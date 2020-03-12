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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,942,114,30
Acıpayam Selüloz4,85-8,49-23,86
Adana Çimento (A)7,49-4,46-22,86
Adana Çimento (B)6,25-6,86-12,34
Adana Çimento (C)1,94-1,02-13,00
Adel Kalemcilik10,02-7,99-36,18
Adese Alışveriş Ticaret1,27-3,79-11,08
Afyon Çimento4,84-8,16-22,93
Ak Enerji0,73-12,05-33,03
Akbank6,37-5,91-21,45
Akçansa7,36-5,28-26,69
Akdenız Güvenlık Hız.1,38-8,61-34,60
Akfen GMYO2,39-12,45-40,99
Akın Tekstil8,98-9,48-34,88
Akiş GMYO3,16-9,97-21,78
Akmerkez GMYO22,80-3,80-3,72
Aksa6,36-3,78-18,76
Aksa Enerji3,21-6,96-15,53
Aksigorta5,94-4,50-2,46
Aksu Enerji7,50-6,25-49,56
Alarko Carrıer37,28-4,95-37,87
Alarko GMYO9,75-5,61-35,78
Alarko Holding3,83-8,59-35,63
Albaraka Türk1,14-5,00-25,49
Alcatel Lucent Teletaş13,10-19,198,80
Alkim Kağıt5,29-5,87-5,20
Alkim Kimya44,84-3,3617,01
Altınyağ0,54-8,4731,71
Altınyunus Çeşme6,45-11,89-35,44
Anadolu Cam2,85-5,63-34,63
Anadolu Efes19,59-2,05-15,12
Anadolu Grubu Holding13,40-5,30-23,82
Anadolu Hayat Emek.7,30-3,316,73
Anadolu Isuzu8,25-9,54-32,21
Anadolu Sigorta4,67-5,856,14
Anel Elektrik2,41-8,37-24,92
Arçelik15,75-4,83-24,42
ARD Bilişim Teknolojileri11,39-12,59
Arena Bilgisayar7,93-11,505,31
Armada Bilgisayar13,74-14,98-16,17
Arsan Tekstil2,77-10,93-22,63
Artı Yatırım Holding0,81-10,000,00
Aselsan25,16-3,8220,15
Aslan Çimento34,98-0,68-12,46
Ata GMYO3,48-4,66-23,18
Atakule GMYO1,22-9,63-36,46
Atlantis Yatırım Holding1,27-0,7827,00
Atlas Yat. Ort.1,17-10,00-18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat13,43-5,62-3,66
Avrasya GMYO1,35-11,18-10,60
Avrasya Petrol ve Tur.1,25-13,79-31,32
Avrasya Stratejik GMYF1.319,600,012,62
Avrupa Yatırım Holding1,15-4,17-25,32
Ayen Enerji2,28-8,80-34,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,98-10,00-9,59
Aygaz9,90-6,16-22,90
Bagfaş10,37-5,64-38,35
Bak Ambalaj5,28-7,69-28,16
Balatacılar Balatacılık2,12-9,7970,97
Bantaş Ambalaj1,87-8,33-25,79
Banvit16,32-2,28-12,12
Baştaş Başkent Çimento2,65-5,022,32
Batı Çimento2,39-6,27-27,79
Batısöke Çimento0,88-8,33-32,82
Bera Holding2,52-8,70-34,55
Berkosan Yalıtım2,51-14,92-8,39
Beşiktaş Futbol Yat.1,67-11,64-31,84
Beyaz Filo2,57-9,82-18,67
Bilici Yatırım6,69-6,4353,09
Bim Mağazalar56,852,6221,84
Birko Mensucat0,26-7,14-16,13
Birlik Mensucat0,93-7,00-18,42
Bizim Mağazaları10,299,70-7,88
Bolu Çimento3,47-3,07-26,17
Bomonti Elektrik1,07-9,32-16,41
Borusan Mannesmann7,39-6,34-35,46
Borusan Yat. Paz.45,00-12,88-27,24
Bosch Fren Sistemleri188,30-9,12-35,05
Bossa6,94-11,93-13,90
Brisa7,24-0,14-23,87
Burçelik4,91-14,16-15,49
Burçelik Vana12,50-13,7928,73
Bursa Çimento2,83-5,67-29,31
Carrefoursa8,1013,9271,97
Casa Emtia Petrol9,97-0,306,18
Ceo Event Medya5,09-8,94-38,23
Coca Cola İçecek38,44-6,79-0,67
Cosmos Yat. Holding2,3615,69
Credıtwest Faktorıng2,10-2,33-27,08
Çelebi65,10-7,66-36,24
Çelik Halat5,65-11,02-13,08
Çemaş Döküm0,81-11,96-35,38
Çemtaş5,14-7,72-37,92
Çimbeton29,04-6,74-29,62
Çimentaş10,92-8,16-27,20
Çimsa7,24-6,34-20,26
Çuhadaroğlu Metal2,12-11,30-33,54
Dagi Giyim1,76-11,11-29,60
Dagi Yatırım Holding2,19-13,10-3,10
Dardanel4,32-10,0013,98
Datagate Bilgisayar6,30-11,27-19,33
Demısaş Döküm2,48-11,43-28,74
Denge Holding0,98-9,26-28,47
Deniz GMYO3,04-10,32-39,80
Denizli Cam5,83-5,20-30,10
Derimod4,76-11,52-33,33
Derlüks Deri2,18-12,80-46,57
Desa Deri2,97-15,62-34,58
Despec Bilgisayar4,63-8,139,20
Deva Holding11,8819,5232,15
Diriteks Diriliş Tekstil0,62-8,82-20,51
Ditaş Doğan7,59-15,01-20,61
DO-CO336,50-9,05-40,34
Doğan Burda2,96-11,64-51,24
Doğan Holding1,51-1,95-17,93
Doğtaş Kelebek Mobilya1,25-11,97-24,24
Doğusan1,38-10,97-33,65
Doğuş GMYO4,26-12,70-5,96
Doğuş Otomotiv7,75-7,19-18,59
Döktaş Dökümcülük19,00-8,92-39,96
Duran Doğan Basım12,80-7,25-8,83
Dyo Boya3,53-10,63-27,96
Eczacıbaşı İlaç4,7819,8028,84
Eczacıbaşı Yatırım13,1419,2429,97
Edip Gayrimenkul1,26-14,86-9,35
Ege Endüstri505,00-2,70-13,01
Ege Gübre36,06-5,40-27,59
Ege Profil9,10-10,43-23,98
Ege Seramik3,71-7,940,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,26-7,14-18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,40-9,092,56
Egeli&Co Yatırım Holding0,25-7,4125,00
Egeplast11,97-10,00-4,24
Ekiz Kimya0,99-9,1762,30
Emek Elektrik1,28-14,09-19,50
Eminiş Ambalaj2,024,1232,89
Emlak Konut GMYO1,17-5,65-19,86
Enerjisa Enerji6,89-3,64-6,77
Enka İnşaat5,67-0,53-11,68
Erbosan16,63-8,63-33,43
Ereğli Demir Çelik8,03-5,08-11,17
Ersu Gıda3,0810,7948,79
Escort Teknoloji1,75-14,6325,90
Etiler Gıda1,853,35-24,49
Euro Kapital Yat. Ort.1,01-9,01-39,52
Euro Trend Yat. Ort.0,83-12,63-33,60
Euro Yat. Ort.0,85-10,53-27,97
Euro Yatırım Holding1,15-6,50-23,33
Fenerbahçe Futbol7,66-7,93-47,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,60-8,77-43,11
F-M İzmit Piston38,84-6,77-22,13
Fonet Bilgi Teknolojileri5,20-15,31-32,38
Ford Otosan68,20-2,78-3,74
Formet Çelik Kapı1,90-5,00-36,67
Frigo Pak Gıda7,78-9,95-39,97
Galatasaray Sportif2,07-12,661,97
Garanti Bankası9,07-5,32-18,58
Garanti Faktoring3,57-11,85-7,75
Garanti Yat. Ort.1,09-14,170,93
Gedik Y. Men. Değ.13,33-4,79138,04
Gedik Yatırım Holding12,86-14,0467,23
Gediz Ambalaj6,03-4,74-10,80
Gentaş2,19-3,950,00
Gersan Elektrik2,20-10,20-31,03
Global Men. Değ.1,48-14,94-21,28
Global Yat. Holding3,18-8,36-34,70
Good-Year3,52-6,38-13,09
Göltaş Çimento11,35-5,42-36,20
Gözde Girişim2,96-10,03-42,41
GSD Denizcilik1,65-11,76-35,55
GSD Holding1,06-8,62-28,86
Gübre Fabrik.15,33-5,8469,58
Güler Yat. Holding1,40-4,76-31,03
Güneş Sigorta1,84-11,11-15,60
Halk GMYO1,28-6,574,92
Halk Sigorta2,75-9,8438,89
Hatay Tekstil6,55-11,96-4,66
Hedef Girişim1,74-4,92-33,33
Hektaş8,40-4,444,74
HUB Girişim16,22-18,9072,76
Hürriyet Gzt.1,02-8,11-10,53
ICBC Turkey Bank3,46-5,98-34,35
İdealist Danışmanlık2,27-9,20-31,63
İdealist GMYO2,04-11,30-33,33
İhlas Ev Aletleri2,55-19,81-18,53
İhlas Gayrimenkul0,99-11,61-17,50
İhlas Gazetecilik3,68-4,91-45,96
İhlas Holding0,59-9,23-35,16
İhlas Yayın Holding0,70-13,58-31,37
İndeks Bilgisayar7,75-9,25-20,10
Info Yatırım8,950,56
İntema8,14-2,05-12,10
İpek Doğal Enerji6,95-5,44-9,97
İskenderun Demir Çelik6,41-4,75-19,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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