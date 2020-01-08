Haberler » Ekonomi » Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:16Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,68-1,75-9,68
Acıpayam Selüloz5,88-1,51-7,69
Adana Çimento (A)9,240,22-4,84
Adana Çimento (B)6,45-0,62-9,54
Adana Çimento (C)2,050,00-8,07
Adel Kalemcilik14,33-1,17-8,73
Adese Alışveriş Ticaret1,75-2,23-8,85
Afyon Çimento6,292,280,16
Ak Enerji0,94-2,08-13,76
Akbank7,891,15-2,71
Akçansa9,37-1,78-6,67
Akdenız Güvenlık Hız.1,90-1,55-9,95
Akfen GMYO4,09-1,210,99
Akın Tekstil13,68-1,79-0,80
Akiş GMYO3,81-1,55-5,69
Akmerkez GMYO23,30-0,85-1,60
Aksa13,25-0,38-3,28
Aksa Enerji3,660,00-3,68
Aksigorta6,08-0,65-0,16
Aksu Enerji15,390,393,50
Alarko Carrıer60,45-0,410,75
Alarko GMYO93,95-3,342,34
Alarko Holding5,79-0,52-2,69
Albaraka Türk1,621,255,88
Alcatel Lucent Teletaş11,27-0,62-6,40
Alkim Kağıt5,20-1,14-6,81
Alkim Kimya36,66-1,40-4,33
Altınyağ0,40-2,44-2,44
Altınyunus Çeşme9,81-1,90-1,80
Anadolu Cam4,12-0,96-5,50
Anadolu Efes23,16-1,360,35
Anadolu Grubu Holding16,87-0,47-4,09
Anadolu Hayat Emek.6,500,00-4,97
Anadolu Isuzu11,46-0,78-5,83
Anadolu Sigorta4,40-0,900,00
Anel Elektrik3,01-1,63-6,23
Arçelik20,78-1,14-0,29
Arena Bilgisayar8,89-2,9518,06
Armada Bilgisayar14,10-4,28-13,97
Arsan Tekstil3,51-1,13-1,96
Artı Yatırım Holding1,050,0029,63
Aselsan22,34-0,276,69
Aslan Çimento36,54-0,76-8,56
Ata GMYO4,68-1,683,31
Atakule GMYO1,69-2,31-11,98
Atlantis Yatırım Holding0,861,18-14,00
Atlas Yat. Ort.1,38-1,43-4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat14,04-0,710,72
Avrasya GMYO1,43-1,38-5,30
Avrasya Petrol ve Tur.1,72-2,82-5,49
Avrasya Stratejik GMYF1.315,002,122,26
Avrupa Yatırım Holding1,50-1,96-2,60
Ayen Enerji3,39-1,45-2,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,050,00-6,39
Aygaz13,020,001,40
Bagfaş17,755,475,53
Bak Ambalaj6,53-2,39-11,16
Balatacılar Balatacılık1,969,5058,06
Bantaş Ambalaj2,34-1,27-7,14
Banvit17,30-0,80-6,84
Baştaş Başkent Çimento2,550,39-1,54
Batı Çimento3,824,0915,41
Batısöke Çimento1,320,000,76
Bera Holding3,52-0,56-8,57
Berkosan Yalıtım2,45-2,39-10,58
Beşiktaş Futbol Yat.2,33-2,51-4,90
Beyaz Filo2,98-1,32-5,70
Bilici Yatırım5,144,4717,62
Bim Mağazalar48,200,213,30
Birko Mensucat0,290,00-6,45
Birlik Mensucat1,11-0,89-2,63
Bizim Mağazaları10,45-1,32-6,45
Bolu Çimento4,28-1,38-8,94
Bomonti Elektrik1,140,00-10,94
Borusan Mannesmann11,403,26-0,44
Borusan Yat. Paz.66,652,227,76
Bosch Fren Sistemleri298,800,233,07
Bossa7,52-1,83-6,70
Brisa8,72-1,91-8,31
Burçelik5,692,15-2,07
Burçelik Vana12,588,1729,56
Bursa Çimento5,950,34-4,49
Carrefoursa5,00-1,386,16
Ceo Event Medya8,17-1,33-0,85
Coca Cola İçecek37,88-0,16-2,12
Cosmos Yat. Holding1,89-4,55-7,35
Credıtwest Faktorıng2,46-14,88-14,58
Çelebi96,30-1,48-5,68
Çelik Halat6,42-1,83-1,23
Çemaş Döküm1,35-2,88-11,18
Çemtaş7,80-0,89-5,80
Çimbeton41,644,940,92
Çimentaş14,140,50-5,73
Çimsa8,80-1,57-3,08
Çuhadaroğlu Metal2,95-1,34-7,52
Dagi Giyim2,93-2,3317,20
Dagi Yatırım Holding3,1810,4240,71
Dardanel4,360,2315,04
Datagate Bilgisayar7,59-1,94-2,82
Demısaş Döküm3,25-0,61-6,61
Denge Holding1,28-2,29-6,57
Deniz GMYO5,13-0,581,58
Denizli Cam7,850,00-5,88
Derimod6,66-1,04-6,72
Derlüks Deri3,96-1,98-2,94
Desa Deri4,06-2,40-10,57
Despec Bilgisayar4,23-0,94-0,24
Deva Holding8,56-0,23-4,78
Diriteks Diriliş Tekstil0,76-2,56-2,56
Ditaş Doğan8,95-1,10-6,38
DO-CO553,90-1,20-1,79
Doğan Burda5,36-2,01-11,70
Doğan Holding1,85-1,070,54
Doğtaş Kelebek Mobilya1,60-1,23-3,03
Doğusan1,92-2,54-7,69
Doğuş GMYO4,20-0,71-7,28
Doğuş Otomotiv8,910,79-6,41
Döktaş Dökümcülük54,003,850,09
Duran Doğan Basım16,666,4518,66
Dyo Boya4,70-1,47-4,08
Eczacıbaşı İlaç3,61-0,82-2,70
Eczacıbaşı Yatırım9,80-0,71-3,07
Edip Gayrimenkul1,25-1,57-10,07
Ege Endüstri569,000,71-1,98
Ege Gübre47,08-0,72-5,46
Ege Profil11,76-2,00-1,75
Ege Seramik3,62-0,28-2,43
Egeli & Co Tarım Girişim0,280,00-12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,380,00-2,56
Egeli&Co Yatırım Holding0,244,3520,00
Egeplast15,008,3020,00
Ekiz Kimya0,610,000,00
Emek Elektrik1,46-2,67-8,18
Eminiş Ambalaj1,681,2010,53
Emlak Konut GMYO1,40-0,71-4,11
Enerjisa Enerji7,21-0,69-2,44
Enka İnşaat6,36-0,78-0,93
Erbosan24,66-1,91-1,28
Ereğli Demir Çelik9,000,78-0,44
Ersu Gıda1,79-2,72-13,53
Escort Teknoloji1,28-3,03-7,91
Etiler Gıda2,39-2,45-2,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,54-1,28-7,78
Euro Trend Yat. Ort.1,21-3,20-3,20
Euro Yat. Ort.1,100,00-6,78
Euro Yatırım Holding1,36-0,73-9,33
Fenerbahçe Futbol14,17-1,80-2,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,23-3,86-7,44
F-M İzmit Piston48,044,39-3,69
Fonet Bilgi Teknolojileri7,30-0,68-5,07
Ford Otosan70,70-0,70-0,21
Formet Çelik Kapı3,08-0,652,67
Frigo Pak Gıda11,52-2,37-11,11
Galatasaray Sportif2,03-1,460,00
Garanti Bankası10,922,73-1,97
Garanti Faktoring3,38-2,87-12,66
Garanti Yat. Ort.0,98-2,97-9,26
Gedik Y. Men. Değ.6,00-0,177,14
Gedik Yatırım Holding8,101,385,33
Gediz Ambalaj7,78-2,1415,09
Gentaş2,05-2,38-6,39
Gersan Elektrik2,95-1,67-7,52
Global Men. Değ.1,881,620,00
Global Yat. Holding4,51-1,96-7,39
Good-Year4,03-0,49-0,49
Göltaş Çimento16,20-1,10-8,94
Gözde Girişim5,25-0,762,14
GSD Denizcilik2,47-1,59-3,52
GSD Holding1,53-2,552,68
Gübre Fabrik.8,49-1,28-6,08
Güler Yat. Holding1,93-1,03-4,93
Güneş Sigorta2,081,46-4,59
Halk GMYO1,130,00-7,38
Halk Sigorta1,90-2,56-4,04
Hatay Tekstil6,40-1,54-6,84
Hedef Girişim2,611,560,00
Hektaş8,05-1,230,37
HUB Girişim18,8310,8335,66
Hürriyet Gzt.1,17-0,852,63
ICBC Turkey Bank4,87-1,42-7,59
İdealist Danışmanlık3,09-1,90-6,93
İdealist GMYO2,77-2,46-9,48
İhlas Ev Aletleri2,65-5,36-15,34
İhlas Gayrimenkul1,02-2,86-15,00
İhlas Gazetecilik4,80-12,73-29,52
İhlas Holding0,79-3,66-13,19
İhlas Yayın Holding0,91-3,19-10,78
İndeks Bilgisayar9,361,08-3,51
Info Yatırım7,400,00-16,85
İntema8,70-2,25-6,05
İpek Doğal Enerji9,150,0018,52
İskenderun Demir Çelik7,64-0,13-4,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:19  Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı 28 Mayıs'ta - Ekonomi
15:19  Euler Hermes Kobi İklimi Raporu’nu açıkladı - Ekonomi
15:14  Borsa İstanbul’da gong pamuk varantları için çaldı - Ekonomi
15:09  Yeni İnci'den Makedonya'da fabrika yatırımı - Ekonomi
14:59  Denizli'de ekmeğe zam yok - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
14:25  Kapatılacak olan Gebze'deki Honda fabrikası çalışanları, tazminatlardaki kesintiler nedeniyle yargıya başvurdu - Ekonomi
13:00  Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - Ekonomi
12:15  Ziraat Katılım, sıfır konutlar için kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi - Ekonomi
12:08  Yasa Meclis'ten geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek - Ekonomi
8.01.2020 15:27:52