Haberler » Ekonomi » Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,86-3,12-4,62
Acıpayam Selüloz6,62-2,07107,21
Adana Çimento (A)8,12-2,0570,72
Adana Çimento (B)5,82-3,4880,43
Adana Çimento (C)2,22-3,9080,33
Adel Kalemcilik14,92-0,5345,23
Adese Alışveriş Ticaret1,85-1,07-20,94
Afyon Çimento6,20-3,5835,08
Ak Enerji1,040,0065,08
Akbank8,14-0,9738,32
Akçansa9,96-0,6052,24
Akdenız Güvenlık Hız.1,85-1,07-7,96
Akfen GMYO4,140,00150,91
Akın Tekstil12,35-0,3236,24
Akiş GMYO3,880,5270,25
Akmerkez GMYO23,46-1,0162,53
Aksa13,34-0,22101,07
Aksa Enerji3,74-1,8439,55
Aksigorta5,75-0,1783,16
Aksu Enerji13,870,1479,66
Alarko Carrıer49,321,3625,30
Alarko GMYO90,90-0,93115,28
Alarko Holding5,622,00188,16
Albaraka Türk1,31-2,2419,34
Alcatel Lucent Teletaş11,840,00105,56
Alkim Kağıt5,27-1,3146,63
Alkim Kimya35,56-1,8865,08
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme8,220,49165,05
Anadolu Cam4,05-1,4657,91
Anadolu Efes22,560,2712,39
Anadolu Grubu Holding17,100,3568,73
Anadolu Hayat Emek.6,77-0,8818,89
Anadolu Isuzu12,89-0,08108,58
Anadolu Sigorta4,66-0,6418,71
Anel Elektrik3,06-3,4788,89
Arçelik19,68-1,1624,64
Arena Bilgisayar6,72-1,7552,38
Armada Bilgisayar14,14-0,4252,21
Arsan Tekstil3,44-1,71112,35
Artı Yatırım Holding0,821,23-5,75
Aselsan19,21-0,97-19,58
Aslan Çimento43,78-2,1055,47
Ata GMYO4,642,8815,71
Atakule GMYO1,941,0447,43
Atlantis Yatırım Holding0,920,00411,11
Atlas Yat. Ort.1,514,8675,58
AvivaSA Emeklilik Hayat13,60-1,2387,18
Avrasya GMYO1,420,7161,36
Avrasya Petrol ve Tur.1,910,0076,85
Avrasya Stratejik GMYF1.284,600,013,07
Avrupa Yatırım Holding1,54-1,28-36,63
Ayen Enerji3,48-1,1493,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,941,5741,06
Aygaz12,50-0,2425,70
Bagfaş13,560,37181,33
Bak Ambalaj7,08-0,9850,37
Balatacılar Balatacılık0,58-3,3375,76
Bantaş Ambalaj2,520,00100,80
Banvit16,580,1853,66
Baştaş Başkent Çimento2,701,8933,66
Batı Çimento3,27-1,8035,68
Batısöke Çimento1,32-1,4921,10
Bera Holding3,580,0073,79
Berkosan Yalıtım2,610,3844,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,821,8174,07
Beyaz Filo3,16-0,6315,75
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,811,06201,29
Bim Mağazalar45,00-0,277,40
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,10-0,90-5,98
Bizim Mağazaları10,93-1,5363,49
Bolu Çimento4,36-3,7541,20
Bomonti Elektrik1,39-3,47189,58
Borusan Mannesmann9,94-1,1941,81
Borusan Yat. Paz.46,38-2,2828,02
Bosch Fren Sistemleri270,102,1676,80
Bossa8,26-1,9096,47
Brisa8,923,7240,92
Burçelik6,104,8190,03
Burçelik Vana7,9311,22435,81
Bursa Çimento5,83-0,3432,50
Carrefoursa4,66-0,6433,91
Ceo Event Medya8,100,62
Coca Cola İçecek35,920,5021,49
Cosmos Yat. Holding1,98-10,00104,12
Credıtwest Faktorıng2,440,41134,62
Çelebi115,20-1,2097,44
Çelik Halat6,76-0,5925,12
Çemaş Döküm1,63-1,21114,47
Çemtaş7,950,6333,31
Çimbeton37,64-0,6931,61
Çimentaş14,20-2,4111,81
Çimsa8,87-2,1017,48
Çuhadaroğlu Metal3,10-0,3274,16
Dagi Giyim2,35-0,8489,52
Dagi Yatırım Holding1,91-2,5589,11
Dardanel2,85-4,68159,09
Datagate Bilgisayar7,70-1,2879,91
Demısaş Döküm3,32-0,6044,50
Denge Holding1,41-1,4021,55
Deniz GMYO4,811,2658,22
Denizli Cam8,351,0960,33
Derimod7,13-2,60153,80
Derlüks Deri4,16-0,48
Desa Deri4,430,23156,07
Despec Bilgisayar4,330,2358,52
Deva Holding8,38-0,83154,71
Diriteks Diriliş Tekstil0,770,00-1,28
Ditaş Doğan8,940,0074,65
DO-CO510,000,537,61
Doğan Burda5,190,5872,43
Doğan Holding1,80-1,6493,28
Doğtaş Kelebek Mobilya1,771,7245,08
Doğusan2,00-1,96-7,60
Doğuş GMYO4,440,68110,43
Doğuş Otomotiv9,68-0,31138,02
Döktaş Dökümcülük40,30-1,42394,48
Duran Doğan Basım12,831,18151,57
Dyo Boya4,70-1,0562,07
Eczacıbaşı İlaç3,61-0,5548,83
Eczacıbaşı Yatırım9,93-0,4055,10
Edip Gayrimenkul1,32-0,7571,43
Ege Endüstri565,400,2581,72
Ege Gübre43,82-0,27111,83
Ege Profil11,71-0,5139,45
Ege Seramik3,73-1,0625,96
Egeli & Co Tarım Girişim0,307,14130,77
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,176,2570,00
Egeplast7,98-0,25107,81
Ekiz Kimya0,633,2890,91
Emek Elektrik1,610,0064,29
Eminiş Ambalaj1,671,2142,74
Emlak Konut GMYO1,47-2,650,91
Enerjisa Enerji7,64-1,2962,26
Enka İnşaat6,290,0045,00
Erbosan24,060,8458,24
Ereğli Demir Çelik8,690,4642,42
Ersu Gıda2,03-0,49120,65
Escort Teknoloji1,19-1,6556,58
Etiler Gıda2,48-3,1316,43
Euro Kapital Yat. Ort.1,876,25165,63
Euro Trend Yat. Ort.1,32-0,75107,89
Euro Yat. Ort.1,320,76110,66
Euro Yatırım Holding1,60-1,23190,91
Fenerbahçe Futbol15,573,46125,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,042,0289,47
F-M İzmit Piston37,208,14142,01
Fonet Bilgi Teknolojileri5,97-1,65287,91
Ford Otosan65,95-1,1241,36
Formet Çelik Kapı2,89-0,34187,01
Frigo Pak Gıda13,250,76679,41
Galatasaray Sportif2,362,1690,32
Garanti Bankası10,73-1,3834,80
Garanti Faktoring3,800,2691,92
Garanti Yat. Ort.1,08-1,8247,47
Gedik Y. Men. Değ.5,871,2192,25
Gedik Yatırım Holding8,10-0,86244,68
Gediz Ambalaj6,52-0,6161,21
Gentaş2,051,9949,35
Gersan Elektrik3,14-0,6328,67
Global Men. Değ.1,59-1,85238,30
Global Yat. Holding4,790,0060,20
Good-Year3,551,146,98
Göltaş Çimento17,27-1,7641,04
Gözde Girişim4,83-1,8380,90
GSD Denizcilik2,34-0,85103,48
GSD Holding1,35-0,7468,75
Gübre Fabrik.7,52-0,92154,05
Güler Yat. Holding1,880,0075,70
Güneş Sigorta2,50-3,1078,29
Halk GMYO1,17-0,8581,87
Halk Sigorta2,009,89126,62
Hatay Tekstil7,060,86104,74
Hedef Girişim2,160,4786,21
Hektaş7,23-0,28113,74
HUB Girişim13,07-3,04595,21
Hürriyet Gzt.1,12-1,7520,43
ICBC Turkey Bank4,84-1,63-1,83
İdealist Danışmanlık3,33-2,35-43,02
İdealist GMYO3,04-1,3086,50
İhlas Ev Aletleri2,46-0,40653,16
İhlas Gayrimenkul0,892,30-5,27
İhlas Gazetecilik4,87-2,60698,36
İhlas Holding0,764,11137,50
İhlas Yayın Holding0,841,20154,55
İndeks Bilgisayar9,52-0,5270,96
Info Yatırım4,632,89349,51
İntema8,73-2,2445,58
İpek Doğal Enerji6,62-1,3423,28
İskenderun Demir Çelik7,660,5263,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:50 Rekabet Kurulu kararları - Ekonomi
15:43 Libra endişeleri piyasadaki düşüşü sürdürüyor - Ekonomi
15:34 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 81 okul sözünü verdik, 17 okulumuz kaldı - Ekonomi
15:33 Limak Enerji'den sektöre yenilik katan proje - Ekonomi
15:30 TÜV Rheinland, şirketlere ISO 37001 belgelendirme hizmeti sunduğunu duyurdu - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
13:07 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'na ortak olmasını tasvip etmem mümkün değil - Ekonomi
12:07 Son dakika: Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğal gaz arayacağız - Ekonomi
18.12.2019 16:02:36