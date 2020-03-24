Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 7,95 -12,37 Acıpayam Selüloz 4,11 5,38 -35,48 Adana Çimento (A) 6,83 4,43 -29,66 Adana Çimento (B) 4,85 4,75 -31,98 Adana Çimento (C) 1,85 1,65 -17,04 Adel Kalemcilik 9,15 6,15 -41,72 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 6,98 -35,59 Afyon Çimento 4,12 4,04 -34,39 Ak Enerji 0,68 6,25 -37,61 Akbank 5,60 4,48 -30,95 Akçansa 6,70 4,69 -33,27 Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 5,74 -38,86 Akfen GMYO 1,79 7,19 -55,80 Akın Tekstil 7,23 4,18 -47,57 Akiş GMYO 2,34 3,08 -42,08 Akmerkez GMYO 20,56 3,68 -13,18 Aksa 6,31 6,59 -19,40 Aksa Enerji 3,24 5,88 -14,74 Aksigorta 4,24 3,16 -21,74 Aksu Enerji 6,01 5,25 -59,58 Alarko Carrıer 33,98 3,35 -43,37 Alarko GMYO 10,25 4,91 -32,49 Alarko Holding 3,69 5,13 -37,98 Albaraka Türk 1,08 4,85 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 13,53 10,00 12,38 Alkim Kağıt 5,16 4,88 -7,53 Alkim Kimya 45,88 4,42 19,73 Altınyağ 0,52 4,00 26,83 Altınyunus Çeşme 7,91 7,04 -20,82 Anadolu Cam 2,47 4,22 -43,35 Anadolu Efes 17,51 2,88 -24,13 Anadolu Grubu Holding 13,72 5,54 -22,00 Anadolu Hayat Emek. 5,98 9,72 -12,57 Anadolu Isuzu 7,98 6,26 -34,43 Anadolu Sigorta 4,77 3,25 8,41 Anel Elektrik 2,62 3,56 -18,38 Arçelik 12,92 4,03 -38,00 ARD Bilişim Teknolojileri 12,13 6,31 Arena Bilgisayar 9,17 6,50 21,78 Armada Bilgisayar 13,58 9,96 -17,14 Arsan Tekstil 2,41 6,17 -32,68 Artı Yatırım Holding 0,63 3,28 -22,22 Aselsan 22,12 6,35 5,64 Aslan Çimento 32,88 2,62 -17,72 Ata GMYO 3,55 5,97 -21,63 Atakule GMYO 1,02 4,08 -46,87 Atlantis Yatırım Holding 1,19 0,00 19,00 Atlas Yat. Ort. 1,00 5,26 -30,56 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,47 9,79 3,80 Avrasya GMYO 1,01 5,21 -33,11 Avrasya Petrol ve Tur. 0,99 4,21 -45,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,40 0,01 2,68 Avrupa Yatırım Holding 0,86 3,61 -44,16 Ayen Enerji 2,04 5,15 -41,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 3,55 -20,09 Aygaz 7,91 4,08 -34,88 Bagfaş 11,29 4,63 -32,88 Bak Ambalaj 5,37 9,82 -26,94 Balatacılar Balatacılık 1,87 10,00 50,81 Bantaş Ambalaj 1,98 7,03 -21,43 Banvit 15,82 3,94 -14,81 Baştaş Başkent Çimento 2,32 3,11 -10,42 Batı Çimento 1,89 4,42 -42,90 Batısöke Çimento 0,72 4,35 -45,04 Bera Holding 2,32 9,95 -39,74 Berkosan Yalıtım 2,45 8,89 -10,58 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 6,62 -40,82 Beyaz Filo 2,51 5,91 -20,57 Bilici Yatırım 6,17 1,98 41,19 Bim Mağazalar 52,85 1,63 13,27 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 0,94 3,30 -17,54 Bizim Mağazaları 9,72 7,17 -12,98 Bolu Çimento 3,15 2,61 -32,98 Bomonti Elektrik 1,02 3,03 -20,31 Borusan Mannesmann 6,92 4,85 -39,56 Borusan Yat. Paz. 47,60 6,97 -23,04 Bosch Fren Sistemleri 168,60 5,18 -41,84 Bossa 5,44 6,25 -32,51 Brisa 6,57 3,14 -30,91 Burçelik 4,92 7,89 -15,32 Burçelik Vana 13,50 8,00 39,03 Bursa Çimento 2,73 7,91 -31,81 Carrefoursa 5,88 9,91 24,84 Casa Emtia Petrol 7,55 0,94 -19,60 Ceo Event Medya 5,14 4,90 -37,62 Coca Cola İçecek 35,06 3,73 -9,41 Cosmos Yat. Holding 2,03 9,73 -0,49 Credıtwest Faktorıng 1,99 5,29 -30,90 Çelebi 49,36 4,98 -51,66 Çelik Halat 6,43 3,21 -1,08 Çemaş Döküm 0,68 4,62 -45,75 Çemtaş 4,75 5,79 -42,63 Çimbeton 25,66 6,92 -37,81 Çimentaş 9,42 4,67 -37,20 Çimsa 6,13 2,17 -32,49 Çuhadaroğlu Metal 1,88 4,44 -41,07 Dagi Giyim 1,38 4,55 -44,80 Dagi Yatırım Holding 1,86 6,29 -17,70 Dardanel 3,76 9,94 -0,79 Datagate Bilgisayar 6,03 6,54 -22,79 Demısaş Döküm 2,39 3,46 -31,32 Denge Holding 0,89 4,71 -35,04 Deniz GMYO 2,71 4,63 -46,34 Denizli Cam 5,09 4,09 -38,97 Derimod 3,32 7,79 -53,50 Derlüks Deri 1,97 5,91 -51,72 Desa Deri 2,66 9,92 -41,41 Despec Bilgisayar 3,96 9,70 -6,60 Deva Holding 10,20 9,09 13,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 3,28 -19,23 Ditaş Doğan 8,34 4,25 -12,76 DO-CO 261,40 3,36 -53,65 Doğan Burda 2,87 5,51 -52,72 Doğan Holding 1,62 4,52 -11,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 5,00 -36,36 Doğusan 1,08 2,86 -48,08 Doğuş GMYO 3,23 6,60 -28,70 Doğuş Otomotiv 5,47 7,25 -42,54 Döktaş Dökümcülük 12,84 9,93 -59,43 Duran Doğan Basım 16,77 8,90 19,44 Dyo Boya 3,17 6,02 -35,31 Eczacıbaşı İlaç 4,01 9,86 8,09 Eczacıbaşı Yatırım 9,40 9,30 -7,02 Edip Gayrimenkul 1,01 6,32 -27,34 Ege Endüstri 411,20 4,71 -29,16 Ege Gübre 34,80 4,44 -30,12 Ege Profil 8,71 4,31 -27,23 Ege Seramik 2,68 3,88 -27,76 Egeli & Co Tarım Girişim 0,24 9,09 -25,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 5,26 0,00 Egeplast 9,70 4,30 -22,40 Ekiz Kimya 0,94 9,30 54,10 Emek Elektrik 0,98 5,38 -38,36 Eminiş Ambalaj 1,60 5,26 5,26 Emlak Konut GMYO 1,12 4,67 -23,29 Enerjisa Enerji 6,83 3,80 -7,58 Enka İnşaat 5,97 2,05 -7,01 Erbosan 14,47 3,51 -42,07 Ereğli Demir Çelik 7,86 3,69 -13,05 Ersu Gıda 2,18 9,55 5,31 Escort Teknoloji 1,60 9,59 15,11 Etiler Gıda 2,07 9,52 -15,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 9,30 -43,71 Euro Trend Yat. Ort. 0,79 6,76 -36,80 Euro Yat. Ort. 0,79 6,76 -33,05 Euro Yatırım Holding 0,83 6,41 -44,67 Fenerbahçe Futbol 7,25 5,53 -49,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 3,25 -44,42 F-M İzmit Piston 42,44 8,32 -14,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,87 9,93 -23,67 Ford Otosan 48,16 5,06 -27,16 Formet Çelik Kapı 1,92 9,71 -36,00 Frigo Pak Gıda 8,61 9,96 -33,56 Galatasaray Sportif 1,42 6,77 -30,05 Garanti Bankası 7,38 6,80 -33,75 Garanti Faktoring 3,26 4,15 -15,76 Garanti Yat. Ort. 0,96 6,67 -11,11 Gedik Y. Men. Değ. 13,34 4,14 138,21 Gedik Yatırım Holding 16,18 9,99 110,40 Gediz Ambalaj 6,05 4,31 -10,50 Gentaş 1,86 6,90 -15,07 Gersan Elektrik 1,80 4,65 -43,57 Global Men. Değ. 1,37 9,60 -27,13 Global Yat. Holding 2,21 6,76 -54,62 Good-Year 2,95 7,66 -27,16 Göltaş Çimento 10,22 4,39 -42,55 Gözde Girişim 2,36 4,89 -54,09 GSD Denizcilik 1,61 3,21 -37,11 GSD Holding 0,94 5,62 -36,91 Gübre Fabrik. 15,47 6,54 71,13 Güler Yat. Holding 2,20 10,00 8,37 Güneş Sigorta 1,72 4,88 -21,10 Halk GMYO 1,11 5,71 -9,02 Halk Sigorta 2,39 8,64 20,71 Hatay Tekstil 4,79 6,92 -30,28 Hedef Girişim 1,53 6,25 -41,38 Hektaş 9,32 9,91 16,21 HUB Girişim 15,00 9,97 59,77 Hürriyet Gzt. 0,78 4,00 -31,58 ICBC Turkey Bank 3,04 4,47 -42,31 İdealist Danışmanlık 2,03 4,64 -38,86 İdealist GMYO 2,07 6,70 -32,35 İhlas Ev Aletleri 1,77 2,31 -43,45 İhlas Gayrimenkul 0,72 4,35 -40,00 İhlas Gazetecilik 3,49 -0,29 -48,75 İhlas Holding 0,40 2,56 -56,04 İhlas Yayın Holding 0,46 4,55 -54,90 İndeks Bilgisayar 6,82 6,23 -29,69 Info Yatırım 8,60 1,18 -3,37 İntema 6,39 4,93 -30,99 İpek Doğal Enerji 6,76 8,86 -12,44 İskenderun Demir Çelik 6,45 2,54 -19,48

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA