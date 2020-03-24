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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:14
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,637,95-12,37
Acıpayam Selüloz4,115,38-35,48
Adana Çimento (A)6,834,43-29,66
Adana Çimento (B)4,854,75-31,98
Adana Çimento (C)1,851,65-17,04
Adel Kalemcilik9,156,15-41,72
Adese Alışveriş Ticaret0,926,98-35,59
Afyon Çimento4,124,04-34,39
Ak Enerji0,686,25-37,61
Akbank5,604,48-30,95
Akçansa6,704,69-33,27
Akdenız Güvenlık Hız.1,295,74-38,86
Akfen GMYO1,797,19-55,80
Akın Tekstil7,234,18-47,57
Akiş GMYO2,343,08-42,08
Akmerkez GMYO20,563,68-13,18
Aksa6,316,59-19,40
Aksa Enerji3,245,88-14,74
Aksigorta4,243,16-21,74
Aksu Enerji6,015,25-59,58
Alarko Carrıer33,983,35-43,37
Alarko GMYO10,254,91-32,49
Alarko Holding3,695,13-37,98
Albaraka Türk1,084,85-29,41
Alcatel Lucent Teletaş13,5310,0012,38
Alkim Kağıt5,164,88-7,53
Alkim Kimya45,884,4219,73
Altınyağ0,524,0026,83
Altınyunus Çeşme7,917,04-20,82
Anadolu Cam2,474,22-43,35
Anadolu Efes17,512,88-24,13
Anadolu Grubu Holding13,725,54-22,00
Anadolu Hayat Emek.5,989,72-12,57
Anadolu Isuzu7,986,26-34,43
Anadolu Sigorta4,773,258,41
Anel Elektrik2,623,56-18,38
Arçelik12,924,03-38,00
ARD Bilişim Teknolojileri12,136,31
Arena Bilgisayar9,176,5021,78
Armada Bilgisayar13,589,96-17,14
Arsan Tekstil2,416,17-32,68
Artı Yatırım Holding0,633,28-22,22
Aselsan22,126,355,64
Aslan Çimento32,882,62-17,72
Ata GMYO3,555,97-21,63
Atakule GMYO1,024,08-46,87
Atlantis Yatırım Holding1,190,0019,00
Atlas Yat. Ort.1,005,26-30,56
AvivaSA Emeklilik Hayat14,479,793,80
Avrasya GMYO1,015,21-33,11
Avrasya Petrol ve Tur.0,994,21-45,60
Avrasya Stratejik GMYF1.320,400,012,68
Avrupa Yatırım Holding0,863,61-44,16
Ayen Enerji2,045,15-41,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,753,55-20,09
Aygaz7,914,08-34,88
Bagfaş11,294,63-32,88
Bak Ambalaj5,379,82-26,94
Balatacılar Balatacılık1,8710,0050,81
Bantaş Ambalaj1,987,03-21,43
Banvit15,823,94-14,81
Baştaş Başkent Çimento2,323,11-10,42
Batı Çimento1,894,42-42,90
Batısöke Çimento0,724,35-45,04
Bera Holding2,329,95-39,74
Berkosan Yalıtım2,458,89-10,58
Beşiktaş Futbol Yat.1,456,62-40,82
Beyaz Filo2,515,91-20,57
Bilici Yatırım6,171,9841,19
Bim Mağazalar52,851,6313,27
Birko Mensucat0,254,17-19,35
Birlik Mensucat0,943,30-17,54
Bizim Mağazaları9,727,17-12,98
Bolu Çimento3,152,61-32,98
Bomonti Elektrik1,023,03-20,31
Borusan Mannesmann6,924,85-39,56
Borusan Yat. Paz.47,606,97-23,04
Bosch Fren Sistemleri168,605,18-41,84
Bossa5,446,25-32,51
Brisa6,573,14-30,91
Burçelik4,927,89-15,32
Burçelik Vana13,508,0039,03
Bursa Çimento2,737,91-31,81
Carrefoursa5,889,9124,84
Casa Emtia Petrol7,550,94-19,60
Ceo Event Medya5,144,90-37,62
Coca Cola İçecek35,063,73-9,41
Cosmos Yat. Holding2,039,73-0,49
Credıtwest Faktorıng1,995,29-30,90
Çelebi49,364,98-51,66
Çelik Halat6,433,21-1,08
Çemaş Döküm0,684,62-45,75
Çemtaş4,755,79-42,63
Çimbeton25,666,92-37,81
Çimentaş9,424,67-37,20
Çimsa6,132,17-32,49
Çuhadaroğlu Metal1,884,44-41,07
Dagi Giyim1,384,55-44,80
Dagi Yatırım Holding1,866,29-17,70
Dardanel3,769,94-0,79
Datagate Bilgisayar6,036,54-22,79
Demısaş Döküm2,393,46-31,32
Denge Holding0,894,71-35,04
Deniz GMYO2,714,63-46,34
Denizli Cam5,094,09-38,97
Derimod3,327,79-53,50
Derlüks Deri1,975,91-51,72
Desa Deri2,669,92-41,41
Despec Bilgisayar3,969,70-6,60
Deva Holding10,209,0913,46
Diriteks Diriliş Tekstil0,633,28-19,23
Ditaş Doğan8,344,25-12,76
DO-CO261,403,36-53,65
Doğan Burda2,875,51-52,72
Doğan Holding1,624,52-11,96
Doğtaş Kelebek Mobilya1,055,00-36,36
Doğusan1,082,86-48,08
Doğuş GMYO3,236,60-28,70
Doğuş Otomotiv5,477,25-42,54
Döktaş Dökümcülük12,849,93-59,43
Duran Doğan Basım16,778,9019,44
Dyo Boya3,176,02-35,31
Eczacıbaşı İlaç4,019,868,09
Eczacıbaşı Yatırım9,409,30-7,02
Edip Gayrimenkul1,016,32-27,34
Ege Endüstri411,204,71-29,16
Ege Gübre34,804,44-30,12
Ege Profil8,714,31-27,23
Ege Seramik2,683,88-27,76
Egeli & Co Tarım Girişim0,249,09-25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,408,112,56
Egeli&Co Yatırım Holding0,205,260,00
Egeplast9,704,30-22,40
Ekiz Kimya0,949,3054,10
Emek Elektrik0,985,38-38,36
Eminiş Ambalaj1,605,265,26
Emlak Konut GMYO1,124,67-23,29
Enerjisa Enerji6,833,80-7,58
Enka İnşaat5,972,05-7,01
Erbosan14,473,51-42,07
Ereğli Demir Çelik7,863,69-13,05
Ersu Gıda2,189,555,31
Escort Teknoloji1,609,5915,11
Etiler Gıda2,079,52-15,51
Euro Kapital Yat. Ort.0,949,30-43,71
Euro Trend Yat. Ort.0,796,76-36,80
Euro Yat. Ort.0,796,76-33,05
Euro Yatırım Holding0,836,41-44,67
Fenerbahçe Futbol7,255,53-49,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,543,25-44,42
F-M İzmit Piston42,448,32-14,92
Fonet Bilgi Teknolojileri5,879,93-23,67
Ford Otosan48,165,06-27,16
Formet Çelik Kapı1,929,71-36,00
Frigo Pak Gıda8,619,96-33,56
Galatasaray Sportif1,426,77-30,05
Garanti Bankası7,386,80-33,75
Garanti Faktoring3,264,15-15,76
Garanti Yat. Ort.0,966,67-11,11
Gedik Y. Men. Değ.13,344,14138,21
Gedik Yatırım Holding16,189,99110,40
Gediz Ambalaj6,054,31-10,50
Gentaş1,866,90-15,07
Gersan Elektrik1,804,65-43,57
Global Men. Değ.1,379,60-27,13
Global Yat. Holding2,216,76-54,62
Good-Year2,957,66-27,16
Göltaş Çimento10,224,39-42,55
Gözde Girişim2,364,89-54,09
GSD Denizcilik1,613,21-37,11
GSD Holding0,945,62-36,91
Gübre Fabrik.15,476,5471,13
Güler Yat. Holding2,2010,008,37
Güneş Sigorta1,724,88-21,10
Halk GMYO1,115,71-9,02
Halk Sigorta2,398,6420,71
Hatay Tekstil4,796,92-30,28
Hedef Girişim1,536,25-41,38
Hektaş9,329,9116,21
HUB Girişim15,009,9759,77
Hürriyet Gzt.0,784,00-31,58
ICBC Turkey Bank3,044,47-42,31
İdealist Danışmanlık2,034,64-38,86
İdealist GMYO2,076,70-32,35
İhlas Ev Aletleri1,772,31-43,45
İhlas Gayrimenkul0,724,35-40,00
İhlas Gazetecilik3,49-0,29-48,75
İhlas Holding0,402,56-56,04
İhlas Yayın Holding0,464,55-54,90
İndeks Bilgisayar6,826,23-29,69
Info Yatırım8,601,18-3,37
İntema6,394,93-30,99
İpek Doğal Enerji6,768,86-12,44
İskenderun Demir Çelik6,452,54-19,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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