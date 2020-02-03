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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:38Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,210,9118,82
Acıpayam Selüloz8,185,0128,41
Adana Çimento (A)9,51-0,11-2,06
Adana Çimento (B)6,91-0,14-3,09
Adana Çimento (C)2,251,350,90
Adel Kalemcilik17,354,5210,51
Adese Alışveriş Ticaret2,121,4410,42
Afyon Çimento7,364,5517,20
Ak Enerji1,22-0,8111,93
Akbank8,290,362,22
Akçansa10,640,195,98
Akdenız Güvenlık Hız.2,223,265,21
Akfen GMYO4,030,00-0,49
Akın Tekstil15,45-1,7212,04
Akiş GMYO4,492,0511,14
Akmerkez GMYO25,48-0,397,60
Aksa14,05-0,212,55
Aksa Enerji4,100,497,89
Aksigorta6,840,1512,32
Aksu Enerji13,154,37-11,57
Alarko Carrıer64,10-1,166,83
Alarko GMYO89,801,01-2,18
Alarko Holding6,190,004,03
Albaraka Türk1,700,5911,11
Alcatel Lucent Teletaş16,254,3034,97
Alkim Kağıt7,105,5027,24
Alkim Kimya45,583,1218,95
Altınyağ0,580,0041,46
Altınyunus Çeşme8,99-0,33-10,01
Anadolu Cam4,67-1,487,11
Anadolu Efes24,960,738,15
Anadolu Grubu Holding19,64-1,9011,65
Anadolu Hayat Emek.7,513,449,80
Anadolu Isuzu12,051,95-0,99
Anadolu Sigorta4,940,0012,27
Anel Elektrik3,30-1,202,80
Arçelik21,060,771,06
Arena Bilgisayar9,871,7531,08
Armada Bilgisayar23,30-3,6442,16
Arsan Tekstil4,17-2,8016,48
Artı Yatırım Holding1,001,0123,46
Aselsan23,38-0,3411,65
Aslan Çimento40,081,160,30
Ata GMYO4,03-0,25-11,04
Atakule GMYO2,184,3113,54
Atlantis Yatırım Holding1,03-8,853,00
Atlas Yat. Ort.1,55-0,647,64
AvivaSA Emeklilik Hayat14,100,361,15
Avrasya GMYO1,80-0,5519,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,890,533,85
Avrasya Stratejik GMYF1.316,800,012,40
Avrupa Yatırım Holding1,55-0,640,65
Ayen Enerji4,18-0,4820,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,69-6,9222,83
Aygaz13,230,153,04
Bagfaş19,863,5518,07
Bak Ambalaj7,40-0,540,68
Balatacılar Balatacılık1,75-9,7941,13
Bantaş Ambalaj3,543,2140,48
Banvit19,280,363,82
Baştaş Başkent Çimento3,253,8325,48
Batı Çimento3,770,5313,90
Batısöke Çimento1,491,3613,74
Bera Holding4,400,0014,29
Berkosan Yalıtım3,29-0,9020,07
Beşiktaş Futbol Yat.2,643,137,76
Beyaz Filo4,14-9,8031,01
Bilici Yatırım5,740,1731,35
Bim Mağazalar49,160,785,36
Birko Mensucat0,378,8219,35
Birlik Mensucat1,504,1731,58
Bizim Mağazaları11,280,980,98
Bolu Çimento4,610,22-1,91
Bomonti Elektrik1,503,4517,19
Borusan Mannesmann12,670,0810,66
Borusan Yat. Paz.69,05-1,3611,64
Bosch Fren Sistemleri299,00-0,303,14
Bossa8,37-1,063,85
Brisa9,802,513,05
Burçelik7,88-3,3135,63
Burçelik Vana14,5011,1149,33
Bursa Çimento6,600,005,94
Carrefoursa7,64-0,3962,21
Ceo Event Medya7,260,83-11,89
Coca Cola İçecek46,26-0,0919,53
Cosmos Yat. Holding2,752,2334,80
Credıtwest Faktorıng2,401,69-16,67
Çelebi100,500,30-1,57
Çelik Halat8,532,7731,23
Çemaş Döküm1,18-0,84-5,86
Çemtaş8,240,49-0,48
Çimbeton47,42-1,3714,93
Çimentaş16,78-1,4111,87
Çimsa9,82-0,208,15
Çuhadaroğlu Metal3,78-2,8318,50
Dagi Giyim2,88-0,6915,20
Dagi Yatırım Holding4,29-1,1589,82
Dardanel6,550,0072,82
Datagate Bilgisayar9,310,6519,21
Demısaş Döküm4,010,7515,23
Denge Holding1,390,001,46
Deniz GMYO5,380,756,53
Denizli Cam9,98-4,1319,66
Derimod9,10-1,6227,45
Derlüks Deri3,880,26-4,90
Desa Deri4,60-1,291,32
Despec Bilgisayar5,881,0338,68
Deva Holding11,250,2725,14
Diriteks Diriliş Tekstil0,751,35-3,85
Ditaş Doğan9,44-1,15-1,26
DO-CO584,20-0,563,58
Doğan Burda6,390,635,27
Doğan Holding2,03-0,4910,33
Doğtaş Kelebek Mobilya2,182,8332,12
Doğusan2,45-0,8117,79
Doğuş GMYO6,14-0,1635,54
Doğuş Otomotiv12,191,3328,05
Döktaş Dökümcülük76,0010,1440,87
Duran Doğan Basım21,862,0555,70
Dyo Boya6,39-0,6230,41
Eczacıbaşı İlaç4,180,0012,67
Eczacıbaşı Yatırım11,170,4510,48
Edip Gayrimenkul1,77-1,6727,34
Ege Endüstri694,303,1319,60
Ege Gübre55,101,8510,64
Ege Profil14,311,0619,55
Ege Seramik4,92-0,2032,61
Egeli & Co Tarım Girişim0,45-4,2640,63
Egeli&Co Enerji Yatırım0,70-7,8979,49
Egeli&Co Yatırım Holding0,42-6,67110,00
Egeplast16,310,2530,48
Ekiz Kimya1,310,00114,75
Emek Elektrik2,206,8038,36
Eminiş Ambalaj1,751,7415,13
Emlak Konut GMYO1,670,0014,38
Enerjisa Enerji8,231,4811,37
Enka İnşaat6,98-0,998,72
Erbosan25,20-0,790,88
Ereğli Demir Çelik9,20-1,391,77
Ersu Gıda3,702,2178,74
Escort Teknoloji3,009,09115,83
Etiler Gıda2,34-0,43-4,49
Euro Kapital Yat. Ort.1,83-1,089,58
Euro Trend Yat. Ort.1,40-0,7112,00
Euro Yat. Ort.1,310,7711,02
Euro Yatırım Holding1,54-0,652,67
Fenerbahçe Futbol16,75-2,2215,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,923,367,66
F-M İzmit Piston57,35-1,1214,98
Fonet Bilgi Teknolojileri9,28-0,9620,68
Ford Otosan75,450,606,49
Formet Çelik Kapı2,600,00-13,33
Frigo Pak Gıda12,00-0,33-7,41
Galatasaray Sportif2,412,9918,72
Garanti Bankası11,82-0,676,10
Garanti Faktoring5,270,9636,18
Garanti Yat. Ort.1,59-3,0547,22
Gedik Y. Men. Değ.9,950,5177,68
Gedik Yatırım Holding20,000,30160,08
Gediz Ambalaj8,85-0,5630,92
Gentaş2,500,4014,16
Gersan Elektrik3,551,7211,29
Global Men. Değ.2,190,9216,49
Global Yat. Holding4,83-0,21-0,82
Good-Year4,74-0,2117,04
Göltaş Çimento18,25-0,272,59
Gözde Girişim4,960,20-3,50
GSD Denizcilik3,27-0,6127,73
GSD Holding1,622,538,72
Gübre Fabrik.10,340,8814,38
Güler Yat. Holding2,010,00-0,99
Güneş Sigorta2,622,3420,18
Halk GMYO1,490,0022,13
Halk Sigorta2,074,024,55
Hatay Tekstil8,110,6218,05
Hedef Girişim2,671,912,30
Hektaş10,370,1929,30
HUB Girişim33,007,14137,75
Hürriyet Gzt.1,17-0,852,63
ICBC Turkey Bank5,55-1,775,31
İdealist Danışmanlık3,24-0,61-2,41
İdealist GMYO3,42-0,2911,76
İhlas Ev Aletleri3,014,51-3,83
İhlas Gayrimenkul1,140,00-5,00
İhlas Gazetecilik4,26-4,27-37,44
İhlas Holding0,861,18-5,49
İhlas Yayın Holding1,045,051,96
İndeks Bilgisayar13,080,3834,85
Info Yatırım7,59-0,13-14,72
İntema10,93-1,1818,03
İpek Doğal Enerji10,162,6331,61
İskenderun Demir Çelik7,800,39-2,62
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bilgisayar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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