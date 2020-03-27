Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -3,51 -11,29 Acıpayam Selüloz 5,24 2,14 -17,74 Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09 Adana Çimento (B) 5,64 1,44 -20,90 Adana Çimento (C) 1,74 -2,79 -21,97 Adel Kalemcilik 9,54 0,32 -39,24 Adese Alışveriş Ticaret 1,00 -1,96 -29,99 Afyon Çimento 4,89 5,84 -22,13 Ak Enerji 0,74 -2,63 -32,11 Akbank 5,62 -1,92 -30,70 Akçansa 7,10 -0,56 -26,76 Akdenız Güvenlık Hız. 1,37 -1,44 -35,07 Akfen GMYO 2,11 3,43 -47,90 Akın Tekstil 8,46 2,55 -38,65 Akiş GMYO 2,43 -2,80 -39,85 Akmerkez GMYO 20,70 -1,99 -12,58 Aksa 6,27 -1,26 -19,91 Aksa Enerji 3,38 -4,52 -11,05 Aksigorta 4,26 -3,18 -21,37 Aksu Enerji 7,28 4,90 -51,04 Alarko Carrıer 38,32 -1,44 -36,13 Alarko GMYO 10,37 -3,26 -31,70 Alarko Holding 3,96 -2,22 -33,45 Albaraka Türk 1,09 -1,80 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 17,20 5,13 42,86 Alkim Kağıt 5,34 -1,48 -4,30 Alkim Kimya 47,54 -2,98 24,06 Altınyağ 0,51 -3,77 24,39 Altınyunus Çeşme 9,64 9,92 -3,50 Anadolu Cam 2,75 -0,72 -36,93 Anadolu Efes 18,43 -1,86 -20,15 Anadolu Grubu Holding 13,93 -1,62 -20,81 Anadolu Hayat Emek. 5,18 -2,26 -14,87 Anadolu Isuzu 8,24 -2,94 -32,29 Anadolu Sigorta 4,45 -3,26 7,14 Anel Elektrik 2,74 -1,79 -14,64 Arçelik 13,75 0,29 -34,02 ARD Bilişim Teknolojileri 12,55 -4,27 Arena Bilgisayar 9,69 -2,91 28,69 Armada Bilgisayar 16,84 2,56 2,75 Arsan Tekstil 2,66 5,56 -25,70 Artı Yatırım Holding 0,72 1,41 -11,11 Aselsan 23,56 -2,89 12,51 Aslan Çimento 32,42 -1,58 -18,87 Ata GMYO 3,57 -0,83 -21,19 Atakule GMYO 1,13 -2,59 -41,15 Atlantis Yatırım Holding 1,19 -4,03 19,00 Atlas Yat. Ort. 1,06 -2,75 -26,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,69 -2,21 2,12 Avrasya GMYO 1,06 -0,93 -29,80 Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 0,94 -41,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,01 2,71 Avrupa Yatırım Holding 0,89 -4,30 -42,21 Ayen Enerji 2,35 0,00 -32,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89 Aygaz 8,55 1,66 -29,61 Bagfaş 11,54 -1,79 -31,39 Bak Ambalaj 6,90 6,32 -6,12 Balatacılar Balatacılık 1,82 -6,19 46,77 Bantaş Ambalaj 2,38 8,18 -5,56 Banvit 15,82 -2,59 -14,81 Baştaş Başkent Çimento 2,49 -2,73 -3,86 Batı Çimento 1,96 -0,51 -40,79 Batısöke Çimento 0,76 0,00 -41,98 Bera Holding 2,63 -1,13 -31,69 Berkosan Yalıtım 2,88 -2,70 5,11 Beşiktaş Futbol Yat. 1,87 4,47 -23,67 Beyaz Filo 2,69 1,13 -14,87 Bilici Yatırım 6,12 -2,24 40,05 Bim Mağazalar 51,10 -1,64 9,52 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,97 -1,02 -14,91 Bizim Mağazaları 9,38 -2,29 -16,03 Bolu Çimento 3,27 -0,91 -30,43 Bomonti Elektrik 1,02 -1,92 -20,31 Borusan Mannesmann 7,33 -2,27 -35,98 Borusan Yat. Paz. 53,30 -3,62 -13,82 Bosch Fren Sistemleri 186,00 1,42 -35,84 Bossa 6,93 2,67 -14,02 Brisa 7,28 1,11 -22,38 Burçelik 4,89 -2,20 -15,83 Burçelik Vana 12,90 -4,44 32,85 Bursa Çimento 2,87 -1,37 -28,31 Carrefoursa 6,67 -2,20 41,61 Casa Emtia Petrol 8,88 -4,00 -5,43 Ceo Event Medya 5,40 -3,91 -34,47 Coca Cola İçecek 35,94 -2,28 -7,13 Cosmos Yat. Holding 2,20 10,00 7,84 Credıtwest Faktorıng 1,99 -2,93 -30,90 Çelebi 61,65 4,76 -39,62 Çelik Halat 6,60 -3,93 1,54 Çemaş Döküm 0,72 -2,70 -42,56 Çemtaş 5,10 -2,67 -38,41 Çimbeton 28,84 1,91 -30,10 Çimentaş 10,22 -0,97 -31,87 Çimsa 6,30 -3,37 -30,62 Çuhadaroğlu Metal 2,14 2,88 -32,92 Dagi Giyim 1,66 -1,19 -33,60 Dagi Yatırım Holding 2,39 3,02 5,75 Dardanel 4,50 -0,66 18,73 Datagate Bilgisayar 6,79 -2,30 -13,06 Demısaş Döküm 2,44 -3,17 -29,89 Denge Holding 0,94 -1,05 -31,39 Deniz GMYO 2,90 -2,03 -42,57 Denizli Cam 5,38 -2,89 -35,49 Derimod 4,29 5,15 -39,92 Derlüks Deri 2,30 2,22 -43,63 Desa Deri 3,33 3,74 -26,65 Despec Bilgisayar 4,77 -0,42 12,50 Deva Holding 12,05 0,92 34,04 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -2,90 -14,10 Ditaş Doğan 9,07 -3,30 -5,13 DO-CO 278,40 6,26 -50,64 Doğan Burda 3,15 -3,08 -48,11 Doğan Holding 1,54 -2,53 -16,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 -0,83 -27,27 Doğusan 1,43 5,93 -31,25 Doğuş GMYO 3,59 -2,97 -20,75 Doğuş Otomotiv 6,80 0,29 -28,57 Döktaş Dökümcülük 14,96 -3,67 -52,73 Duran Doğan Basım 16,82 -1,92 19,80 Dyo Boya 3,88 0,78 -20,82 Eczacıbaşı İlaç 5,12 5,57 38,01 Eczacıbaşı Yatırım 11,78 3,24 16,52 Edip Gayrimenkul 1,24 5,08 -10,79 Ege Endüstri 451,90 -1,55 -22,15 Ege Gübre 41,36 0,34 -16,95 Ege Profil 9,37 -0,95 -21,72 Ege Seramik 3,08 0,98 -16,98 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 3,57 -9,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 2,08 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00 Egeplast 11,00 0,00 -12,00 Ekiz Kimya 1,23 8,85 101,64 Emek Elektrik 1,22 5,17 -23,27 Eminiş Ambalaj 2,18 9,55 43,42 Emlak Konut GMYO 1,14 -2,56 -21,92 Enerjisa Enerji 6,62 -3,22 -10,42 Enka İnşaat 5,80 -1,69 -9,66 Erbosan 15,76 -0,25 -36,91 Ereğli Demir Çelik 7,43 -2,62 -17,81 Ersu Gıda 2,83 8,02 36,71 Escort Teknoloji 2,12 9,84 52,52 Etiler Gıda 1,90 -2,56 -22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 3,96 -37,13 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 0,00 -30,40 Euro Yat. Ort. 0,91 1,11 -22,88 Euro Yatırım Holding 0,88 -2,22 -41,33 Fenerbahçe Futbol 8,96 3,46 -38,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 -1,03 -37,20 F-M İzmit Piston 41,14 -5,69 -13,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,30 2,96 -5,07 Ford Otosan 48,12 -1,19 -27,22 Formet Çelik Kapı 2,10 0,00 -30,00 Frigo Pak Gıda 8,60 -8,51 -33,64 Galatasaray Sportif 1,89 7,39 -6,90 Garanti Bankası 8,03 1,13 -27,92 Garanti Faktoring 3,45 -2,54 -10,85 Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33 Gedik Y. Men. Değ. 14,52 1,11 159,29 Gedik Yatırım Holding 19,50 -0,31 153,58 Gediz Ambalaj 7,67 1,99 13,46 Gentaş 1,94 -2,02 -11,42 Gersan Elektrik 2,09 1,46 -34,48 Global Men. Değ. 1,69 2,42 -10,11 Global Yat. Holding 2,60 1,56 -46,61 Good-Year 3,26 -2,40 -19,51 Göltaş Çimento 10,73 -2,45 -39,69 Gözde Girişim 2,60 0,39 -49,42 GSD Denizcilik 1,69 -2,87 -33,98 GSD Holding 1,02 0,00 -31,54 Gübre Fabrik. 14,35 -6,27 58,74 Güler Yat. Holding 2,40 -9,77 18,23 Güneş Sigorta 1,93 0,52 -11,47 Halk GMYO 1,18 0,00 -3,28 Halk Sigorta 2,35 -2,08 18,69 Hatay Tekstil 6,15 4,24 -10,48 Hedef Girişim 1,73 -0,57 -33,72 Hektaş 9,69 -4,25 20,82 HUB Girişim 19,20 5,79 104,50 Hürriyet Gzt. 0,85 -3,41 -25,44 ICBC Turkey Bank 3,43 3,94 -34,91 İdealist Danışmanlık 2,03 -4,25 -38,86 İdealist GMYO 2,20 -1,35 -28,10 İhlas Ev Aletleri 2,10 -1,41 -32,91 İhlas Gayrimenkul 0,88 4,76 -26,67 İhlas Gazetecilik 4,00 2,56 -41,26 İhlas Holding 0,46 0,00 -49,45 İhlas Yayın Holding 0,57 3,64 -44,12 İndeks Bilgisayar 7,72 -1,28 -20,41 Info Yatırım 8,70 0,00 -2,25 İntema 6,69 -2,05 -27,75 İpek Doğal Enerji 8,06 1,77 4,40 İskenderun Demir Çelik 6,27 -1,42 -21,72

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA