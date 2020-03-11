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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,903,262,15
Acıpayam Selüloz5,492,81-13,81
Adana Çimento (A)7,89-0,88-18,74
Adana Çimento (B)6,590,00-7,57
Adana Çimento (C)1,940,00-13,00
Adel Kalemcilik10,95-1,79-30,25
Adese Alışveriş Ticaret1,314,80-8,28
Afyon Çimento5,32-3,80-15,29
Ak Enerji0,87-1,14-20,18
Akbank6,72-1,75-17,14
Akçansa7,970,89-20,62
Akdenız Güvenlık Hız.1,55-3,13-26,54
Akfen GMYO2,79-4,45-31,11
Akın Tekstil9,99-9,02-27,56
Akiş GMYO3,56-2,47-11,88
Akmerkez GMYO23,96-1,321,18
Aksa6,79-1,59-13,27
Aksa Enerji3,41-2,29-10,26
Aksigorta6,250,162,63
Aksu Enerji8,38-4,01-43,64
Alarko Carrıer40,42-2,65-32,63
Alarko GMYO10,47-2,60-31,04
Alarko Holding4,35-2,47-26,89
Albaraka Türk1,20-0,83-21,57
Alcatel Lucent Teletaş17,03-9,1741,45
Alkim Kağıt5,72-1,212,51
Alkim Kimya46,18-1,9520,51
Altınyağ0,63-3,0853,66
Altınyunus Çeşme7,20-3,74-27,93
Anadolu Cam3,16-1,25-27,52
Anadolu Efes20,40-0,49-11,61
Anadolu Grubu Holding14,491,19-17,62
Anadolu Hayat Emek.7,41-1,858,33
Anadolu Isuzu9,30-4,62-23,58
Anadolu Sigorta4,82-2,829,55
Anel Elektrik2,55-3,77-20,56
Arçelik16,29-3,72-21,83
ARD Bilişim Teknolojileri13,06-4,46
Arena Bilgisayar9,39-1,0524,70
Armada Bilgisayar15,48-12,54-5,55
Arsan Tekstil3,36-4,27-6,15
Artı Yatırım Holding0,900,0011,11
Aselsan25,62-1,0822,35
Aslan Çimento35,060,40-12,26
Ata GMYO3,56-0,28-21,41
Atakule GMYO1,420,00-26,04
Atlantis Yatırım Holding1,290,0029,00
Atlas Yat. Ort.1,321,54-8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat14,11-1,811,22
Avrasya GMYO1,59-5,925,30
Avrasya Petrol ve Tur.1,51-3,82-17,03
Avrasya Stratejik GMYF1.319,500,012,61
Avrupa Yatırım Holding1,25-2,34-18,83
Ayen Enerji2,59-3,72-25,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,27-3,813,65
Aygaz10,58-0,75-17,60
Bagfaş10,81-3,83-35,73
Bak Ambalaj5,510,55-25,03
Balatacılar Balatacılık2,35-9,9689,52
Bantaş Ambalaj2,11-2,31-16,27
Banvit17,091,12-7,97
Baştaş Başkent Çimento2,85-1,3810,04
Batı Çimento2,57-3,75-22,36
Batısöke Çimento0,98-1,01-25,19
Bera Holding2,80-5,41-27,27
Berkosan Yalıtım2,95-14,747,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,85-11,48-24,49
Beyaz Filo3,00-3,23-5,06
Bilici Yatırım7,11-2,6062,70
Bim Mağazalar57,4011,8923,02
Birko Mensucat0,29-6,45-6,45
Birlik Mensucat1,00-0,99-12,28
Bizim Mağazaları8,9713,83-19,70
Bolu Çimento3,57-2,19-24,04
Bomonti Elektrik1,20-7,69-6,25
Borusan Mannesmann8,03-1,83-29,87
Borusan Yat. Paz.52,20-6,79-15,60
Bosch Fren Sistemleri210,10-2,28-27,53
Bossa7,77-4,07-3,60
Brisa7,36-0,54-22,61
Burçelik5,40-10,74-7,06
Burçelik Vana14,900,0053,45
Bursa Çimento3,05-0,33-23,81
Carrefoursa6,6411,9740,98
Casa Emtia Petrol10,00-1,386,50
Ceo Event Medya5,75-3,20-30,22
Coca Cola İçecek43,001,6511,11
Cosmos Yat. Holding2,36-0,8415,69
Credıtwest Faktorıng2,100,00-27,08
Çelebi72,70-2,61-28,80
Çelik Halat6,60-4,351,54
Çemaş Döküm0,95-5,00-24,21
Çemtaş5,531,10-33,21
Çimbeton32,86-0,73-20,36
Çimentaş12,21-3,10-18,60
Çimsa7,66-5,20-15,64
Çuhadaroğlu Metal2,43-6,18-23,82
Dagi Giyim2,04-5,12-18,40
Dagi Yatırım Holding2,48-8,499,73
Dardanel4,808,8426,65
Datagate Bilgisayar7,21-2,70-7,68
Demısaş Döküm2,93-2,01-15,80
Denge Holding1,12-5,08-18,25
Deniz GMYO3,65-1,08-27,72
Denizli Cam6,22-2,20-25,42
Derimod5,33-9,04-25,35
Derlüks Deri2,61-4,40-36,03
Desa Deri3,52-6,38-22,47
Despec Bilgisayar5,08-3,9719,81
Deva Holding9,7918,098,90
Diriteks Diriliş Tekstil0,69-4,17-11,54
Ditaş Doğan9,61-1,740,52
DO-CO383,20-2,74-32,06
Doğan Burda3,45-4,70-43,16
Doğan Holding1,570,64-14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya1,44-6,49-12,73
Doğusan1,61-5,85-22,60
Doğuş GMYO5,25-4,8915,89
Doğuş Otomotiv8,48-3,85-10,92
Döktaş Dökümcülük22,06-8,01-30,29
Duran Doğan Basım14,20-2,001,14
Dyo Boya4,05-4,93-17,35
Eczacıbaşı İlaç3,9719,227,01
Eczacıbaşı Yatırım10,6616,005,44
Edip Gayrimenkul1,49-3,257,19
Ege Endüstri527,00-2,66-9,22
Ege Gübre38,76-2,56-22,17
Ege Profil9,89-2,27-17,38
Ege Seramik3,98-1,247,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,28-6,67-12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,460,0017,95
Egeli&Co Yatırım Holding0,27-6,9035,00
Egeplast13,558,408,40
Ekiz Kimya1,03-6,3668,85
Emek Elektrik1,49-6,88-6,29
Eminiş Ambalaj2,13-0,4740,13
Emlak Konut GMYO1,26-1,56-13,70
Enerjisa Enerji7,27-4,47-1,62
Enka İnşaat5,79-1,19-9,81
Erbosan18,38-4,12-26,42
Ereğli Demir Çelik8,59-0,81-4,98
Ersu Gıda2,705,4730,43
Escort Teknoloji2,12-12,0352,52
Etiler Gıda1,89-4,55-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,15-4,17-31,14
Euro Trend Yat. Ort.0,97-4,90-22,40
Euro Yat. Ort.0,98-2,00-16,95
Euro Yatırım Holding1,27-4,51-15,33
Fenerbahçe Futbol8,42-6,44-41,81
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,85-6,25-37,64
F-M İzmit Piston40,66-0,34-18,48
Fonet Bilgi Teknolojileri6,17-5,22-19,77
Ford Otosan69,60-1,42-1,76
Formet Çelik Kapı2,00-2,44-33,33
Frigo Pak Gıda9,15-4,69-29,40
Galatasaray Sportif2,39-7,0017,73
Garanti Bankası9,451,07-15,17
Garanti Faktoring4,19-1,418,27
Garanti Yat. Ort.1,31-5,7621,30
Gedik Y. Men. Değ.13,48-1,96140,71
Gedik Yatırım Holding15,49-5,78101,43
Gediz Ambalaj6,360,95-5,92
Gentaş2,24-0,882,28
Gersan Elektrik2,48-4,62-22,26
Global Men. Değ.1,79-7,73-4,79
Global Yat. Holding3,42-3,39-29,77
Good-Year3,71-3,13-8,40
Göltaş Çimento12,020,67-32,43
Gözde Girişim3,061,32-40,47
GSD Denizcilik1,87-6,97-26,95
GSD Holding1,180,00-20,81
Gübre Fabrik.15,690,9773,56
Güler Yat. Holding1,480,68-27,09
Güneş Sigorta2,13-0,47-2,29
Halk GMYO1,36-1,4511,48
Halk Sigorta3,10-5,7856,57
Hatay Tekstil7,86-0,2514,41
Hedef Girişim1,947,18-25,67
Hektaş8,740,468,98
HUB Girişim19,87-8,26111,64
Hürriyet Gzt.1,10-4,35-3,51
ICBC Turkey Bank3,65-0,82-30,74
İdealist Danışmanlık2,69-2,89-18,98
İdealist GMYO2,47-6,79-19,28
İhlas Ev Aletleri3,34-5,926,71
İhlas Gayrimenkul1,15-3,36-4,17
İhlas Gazetecilik3,92-1,26-42,44
İhlas Holding0,65-1,52-28,57
İhlas Yayın Holding0,84-4,55-17,65
İndeks Bilgisayar8,53-4,59-12,06
Info Yatırım8,950,560,56
İntema8,49-0,12-8,32
İpek Doğal Enerji7,31-3,94-5,31
İskenderun Demir Çelik6,80-3,27-15,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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