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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,15-0,9215,59
Acıpayam Selüloz6,05-5,17-5,02
Adana Çimento (A)8,66-2,26-10,81
Adana Çimento (B)6,450,00-9,54
Adana Çimento (C)1,97-1,01-11,66
Adel Kalemcilik12,77-5,27-18,66
Adese Alışveriş Ticaret1,47-3,292,92
Afyon Çimento6,08-4,25-3,18
Ak Enerji0,99-3,88-9,17
Akbank7,03-3,57-13,32
Akçansa8,81-2,97-12,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,87-3,61-11,37
Akfen GMYO3,47-6,47-14,32
Akın Tekstil12,66-4,81-8,19
Akiş GMYO3,71-3,39-8,17
Akmerkez GMYO24,960,085,41
Aksa7,32-4,31-6,50
Aksa Enerji3,78-5,26-0,53
Aksigorta6,43-2,725,58
Aksu Enerji9,72-5,17-34,63
Alarko Carrıer47,48-6,54-20,87
Alarko GMYO12,90-6,72-15,03
Alarko Holding4,92-5,38-17,31
Albaraka Türk1,32-5,04-13,73
Alcatel Lucent Teletaş21,66-4,6779,90
Alkim Kağıt6,260,1612,19
Alkim Kimya50,15-2,5330,87
Altınyağ0,68-4,2365,85
Altınyunus Çeşme9,22-7,62-7,71
Anadolu Cam3,58-4,02-17,89
Anadolu Efes22,28-3,97-3,47
Anadolu Grubu Holding15,85-4,92-9,89
Anadolu Hayat Emek.7,27-3,076,29
Anadolu Isuzu10,95-4,78-10,02
Anadolu Sigorta4,87-2,2110,68
Anel Elektrik2,91-3,96-9,35
Arçelik17,05-4,96-18,19
ARD Bilişim Teknolojileri15,480,26
Arena Bilgisayar10,56-3,4740,24
Armada Bilgisayar24,7010,7650,70
Arsan Tekstil4,45-10,6424,30
Artı Yatırım Holding0,82-3,531,23
Aselsan28,60-4,1636,58
Aslan Çimento35,48-0,22-11,21
Ata GMYO3,69-4,40-18,54
Atakule GMYO1,76-4,35-8,33
Atlantis Yatırım Holding1,33-1,4833,00
Atlas Yat. Ort.1,61-2,4211,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,60-3,824,73
Avrasya GMYO1,80-4,7619,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,76-4,86-3,30
Avrasya Stratejik GMYF1.319,300,012,60
Avrupa Yatırım Holding1,32-4,35-14,29
Ayen Enerji3,26-4,68-6,05
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,38-7,398,68
Aygaz11,18-3,87-12,93
Bagfaş12,86-4,74-23,54
Bak Ambalaj6,05-3,20-17,69
Balatacılar Balatacılık2,95-0,67137,90
Bantaş Ambalaj2,56-5,191,59
Banvit16,97-4,66-8,62
Baştaş Başkent Çimento2,880,0011,20
Batı Çimento3,18-5,64-3,93
Batısöke Çimento1,18-4,84-9,92
Bera Holding3,37-5,07-12,47
Berkosan Yalıtım4,0714,9748,54
Beşiktaş Futbol Yat.2,46-6,110,41
Beyaz Filo3,41-1,737,91
Bilici Yatırım7,55-4,0772,77
Bim Mağazalar51,20-3,039,73
Birko Mensucat0,33-5,716,45
Birlik Mensucat1,17-4,882,63
Bizim Mağazaları8,48-2,97-24,08
Bolu Çimento4,03-2,42-14,26
Bomonti Elektrik1,30-4,411,56
Borusan Mannesmann9,37-5,35-18,17
Borusan Yat. Paz.62,50-3,991,05
Bosch Fren Sistemleri233,00-4,66-19,63
Bossa8,73-7,138,31
Brisa8,17-3,66-14,09
Burçelik7,22-8,3824,27
Burçelik Vana15,95-2,1564,26
Bursa Çimento3,34-4,84-16,57
Carrefoursa6,22-7,4432,06
Casa Emtia Petrol10,17-2,968,31
Ceo Event Medya6,53-1,36-20,75
Coca Cola İçecek40,10-7,393,62
Cosmos Yat. Holding2,24-4,279,80
Credıtwest Faktorıng2,32-1,28-19,44
Çelebi81,55-3,26-20,13
Çelik Halat7,92-6,3821,85
Çemaş Döküm1,16-3,33-7,46
Çemtaş5,94-4,19-28,26
Çimbeton35,70-4,55-13,48
Çimentaş13,76-1,64-8,27
Çimsa8,41-6,56-7,38
Çuhadaroğlu Metal2,89-5,56-9,40
Dagi Giyim2,49-5,68-0,40
Dagi Yatırım Holding3,01-5,3533,19
Dardanel5,19-0,5736,94
Datagate Bilgisayar7,71-7,11-1,28
Demısaş Döküm3,50-1,690,57
Denge Holding1,22-2,40-10,95
Deniz GMYO4,28-4,46-15,25
Denizli Cam7,18-5,90-13,91
Derimod7,10-5,08-0,56
Derlüks Deri3,19-5,34-21,81
Desa Deri4,69-5,633,30
Despec Bilgisayar5,01-1,3818,16
Deva Holding9,902,8010,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan11,12-3,8916,32
DO-CO425,80-7,82-24,50
Doğan Burda4,01-5,42-33,94
Doğan Holding1,64-4,65-10,87
Doğtaş Kelebek Mobilya1,81-6,229,70
Doğusan1,90-4,52-8,65
Doğuş GMYO5,91-1,6630,46
Doğuş Otomotiv9,02-4,25-5,25
Döktaş Dökümcülük23,74-5,12-24,98
Duran Doğan Basım16,19-3,5715,31
Dyo Boya5,230,006,73
Eczacıbaşı İlaç3,75-2,601,08
Eczacıbaşı Yatırım10,32-6,182,08
Edip Gayrimenkul1,90-2,0636,69
Ege Endüstri604,90-2,754,20
Ege Gübre46,660,34-6,31
Ege Profil11,99-2,990,17
Ege Seramik4,470,6820,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,34-5,566,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,51-7,2730,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,32-3,0360,00
Egeplast13,80-5,8010,40
Ekiz Kimya1,22-1,61100,00
Emek Elektrik1,82-6,6714,47
Eminiş Ambalaj2,36-1,6755,26
Emlak Konut GMYO1,39-3,47-4,79
Enerjisa Enerji7,74-3,734,74
Enka İnşaat6,41-5,46-0,16
Erbosan19,69-2,91-21,18
Ereğli Demir Çelik8,47-4,83-6,31
Ersu Gıda2,89-7,6739,61
Escort Teknoloji2,91-6,73109,35
Etiler Gıda2,00-3,38-18,37
Euro Kapital Yat. Ort.1,42-6,58-14,97
Euro Trend Yat. Ort.1,15-3,36-8,00
Euro Yat. Ort.1,12-5,88-5,08
Euro Yatırım Holding1,37-5,52-8,67
Fenerbahçe Futbol10,58-8,24-26,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,58-6,04-21,66
F-M İzmit Piston44,800,45-10,18
Fonet Bilgi Teknolojileri7,13-5,69-7,28
Ford Otosan74,40-3,505,01
Formet Çelik Kapı2,170,93-27,67
Frigo Pak Gıda10,41-4,93-19,68
Galatasaray Sportif3,28-7,0861,58
Garanti Bankası9,58-4,49-14,00
Garanti Faktoring4,27-8,5710,34
Garanti Yat. Ort.1,53-5,5641,67
Gedik Y. Men. Değ.14,850,95165,18
Gedik Yatırım Holding18,69-5,41143,04
Gediz Ambalaj6,86-3,521,48
Gentaş2,24-3,032,28
Gersan Elektrik2,96-3,58-7,21
Global Men. Değ.2,29-7,2921,81
Global Yat. Holding3,33-4,86-31,62
Good-Year4,37-4,177,90
Göltaş Çimento13,25-4,06-25,52
Gözde Girişim3,53-1,67-31,32
GSD Denizcilik2,24-5,88-12,50
GSD Holding1,36-6,21-8,72
Gübre Fabrik.17,72-5,3496,02
Güler Yat. Holding1,57-3,68-22,66
Güneş Sigorta2,40-4,7610,09
Halk GMYO1,52-1,9424,59
Halk Sigorta3,47-3,3475,25
Hatay Tekstil8,52-6,0624,02
Hedef Girişim2,11-5,80-19,16
Hektaş9,20-4,6614,71
HUB Girişim24,96-5,17165,85
Hürriyet Gzt.1,21-3,976,14
ICBC Turkey Bank4,09-4,22-22,39
İdealist Danışmanlık2,93-2,98-11,75
İdealist GMYO2,97-3,57-2,94
İhlas Ev Aletleri3,85-3,7523,00
İhlas Gayrimenkul1,321,5410,00
İhlas Gazetecilik4,023,08-40,97
İhlas Holding0,76-2,56-16,48
İhlas Yayın Holding1,02-2,860,00
İndeks Bilgisayar9,75-5,340,52
Info Yatırım8,9012,520,00
İntema9,53-4,802,92
İpek Doğal Enerji8,73-6,0313,08
İskenderun Demir Çelik7,16-2,59-10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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