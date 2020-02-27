Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -2,61 20,43 Acıpayam Selüloz 6,63 -3,63 4,08 Adana Çimento (A) 8,87 -2,85 -8,65 Adana Çimento (B) 6,67 -4,71 -6,45 Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21 Adel Kalemcilik 14,12 -2,01 -10,06 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -2,56 6,42 Afyon Çimento 6,49 -4,84 3,34 Ak Enerji 1,03 -3,74 -5,50 Akbank 7,42 -2,11 -8,51 Akçansa 9,48 -2,87 -5,58 Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 -4,33 -5,69 Akfen GMYO 3,70 -3,90 -8,64 Akın Tekstil 13,40 -4,83 -2,83 Akiş GMYO 3,88 -2,76 -3,96 Akmerkez GMYO 26,20 -5,42 10,64 Aksa 7,86 -3,56 0,40 Aksa Enerji 3,66 -3,17 -3,68 Aksigorta 6,52 -3,26 7,06 Aksu Enerji 11,00 -2,48 -26,03 Alarko Carrıer 56,00 -8,79 -6,67 Alarko GMYO 15,81 -11,18 4,13 Alarko Holding 5,94 -2,46 -0,17 Albaraka Türk 1,48 -3,27 -3,27 Alcatel Lucent Teletaş 20,56 -7,39 70,76 Alkim Kağıt 6,43 -1,83 15,23 Alkim Kimya 49,00 -4,67 27,87 Altınyağ 0,75 1,35 82,93 Altınyunus Çeşme 11,31 7,51 13,21 Anadolu Cam 3,92 -3,21 -10,09 Anadolu Efes 24,42 0,49 5,81 Anadolu Grubu Holding 16,75 -3,01 -4,78 Anadolu Hayat Emek. 7,32 -2,40 7,02 Anadolu Isuzu 10,56 -4,43 -13,23 Anadolu Sigorta 4,82 -3,60 9,55 Anel Elektrik 2,89 -4,30 -9,97 Arçelik 19,04 -1,55 -8,64 ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 -6,72 Arena Bilgisayar 10,60 -5,61 40,77 Armada Bilgisayar 18,47 -7,05 12,69 Arsan Tekstil 4,67 -3,51 30,45 Artı Yatırım Holding 0,92 -2,13 13,58 Aselsan 27,74 -4,34 32,47 Aslan Çimento 35,42 -0,17 -11,36 Ata GMYO 3,77 -1,82 -16,78 Atakule GMYO 1,90 -5,94 -1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,38 -4,17 38,00 Atlas Yat. Ort. 1,46 -5,19 1,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,14 0,26 8,61 Avrasya GMYO 1,79 -4,79 18,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,79 -5,29 -1,65 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,50 2,54 Avrupa Yatırım Holding 1,44 -1,37 -6,49 Ayen Enerji 3,36 -5,62 -3,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,66 -1,12 21,46 Aygaz 12,05 -3,60 -6,15 Bagfaş 16,39 -3,93 -2,56 Bak Ambalaj 6,70 -4,29 -8,84 Balatacılar Balatacılık 2,72 9,68 119,35 Bantaş Ambalaj 2,97 -4,81 17,86 Banvit 18,90 -3,57 1,78 Baştaş Başkent Çimento 3,01 -7,10 16,22 Batı Çimento 3,41 -2,85 3,02 Batısöke Çimento 1,38 -3,50 5,34 Bera Holding 3,80 -4,28 -1,30 Berkosan Yalıtım 2,76 -4,50 0,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 -10,07 2,04 Beyaz Filo 3,50 -2,78 10,76 Bilici Yatırım 7,20 -2,57 64,76 Bim Mağazalar 48,16 -0,45 3,21 Birko Mensucat 0,35 -5,41 12,90 Birlik Mensucat 1,29 -4,44 13,16 Bizim Mağazaları 9,05 -3,31 -18,98 Bolu Çimento 4,08 -2,63 -13,19 Bomonti Elektrik 1,40 2,19 9,37 Borusan Mannesmann 11,99 -8,47 4,72 Borusan Yat. Paz. 74,70 2,47 20,78 Bosch Fren Sistemleri 261,20 -0,57 -9,90 Bossa 9,53 -6,39 18,24 Brisa 9,06 -4,03 -4,73 Burçelik 6,79 -10,19 16,87 Burçelik Vana 14,41 -6,97 48,40 Bursa Çimento 3,72 -4,12 -7,08 Carrefoursa 5,90 -6,65 25,27 Ceo Event Medya 6,88 -3,23 -16,50 Coca Cola İçecek 45,44 2,34 17,42 Cosmos Yat. Holding 2,30 -1,71 12,75 Credıtwest Faktorıng 2,39 0,00 -17,01 Çelebi 86,50 -2,64 -15,28 Çelik Halat 9,54 -1,45 46,77 Çemaş Döküm 1,26 -2,33 0,52 Çemtaş 6,87 -3,10 -17,03 Çimbeton 40,06 -4,62 -2,91 Çimentaş 14,05 -1,54 -6,33 Çimsa 9,04 -2,69 -0,44 Çuhadaroğlu Metal 3,35 -2,33 5,02 Dagi Giyim 2,85 -8,36 14,00 Dagi Yatırım Holding 3,04 -0,33 34,51 Dardanel 4,99 -2,73 31,66 Datagate Bilgisayar 8,03 -4,52 2,82 Demısaş Döküm 4,10 -1,91 17,82 Denge Holding 1,29 -2,27 -5,84 Deniz GMYO 4,68 -4,10 -7,33 Denizli Cam 7,76 -3,36 -6,95 Derimod 8,03 -3,14 12,46 Derlüks Deri 3,52 -5,63 -13,73 Desa Deri 5,34 -6,48 17,62 Despec Bilgisayar 5,15 -3,74 21,46 Deva Holding 10,07 -3,64 12,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -7,69 Ditaş Doğan 12,35 -2,06 29,18 DO-CO 546,90 -3,83 -3,03 Doğan Burda 4,84 -3,59 -20,26 Doğan Holding 1,86 -3,12 1,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,98 -3,88 20,00 Doğusan 2,19 -4,78 5,29 Doğuş GMYO 6,02 -4,44 32,89 Doğuş Otomotiv 10,33 -4,97 8,51 Döktaş Dökümcülük 41,58 -6,81 -22,93 Duran Doğan Basım 16,95 -4,51 20,73 Dyo Boya 5,32 -0,93 8,57 Eczacıbaşı İlaç 4,00 -2,91 7,82 Eczacıbaşı Yatırım 11,85 -3,66 17,21 Edip Gayrimenkul 2,07 -7,17 48,92 Ege Endüstri 687,00 -1,82 18,35 Ege Gübre 49,32 -0,36 -0,96 Ege Profil 13,37 -3,26 11,70 Ege Seramik 4,55 -5,60 22,64 Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -2,78 9,37 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 -5,36 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -8,33 65,00 Egeplast 14,74 -1,27 17,92 Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28 Emek Elektrik 1,76 -5,88 10,69 Eminiş Ambalaj 2,42 5,22 59,21 Emlak Konut GMYO 1,50 -1,32 2,74 Enerjisa Enerji 8,09 -1,46 9,47 Enka İnşaat 6,65 -1,04 3,58 Erbosan 20,72 -3,81 -17,05 Ereğli Demir Çelik 8,66 -2,91 -4,20 Ersu Gıda 3,16 -4,24 52,66 Escort Teknoloji 2,97 -5,41 113,67 Etiler Gıda 2,05 -4,65 -16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,61 -5,29 -3,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 -4,58 0,00 Euro Yat. Ort. 1,24 -4,62 5,08 Euro Yatırım Holding 1,45 -3,33 -3,33 Fenerbahçe Futbol 12,20 -8,61 -15,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,23 -4,08 -7,44 F-M İzmit Piston 49,54 7,42 -0,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,81 -3,58 1,56 Ford Otosan 77,95 -2,32 10,02 Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00 Frigo Pak Gıda 10,80 -0,46 -16,67 Galatasaray Sportif 3,41 -13,23 67,98 Garanti Bankası 10,34 -2,73 -7,18 Garanti Faktoring 4,07 -5,57 5,17 Garanti Yat. Ort. 1,63 -3,55 50,93 Gedik Y. Men. Değ. 12,89 2,71 130,18 Gedik Yatırım Holding 20,78 -9,26 170,22 Gediz Ambalaj 7,53 -2,59 11,39 Gentaş 2,50 -3,10 14,16 Gersan Elektrik 3,38 -3,98 5,96 Global Men. Değ. 2,33 -3,32 23,94 Global Yat. Holding 3,83 -4,49 -21,36 Good-Year 4,62 -3,75 14,07 Göltaş Çimento 15,15 -4,24 -14,84 Gözde Girişim 4,02 -4,51 -21,79 GSD Denizcilik 2,64 -2,94 3,13 GSD Holding 1,57 -4,85 5,37 Gübre Fabrik. 17,63 -3,66 95,02 Güler Yat. Holding 1,77 -3,80 -12,81 Güneş Sigorta 2,65 -2,57 21,56 Halk GMYO 1,51 -2,58 23,77 Halk Sigorta 3,24 -10,00 63,64 Hatay Tekstil 10,36 6,47 50,80 Hedef Girişim 2,53 -4,53 -3,07 Hektaş 10,05 -3,18 25,31 HUB Girişim 34,60 -3,51 149,28 Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 0,00 ICBC Turkey Bank 4,72 -3,67 -10,44 İdealist Danışmanlık 3,05 -2,24 -8,13 İdealist GMYO 3,26 -3,26 6,54 İhlas Ev Aletleri 3,54 -6,84 13,10 İhlas Gayrimenkul 1,31 -1,50 9,17 İhlas Gazetecilik 4,06 -0,98 -40,38 İhlas Holding 0,79 -5,95 -13,19 İhlas Yayın Holding 1,17 -10,69 14,71 İndeks Bilgisayar 11,12 -3,97 14,64 Info Yatırım 9,10 2,25 İntema 9,82 -3,82 6,05 İpek Doğal Enerji 9,95 -5,06 28,89 İskenderun Demir Çelik 7,23 -1,77 -9,74

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)