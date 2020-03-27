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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,65-3,51-11,29
Acıpayam Selüloz5,242,14-17,74
Adana Çimento (A)7,08-0,28-27,09
Adana Çimento (B)5,641,44-20,90
Adana Çimento (C)1,74-2,79-21,97
Adel Kalemcilik9,540,32-39,24
Adese Alışveriş Ticaret1,00-1,96-29,99
Afyon Çimento4,895,84-22,13
Ak Enerji0,74-2,63-32,11
Akbank5,62-1,92-30,70
Akçansa7,10-0,56-26,76
Akdenız Güvenlık Hız.1,37-1,44-35,07
Akfen GMYO2,113,43-47,90
Akın Tekstil8,462,55-38,65
Akiş GMYO2,43-2,80-39,85
Akmerkez GMYO20,70-1,99-12,58
Aksa6,27-1,26-19,91
Aksa Enerji3,38-4,52-11,05
Aksigorta4,26-3,18-21,37
Aksu Enerji7,284,90-51,04
Alarko Carrıer38,32-1,44-36,13
Alarko GMYO10,37-3,26-31,70
Alarko Holding3,96-2,22-33,45
Albaraka Türk1,09-1,80-28,76
Alcatel Lucent Teletaş17,205,1342,86
Alkim Kağıt5,34-1,48-4,30
Alkim Kimya47,54-2,9824,06
Altınyağ0,51-3,7724,39
Altınyunus Çeşme9,649,92-3,50
Anadolu Cam2,75-0,72-36,93
Anadolu Efes18,43-1,86-20,15
Anadolu Grubu Holding13,93-1,62-20,81
Anadolu Hayat Emek.5,18-2,26-14,87
Anadolu Isuzu8,24-2,94-32,29
Anadolu Sigorta4,45-3,267,14
Anel Elektrik2,74-1,79-14,64
Arçelik13,750,29-34,02
ARD Bilişim Teknolojileri12,55-4,27
Arena Bilgisayar9,69-2,9128,69
Armada Bilgisayar16,842,562,75
Arsan Tekstil2,665,56-25,70
Artı Yatırım Holding0,721,41-11,11
Aselsan23,56-2,8912,51
Aslan Çimento32,42-1,58-18,87
Ata GMYO3,57-0,83-21,19
Atakule GMYO1,13-2,59-41,15
Atlantis Yatırım Holding1,19-4,0319,00
Atlas Yat. Ort.1,06-2,75-26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat13,69-2,212,12
Avrasya GMYO1,06-0,93-29,80
Avrasya Petrol ve Tur.1,070,94-41,21
Avrasya Stratejik GMYF1.320,700,012,71
Avrupa Yatırım Holding0,89-4,30-42,21
Ayen Enerji2,350,00-32,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,821,11-16,89
Aygaz8,551,66-29,61
Bagfaş11,54-1,79-31,39
Bak Ambalaj6,906,32-6,12
Balatacılar Balatacılık1,82-6,1946,77
Bantaş Ambalaj2,388,18-5,56
Banvit15,82-2,59-14,81
Baştaş Başkent Çimento2,49-2,73-3,86
Batı Çimento1,96-0,51-40,79
Batısöke Çimento0,760,00-41,98
Bera Holding2,63-1,13-31,69
Berkosan Yalıtım2,88-2,705,11
Beşiktaş Futbol Yat.1,874,47-23,67
Beyaz Filo2,691,13-14,87
Bilici Yatırım6,12-2,2440,05
Bim Mağazalar51,10-1,649,52
Birko Mensucat0,24-4,00-22,58
Birlik Mensucat0,97-1,02-14,91
Bizim Mağazaları9,38-2,29-16,03
Bolu Çimento3,27-0,91-30,43
Bomonti Elektrik1,02-1,92-20,31
Borusan Mannesmann7,33-2,27-35,98
Borusan Yat. Paz.53,30-3,62-13,82
Bosch Fren Sistemleri186,001,42-35,84
Bossa6,932,67-14,02
Brisa7,281,11-22,38
Burçelik4,89-2,20-15,83
Burçelik Vana12,90-4,4432,85
Bursa Çimento2,87-1,37-28,31
Carrefoursa6,67-2,2041,61
Casa Emtia Petrol8,88-4,00-5,43
Ceo Event Medya5,40-3,91-34,47
Coca Cola İçecek35,94-2,28-7,13
Cosmos Yat. Holding2,2010,007,84
Credıtwest Faktorıng1,99-2,93-30,90
Çelebi61,654,76-39,62
Çelik Halat6,60-3,931,54
Çemaş Döküm0,72-2,70-42,56
Çemtaş5,10-2,67-38,41
Çimbeton28,841,91-30,10
Çimentaş10,22-0,97-31,87
Çimsa6,30-3,37-30,62
Çuhadaroğlu Metal2,142,88-32,92
Dagi Giyim1,66-1,19-33,60
Dagi Yatırım Holding2,393,025,75
Dardanel4,50-0,6618,73
Datagate Bilgisayar6,79-2,30-13,06
Demısaş Döküm2,44-3,17-29,89
Denge Holding0,94-1,05-31,39
Deniz GMYO2,90-2,03-42,57
Denizli Cam5,38-2,89-35,49
Derimod4,295,15-39,92
Derlüks Deri2,302,22-43,63
Desa Deri3,333,74-26,65
Despec Bilgisayar4,77-0,4212,50
Deva Holding12,050,9234,04
Diriteks Diriliş Tekstil0,67-2,90-14,10
Ditaş Doğan9,07-3,30-5,13
DO-CO278,406,26-50,64
Doğan Burda3,15-3,08-48,11
Doğan Holding1,54-2,53-16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya1,20-0,83-27,27
Doğusan1,435,93-31,25
Doğuş GMYO3,59-2,97-20,75
Doğuş Otomotiv6,800,29-28,57
Döktaş Dökümcülük14,96-3,67-52,73
Duran Doğan Basım16,82-1,9219,80
Dyo Boya3,880,78-20,82
Eczacıbaşı İlaç5,125,5738,01
Eczacıbaşı Yatırım11,783,2416,52
Edip Gayrimenkul1,245,08-10,79
Ege Endüstri451,90-1,55-22,15
Ege Gübre41,360,34-16,95
Ege Profil9,37-0,95-21,72
Ege Seramik3,080,98-16,98
Egeli & Co Tarım Girişim0,293,57-9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,492,0825,64
Egeli&Co Yatırım Holding0,268,3330,00
Egeplast11,000,00-12,00
Ekiz Kimya1,238,85101,64
Emek Elektrik1,225,17-23,27
Eminiş Ambalaj2,189,5543,42
Emlak Konut GMYO1,14-2,56-21,92
Enerjisa Enerji6,62-3,22-10,42
Enka İnşaat5,80-1,69-9,66
Erbosan15,76-0,25-36,91
Ereğli Demir Çelik7,43-2,62-17,81
Ersu Gıda2,838,0236,71
Escort Teknoloji2,129,8452,52
Etiler Gıda1,90-2,56-22,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,053,96-37,13
Euro Trend Yat. Ort.0,870,00-30,40
Euro Yat. Ort.0,911,11-22,88
Euro Yatırım Holding0,88-2,22-41,33
Fenerbahçe Futbol8,963,46-38,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,87-1,03-37,20
F-M İzmit Piston41,14-5,69-13,14
Fonet Bilgi Teknolojileri7,302,96-5,07
Ford Otosan48,12-1,19-27,22
Formet Çelik Kapı2,100,00-30,00
Frigo Pak Gıda8,60-8,51-33,64
Galatasaray Sportif1,897,39-6,90
Garanti Bankası8,031,13-27,92
Garanti Faktoring3,45-2,54-10,85
Garanti Yat. Ort.0,99-3,88-8,33
Gedik Y. Men. Değ.14,521,11159,29
Gedik Yatırım Holding19,50-0,31153,58
Gediz Ambalaj7,671,9913,46
Gentaş1,94-2,02-11,42
Gersan Elektrik2,091,46-34,48
Global Men. Değ.1,692,42-10,11
Global Yat. Holding2,601,56-46,61
Good-Year3,26-2,40-19,51
Göltaş Çimento10,73-2,45-39,69
Gözde Girişim2,600,39-49,42
GSD Denizcilik1,69-2,87-33,98
GSD Holding1,020,00-31,54
Gübre Fabrik.14,35-6,2758,74
Güler Yat. Holding2,40-9,7718,23
Güneş Sigorta1,930,52-11,47
Halk GMYO1,180,00-3,28
Halk Sigorta2,35-2,0818,69
Hatay Tekstil6,154,24-10,48
Hedef Girişim1,73-0,57-33,72
Hektaş9,69-4,2520,82
HUB Girişim19,205,79104,50
Hürriyet Gzt.0,85-3,41-25,44
ICBC Turkey Bank3,433,94-34,91
İdealist Danışmanlık2,03-4,25-38,86
İdealist GMYO2,20-1,35-28,10
İhlas Ev Aletleri2,10-1,41-32,91
İhlas Gayrimenkul0,884,76-26,67
İhlas Gazetecilik4,002,56-41,26
İhlas Holding0,460,00-49,45
İhlas Yayın Holding0,573,64-44,12
İndeks Bilgisayar7,72-1,28-20,41
Info Yatırım8,700,00-2,25
İntema6,69-2,05-27,75
İpek Doğal Enerji8,061,774,40
İskenderun Demir Çelik6,27-1,42-21,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Bilgisayar, Ekonomi

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