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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,394,8228,49
Acıpayam Selüloz8,030,3726,06
Adana Çimento (A)9,92-1,492,16
Adana Çimento (B)7,08-0,56-0,70
Adana Çimento (C)2,13-0,47-4,48
Adel Kalemcilik16,99-0,418,22
Adese Alışveriş Ticaret1,51-2,585,72
Afyon Çimento7,520,0019,75
Ak Enerji1,190,859,17
Akbank8,36-0,123,08
Akçansa10,590,475,48
Akdenız Güvenlık Hız.2,272,257,58
Akfen GMYO3,99-0,25-1,48
Akın Tekstil15,82-0,6314,72
Akiş GMYO4,370,008,17
Akmerkez GMYO27,600,2916,55
Aksa8,060,042,96
Aksa Enerji4,070,497,11
Aksigorta6,48-0,156,40
Aksu Enerji13,122,26-11,77
Alarko Carrıer63,55-0,165,92
Alarko GMYO94,302,672,72
Alarko Holding6,091,162,35
Albaraka Türk1,660,008,50
Alcatel Lucent Teletaş18,16-0,7150,83
Alkim Kağıt6,761,6521,15
Alkim Kimya46,880,0422,34
Altınyağ0,68-1,4565,85
Altınyunus Çeşme11,93-0,2519,42
Anadolu Cam4,130,73-5,28
Anadolu Efes24,580,666,50
Anadolu Grubu Holding18,480,275,06
Anadolu Hayat Emek.7,70-1,2812,57
Anadolu Isuzu12,581,863,37
Anadolu Sigorta4,91-0,2011,59
Anel Elektrik3,300,612,80
Arçelik20,40-1,45-2,11
ARD Bilişim Teknolojileri13,1719,95
Arena Bilgisayar12,28-2,4663,08
Armada Bilgisayar26,004,0058,63
Arsan Tekstil5,021,6240,22
Artı Yatırım Holding0,980,0020,99
Aselsan28,1813,8134,57
Aslan Çimento36,94-0,75-7,56
Ata GMYO3,890,52-14,13
Atakule GMYO2,150,9411,98
Atlantis Yatırım Holding1,304,8430,00
Atlas Yat. Ort.1,851,6528,47
AvivaSA Emeklilik Hayat15,17-0,208,82
Avrasya GMYO1,820,5520,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,060,9813,19
Avrasya Stratejik GMYF1.317,500,012,46
Avrupa Yatırım Holding1,570,001,95
Ayen Enerji4,011,5215,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,862,1430,59
Aygaz12,951,810,86
Bagfaş19,120,5313,67
Bak Ambalaj7,700,394,76
Balatacılar Balatacılık1,822,2546,77
Bantaş Ambalaj3,440,2936,51
Banvit18,77-1,001,08
Baştaş Başkent Çimento3,716,0043,24
Batı Çimento3,580,288,16
Batısöke Çimento1,480,0012,98
Bera Holding4,170,488,31
Berkosan Yalıtım3,331,5221,53
Beşiktaş Futbol Yat.2,63-0,757,35
Beyaz Filo4,01-1,9626,90
Bilici Yatırım6,06-0,9838,67
Bim Mağazalar48,060,333,00
Birko Mensucat0,372,7819,35
Birlik Mensucat1,52-0,6533,33
Bizim Mağazaları10,58-0,94-5,28
Bolu Çimento4,57-0,65-2,77
Bomonti Elektrik1,484,2315,62
Borusan Mannesmann12,360,577,95
Borusan Yat. Paz.67,65-0,379,38
Bosch Fren Sistemleri305,300,795,31
Bossa11,913,0347,77
Brisa10,070,305,89
Burçelik7,854,5335,11
Burçelik Vana14,50-3,2749,33
Bursa Çimento4,69-3,5017,15
Carrefoursa7,555,0160,30
Ceo Event Medya7,720,78-6,31
Coca Cola İçecek46,041,6318,97
Cosmos Yat. Holding2,669,9230,39
Credıtwest Faktorıng2,530,40-12,15
Çelebi98,650,46-3,38
Çelik Halat10,67-0,7464,15
Çemaş Döküm1,220,00-2,67
Çemtaş8,40-2,781,45
Çimbeton48,020,1316,38
Çimentaş17,451,4516,33
Çimsa9,690,216,72
Çuhadaroğlu Metal3,610,2813,17
Dagi Giyim3,280,9231,20
Dagi Yatırım Holding4,15-2,1283,63
Dardanel5,70-1,5550,40
Datagate Bilgisayar10,361,6732,65
Demısaş Döküm4,140,9818,97
Denge Holding1,390,001,46
Deniz GMYO5,591,2710,69
Denizli Cam8,810,005,64
Derimod9,320,2230,53
Derlüks Deri4,27-2,064,66
Desa Deri5,87-1,3429,30
Despec Bilgisayar6,31-0,7948,82
Deva Holding11,18-0,8024,36
Diriteks Diriliş Tekstil0,750,00-3,85
Ditaş Doğan13,28-3,2838,91
DO-CO608,201,037,84
Doğan Burda6,10-0,490,49
Doğan Holding1,981,547,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,345,4141,82
Doğusan2,461,2318,27
Doğuş GMYO6,04-0,4933,33
Doğuş Otomotiv12,120,9227,31
Döktaş Dökümcülük46,82-4,29-13,22
Duran Doğan Basım20,88-0,6748,72
Dyo Boya5,88-0,3420,00
Eczacıbaşı İlaç4,100,2410,51
Eczacıbaşı Yatırım11,740,2616,12
Edip Gayrimenkul2,099,4250,36
Ege Endüstri719,50-1,3323,94
Ege Gübre55,902,2912,25
Ege Profil15,693,2231,08
Ege Seramik4,890,2031,81
Egeli & Co Tarım Girişim0,402,5625,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,593,5151,28
Egeli&Co Yatırım Holding0,417,89105,00
Egeplast15,65-0,9525,20
Ekiz Kimya1,20-3,2396,72
Emek Elektrik2,120,0033,33
Eminiş Ambalaj2,179,6042,76
Emlak Konut GMYO1,660,6113,70
Enerjisa Enerji8,662,4917,19
Enka İnşaat6,610,762,96
Erbosan26,201,554,88
Ereğli Demir Çelik9,15-0,871,22
Ersu Gıda4,03-0,2594,69
Escort Teknoloji3,9813,71186,33
Etiler Gıda2,29-1,72-6,53
Euro Kapital Yat. Ort.1,840,0010,18
Euro Trend Yat. Ort.1,400,0012,00
Euro Yat. Ort.1,350,0014,41
Euro Yatırım Holding1,680,6012,00
Fenerbahçe Futbol16,12-0,7411,40
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,630,431,31
F-M İzmit Piston54,15-0,288,56
Fonet Bilgi Teknolojileri9,33-0,4321,33
Ford Otosan75,503,716,56
Formet Çelik Kapı2,49-0,80-17,00
Frigo Pak Gıda12,252,25-5,48
Galatasaray Sportif2,270,0011,82
Garanti Bankası11,89-0,256,73
Garanti Faktoring5,268,0135,92
Garanti Yat. Ort.1,714,9158,33
Gedik Y. Men. Değ.10,940,4695,36
Gedik Yatırım Holding25,54-0,23232,12
Gediz Ambalaj8,95-0,6732,40
Gentaş2,695,0822,83
Gersan Elektrik3,762,1717,87
Global Men. Değ.2,650,7640,96
Global Yat. Holding5,07-0,594,11
Good-Year5,140,7826,91
Göltaş Çimento17,551,09-1,35
Gözde Girişim5,061,00-1,56
GSD Denizcilik3,160,3223,44
GSD Holding1,693,6813,42
Gübre Fabrik.12,935,1243,03
Güler Yat. Holding2,08-1,422,46
Güneş Sigorta2,760,3626,61
Halk GMYO1,60-0,6231,15
Halk Sigorta2,150,008,59
Hatay Tekstil8,390,4822,13
Hedef Girişim2,960,3413,41
Hektaş10,380,6829,43
HUB Girişim44,9015,31223,49
Hürriyet Gzt.1,200,005,26
ICBC Turkey Bank5,390,562,28
İdealist Danışmanlık3,28-1,50-1,20
İdealist GMYO3,83-3,0425,16
İhlas Ev Aletleri3,060,33-2,24
İhlas Gayrimenkul1,350,7512,50
İhlas Gazetecilik4,30-4,02-36,86
İhlas Holding0,870,00-4,40
İhlas Yayın Holding1,14-2,5611,76
İndeks Bilgisayar13,21-0,0836,19
Info Yatırım8,600,82-3,37
İntema10,56-2,2214,04
İpek Doğal Enerji9,79-0,1026,81
İskenderun Demir Çelik7,65-1,92-4,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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