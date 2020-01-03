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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,82 -4,71 -2,15
Acıpayam Selüloz 6,17 -5,22 -3,14
Adana Çimento (A) 9,58 -1,03 -1,34
Adana Çimento (B) 6,78 -3,28 -4,91
Adana Çimento (C) 2,09 -4,13 -6,28
Adel Kalemcilik 14,55 -7,32 -7,32
Adese Alışveriş Ticaret 1,89 -3,57 -1,56
Afyon Çimento 6,12 -3,47 -2,55
Ak Enerji 1,01 -7,34 -7,34
Akbank 7,96 -2,69 -1,85
Akçansa 9,34 -7,34 -6,97
Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -6,40 -9,95
Akfen GMYO 4,14 1,97 2,22
Akın Tekstil 13,49 -5,07 -2,18
Akiş GMYO 3,88 -5,13 -3,96
Akmerkez GMYO 23,10 -3,02 -2,45
Aksa 13,37 -2,27 -2,41
Aksa Enerji 3,76 -3,84 -1,05
Aksigorta 6,08 -3,65 -0,16
Aksu Enerji 14,95 -0,53 0,54
Alarko Carrıer 57,35 -6,67 -4,42
Alarko GMYO 83,75 -8,62 -8,77
Alarko Holding 5,84 -2,18 -1,85
Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 11,86 -2,71 -1,50
Alkim Kağıt 5,40 -3,91 -3,23
Alkim Kimya 36,62 -4,04 -4,44
Altınyağ 0,41 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 10,02 -2,15 0,30
Anadolu Cam 4,23 -3,20 -2,98
Anadolu Efes 22,64 -1,82 -1,91
Anadolu Grubu Holding 16,88 -4,15 -4,04
Anadolu Hayat Emek. 6,74 -1,89 -1,46
Anadolu Isuzu 11,79 -3,60 -3,12
Anadolu Sigorta 4,40 -1,35 0,00
Anel Elektrik 3,01 -6,52 -6,23
Arçelik 20,72 -1,80 -0,58
Arena Bilgisayar 9,53 15,10 26,56
Armada Bilgisayar 15,50 -5,55 -5,43
Arsan Tekstil 3,49 -2,79 -2,51
Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 1,23
Aselsan 21,26 -1,57 1,53
Aslan Çimento 37,46 -5,59 -6,26
Ata GMYO 4,46 -1,76 -1,55
Atakule GMYO 1,83 -5,18 -4,69
Atlantis Yatırım Holding 0,97 0,00 -3,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 -1,85 -1,29
Avrasya GMYO 1,48 -5,13 -1,99
Avrasya Petrol ve Tur. 1,81 -1,09 -0,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.286,10 0,01 0,02
Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,95 -1,95
Ayen Enerji 3,36 -5,08 -3,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 -6,28 -4,57
Aygaz 12,73 -1,32 -0,86
Bagfaş 16,65 -3,37 -1,01
Bak Ambalaj 6,82 -7,96 -7,21
Balatacılar Balatacılık 1,49 9,56 20,16
Bantaş Ambalaj 2,41 -6,59 -4,37
Banvit 17,86 -4,34 -3,82
Baştaş Başkent Çimento 2,40 -6,25 -7,34
Batı Çimento 3,87 16,57 16,92
Batısöke Çimento 1,36 0,74 3,82
Bera Holding 3,72 -3,12 -3,38
Berkosan Yalıtım 2,59 -5,82 -5,47
Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -3,92 0,00
Beyaz Filo 3,09 -1,90 -2,22
Bilici Yatırım 4,45 -0,67 1,83
Bim Mağazalar 47,30 1,72 1,37
Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45
Birlik Mensucat 1,14 -4,20 0,00
Bizim Mağazaları 10,98 -3,51 -1,70
Bolu Çimento 4,50 -2,39 -4,26
Bomonti Elektrik 1,26 -1,56 -1,56
Borusan Mannesmann 11,05 -5,31 -3,49
Borusan Yat. Paz. 57,95 -5,00 -6,31
Bosch Fren Sistemleri 279,80 -5,02 -3,48
Bossa 7,87 -3,67 -2,36
Brisa 9,19 -3,57 -3,36
Burçelik 5,60 -3,61 -3,61
Burçelik Vana 9,18 -1,82 -5,46
Bursa Çimento 6,08 -5,59 -2,41
Carrefoursa 5,73 1,42 21,66
Ceo Event Medya 8,17 -1,92 -0,85
Coca Cola İçecek 37,40 -3,16 -3,36
Cosmos Yat. Holding 2,01 -1,95 -1,47
Credıtwest Faktorıng 3,01 1,35 4,51
Çelebi 101,30 -3,80 -0,78
Çelik Halat 6,30 -3,52 -3,08
Çemaş Döküm 1,47 -5,77 -3,29
Çemtaş 8,29 -2,70 0,12
Çimbeton 41,50 -3,44 0,58
Çimentaş 14,40 -4,82 -4,00
Çimsa 8,99 -3,44 -0,99
Çuhadaroğlu Metal 3,10 -4,02 -2,82
Dagi Giyim 2,53 -4,17 1,20
Dagi Yatırım Holding 2,18 -5,63 -3,54
Dardanel 4,03 -3,12 6,33
Datagate Bilgisayar 8,12 -0,37 3,97
Demısaş Döküm 3,35 -4,83 -3,74
Denge Holding 1,35 -1,46 -1,46
Deniz GMYO 5,17 -2,45 2,38
Denizli Cam 8,31 -3,37 -0,36
Derimod 6,96 -3,47 -2,52
Derlüks Deri 3,93 -2,72 -3,68
Desa Deri 4,26 -5,33 -6,17
Despec Bilgisayar 4,24 -1,17 0,00
Deva Holding 8,82 -2,33 -1,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -6,25 -3,85
Ditaş Doğan 9,00 -7,60 -5,86
DO-CO 569,00 -0,72 0,89
Doğan Burda 5,70 -4,20 -6,10
Doğan Holding 1,83 -3,68 -0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03
Doğusan 2,04 -3,77 -1,92
Doğuş GMYO 4,41 -3,92 -2,65
Doğuş Otomotiv 9,21 -3,66 -3,26
Döktaş Dökümcülük 55,00 -0,18 1,95
Duran Doğan Basım 15,52 -2,94 10,54
Dyo Boya 4,94 -5,90 0,82
Eczacıbaşı İlaç 3,66 -2,40 -1,35
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 -2,45 -1,58
Edip Gayrimenkul 1,33 -5,00 -4,32
Ege Endüstri 559,00 -3,09 -3,70
Ege Gübre 47,40 -3,66 -4,82
Ege Profil 11,62 -4,60 -2,92
Ege Seramik 3,71 -1,59 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 5,56 -2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 5,00
Egeplast 12,54 0,40 0,32
Ekiz Kimya 0,62 -1,59 1,64
Emek Elektrik 1,54 -3,75 -3,14
Eminiş Ambalaj 1,68 0,60 10,53
Emlak Konut GMYO 1,45 -3,33 -0,68
Enerjisa Enerji 7,24 -4,11 -2,03
Enka İnşaat 6,38 -0,78 -0,62
Erbosan 25,08 -3,46 0,40
Ereğli Demir Çelik 8,94 -2,08 -1,11
Ersu Gıda 1,84 -10,68 -11,11
Escort Teknoloji 1,38 -2,82 -0,72
Etiler Gıda 2,39 -4,40 -2,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,60 -3,61 -4,19
Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -3,15 -1,60
Euro Yat. Ort. 1,13 -3,42 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,45 -4,61 -3,33
Fenerbahçe Futbol 14,44 -3,60 -0,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -6,22 -1,09
F-M İzmit Piston 44,00 -7,06 -11,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,18 -6,51 -6,63
Ford Otosan 69,30 -0,93 -2,19
Formet Çelik Kapı 3,00 -1,64 0,00
Frigo Pak Gıda 12,10 -4,12 -6,64
Galatasaray Sportif 2,06 -4,19 1,48
Garanti Bankası 10,97 -2,66 -1,53
Garanti Faktoring 3,72 -3,12 -3,88
Garanti Yat. Ort. 1,04 -3,70 -3,70
Gedik Y. Men. Değ. 5,60 -1,06 0,00
Gedik Yatırım Holding 7,55 -3,21 -1,82
Gediz Ambalaj 7,09 -0,42 4,88
Gentaş 2,13 -5,33 -2,74
Gersan Elektrik 3,06 -5,26 -4,08
Global Men. Değ. 1,81 -3,21 -3,72
Global Yat. Holding 4,72 -3,08 -3,08
Good-Year 4,22 -2,54 4,20
Göltaş Çimento 16,92 -6,10 -4,89
Gözde Girişim 5,06 -1,56 -1,56
GSD Denizcilik 2,48 -3,50 -3,13
GSD Holding 1,46 -3,31 -2,01
Gübre Fabrik. 8,86 -3,28 -1,99
Güler Yat. Holding 1,92 -2,04 -5,42
Güneş Sigorta 2,06 -3,29 -5,50
Halk GMYO 1,17 -4,10 -4,10
Halk Sigorta 1,87 -1,58 -5,56
Hatay Tekstil 6,77 -3,01 -1,46
Hedef Girişim 2,62 -0,38 0,38
Hektaş 7,91 -2,59 -1,37
HUB Girişim 13,83 -3,96 -0,36
Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88
ICBC Turkey Bank 5,09 -4,14 -3,42
İdealist Danışmanlık 3,23 -2,12 -2,71
İdealist GMYO 2,94 -4,55 -3,92
İhlas Ev Aletleri 2,92 -4,58 -6,71
İhlas Gayrimenkul 1,13 -6,61 -5,83
İhlas Gazetecilik 5,98 -3,55 -12,19
İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40
İhlas Yayın Holding 0,97 -4,90 -4,90
İndeks Bilgisayar 9,45 -2,78 -2,58
Info Yatırım 7,99 -0,12 -10,22
İntema 8,85 -4,84 -4,43
İpek Doğal Enerji 8,85 1,37 14,64
İskenderun Demir Çelik 7,75 -2,64 -3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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