,79
|49,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|1,50
|33,40
|Ersu Gıda
|2,06
|0,49
|123,91
|Escort Teknoloji
|1,15
|0,00
|51,32
|Etiler Gıda
|2,85
|4,40
|33,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|94,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|79,54
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|2,68
|83,53
|Euro Yatırım Holding
|1,39
|0,00
|152,73
|Fenerbahçe Futbol
|16,32
|2,51
|135,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,91
|1,56
|46,99
|F-M İzmit Piston
|24,26
|3,41
|57,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,70
|2,62
|205,39
|Ford Otosan
|64,15
|0,55
|37,50
|Formet Çelik Kapı
|5,97
|-0,33
|490,71
|Frigo Pak Gıda
|14,44
|7,76
|749,41
|Galatasaray Sportif
|2,20
|17,02
|77,42
|Garanti Bankası
|10,17
|0,69
|27,76
|Garanti Faktoring
|3,56
|3,19
|79,80
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|50,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,70
|-1,21
|86,68
|Gedik Yatırım Holding
|7,68
|-1,54
|226,81
|Gediz Ambalaj
|5,92
|-0,17
|46,38
|Gentaş
|1,88
|0,53
|36,96
|Gersan Elektrik
|2,88
|3,23
|18,02
|Global Men. Değ.
|1,57
|-1,26
|234,04
|Global Yat. Holding
|4,25
|3,16
|42,14
|Good-Year
|3,35
|3,08
|0,95
|Göltaş Çimento
|16,15
|2,34
|31,89
|Gözde Girişim
|4,04
|1,51
|51,31
|GSD Denizcilik
|2,20
|1,85
|91,30
|GSD Holding
|1,19
|5,31
|48,75
|Gübre Fabrik.
|6,84
|0,29
|131,08
|Güler Yat. Holding
|1,82
|0,00
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,00
|36,93
|Halk GMYO
|1,10
|3,77
|70,99
|Halk Sigorta
|1,44
|0,00
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,60
|0,36
|62,40
|Hedef Girişim
|2,04
|5,70
|75,86
|Hektaş
|7,49
|5,00
|121,43
|HUB Girişim
|11,99
|-13,18
|537,77
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,00
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|1,01
|1,42
|İdealist Danışmanlık
|3,14
|-4,27
|-46,27
|İdealist GMYO
|3,10
|2,31
|90,18
|İhlas Ev Aletleri
|2,56
|11,79
|683,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,86
|13,55
|696,72
|İhlas Holding
|0,77
|-1,28
|140,63
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-3,41
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,75
|2,09
|75,09
|Info Yatırım
|4,80
|6,67
|366,02
|İntema
|8,23
|0,86
|37,24
|İpek Doğal Enerji
|6,66
|2,30
|24,02
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|3,58
|54,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)