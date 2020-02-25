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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,24-0,8820,43
Acıpayam Selüloz6,970,439,42
Adana Çimento (A)9,21-1,81-5,15
Adana Çimento (B)6,56-2,38-7,99
Adana Çimento (C)1,970,00-11,66
Adel Kalemcilik14,130,64-10,00
Adese Alışveriş Ticaret1,54-2,537,82
Afyon Çimento6,76-1,467,64
Ak Enerji1,03-2,83-5,50
Akbank7,47-0,80-7,89
Akçansa9,73-0,41-3,09
Akdenız Güvenlık Hız.2,00-0,99-5,21
Akfen GMYO3,81-1,04-5,93
Akın Tekstil13,90-1,280,80
Akiş GMYO4,040,250,00
Akmerkez GMYO28,567,2920,61
Aksa7,87-1,620,53
Aksa Enerji3,75-0,27-1,32
Aksigorta6,640,619,03
Aksu Enerji11,45-1,29-23,00
Alarko Carrıer58,656,06-2,25
Alarko GMYO16,3711,217,82
Alarko Holding6,16-0,163,53
Albaraka Türk1,51-1,31-1,31
Alcatel Lucent Teletaş22,24-1,1684,72
Alkim Kağıt6,40-0,3114,70
Alkim Kimya46,480,7421,29
Altınyağ0,691,4768,29
Altınyunus Çeşme10,911,499,21
Anadolu Cam4,01-0,25-8,03
Anadolu Efes23,960,673,81
Anadolu Grubu Holding17,09-0,70-2,84
Anadolu Hayat Emek.7,38-0,947,89
Anadolu Isuzu10,77-1,55-11,50
Anadolu Sigorta4,88-1,4110,91
Anel Elektrik2,98-1,32-7,17
Arçelik19,20-0,72-7,87
ARD Bilişim Teknolojileri14,58-2,93
Arena Bilgisayar10,87-0,7344,36
Armada Bilgisayar19,70-1,1520,20
Arsan Tekstil4,660,6530,17
Artı Yatırım Holding0,94-1,0516,05
Aselsan28,900,9838,01
Aslan Çimento35,260,86-11,76
Ata GMYO3,760,27-17,00
Atakule GMYO1,940,001,04
Atlantis Yatırım Holding1,382,9938,00
Atlas Yat. Ort.1,49-1,323,47
AvivaSA Emeklilik Hayat14,961,087,32
Avrasya GMYO1,79-0,5618,54
Avrasya Petrol ve Tur.1,850,001,65
Avrasya Stratejik GMYF1.318,400,012,53
Avrupa Yatırım Holding1,490,00-3,25
Ayen Enerji3,53-0,841,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,65-4,3321,00
Aygaz12,37-1,04-3,66
Bagfaş17,29-0,922,79
Bak Ambalaj6,71-1,18-8,71
Balatacılar Balatacılık2,269,7182,26
Bantaş Ambalaj3,040,0020,63
Banvit19,49-1,074,95
Baştaş Başkent Çimento3,39-0,8830,89
Batı Çimento3,500,865,74
Batısöke Çimento1,41-2,087,63
Bera Holding3,850,520,00
Berkosan Yalıtım2,87-1,374,74
Beşiktaş Futbol Yat.2,83-6,2915,51
Beyaz Filo3,612,5614,24
Bilici Yatırım7,33-0,4167,73
Bim Mağazalar47,28-2,031,33
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,34-1,4717,54
Bizim Mağazaları9,27-1,07-17,01
Bolu Çimento4,27-0,93-9,15
Bomonti Elektrik1,26-10,00-1,56
Borusan Mannesmann10,880,00-4,98
Borusan Yat. Paz.58,65-0,76-5,17
Bosch Fren Sistemleri263,900,00-8,97
Bossa10,43-0,5729,40
Brisa9,360,32-1,58
Burçelik6,07-1,304,48
Burçelik Vana15,007,1454,48
Bursa Çimento3,89-1,02-2,83
Carrefoursa6,28-1,7233,33
Ceo Event Medya6,970,43-15,41
Coca Cola İçecek43,86-0,6813,33
Cosmos Yat. Holding2,36-1,6715,69
Credıtwest Faktorıng2,401,69-16,67
Çelebi89,150,51-12,68
Çelik Halat9,40-3,2944,62
Çemaş Döküm1,28-1,542,11
Çemtaş7,13-1,25-13,89
Çimbeton40,380,35-2,13
Çimentaş14,04-0,71-6,40
Çimsa9,32-0,752,64
Çuhadaroğlu Metal3,391,196,27
Dagi Giyim3,08-1,9123,20
Dagi Yatırım Holding3,02-3,8233,63
Dardanel5,30-0,5639,84
Datagate Bilgisayar8,10-1,343,71
Demısaş Döküm3,94-0,5113,22
Denge Holding1,321,54-3,65
Deniz GMYO4,86-1,02-3,76
Denizli Cam7,83-1,14-6,12
Derimod8,281,1015,97
Derlüks Deri3,43-0,58-15,93
Desa Deri5,60-0,8823,35
Despec Bilgisayar5,301,7325,00
Deva Holding10,58-0,2817,69
Diriteks Diriliş Tekstil0,730,00-6,41
Ditaş Doğan12,17-2,2527,30
DO-CO585,00-2,013,72
Doğan Burda4,912,94-19,11
Doğan Holding1,961,036,52
Doğtaş Kelebek Mobilya2,02-1,4622,42
Doğusan2,28-1,729,62
Doğuş GMYO6,252,8037,97
Doğuş Otomotiv10,821,4113,66
Döktaş Dökümcülük42,000,77-22,15
Duran Doğan Basım18,00-1,3228,21
Dyo Boya5,400,5610,20
Eczacıbaşı İlaç4,19-0,9512,94
Eczacıbaşı Yatırım12,45-3,4923,15
Edip Gayrimenkul2,25-1,7561,87
Ege Endüstri704,400,2721,34
Ege Gübre50,100,200,60
Ege Profil13,870,9515,87
Ege Seramik4,88-0,8131,54
Egeli & Co Tarım Girişim0,360,0012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,571,7946,15
Egeli&Co Yatırım Holding0,37-2,6385,00
Egeplast13,7510,0010,00
Ekiz Kimya1,060,9573,77
Emek Elektrik1,870,0017,61
Eminiş Ambalaj2,407,1457,89
Emlak Konut GMYO1,51-0,663,42
Enerjisa Enerji8,14-0,3710,15
Enka İnşaat6,58-0,302,49
Erbosan21,36-1,39-14,49
Ereğli Demir Çelik8,63-0,46-4,54
Ersu Gıda3,182,5853,62
Escort Teknoloji3,102,65123,02
Etiler Gıda2,051,49-16,33
Euro Kapital Yat. Ort.1,65-1,79-1,20
Euro Trend Yat. Ort.1,29-1,533,20
Euro Yat. Ort.1,26-2,336,78
Euro Yatırım Holding1,50-0,660,00
Fenerbahçe Futbol14,03-2,03-3,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,34-0,46-5,03
F-M İzmit Piston47,00-1,67-5,77
Fonet Bilgi Teknolojileri8,12-0,125,59
Ford Otosan76,70-1,168,26
Formet Çelik Kapı2,250,00-25,00
Frigo Pak Gıda11,310,53-12,73
Galatasaray Sportif3,867,2290,15
Garanti Bankası10,68-0,56-4,13
Garanti Faktoring4,29-1,8310,85
Garanti Yat. Ort.1,68-1,1855,56
Gedik Y. Men. Değ.12,39-1,67121,25
Gedik Yatırım Holding24,00-6,61212,09
Gediz Ambalaj7,55-2,2011,69
Gentaş2,54-0,3915,98
Gersan Elektrik3,41-1,166,90
Global Men. Değ.2,42-1,2228,72
Global Yat. Holding4,07-1,45-16,43
Good-Year4,67-1,4815,31
Göltaş Çimento15,780,83-11,30
Gözde Girişim4,407,84-14,40
GSD Denizcilik2,64-1,123,13
GSD Holding1,61-1,838,05
Gübre Fabrik.18,240,50101,77
Güler Yat. Holding1,820,00-10,34
Güneş Sigorta2,781,0927,52
Halk GMYO1,530,0025,41
Halk Sigorta3,504,4876,77
Hatay Tekstil9,8216,3542,94
Hedef Girişim2,55-0,39-2,30
Hektaş10,550,0031,55
HUB Girişim32,86-5,52136,74
Hürriyet Gzt.1,150,000,88
ICBC Turkey Bank4,80-0,41-8,92
İdealist Danışmanlık3,090,00-6,93
İdealist GMYO3,370,3010,13
İhlas Ev Aletleri3,451,7710,22
İhlas Gayrimenkul1,240,003,33
İhlas Gazetecilik4,376,85-35,83
İhlas Holding0,81-2,41-10,99
İhlas Yayın Holding1,22-1,6119,61
İndeks Bilgisayar11,42-1,8917,73
Info Yatırım9,101,112,25
İntema10,07-0,798,75
İpek Doğal Enerji10,440,3835,23
İskenderun Demir Çelik7,240,14-9,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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