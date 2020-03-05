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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:14Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,171,4016,67
Acıpayam Selüloz6,64-0,454,24
Adana Çimento (A)8,910,45-8,24
Adana Çimento (B)6,630,00-7,01
Adana Çimento (C)1,990,51-10,76
Adel Kalemcilik13,770,66-12,29
Adese Alışveriş Ticaret1,522,706,42
Afyon Çimento6,680,606,37
Ak Enerji1,080,00-0,92
Akbank7,520,53-7,27
Akçansa9,590,21-4,48
Akdenız Güvenlık Hız.2,001,52-5,21
Akfen GMYO3,760,53-7,16
Akın Tekstil13,570,97-1,60
Akiş GMYO3,96-0,50-1,98
Akmerkez GMYO25,720,008,61
Aksa7,680,26-1,90
Aksa Enerji4,046,326,32
Aksigorta6,641,079,03
Aksu Enerji10,410,58-29,99
Alarko Carrıer52,800,48-12,00
Alarko GMYO14,400,00-5,15
Alarko Holding5,47-0,18-8,07
Albaraka Türk1,452,11-5,23
Alcatel Lucent Teletaş22,22-0,8084,55
Alkim Kağıt6,450,1615,59
Alkim Kimya50,30-0,1031,26
Altınyağ0,75-2,6082,93
Altınyunus Çeşme10,98-2,239,91
Anadolu Cam3,880,52-11,01
Anadolu Efes23,222,740,61
Anadolu Grubu Holding18,3110,904,09
Anadolu Hayat Emek.7,54-0,2610,23
Anadolu Isuzu11,751,12-3,45
Anadolu Sigorta4,94-0,6012,27
Anel Elektrik3,030,66-5,61
Arçelik19,100,10-8,35
ARD Bilişim Teknolojileri15,37-0,84
Arena Bilgisayar11,151,7348,07
Armada Bilgisayar19,150,0016,84
Arsan Tekstil5,180,0044,69
Artı Yatırım Holding0,880,008,64
Aselsan30,141,2143,94
Aslan Çimento35,600,11-10,91
Ata GMYO3,900,52-13,91
Atakule GMYO1,910,53-0,52
Atlantis Yatırım Holding1,371,4837,00
Atlas Yat. Ort.1,63-2,9813,19
AvivaSA Emeklilik Hayat15,19-0,078,97
Avrasya GMYO1,91-1,5526,49
Avrasya Petrol ve Tur.1,890,533,85
Avrasya Stratejik GMYF1.319,100,022,58
Avrupa Yatırım Holding1,390,00-9,74
Ayen Enerji3,362,44-3,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,59-1,1518,26
Aygaz12,040,75-6,23
Bagfaş13,910,00-17,30
Bak Ambalaj6,440,16-12,38
Balatacılar Balatacılık2,92-5,50135,48
Bantaş Ambalaj2,881,0514,29
Banvit18,17-1,20-2,15
Baştaş Başkent Çimento2,91-2,6812,36
Batı Çimento3,520,006,34
Batısöke Çimento1,300,78-0,76
Bera Holding3,680,27-4,42
Berkosan Yalıtım3,0814,9312,41
Beşiktaş Futbol Yat.2,621,956,94
Beyaz Filo3,600,0013,92
Bilici Yatırım7,811,4378,72
Bim Mağazalar50,403,198,02
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,281,5912,28
Bizim Mağazaları8,920,00-20,14
Bolu Çimento4,161,46-11,49
Bomonti Elektrik1,410,0010,16
Borusan Mannesmann10,311,28-9,96
Borusan Yat. Paz.68,103,1810,11
Bosch Fren Sistemleri253,30-0,71-12,63
Bossa9,860,6122,33
Brisa8,960,11-5,78
Burçelik6,670,4514,80
Burçelik Vana14,751,3051,91
Bursa Çimento3,671,38-8,33
Carrefoursa7,252,9853,93
Casa Emtia Petrol10,704,9013,95
Ceo Event Medya6,660,91-19,17
Coca Cola İçecek45,341,7017,16
Cosmos Yat. Holding2,35-1,2615,20
Credıtwest Faktorıng2,381,28-17,36
Çelebi91,00-0,16-10,87
Çelik Halat9,111,6740,15
Çemaş Döküm1,220,00-2,67
Çemtaş6,450,16-22,10
Çimbeton39,420,87-4,46
Çimentaş14,241,79-5,07
Çimsa9,20-2,021,32
Çuhadaroğlu Metal3,150,64-1,25
Dagi Giyim2,810,7212,40
Dagi Yatırım Holding3,28-1,8045,13
Dardanel5,302,5139,84
Datagate Bilgisayar9,3612,7719,85
Demısaş Döküm3,580,002,87
Denge Holding1,291,57-5,84
Deniz GMYO4,631,09-8,32
Denizli Cam8,000,63-4,08
Derimod7,482,194,76
Derlüks Deri3,481,16-14,71
Desa Deri5,160,1913,66
Despec Bilgisayar5,293,5224,76
Deva Holding9,68-1,227,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan11,88-0,4224,27
DO-CO525,000,29-6,91
Doğan Burda4,67-0,64-23,06
Doğan Holding1,822,25-1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya2,013,0821,82
Doğusan2,040,00-1,92
Doğuş GMYO6,061,5133,77
Doğuş Otomotiv10,210,397,25
Döktaş Dökümcülük24,78-0,48-21,70
Duran Doğan Basım17,232,8722,72
Dyo Boya5,451,3011,22
Eczacıbaşı İlaç3,940,516,20
Eczacıbaşı Yatırım11,44-0,9513,16
Edip Gayrimenkul2,09-0,4850,36
Ege Endüstri652,70-0,3512,44
Ege Gübre48,020,21-3,57
Ege Profil13,06-1,439,11
Ege Seramik4,56-0,8722,91
Egeli & Co Tarım Girişim0,372,7815,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,521,9633,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,340,0070,00
Egeplast13,80-3,5010,40
Ekiz Kimya1,260,00106,56
Emek Elektrik1,820,5514,47
Eminiş Ambalaj2,469,8261,84
Emlak Konut GMYO1,480,681,37
Enerjisa Enerji8,590,8216,24
Enka İnşaat6,772,115,45
Erbosan20,56-0,19-17,69
Ereğli Demir Çelik8,502,41-5,97
Ersu Gıda3,220,0055,56
Escort Teknoloji3,000,00115,83
Etiler Gıda2,100,96-14,29
Euro Kapital Yat. Ort.1,550,00-7,19
Euro Trend Yat. Ort.1,240,00-0,80
Euro Yat. Ort.1,240,815,08
Euro Yatırım Holding1,460,69-2,67
Fenerbahçe Futbol11,802,08-18,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,980,00-12,91
F-M İzmit Piston45,38-0,18-9,02
Fonet Bilgi Teknolojileri7,901,942,73
Ford Otosan76,500,207,97
Formet Çelik Kapı2,220,00-26,00
Frigo Pak Gıda10,451,46-19,37
Galatasaray Sportif3,595,5976,85
Garanti Bankası10,501,35-5,75
Garanti Faktoring5,489,3841,60
Garanti Yat. Ort.1,63-1,2150,93
Gedik Y. Men. Değ.14,210,50153,75
Gedik Yatırım Holding19,80-2,65157,48
Gediz Ambalaj7,46-0,5310,36
Gentaş2,390,849,13
Gersan Elektrik3,221,260,94
Global Men. Değ.2,48-0,4031,91
Global Yat. Holding3,560,00-26,90
Good-Year4,701,7316,05
Göltaş Çimento14,501,19-18,49
Gözde Girişim3,810,26-25,88
GSD Denizcilik2,48-1,59-3,13
GSD Holding1,540,653,36
Gübre Fabrik.19,736,36118,25
Güler Yat. Holding1,700,59-16,26
Güneş Sigorta2,661,1422,02
Halk GMYO1,501,3522,95
Halk Sigorta3,609,4281,82
Hatay Tekstil9,52-0,7338,57
Hedef Girişim2,391,70-8,43
Hektaş10,010,5024,81
HUB Girişim27,50-2,27192,91
Hürriyet Gzt.1,263,2810,53
ICBC Turkey Bank4,470,22-15,18
İdealist Danışmanlık2,79-10,00-15,96
İdealist GMYO3,150,962,94
İhlas Ev Aletleri3,772,1720,45
İhlas Gayrimenkul1,352,2712,50
İhlas Gazetecilik4,05-2,17-40,53
İhlas Holding0,802,56-12,09
İhlas Yayın Holding1,091,876,86
İndeks Bilgisayar10,751,9010,82
Info Yatırım9,203,37
İntema10,450,4812,85
İpek Doğal Enerji9,380,2121,50
İskenderun Demir Çelik7,252,84-9,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:06:23