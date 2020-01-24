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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

24.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:32Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,35-0,4226,34
Acıpayam Selüloz7,290,2814,44
Adana Çimento (A)9,42-0,11-2,99
Adana Çimento (B)6,91-0,43-3,09
Adana Çimento (C)2,180,46-2,24
Adel Kalemcilik15,690,00-0,06
Adese Alışveriş Ticaret2,497,7929,69
Afyon Çimento6,660,916,05
Ak Enerji1,150,005,50
Akbank8,66-1,596,78
Akçansa9,97-0,60-0,70
Akdenız Güvenlık Hız.2,090,00-0,95
Akfen GMYO3,98-0,50-1,73
Akın Tekstil15,65-0,3213,49
Akiş GMYO4,24-1,404,95
Akmerkez GMYO25,56-0,547,94
Aksa14,340,634,67
Aksa Enerji4,120,738,42
Aksigorta6,69-2,059,85
Aksu Enerji14,03-0,21-5,65
Alarko Carrıer65,95-1,129,92
Alarko GMYO92,70-1,170,98
Alarko Holding6,161,483,53
Albaraka Türk1,72-0,5812,42
Alcatel Lucent Teletaş16,242,0734,88
Alkim Kağıt6,59-0,4518,10
Alkim Kimya44,72-0,1816,70
Altınyağ0,561,8236,59
Altınyunus Çeşme9,39-0,53-6,01
Anadolu Cam4,57-0,874,82
Anadolu Efes26,00-1,2912,65
Anadolu Grubu Holding20,06-0,6914,04
Anadolu Hayat Emek.7,230,285,70
Anadolu Isuzu12,43-0,642,14
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,43-0,586,85
Arçelik21,58-1,553,55
Arena Bilgisayar10,09-1,3734,00
Armada Bilgisayar22,36-5,2536,42
Arsan Tekstil4,150,4815,92
Artı Yatırım Holding0,972,1119,75
Aselsan22,80-0,188,88
Aslan Çimento37,96-0,11-5,01
Ata GMYO4,050,00-10,60
Atakule GMYO2,152,8711,98
Atlantis Yatırım Holding0,95-4,04-5,00
Atlas Yat. Ort.1,667,1015,28
AvivaSA Emeklilik Hayat14,26-0,282,30
Avrasya GMYO1,833,3921,19
Avrasya Petrol ve Tur.1,951,567,14
Avrasya Stratejik GMYF1.316,200,012,36
Avrupa Yatırım Holding1,57-1,261,95
Ayen Enerji4,11-0,2418,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,48-0,8013,24
Aygaz13,69-2,006,62
Bagfaş20,10-1,0819,50
Bak Ambalaj7,330,55-0,27
Balatacılar Balatacılık2,18-8,7975,81
Bantaş Ambalaj3,35-0,3032,94
Banvit18,12-0,44-2,42
Baştaş Başkent Çimento3,062,0018,15
Batı Çimento3,87-0,5116,92
Batısöke Çimento1,530,6616,79
Bera Holding4,21-0,479,35
Berkosan Yalıtım3,14-0,9514,60
Beşiktaş Futbol Yat.2,510,002,45
Beyaz Filo3,09-0,32-2,22
Bilici Yatırım5,61-2,9428,38
Bim Mağazalar50,50-1,668,23
Birko Mensucat0,32-3,033,23
Birlik Mensucat1,445,1126,32
Bizim Mağazaları12,040,847,79
Bolu Çimento4,640,87-1,28
Bomonti Elektrik1,55-3,7321,09
Borusan Mannesmann12,75-0,2311,35
Borusan Yat. Paz.75,150,4721,50
Bosch Fren Sistemleri312,90-0,037,93
Bossa8,30-0,602,98
Brisa9,31-1,38-2,10
Burçelik10,158,3274,70
Burçelik Vana24,20-3,20149,23
Bursa Çimento6,63-0,306,42
Carrefoursa6,492,0437,79
Ceo Event Medya8,20-7,66-0,49
Coca Cola İçecek44,680,4015,45
Cosmos Yat. Holding2,122,913,92
Credıtwest Faktorıng2,424,76-15,97
Çelebi102,00-0,58-0,10
Çelik Halat8,69-0,1133,69
Çemaş Döküm1,53-1,290,66
Çemtaş8,170,12-1,33
Çimbeton48,20-0,6216,82
Çimentaş14,79-0,40-1,40
Çimsa9,42-0,113,74
Çuhadaroğlu Metal3,573,1811,91
Dagi Giyim2,72-1,098,80
Dagi Yatırım Holding4,450,2396,90
Dardanel6,509,4371,50
Datagate Bilgisayar9,751,5624,84
Demısaş Döküm3,640,554,60
Denge Holding1,41-1,402,92
Deniz GMYO5,72-1,3813,27
Denizli Cam9,271,8711,15
Derimod9,230,6529,27
Derlüks Deri3,980,25-2,45
Desa Deri4,57-0,870,66
Despec Bilgisayar4,860,2114,62
Deva Holding10,603,3117,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,77-1,28-1,28
Ditaş Doğan10,090,405,54
DO-CO597,30-1,115,90
Doğan Burda7,313,3920,43
Doğan Holding2,021,009,78
Doğtaş Kelebek Mobilya1,947,1817,58
Doğusan2,36-2,0713,46
Doğuş GMYO5,121,9913,02
Doğuş Otomotiv12,38-2,2930,04
Döktaş Dökümcülük59,90-3,3911,03
Duran Doğan Basım23,2610,2465,67
Dyo Boya5,602,7514,29
Eczacıbaşı İlaç4,200,0013,21
Eczacıbaşı Yatırım11,041,759,20
Edip Gayrimenkul1,683,7020,86
Ege Endüstri642,404,2510,66
Ege Gübre54,15-0,468,73
Ege Profil14,35-9,5819,88
Ege Seramik4,861,0431,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,489,0950,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,664,7669,23
Egeli&Co Yatırım Holding0,489,09140,00
Egeplast16,38-7,9331,04
Ekiz Kimya1,30-7,80113,11
Emek Elektrik1,892,7218,87
Eminiş Ambalaj1,762,3315,79
Emlak Konut GMYO1,650,0013,01
Enerjisa Enerji7,890,516,77
Enka İnşaat6,660,303,74
Erbosan26,220,464,96
Ereğli Demir Çelik9,59-1,446,08
Ersu Gıda4,058,8795,65
Escort Teknoloji2,8112,40102,16
Etiler Gıda2,39-2,05-2,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,82-0,558,98
Euro Trend Yat. Ort.1,34-0,747,20
Euro Yat. Ort.1,24-0,805,08
Euro Yatırım Holding1,56-1,274,00
Fenerbahçe Futbol16,33-1,8012,85
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,651,091,75
F-M İzmit Piston57,65-0,7715,58
Fonet Bilgi Teknolojileri10,300,9833,94
Ford Otosan74,30-1,724,87
Formet Çelik Kapı2,920,69-2,67
Frigo Pak Gıda12,202,52-5,86
Galatasaray Sportif2,24-0,8810,34
Garanti Bankası11,91-1,246,91
Garanti Faktoring5,56-3,9743,67
Garanti Yat. Ort.1,200,0011,11
Gedik Y. Men. Değ.9,82-2,7775,36
Gedik Yatırım Holding23,4014,93204,29
Gediz Ambalaj8,823,7630,47
Gentaş2,50-1,1914,16
Gersan Elektrik3,623,1313,48
Global Men. Değ.1,92-3,032,13
Global Yat. Holding5,130,985,34
Good-Year4,290,475,93
Göltaş Çimento18,20-1,252,30
Gözde Girişim5,161,570,39
GSD Denizcilik3,462,6735,16
GSD Holding1,831,1022,82
Gübre Fabrik.9,13-0,761,00
Güler Yat. Holding2,08-0,952,46
Güneş Sigorta2,600,7819,27
Halk GMYO1,490,6822,13
Halk Sigorta2,040,003,03
Hatay Tekstil8,1811,2919,07
Hedef Girişim2,850,009,20
Hektaş9,96-0,4024,19
HUB Girişim47,506,60242,22
Hürriyet Gzt.1,230,007,89
ICBC Turkey Bank5,74-1,038,92
İdealist Danışmanlık3,18-0,31-4,22
İdealist GMYO3,42-5,2611,76
İhlas Ev Aletleri2,911,04-7,03
İhlas Gayrimenkul1,17-0,85-2,50
İhlas Gazetecilik4,45-1,55-34,65
İhlas Holding0,890,00-2,20
İhlas Yayın Holding1,02-0,970,00
İndeks Bilgisayar12,94-0,3833,40
Info Yatırım6,60-4,35-25,84
İntema12,2310,4832,07
İpek Doğal Enerji9,700,8325,65
İskenderun Demir Çelik7,99-0,75-0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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