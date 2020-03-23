Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

23.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,476,52-20,97
Acıpayam Selüloz3,86-3,50-39,40
Adana Çimento (A)6,47-4,85-33,37
Adana Çimento (B)4,70-8,02-34,08
Adana Çimento (C)1,80-10,00-19,28
Adel Kalemcilik8,60-2,93-45,22
Adese Alışveriş Ticaret0,873,57-39,09
Afyon Çimento3,89-5,81-38,06
Ak Enerji0,62-4,62-43,12
Akbank5,14-6,88-36,62
Akçansa6,50-1,81-35,26
Akdenız Güvenlık Hız.1,23-1,60-41,71
Akfen GMYO1,69-7,14-58,27
Akın Tekstil7,05-1,67-48,88
Akiş GMYO2,27-5,81-43,81
Akmerkez GMYO20,00-5,93-15,54
Aksa5,95-4,03-24,00
Aksa Enerji3,07-5,25-19,21
Aksigorta4,00-7,19-26,17
Aksu Enerji5,69-1,73-61,74
Alarko Carrıer32,98-0,36-45,03
Alarko GMYO9,76-5,24-35,71
Alarko Holding3,52-5,63-40,84
Albaraka Türk1,02-5,56-33,33
Alcatel Lucent Teletaş12,289,741,99
Alkim Kağıt4,88-1,61-12,54
Alkim Kimya43,14-3,2712,58
Altınyağ0,47-6,0014,63
Altınyunus Çeşme7,399,97-26,03
Anadolu Cam2,35-5,24-46,10
Anadolu Efes18,001,64-22,01
Anadolu Grubu Holding12,514,16-28,88
Anadolu Hayat Emek.5,44-1,27-20,47
Anadolu Isuzu7,752,11-36,32
Anadolu Sigorta4,48-3,031,82
Anel Elektrik2,53-2,69-21,18
Arçelik12,46-6,10-40,21
ARD Bilişim Teknolojileri11,952,22
Arena Bilgisayar8,315,1910,36
Armada Bilgisayar12,102,02-26,17
Arsan Tekstil2,29-6,15-36,03
Artı Yatırım Holding0,60-6,25-25,93
Aselsan20,54-4,02-1,91
Aslan Çimento32,28-5,23-19,22
Ata GMYO3,39-1,17-25,17
Atakule GMYO0,98-4,85-48,96
Atlantis Yatırım Holding1,206,1920,00
Atlas Yat. Ort.0,94-5,05-34,72
AvivaSA Emeklilik Hayat11,90-0,75-14,63
Avrasya GMYO0,94-6,00-37,75
Avrasya Petrol ve Tur.0,93-7,00-48,90
Avrasya Stratejik GMYF1.320,300,012,68
Avrupa Yatırım Holding0,85-5,56-44,81
Ayen Enerji1,94-3,00-44,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,69-6,11-22,83
Aygaz7,40-6,92-39,07
Bagfaş10,531,45-37,40
Bak Ambalaj4,787,42-34,97
Balatacılar Balatacılık1,55-0,6425,00
Bantaş Ambalaj1,853,93-26,59
Banvit15,455,75-16,80
Baştaş Başkent Çimento2,25-9,64-13,13
Batı Çimento1,83-4,19-44,71
Batısöke Çimento0,70-2,78-46,56
Bera Holding2,100,96-45,45
Berkosan Yalıtım2,161,89-21,17
Beşiktaş Futbol Yat.1,35-6,90-44,90
Beyaz Filo2,36-5,60-25,32
Bilici Yatırım5,90-5,9035,01
Bim Mağazalar52,655,6812,84
Birko Mensucat0,240,00-22,58
Birlik Mensucat0,87-5,43-23,68
Bizim Mağazaları9,079,94-18,80
Bolu Çimento2,95-3,91-37,23
Bomonti Elektrik0,99-6,60-22,66
Borusan Mannesmann6,56-4,23-42,71
Borusan Yat. Paz.44,20-2,81-28,54
Bosch Fren Sistemleri161,900,06-44,15
Bossa5,18-2,81-35,73
Brisa6,32-2,77-33,54
Burçelik4,25-5,56-26,85
Burçelik Vana12,500,0028,73
Bursa Çimento2,53-5,24-36,80
Carrefoursa5,359,8613,59
Casa Emtia Petrol7,480,00-20,34
Ceo Event Medya4,88-2,98-40,78
Coca Cola İçecek34,02-0,70-12,09
Cosmos Yat. Holding1,851,09-9,31
Credıtwest Faktorıng1,85-7,04-35,76
Çelebi46,50-8,82-54,46
Çelik Halat6,38-7,54-1,85
Çemaş Döküm0,66-4,35-47,35
Çemtaş4,53-3,82-45,29
Çimbeton23,98-5,89-41,88
Çimentaş9,06-3,10-39,60
Çimsa5,92-2,31-34,80
Çuhadaroğlu Metal1,78-2,73-44,20
Dagi Giyim1,33-6,34-46,80
Dagi Yatırım Holding1,79-3,24-20,80
Dardanel3,429,97-9,76
Datagate Bilgisayar5,543,75-29,07
Demısaş Döküm2,22-4,31-36,21
Denge Holding0,78-8,24-43,07
Deniz GMYO2,61-5,09-48,32
Denizli Cam4,92-3,72-41,01
Derimod3,141,29-56,02
Derlüks Deri1,91-0,52-53,19
Desa Deri2,356,82-48,24
Despec Bilgisayar3,547,60-16,51
Deva Holding9,3510,004,00
Diriteks Diriliş Tekstil0,60-4,76-23,08
Ditaş Doğan8,26-2,82-13,60
DO-CO254,600,20-54,86
Doğan Burda2,70-5,92-55,52
Doğan Holding1,472,08-20,11
Doğtaş Kelebek Mobilya1,01-4,72-38,79
Doğusan1,07-2,73-48,56
Doğuş GMYO3,05-4,69-32,67
Doğuş Otomotiv4,99-4,04-47,58
Döktaş Dökümcülük12,25-5,55-61,29
Duran Doğan Basım14,843,635,70
Dyo Boya3,02-2,58-38,37
Eczacıbaşı İlaç3,659,94-1,62
Eczacıbaşı Yatırım8,589,72-15,13
Edip Gayrimenkul0,95-5,00-31,65
Ege Endüstri391,30-5,44-32,59
Ege Gübre32,90-2,49-33,94
Ege Profil8,05-3,36-32,75
Ege Seramik2,52-4,91-32,08
Egeli & Co Tarım Girişim0,220,00-31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,36-7,69-7,69
Egeli&Co Yatırım Holding0,18-5,26-10,00
Egeplast9,30-6,81-25,60
Ekiz Kimya0,845,0037,70
Emek Elektrik0,94-6,93-40,88
Eminiş Ambalaj1,50-9,64-1,32
Emlak Konut GMYO1,09-1,80-25,34
Enerjisa Enerji6,57-3,10-11,10
Enka İnşaat5,66-0,35-11,84
Erbosan14,09-5,25-43,59
Ereğli Demir Çelik7,46-5,09-17,48
Ersu Gıda1,978,84-4,83
Escort Teknoloji1,469,775,04
Etiler Gıda1,857,56-24,49
Euro Kapital Yat. Ort.0,872,35-47,90
Euro Trend Yat. Ort.0,73-1,35-41,60
Euro Yat. Ort.0,73-1,35-38,14
Euro Yatırım Holding0,75-1,32-50,00
Fenerbahçe Futbol6,85-4,46-52,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-3,15-46,17
F-M İzmit Piston36,62-2,92-26,58
Fonet Bilgi Teknolojileri5,237,61-31,99
Ford Otosan42,30-2,89-36,02
Formet Çelik Kapı1,66-7,78-44,67
Frigo Pak Gıda7,839,97-39,58
Galatasaray Sportif1,31-8,39-35,47
Garanti Bankası6,95-6,84-37,61
Garanti Faktoring3,12-3,70-19,38
Garanti Yat. Ort.0,93-7,00-13,89
Gedik Y. Men. Değ.13,18-0,15135,36
Gedik Yatırım Holding14,699,7991,03
Gediz Ambalaj5,504,17-18,64
Gentaş1,71-4,47-21,92
Gersan Elektrik1,72-4,97-46,08
Global Men. Değ.1,260,00-32,98
Global Yat. Holding2,10-5,83-56,88
Good-Year2,76-3,50-31,85
Göltaş Çimento9,87-1,99-44,52
Gözde Girişim2,29-0,87-55,45
GSD Denizcilik1,47-2,65-42,58
GSD Holding0,89-3,26-40,27
Gübre Fabrik.14,388,9459,07
Güler Yat. Holding2,009,89-1,48
Güneş Sigorta1,64-4,65-24,77
Halk GMYO1,06-3,64-13,11
Halk Sigorta2,20-5,1711,11
Hatay Tekstil4,49-5,67-34,64
Hedef Girişim1,43-3,38-45,21
Hektaş8,252,102,87
HUB Girişim13,307,2641,66
Hürriyet Gzt.0,73-6,41-35,96
ICBC Turkey Bank2,89-3,67-45,16
İdealist Danışmanlık1,94-3,96-41,57
İdealist GMYO1,95-3,47-36,27
İhlas Ev Aletleri1,73-2,81-44,73
İhlas Gayrimenkul0,70-6,67-41,67
İhlas Gazetecilik3,56-47,72
İhlas Holding0,38-9,52-58,24
İhlas Yayın Holding0,44-8,33-56,86
İndeks Bilgisayar6,424,56-33,81
Info Yatırım8,501,19-4,49
İntema5,990,17-35,31
İpek Doğal Enerji5,99-4,01-22,41
İskenderun Demir Çelik6,15-2,23-23,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 6 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 6 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor Ekonomi
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri... - Ekonomi Vatandaş önlemlerden memnun; ama ekonomik endişe yüksek - Ekonomi Kilim Mobilya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime ara verdi - Ekonomi INEVA Çevre Teknolojileri’nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu - Ekonomi OKA'dan ihracat yapmak isteyen firmalara destek - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi
Loading