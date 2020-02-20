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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,24-3,4520,43
Acıpayam Selüloz6,81-5,946,91
Adana Çimento (A)9,56-1,75-1,54
Adana Çimento (B)6,73-3,86-5,61
Adana Çimento (C)2,01-2,43-9,87
Adel Kalemcilik14,52-4,47-7,52
Adese Alışveriş Ticaret1,53-3,777,12
Afyon Çimento6,90-2,829,87
Ak Enerji1,10-4,350,92
Akbank7,77-1,89-4,19
Akçansa9,77-3,74-2,69
Akdenız Güvenlık Hız.2,09-3,69-0,95
Akfen GMYO3,85-3,27-4,94
Akın Tekstil14,35-3,504,06
Akiş GMYO4,16-2,122,97
Akmerkez GMYO28,34-0,3519,68
Aksa7,45-3,25-4,84
Aksa Enerji3,75-3,35-1,32
Aksigorta6,51-0,916,90
Aksu Enerji12,24-2,47-17,69
Alarko Carrıer55,70-4,05-7,17
Alarko GMYO87,25-2,08-4,96
Alarko Holding6,040,831,51
Albaraka Türk1,61-3,015,23
Alcatel Lucent Teletaş20,92-6,1973,75
Alkim Kağıt6,46-3,0015,77
Alkim Kimya45,80-1,7219,52
Altınyağ0,66-2,9460,98
Altınyunus Çeşme11,46-3,7014,71
Anadolu Cam3,99-1,24-8,49
Anadolu Efes24,36-0,085,55
Anadolu Grubu Holding17,60-2,220,06
Anadolu Hayat Emek.7,35-2,007,46
Anadolu Isuzu11,25-4,09-7,56
Anadolu Sigorta4,86-1,6210,45
Anel Elektrik2,99-2,61-6,85
Arçelik20,140,80-3,36
ARD Bilişim Teknolojileri13,53-3,84
Arena Bilgisayar11,21-3,7848,87
Armada Bilgisayar20,50-7,8225,08
Arsan Tekstil4,69-3,8931,01
Artı Yatırım Holding0,89-6,329,88
Aselsan29,04-2,4838,68
Aslan Çimento34,34-0,29-14,06
Ata GMYO3,82-1,04-15,67
Atakule GMYO2,01-4,294,69
Atlantis Yatırım Holding1,38-2,1338,00
Atlas Yat. Ort.1,63-4,6813,19
AvivaSA Emeklilik Hayat14,62-1,754,88
Avrasya GMYO1,80-7,6919,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,97-6,198,24
Avrasya Stratejik GMYF1.318,100,022,50
Avrupa Yatırım Holding1,49-1,32-3,25
Ayen Enerji3,65-3,955,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,794,1027,40
Aygaz12,63-1,64-1,64
Bagfaş17,04-3,951,31
Bak Ambalaj6,87-3,24-6,53
Balatacılar Balatacılık1,700,5937,10
Bantaş Ambalaj3,29-4,0830,56
Banvit19,32-3,164,04
Baştaş Başkent Çimento3,652,8240,93
Batı Çimento3,56-3,787,55
Batısöke Çimento1,48-2,6312,98
Bera Holding3,83-4,96-0,52
Berkosan Yalıtım3,10-4,3213,14
Beşiktaş Futbol Yat.3,30-6,2534,69
Beyaz Filo3,83-4,0121,20
Bilici Yatırım6,78-2,1655,15
Bim Mağazalar48,120,753,13
Birko Mensucat0,37-7,5019,35
Birlik Mensucat1,41-3,4223,68
Bizim Mağazaları9,51-2,66-14,86
Bolu Çimento4,33-2,26-7,87
Bomonti Elektrik1,38-4,177,81
Borusan Mannesmann11,29-2,25-1,40
Borusan Yat. Paz.61,55-1,28-0,49
Bosch Fren Sistemleri268,80-4,51-7,28
Bossa9,99-8,6823,95
Brisa9,57-1,540,63
Burçelik6,54-9,0412,56
Burçelik Vana15,10-9,5855,51
Bursa Çimento4,07-3,551,66
Carrefoursa6,47-5,9637,37
Ceo Event Medya7,21-3,22-12,50
Coca Cola İçecek48,402,1125,06
Cosmos Yat. Holding2,37-1,2516,18
Credıtwest Faktorıng2,502,46-13,19
Çelebi91,55-1,88-10,33
Çelik Halat9,30-3,3343,08
Çemaş Döküm1,30-1,523,71
Çemtaş7,39-2,76-10,75
Çimbeton42,06-6,031,94
Çimentaş14,89-3,25-0,73
Çimsa9,46-2,174,19
Çuhadaroğlu Metal3,41-5,806,90
Dagi Giyim3,03-7,9021,20
Dagi Yatırım Holding3,21-7,2342,04
Dardanel5,25-2,4238,52
Datagate Bilgisayar8,45-5,068,19
Demısaş Döküm3,881,8411,49
Denge Holding1,35-0,74-1,46
Deniz GMYO5,04-3,08-0,20
Denizli Cam8,12-2,75-2,64
Derimod8,49-5,9818,91
Derlüks Deri3,64-5,45-10,78
Desa Deri5,26-6,4115,86
Despec Bilgisayar5,18-6,1622,17
Deva Holding10,72-2,4619,24
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-6,41
Ditaş Doğan11,53-4,7120,61
DO-CO618,00-0,939,57
Doğan Burda4,82-7,49-20,59
Doğan Holding2,001,018,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-3,1132,12
Doğusan2,35-3,6912,98
Doğuş GMYO5,95-3,2531,35
Doğuş Otomotiv11,14-1,2417,02
Döktaş Dökümcülük41,96-5,37-22,22
Duran Doğan Basım18,43-2,5931,27
Dyo Boya5,95-3,7221,43
Eczacıbaşı İlaç4,16-2,1212,13
Eczacıbaşı Yatırım12,45-1,6623,15
Edip Gayrimenkul2,28-4,6064,03
Ege Endüstri693,70-1,3219,50
Ege Gübre48,96-5,76-1,69
Ege Profil14,37-4,5820,05
Ege Seramik5,061,2036,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-2,7012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,58-6,4548,72
Egeli&Co Yatırım Holding0,37-2,6385,00
Egeplast14,70-2,6517,60
Ekiz Kimya1,05-9,4872,13
Emek Elektrik1,97-6,6423,90
Eminiş Ambalaj2,16-10,0042,11
Emlak Konut GMYO1,58-2,478,22
Enerjisa Enerji8,41-1,7513,80
Enka İnşaat6,80-0,445,92
Erbosan22,12-3,41-11,45
Ereğli Demir Çelik8,780,00-2,88
Ersu Gıda3,16-7,3352,66
Escort Teknoloji2,87-10,03106,47
Etiler Gıda2,14-0,93-12,65
Euro Kapital Yat. Ort.1,69-9,141,20
Euro Trend Yat. Ort.1,31-4,384,80
Euro Yat. Ort.1,32-7,0411,86
Euro Yatırım Holding1,57-3,684,67
Fenerbahçe Futbol17,40-10,4920,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,52-4,24-1,09
F-M İzmit Piston46,78-4,34-6,21
Fonet Bilgi Teknolojileri7,85-7,972,08
Ford Otosan80,80-0,4314,04
Formet Çelik Kapı2,24-2,61-25,33
Frigo Pak Gıda11,00-7,33-15,12
Galatasaray Sportif3,41-12,5667,98
Garanti Bankası11,27-1,491,17
Garanti Faktoring4,42-4,5414,21
Garanti Yat. Ort.1,82-2,1568,52
Gedik Y. Men. Değ.12,85-3,38129,46
Gedik Yatırım Holding23,50-7,92205,59
Gediz Ambalaj8,00-3,2618,34
Gentaş2,60-2,9918,72
Gersan Elektrik3,53-1,9410,66
Global Men. Değ.2,60-5,1138,30
Global Yat. Holding4,54-2,78-6,78
Good-Year4,71-2,8916,30
Göltaş Çimento16,13-2,24-9,33
Gözde Girişim4,33-3,99-15,76
GSD Denizcilik2,82-5,6910,16
GSD Holding1,69-2,8713,42
Gübre Fabrik.18,181,96101,11
Güler Yat. Holding1,97-3,90-2,96
Güneş Sigorta2,75-2,1426,15
Halk GMYO1,560,0027,87
Halk Sigorta2,902,4746,46
Hatay Tekstil10,0517,4146,29
Hedef Girişim2,70-4,933,45
Hektaş10,21-2,7627,31
HUB Girişim29,88-8,57115,27
Hürriyet Gzt.1,18-1,673,51
ICBC Turkey Bank5,12-3,58-2,85
İdealist Danışmanlık3,17-1,25-4,52
İdealist GMYO3,50-6,4214,38
İhlas Ev Aletleri3,10-0,64-0,96
İhlas Gayrimenkul1,25-3,854,17
İhlas Gazetecilik4,10-1,91-39,79
İhlas Holding0,83-3,49-8,79
İhlas Yayın Holding1,18-5,6015,69
İndeks Bilgisayar11,82-2,7221,86
Info Yatırım8,99-0,111,01
İntema10,33-4,3511,56
İpek Doğal Enerji9,58-1,5424,09
İskenderun Demir Çelik7,30-1,35-8,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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