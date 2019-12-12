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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:20Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,851,65-5,13
Acıpayam Selüloz6,261,7995,94
Adana Çimento (A)7,420,4156,00
Adana Çimento (B)5,910,1783,22
Adana Çimento (C)2,261,8083,58
Adel Kalemcilik15,172,0947,67
Adese Alışveriş Ticaret1,820,55-22,22
Afyon Çimento6,441,5840,31
Ak Enerji1,072,8869,84
Akbank7,761,4431,86
Akçansa9,990,2052,70
Akdenız Güvenlık Hız.1,77-0,56-11,94
Akfen GMYO3,954,50139,39
Akın Tekstil12,910,5542,42
Akiş GMYO3,880,2670,25
Akmerkez GMYO22,900,1758,65
Aksa12,861,0293,83
Aksa Enerji3,952,3347,39
Aksigorta5,732,6982,52
Aksu Enerji13,252,1671,63
Alarko Carrıer48,901,0324,24
Alarko GMYO93,001,58120,25
Alarko Holding5,531,65183,55
Albaraka Türk1,301,5618,43
Alcatel Lucent Teletaş11,803,87104,86
Alkim Kağıt5,30-0,1947,46
Alkim Kimya35,52-0,4564,90
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme7,862,34153,44
Anadolu Cam4,070,0058,69
Anadolu Efes21,700,658,10
Anadolu Grubu Holding17,010,9567,84
Anadolu Hayat Emek.6,780,0019,06
Anadolu Isuzu12,98-1,29110,03
Anadolu Sigorta4,640,6518,20
Anel Elektrik3,101,6491,36
Arçelik19,460,5723,24
Arena Bilgisayar6,892,3856,24
Armada Bilgisayar14,50-1,4356,08
Arsan Tekstil3,540,00118,52
Artı Yatırım Holding0,810,00-6,90
Aselsan19,542,14-18,42
Aslan Çimento43,789,4055,47
Ata GMYO4,01-0,500,00
Atakule GMYO1,94-1,0247,43
Atlantis Yatırım Holding1,007,53455,56
Atlas Yat. Ort.1,39-1,4261,63
AvivaSA Emeklilik Hayat14,002,1292,68
Avrasya GMYO1,48-9,2068,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,900,0075,93
Avrasya Stratejik GMYF1.284,000,013,02
Avrupa Yatırım Holding1,52-1,94-37,45
Ayen Enerji3,390,8988,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,831,6733,06
Aygaz12,501,1325,70
Bagfaş13,781,25185,89
Bak Ambalaj7,372,2256,53
Balatacılar Balatacılık0,538,1660,61
Bantaş Ambalaj2,642,72110,36
Banvit16,992,6657,46
Baştaş Başkent Çimento2,46-1,6021,78
Batı Çimento3,352,4539,00
Batısöke Çimento1,323,1321,10
Bera Holding3,700,0079,61
Berkosan Yalıtım2,450,8235,36
Beşiktaş Futbol Yat.2,855,5675,93
Beyaz Filo3,030,6610,99
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,640,83187,85
Bim Mağazalar44,941,727,26
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat1,140,88-2,56
Bizim Mağazaları11,221,5467,82
Bolu Çimento3,722,4820,48
Bomonti Elektrik1,28-3,76166,67
Borusan Mannesmann10,141,3044,66
Borusan Yat. Paz.51,651,3742,57
Bosch Fren Sistemleri264,801,5373,33
Bossa9,270,22120,50
Brisa7,861,6824,17
Burçelik5,252,7463,55
Burçelik Vana4,730,64219,59
Bursa Çimento5,983,4635,91
Carrefoursa4,581,5531,61
Ceo Event Medya8,43-4,10
Coca Cola İçecek35,242,2019,19
Cosmos Yat. Holding2,3110,00138,14
Credıtwest Faktorıng2,190,92110,58
Çelebi116,900,34100,35
Çelik Halat6,37-0,1617,90
Çemaş Döküm1,521,33100,00
Çemtaş8,213,0137,67
Çimbeton37,182,8830,00
Çimentaş14,663,2415,43
Çimsa9,161,1021,32
Çuhadaroğlu Metal3,244,5282,02
Dagi Giyim2,402,1393,55
Dagi Yatırım Holding1,942,1192,08
Dardanel2,807,69154,55
Datagate Bilgisayar7,963,3885,98
Demısaş Döküm3,391,8047,54
Denge Holding1,482,0727,59
Deniz GMYO4,540,4449,34
Denizli Cam8,36-0,3660,52
Derimod6,622,00135,64
Derlüks Deri3,662,23
Desa Deri4,641,53168,21
Despec Bilgisayar4,222,9354,49
Deva Holding8,580,82160,79
Diriteks Diriliş Tekstil0,85-9,578,97
Ditaş Doğan9,121,3378,16
DO-CO501,700,525,86
Doğan Burda5,26-1,6874,75
Doğan Holding1,90-0,52104,01
Doğtaş Kelebek Mobilya1,731,7641,80
Doğusan1,961,03-9,45
Doğuş GMYO4,5511,25115,64
Doğuş Otomotiv10,9715,35169,74
Döktaş Dökümcülük37,00-6,33353,99
Duran Doğan Basım13,09-3,04156,67
Dyo Boya4,822,9966,21
Eczacıbaşı İlaç3,620,8449,25
Eczacıbaşı Yatırım9,96-0,1055,57
Edip Gayrimenkul1,35-0,7475,32
Ege Endüstri524,700,5268,64
Ege Gübre44,060,59112,99
Ege Profil11,842,8740,99
Ege Seramik3,712,2025,29
Egeli & Co Tarım Girişim0,239,5276,92
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,138,3330,00
Egeplast8,307,10116,15
Ekiz Kimya0,640,0093,94
Emek Elektrik1,61-1,2364,29
Eminiş Ambalaj1,799,8252,99
Emlak Konut GMYO1,501,352,97
Enerjisa Enerji7,921,4168,21
Enka İnşaat6,130,8241,31
Erbosan24,561,4061,53
Ereğli Demir Çelik8,462,0538,65
Ersu Gıda2,040,99121,74
Escort Teknoloji1,212,5459,21
Etiler Gıda2,590,0021,60
Euro Kapital Yat. Ort.1,6511,49134,38
Euro Trend Yat. Ort.1,528,57139,39
Euro Yat. Ort.1,384,55120,24
Euro Yatırım Holding1,591,27189,09
Fenerbahçe Futbol14,971,22116,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,180,9757,14
F-M İzmit Piston31,741,47106,49
Fonet Bilgi Teknolojileri5,84-2,34279,47
Ford Otosan64,550,7038,36
Formet Çelik Kapı3,74-15,00270,06
Frigo Pak Gıda13,48-0,07692,94
Galatasaray Sportif2,231,8379,84
Garanti Bankası10,441,0631,16
Garanti Faktoring3,751,9089,39
Garanti Yat. Ort.1,02-3,7739,28
Gedik Y. Men. Değ.5,910,6893,56
Gedik Yatırım Holding8,270,12251,91
Gediz Ambalaj6,671,0664,92
Gentaş2,081,4651,53
Gersan Elektrik3,101,6427,03
Global Men. Değ.1,550,65229,79
Global Yat. Holding4,793,9060,20
Good-Year3,621,979,09
Göltaş Çimento17,491,7542,84
Gözde Girişim4,710,6476,40
GSD Denizcilik2,410,00109,57
GSD Holding1,320,0065,00
Gübre Fabrik.7,591,07156,42
Güler Yat. Holding2,35-2,89119,63
Güneş Sigorta1,911,0636,22
Halk GMYO1,161,7580,32
Halk Sigorta1,53-1,9273,37
Hatay Tekstil6,55-1,9589,95
Hedef Girişim2,053,0276,72
Hektaş7,360,41117,59
HUB Girişim13,600,00623,40
Hürriyet Gzt.1,19-1,6527,96
ICBC Turkey Bank4,821,90-2,23
İdealist Danışmanlık3,380,60-42,17
İdealist GMYO3,230,3198,16
İhlas Ev Aletleri2,433,85643,97
İhlas Gayrimenkul0,881,15-6,34
İhlas Gazetecilik4,91-0,61704,92
İhlas Holding0,790,00146,88
İhlas Yayın Holding0,850,00157,58
İndeks Bilgisayar10,061,6280,65
Info Yatırım4,752,59361,17
İntema8,822,2047,08
İpek Doğal Enerji6,803,3426,63
İskenderun Demir Çelik7,730,2664,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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