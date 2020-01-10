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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,791,13-3,76
Acıpayam Selüloz6,201,31-2,67
Adana Çimento (A)9,400,86-3,19
Adana Çimento (B)6,722,60-5,75
Adana Çimento (C)2,12-0,47-4,93
Adel Kalemcilik15,000,33-4,46
Adese Alışveriş Ticaret1,87-0,53-2,60
Afyon Çimento6,541,714,14
Ak Enerji1,1311,883,67
Akbank8,641,416,54
Akçansa9,80-0,51-2,39
Akdenız Güvenlık Hız.2,00-0,99-5,21
Akfen GMYO4,200,963,70
Akın Tekstil14,860,817,76
Akiş GMYO4,062,530,50
Akmerkez GMYO23,940,171,10
Aksa13,832,070,95
Aksa Enerji3,872,111,84
Aksigorta6,180,491,48
Aksu Enerji15,610,324,98
Alarko Carrıer69,856,8916,42
Alarko GMYO96,852,815,50
Alarko Holding5,980,170,50
Albaraka Türk1,713,6411,76
Alcatel Lucent Teletaş11,590,00-3,74
Alkim Kağıt5,55-0,89-0,54
Alkim Kimya38,381,530,16
Altınyağ0,420,002,44
Altınyunus Çeşme9,81-0,10-1,80
Anadolu Cam4,32-0,69-0,92
Anadolu Efes23,78-0,673,03
Anadolu Grubu Holding18,210,053,52
Anadolu Hayat Emek.6,711,05-1,90
Anadolu Isuzu11,930,93-1,97
Anadolu Sigorta4,600,664,55
Anel Elektrik3,171,93-1,25
Arçelik21,781,404,51
Arena Bilgisayar9,540,0026,69
Armada Bilgisayar15,66-0,82-4,45
Arsan Tekstil3,743,604,47
Artı Yatırım Holding1,015,2124,69
Aselsan22,86-0,099,17
Aslan Çimento38,141,49-4,55
Ata GMYO4,52-1,95-0,22
Atakule GMYO1,841,66-4,17
Atlantis Yatırım Holding1,001,010,00
Atlas Yat. Ort.1,471,382,08
AvivaSA Emeklilik Hayat13,780,07-1,15
Avrasya GMYO1,500,67-0,66
Avrasya Petrol ve Tur.1,810,56-0,55
Avrasya Stratejik GMYF1.315,200,012,28
Avrupa Yatırım Holding1,551,310,65
Ayen Enerji3,520,281,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,14-0,47-2,28
Aygaz13,581,805,76
Bagfaş18,56-0,9110,34
Bak Ambalaj7,529,782,31
Balatacılar Balatacılık2,369,7790,32
Bantaş Ambalaj2,440,00-3,17
Banvit18,261,84-1,67
Baştaş Başkent Çimento2,601,960,39
Batı Çimento3,771,8913,90
Batısöke Çimento1,445,119,92
Bera Holding3,620,56-5,97
Berkosan Yalıtım2,713,44-1,09
Beşiktaş Futbol Yat.2,551,194,08
Beyaz Filo3,070,00-2,85
Bilici Yatırım5,460,0024,94
Bim Mağazalar48,54-0,164,03
Birko Mensucat0,330,006,45
Birlik Mensucat1,214,316,14
Bizim Mağazaları11,242,460,63
Bolu Çimento4,461,83-5,11
Bomonti Elektrik1,274,10-0,78
Borusan Mannesmann11,771,202,79
Borusan Yat. Paz.79,405,8728,38
Bosch Fren Sistemleri322,90-0,1911,38
Bossa7,940,63-1,49
Brisa9,15-0,54-3,79
Burçelik5,97-1,652,75
Burçelik Vana10,62-14,979,37
Bursa Çimento6,321,281,44
Carrefoursa5,323,1012,95
Ceo Event Medya8,21-0,85-0,36
Coca Cola İçecek39,521,862,12
Cosmos Yat. Holding1,920,00-5,88
Credıtwest Faktorıng2,40-4,00-16,67
Çelebi102,401,790,29
Çelik Halat8,0610,1124,00
Çemaş Döküm1,42-1,39-6,58
Çemtaş7,98-0,25-3,62
Çimbeton45,265,269,69
Çimentaş14,601,88-2,67
Çimsa9,170,110,99
Çuhadaroğlu Metal3,13-0,32-1,88
Dagi Giyim2,79-1,4111,60
Dagi Yatırım Holding3,243,1843,36
Dardanel4,921,4429,82
Datagate Bilgisayar8,121,123,97
Demısaş Döküm3,420,59-1,72
Denge Holding1,32-2,22-3,65
Deniz GMYO5,29-0,754,75
Denizli Cam8,302,72-0,48
Derimod6,850,00-4,06
Derlüks Deri4,010,25-1,72
Desa Deri4,19-1,41-7,71
Despec Bilgisayar4,410,924,01
Deva Holding8,89-0,45-1,11
Diriteks Diriliş Tekstil0,780,000,00
Ditaş Doğan9,590,520,31
DO-CO566,000,350,35
Doğan Burda5,670,71-6,59
Doğan Holding1,951,045,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,670,601,21
Doğusan2,051,49-1,44
Doğuş GMYO4,592,911,32
Doğuş Otomotiv9,986,854,83
Döktaş Dökümcülük59,002,619,36
Duran Doğan Basım17,65-0,4025,71
Dyo Boya4,930,820,61
Eczacıbaşı İlaç3,770,531,62
Eczacıbaşı Yatırım10,390,872,77
Edip Gayrimenkul1,380,73-0,72
Ege Endüstri580,30-0,39-0,03
Ege Gübre52,601,545,62
Ege Profil12,00-0,170,25
Ege Seramik3,791,882,16
Egeli & Co Tarım Girişim0,3310,003,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,469,5217,95
Egeli&Co Yatırım Holding0,287,6940,00
Egeplast18,309,5846,40
Ekiz Kimya0,699,5213,11
Emek Elektrik1,54-0,65-3,14
Eminiş Ambalaj1,802,8618,42
Emlak Konut GMYO1,502,042,74
Enerjisa Enerji7,62-0,133,11
Enka İnşaat6,47-0,610,78
Erbosan25,560,002,32
Ereğli Demir Çelik9,290,112,77
Ersu Gıda1,991,02-3,86
Escort Teknoloji1,350,00-2,88
Etiler Gıda2,46-1,600,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,60-0,62-4,19
Euro Trend Yat. Ort.1,24-0,80-0,80
Euro Yat. Ort.1,160,87-1,69
Euro Yatırım Holding1,472,08-2,00
Fenerbahçe Futbol14,861,092,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,520,67-1,09
F-M İzmit Piston58,955,7418,18
Fonet Bilgi Teknolojileri8,267,837,41
Ford Otosan72,35-1,432,12
Formet Çelik Kapı3,00-2,600,00
Frigo Pak Gıda12,50-1,50-3,55
Galatasaray Sportif2,162,376,40
Garanti Bankası11,950,257,27
Garanti Faktoring3,80-1,55-1,81
Garanti Yat. Ort.1,040,97-3,70
Gedik Y. Men. Değ.6,755,4720,54
Gedik Yatırım Holding9,9314,9329,13
Gediz Ambalaj8,577,6626,78
Gentaş2,355,867,31
Gersan Elektrik3,141,95-1,57
Global Men. Değ.2,1910,6116,49
Global Yat. Holding4,924,021,03
Good-Year4,340,937,16
Göltaş Çimento17,220,12-3,20
Gözde Girişim5,43-1,095,64
GSD Denizcilik2,732,636,64
GSD Holding1,673,0912,08
Gübre Fabrik.8,83-0,56-2,32
Güler Yat. Holding2,01-0,99-0,99
Güneş Sigorta2,14-0,93-1,83
Halk GMYO1,212,54-0,82
Halk Sigorta1,980,000,00
Hatay Tekstil6,740,60-1,89
Hedef Girişim2,710,003,83
Hektaş8,702,728,48
HUB Girişim19,71-2,9142,00
Hürriyet Gzt.1,26-0,7910,53
ICBC Turkey Bank5,210,77-1,14
İdealist Danışmanlık3,221,26-3,01
İdealist GMYO2,930,34-4,25
İhlas Ev Aletleri2,85-1,04-8,95
İhlas Gayrimenkul1,141,79-5,00
İhlas Gazetecilik5,09-0,20-25,26
İhlas Holding0,860,00-5,49
İhlas Yayın Holding1,000,00-1,96
İndeks Bilgisayar9,82-0,611,24
Info Yatırım7,000,00-21,35
İntema9,233,94-0,32
İpek Doğal Enerji8,86-1,2314,77
İskenderun Demir Çelik7,810,26-2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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