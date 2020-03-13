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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,671,21-10,22
Acıpayam Selüloz4,49-0,44-29,51
Adana Çimento (A)7,490,27-22,86
Adana Çimento (B)5,970,17-16,27
Adana Çimento (C)1,92-0,52-13,90
Adel Kalemcilik9,631,58-38,66
Adese Alışveriş Ticaret1,060,00-25,79
Afyon Çimento4,722,61-24,84
Ak Enerji0,704,48-35,78
Akbank6,493,67-19,98
Akçansa7,352,51-26,79
Akdenız Güvenlık Hız.1,253,31-40,76
Akfen GMYO2,221,37-45,19
Akın Tekstil8,682,97-37,06
Akiş GMYO2,981,02-26,24
Akmerkez GMYO21,78-2,77-8,02
Aksa6,550,77-16,33
Aksa Enerji3,334,06-12,37
Aksigorta5,06-4,89-6,61
Aksu Enerji6,823,33-54,14
Alarko Carrıer37,845,11-36,93
Alarko GMYO9,606,19-36,77
Alarko Holding3,866,93-35,13
Albaraka Türk1,144,59-25,49
Alcatel Lucent Teletaş12,70-2,085,48
Alkim Kağıt5,251,16-5,91
Alkim Kimya46,80-0,8522,13
Altınyağ0,50-7,4121,95
Altınyunus Çeşme6,443,37-35,54
Anadolu Cam2,794,49-36,01
Anadolu Efes18,623,73-19,32
Anadolu Grubu Holding13,203,94-24,96
Anadolu Hayat Emek.7,24-2,955,85
Anadolu Isuzu8,054,55-33,85
Anadolu Sigorta4,80-2,449,09
Anel Elektrik2,460,82-23,36
Arçelik15,663,23-24,86
ARD Bilişim Teknolojileri10,773,26
Arena Bilgisayar8,056,066,91
Armada Bilgisayar13,33-2,98-18,67
Arsan Tekstil2,582,38-27,93
Artı Yatırım Holding0,78-3,70-3,70
Aselsan25,183,3720,25
Aslan Çimento35,061,04-12,26
Ata GMYO3,430,29-24,28
Atakule GMYO1,143,64-40,63
Atlantis Yatırım Holding1,22-1,6122,00
Atlas Yat. Ort.1,110,00-22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat14,12-0,211,29
Avrasya GMYO1,230,82-18,54
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,86-35,71
Avrasya Stratejik GMYF1.319,700,012,63
Avrupa Yatırım Holding1,04-3,70-32,47
Ayen Enerji2,124,95-38,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,001,01-8,68
Aygaz9,840,72-23,36
Bagfaş10,181,29-39,48
Bak Ambalaj4,922,29-33,06
Balatacılar Balatacılık1,91-9,9154,03
Bantaş Ambalaj1,807,78-28,57
Banvit15,89-2,46-14,43
Baştaş Başkent Çimento2,51-0,79-3,09
Batı Çimento2,232,29-32,63
Batısöke Çimento0,835,06-36,64
Bera Holding2,382,59-38,18
Berkosan Yalıtım2,26-9,96-17,52
Beşiktaş Futbol Yat.1,625,88-33,88
Beyaz Filo2,50-2,72-20,89
Bilici Yatırım6,47-2,7148,05
Bim Mağazalar51,60-1,2410,59
Birko Mensucat0,24-7,69-22,58
Birlik Mensucat0,980,00-14,04
Bizim Mağazaları7,63-3,17-31,69
Bolu Çimento3,461,17-26,38
Bomonti Elektrik0,98-8,41-23,44
Borusan Mannesmann7,506,99-34,50
Borusan Yat. Paz.46,802,86-24,33
Bosch Fren Sistemleri179,901,64-37,94
Bossa6,682,45-17,12
Brisa7,281,39-23,45
Burçelik5,094,52-12,39
Burçelik Vana11,10-9,9814,32
Bursa Çimento2,885,49-28,06
Carrefoursa5,40-8,0114,65
Casa Emtia Petrol9,43-2,480,43
Ceo Event Medya5,112,20-37,99
Coca Cola İçecek38,360,58-0,88
Cosmos Yat. Holding1,93-9,39-5,39
Credıtwest Faktorıng2,02-3,81-29,86
Çelebi68,2010,00-33,20
Çelik Halat5,7210,00-12,00
Çemaş Döküm0,762,70-39,37
Çemtaş5,124,49-38,16
Çimbeton28,022,34-32,09
Çimentaş10,433,17-30,47
Çimsa6,81-1,16-25,00
Çuhadaroğlu Metal2,111,44-33,86
Dagi Giyim1,68-0,59-32,80
Dagi Yatırım Holding2,09-2,79-7,52
Dardanel4,00-7,415,54
Datagate Bilgisayar5,862,63-24,97
Demısaş Döküm2,484,64-28,74
Denge Holding0,90-8,16-34,31
Deniz GMYO2,923,91-42,18
Denizli Cam5,793,76-30,58
Derimod4,13-4,18-42,16
Derlüks Deri2,042,00-50,00
Desa Deri2,820,00-37,89
Despec Bilgisayar4,02-0,50-5,19
Deva Holding9,61-9,606,90
Diriteks Diriliş Tekstil0,620,00-20,51
Ditaş Doğan7,869,93-17,78
DO-CO313,10-3,66-44,49
Doğan Burda3,015,61-50,41
Doğan Holding1,452,11-21,20
Doğtaş Kelebek Mobilya1,172,63-29,09
Doğusan1,341,52-35,58
Doğuş GMYO3,910,00-13,69
Doğuş Otomotiv7,372,79-22,58
Döktaş Dökümcülük18,102,03-42,80
Duran Doğan Basım12,705,83-9,54
Dyo Boya3,406,92-30,61
Eczacıbaşı İlaç4,11-8,8710,78
Eczacıbaşı Yatırım9,81-10,00-2,97
Edip Gayrimenkul1,19-5,56-14,39
Ege Endüstri506,001,81-12,83
Ege Gübre34,801,99-30,12
Ege Profil9,18-0,43-23,31
Ege Seramik3,51-0,28-5,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,24-7,69-25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,36-10,00-7,69
Egeli&Co Yatırım Holding0,23-8,0015,00
Egeplast11,30-5,60-9,60
Ekiz Kimya0,90-9,0947,54
Emek Elektrik1,24-2,36-22,01
Eminiş Ambalaj1,83-8,5020,39
Emlak Konut GMYO1,182,61-19,18
Enerjisa Enerji7,163,92-3,11
Enka İnşaat5,774,91-10,12
Erbosan16,580,67-33,63
Ereğli Demir Çelik8,07-0,98-10,73
Ersu Gıda2,69-4,9529,95
Escort Teknoloji1,65-5,7118,71
Etiler Gıda1,61-9,55-34,29
Euro Kapital Yat. Ort.0,950,00-43,11
Euro Trend Yat. Ort.0,80-1,23-36,00
Euro Yat. Ort.0,810,00-31,36
Euro Yatırım Holding0,98-1,01-34,67
Fenerbahçe Futbol7,515,92-48,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,392,58-47,70
F-M İzmit Piston38,087,88-23,66
Fonet Bilgi Teknolojileri5,022,03-34,72
Ford Otosan66,10-0,08-6,70
Formet Çelik Kapı2,000,00-33,33
Frigo Pak Gıda7,15-8,10-44,83
Galatasaray Sportif1,921,05-5,42
Garanti Bankası9,154,69-17,86
Garanti Faktoring3,422,40-11,63
Garanti Yat. Ort.1,101,851,85
Gedik Y. Men. Değ.13,655,90143,75
Gedik Yatırım Holding12,881,1867,49
Gediz Ambalaj5,77-0,35-14,64
Gentaş2,121,44-3,20
Gersan Elektrik2,012,55-36,99
Global Men. Değ.1,45-2,03-22,87
Global Yat. Holding2,74-3,86-43,74
Good-Year3,599,45-11,36
Göltaş Çimento11,063,08-37,83
Gözde Girişim2,813,69-45,33
GSD Denizcilik1,657,14-35,55
GSD Holding1,051,94-29,53
Gübre Fabrik.15,012,1166,04
Güler Yat. Holding1,420,71-30,05
Güneş Sigorta1,763,53-19,27
Halk GMYO1,223,390,00
Halk Sigorta2,48-9,8225,25
Hatay Tekstil6,082,01-11,50
Hedef Girişim1,641,86-37,16
Hektaş8,760,819,23
HUB Girişim16,020,1270,63
Hürriyet Gzt.0,910,00-20,18
ICBC Turkey Bank3,282,50-37,76
İdealist Danışmanlık2,25-1,32-32,23
İdealist GMYO1,90-3,06-37,91
İhlas Ev Aletleri2,30-9,80-26,52
İhlas Gayrimenkul0,911,11-24,17
İhlas Gazetecilik3,60-47,14
İhlas Holding0,51-1,92-43,96
İhlas Yayın Holding0,63-3,08-38,24
İndeks Bilgisayar7,31-2,14-24,64
Info Yatırım8,60-3,91-3,37
İntema7,682,40-17,06
İpek Doğal Enerji6,664,23-13,73
İskenderun Demir Çelik6,451,42-19,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Bilgisayar, Ekonomi

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