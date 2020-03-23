Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,47 6,52 -20,97 Acıpayam Selüloz 3,86 -3,50 -39,40 Adana Çimento (A) 6,47 -4,85 -33,37 Adana Çimento (B) 4,70 -8,02 -34,08 Adana Çimento (C) 1,80 -10,00 -19,28 Adel Kalemcilik 8,60 -2,93 -45,22 Adese Alışveriş Ticaret 0,87 3,57 -39,09 Afyon Çimento 3,89 -5,81 -38,06 Ak Enerji 0,62 -4,62 -43,12 Akbank 5,14 -6,88 -36,62 Akçansa 6,50 -1,81 -35,26 Akdenız Güvenlık Hız. 1,23 -1,60 -41,71 Akfen GMYO 1,69 -7,14 -58,27 Akın Tekstil 7,05 -1,67 -48,88 Akiş GMYO 2,27 -5,81 -43,81 Akmerkez GMYO 20,00 -5,93 -15,54 Aksa 5,95 -4,03 -24,00 Aksa Enerji 3,07 -5,25 -19,21 Aksigorta 4,00 -7,19 -26,17 Aksu Enerji 5,69 -1,73 -61,74 Alarko Carrıer 32,98 -0,36 -45,03 Alarko GMYO 9,76 -5,24 -35,71 Alarko Holding 3,52 -5,63 -40,84 Albaraka Türk 1,02 -5,56 -33,33 Alcatel Lucent Teletaş 12,28 9,74 1,99 Alkim Kağıt 4,88 -1,61 -12,54 Alkim Kimya 43,14 -3,27 12,58 Altınyağ 0,47 -6,00 14,63 Altınyunus Çeşme 7,39 9,97 -26,03 Anadolu Cam 2,35 -5,24 -46,10 Anadolu Efes 18,00 1,64 -22,01 Anadolu Grubu Holding 12,51 4,16 -28,88 Anadolu Hayat Emek. 5,44 -1,27 -20,47 Anadolu Isuzu 7,75 2,11 -36,32 Anadolu Sigorta 4,48 -3,03 1,82 Anel Elektrik 2,53 -2,69 -21,18 Arçelik 12,46 -6,10 -40,21 ARD Bilişim Teknolojileri 11,95 2,22 Arena Bilgisayar 8,31 5,19 10,36 Armada Bilgisayar 12,10 2,02 -26,17 Arsan Tekstil 2,29 -6,15 -36,03 Artı Yatırım Holding 0,60 -6,25 -25,93 Aselsan 20,54 -4,02 -1,91 Aslan Çimento 32,28 -5,23 -19,22 Ata GMYO 3,39 -1,17 -25,17 Atakule GMYO 0,98 -4,85 -48,96 Atlantis Yatırım Holding 1,20 6,19 20,00 Atlas Yat. Ort. 0,94 -5,05 -34,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,90 -0,75 -14,63 Avrasya GMYO 0,94 -6,00 -37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 0,93 -7,00 -48,90 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,30 0,01 2,68 Avrupa Yatırım Holding 0,85 -5,56 -44,81 Ayen Enerji 1,94 -3,00 -44,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 -6,11 -22,83 Aygaz 7,40 -6,92 -39,07 Bagfaş 10,53 1,45 -37,40 Bak Ambalaj 4,78 7,42 -34,97 Balatacılar Balatacılık 1,55 -0,64 25,00 Bantaş Ambalaj 1,85 3,93 -26,59 Banvit 15,45 5,75 -16,80 Baştaş Başkent Çimento 2,25 -9,64 -13,13 Batı Çimento 1,83 -4,19 -44,71 Batısöke Çimento 0,70 -2,78 -46,56 Bera Holding 2,10 0,96 -45,45 Berkosan Yalıtım 2,16 1,89 -21,17 Beşiktaş Futbol Yat. 1,35 -6,90 -44,90 Beyaz Filo 2,36 -5,60 -25,32 Bilici Yatırım 5,90 -5,90 35,01 Bim Mağazalar 52,65 5,68 12,84 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,87 -5,43 -23,68 Bizim Mağazaları 9,07 9,94 -18,80 Bolu Çimento 2,95 -3,91 -37,23 Bomonti Elektrik 0,99 -6,60 -22,66 Borusan Mannesmann 6,56 -4,23 -42,71 Borusan Yat. Paz. 44,20 -2,81 -28,54 Bosch Fren Sistemleri 161,90 0,06 -44,15 Bossa 5,18 -2,81 -35,73 Brisa 6,32 -2,77 -33,54 Burçelik 4,25 -5,56 -26,85 Burçelik Vana 12,50 0,00 28,73 Bursa Çimento 2,53 -5,24 -36,80 Carrefoursa 5,35 9,86 13,59 Casa Emtia Petrol 7,48 0,00 -20,34 Ceo Event Medya 4,88 -2,98 -40,78 Coca Cola İçecek 34,02 -0,70 -12,09 Cosmos Yat. Holding 1,85 1,09 -9,31 Credıtwest Faktorıng 1,85 -7,04 -35,76 Çelebi 46,50 -8,82 -54,46 Çelik Halat 6,38 -7,54 -1,85 Çemaş Döküm 0,66 -4,35 -47,35 Çemtaş 4,53 -3,82 -45,29 Çimbeton 23,98 -5,89 -41,88 Çimentaş 9,06 -3,10 -39,60 Çimsa 5,92 -2,31 -34,80 Çuhadaroğlu Metal 1,78 -2,73 -44,20 Dagi Giyim 1,33 -6,34 -46,80 Dagi Yatırım Holding 1,79 -3,24 -20,80 Dardanel 3,42 9,97 -9,76 Datagate Bilgisayar 5,54 3,75 -29,07 Demısaş Döküm 2,22 -4,31 -36,21 Denge Holding 0,78 -8,24 -43,07 Deniz GMYO 2,61 -5,09 -48,32 Denizli Cam 4,92 -3,72 -41,01 Derimod 3,14 1,29 -56,02 Derlüks Deri 1,91 -0,52 -53,19 Desa Deri 2,35 6,82 -48,24 Despec Bilgisayar 3,54 7,60 -16,51 Deva Holding 9,35 10,00 4,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -4,76 -23,08 Ditaş Doğan 8,26 -2,82 -13,60 DO-CO 254,60 0,20 -54,86 Doğan Burda 2,70 -5,92 -55,52 Doğan Holding 1,47 2,08 -20,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 -4,72 -38,79 Doğusan 1,07 -2,73 -48,56 Doğuş GMYO 3,05 -4,69 -32,67 Doğuş Otomotiv 4,99 -4,04 -47,58 Döktaş Dökümcülük 12,25 -5,55 -61,29 Duran Doğan Basım 14,84 3,63 5,70 Dyo Boya 3,02 -2,58 -38,37 Eczacıbaşı İlaç 3,65 9,94 -1,62 Eczacıbaşı Yatırım 8,58 9,72 -15,13 Edip Gayrimenkul 0,95 -5,00 -31,65 Ege Endüstri 391,30 -5,44 -32,59 Ege Gübre 32,90 -2,49 -33,94 Ege Profil 8,05 -3,36 -32,75 Ege Seramik 2,52 -4,91 -32,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 0,00 -31,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -7,69 -7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00 Egeplast 9,30 -6,81 -25,60 Ekiz Kimya 0,84 5,00 37,70 Emek Elektrik 0,94 -6,93 -40,88 Eminiş Ambalaj 1,50 -9,64 -1,32 Emlak Konut GMYO 1,09 -1,80 -25,34 Enerjisa Enerji 6,57 -3,10 -11,10 Enka İnşaat 5,66 -0,35 -11,84 Erbosan 14,09 -5,25 -43,59 Ereğli Demir Çelik 7,46 -5,09 -17,48 Ersu Gıda 1,97 8,84 -4,83 Escort Teknoloji 1,46 9,77 5,04 Etiler Gıda 1,85 7,56 -24,49 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 2,35 -47,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -1,35 -41,60 Euro Yat. Ort. 0,73 -1,35 -38,14 Euro Yatırım Holding 0,75 -1,32 -50,00 Fenerbahçe Futbol 6,85 -4,46 -52,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -3,15 -46,17 F-M İzmit Piston 36,62 -2,92 -26,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,23 7,61 -31,99 Ford Otosan 42,30 -2,89 -36,02 Formet Çelik Kapı 1,66 -7,78 -44,67 Frigo Pak Gıda 7,83 9,97 -39,58 Galatasaray Sportif 1,31 -8,39 -35,47 Garanti Bankası 6,95 -6,84 -37,61 Garanti Faktoring 3,12 -3,70 -19,38 Garanti Yat. Ort. 0,93 -7,00 -13,89 Gedik Y. Men. Değ. 13,18 -0,15 135,36 Gedik Yatırım Holding 14,69 9,79 91,03 Gediz Ambalaj 5,50 4,17 -18,64 Gentaş 1,71 -4,47 -21,92 Gersan Elektrik 1,72 -4,97 -46,08 Global Men. Değ. 1,26 0,00 -32,98 Global Yat. Holding 2,10 -5,83 -56,88 Good-Year 2,76 -3,50 -31,85 Göltaş Çimento 9,87 -1,99 -44,52 Gözde Girişim 2,29 -0,87 -55,45 GSD Denizcilik 1,47 -2,65 -42,58 GSD Holding 0,89 -3,26 -40,27 Gübre Fabrik. 14,38 8,94 59,07 Güler Yat. Holding 2,00 9,89 -1,48 Güneş Sigorta 1,64 -4,65 -24,77 Halk GMYO 1,06 -3,64 -13,11 Halk Sigorta 2,20 -5,17 11,11 Hatay Tekstil 4,49 -5,67 -34,64 Hedef Girişim 1,43 -3,38 -45,21 Hektaş 8,25 2,10 2,87 HUB Girişim 13,30 7,26 41,66 Hürriyet Gzt. 0,73 -6,41 -35,96 ICBC Turkey Bank 2,89 -3,67 -45,16 İdealist Danışmanlık 1,94 -3,96 -41,57 İdealist GMYO 1,95 -3,47 -36,27 İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73 İhlas Gayrimenkul 0,70 -6,67 -41,67 İhlas Gazetecilik 3,56 -47,72 İhlas Holding 0,38 -9,52 -58,24 İhlas Yayın Holding 0,44 -8,33 -56,86 İndeks Bilgisayar 6,42 4,56 -33,81 Info Yatırım 8,50 1,19 -4,49 İntema 5,99 0,17 -35,31 İpek Doğal Enerji 5,99 -4,01 -22,41 İskenderun Demir Çelik 6,15 -2,23 -23,22

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA