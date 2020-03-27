Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-3,51
|-11,29
|Acıpayam Selüloz
|5,24
|2,14
|-17,74
|Adana Çimento (A)
|7,08
|-0,28
|-27,09
|Adana Çimento (B)
|5,64
|1,44
|-20,90
|Adana Çimento (C)
|1,74
|-2,79
|-21,97
|Adel Kalemcilik
|9,54
|0,32
|-39,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,00
|-1,96
|-29,99
|Afyon Çimento
|4,89
|5,84
|-22,13
|Ak Enerji
|0,74
|-2,63
|-32,11
|Akbank
|5,62
|-1,92
|-30,70
|Akçansa
|7,10
|-0,56
|-26,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|-1,44
|-35,07
|Akfen GMYO
|2,11
|3,43
|-47,90
|Akın Tekstil
|8,46
|2,55
|-38,65
|Akiş GMYO
|2,43
|-2,80
|-39,85
|Akmerkez GMYO
|20,70
|-1,99
|-12,58
|Aksa
|6,27
|-1,26
|-19,91
|Aksa Enerji
|3,38
|-4,52
|-11,05
|Aksigorta
|4,26
|-3,18
|-21,37
|Aksu Enerji
|7,28
|4,90
|-51,04
|Alarko Carrıer
|38,32
|-1,44
|-36,13
|Alarko GMYO
|10,37
|-3,26
|-31,70
|Alarko Holding
|3,96
|-2,22
|-33,45
|Albaraka Türk
|1,09
|-1,80
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,20
|5,13
|42,86
|Alkim Kağıt
|5,34
|-1,48
|-4,30
|Alkim Kimya
|47,54
|-2,98
|24,06
|Altınyağ
|0,51
|-3,77
|24,39
|Altınyunus Çeşme
|9,64
|9,92
|-3,50
|Anadolu Cam
|2,75
|-0,72
|-36,93
|Anadolu Efes
|18,43
|-1,86
|-20,15
|Anadolu Grubu Holding
|13,93
|-1,62
|-20,81
|Anadolu Hayat Emek.
|5,18
|-2,26
|-14,87
|Anadolu Isuzu
|8,24
|-2,94
|-32,29
|Anadolu Sigorta
|4,45
|-3,26
|7,14
|Anel Elektrik
|2,74
|-1,79
|-14,64
|Arçelik
|13,75
|0,29
|-34,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,55
|-4,27
|Arena Bilgisayar
|9,69
|-2,91
|28,69
|Armada Bilgisayar
|16,84
|2,56
|2,75
|Arsan Tekstil
|2,66
|5,56
|-25,70
|Artı Yatırım Holding
|0,72
|1,41
|-11,11
|Aselsan
|23,56
|-2,89
|12,51
|Aslan Çimento
|32,42
|-1,58
|-18,87
|Ata GMYO
|3,57
|-0,83
|-21,19
|Atakule GMYO
|1,13
|-2,59
|-41,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,19
|-4,03
|19,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-2,75
|-26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,69
|-2,21
|2,12
|Avrasya GMYO
|1,06
|-0,93
|-29,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,07
|0,94
|-41,21
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,70
|0,01
|2,71
|Avrupa Yatırım Holding
|0,89
|-4,30
|-42,21
|Ayen Enerji
|2,35
|0,00
|-32,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|-16,89
|Aygaz
|8,55
|1,66
|-29,61
|Bagfaş
|11,54
|-1,79
|-31,39
|Bak Ambalaj
|6,90
|6,32
|-6,12
|Balatacılar Balatacılık
|1,82
|-6,19
|46,77
|Bantaş Ambalaj
|2,38
|8,18
|-5,56
|Banvit
|15,82
|-2,59
|-14,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,49
|-2,73
|-3,86
|Batı Çimento
|1,96
|-0,51
|-40,79
|Batısöke Çimento
|0,76
|0,00
|-41,98
|Bera Holding
|2,63
|-1,13
|-31,69
|Berkosan Yalıtım
|2,88
|-2,70
|5,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,87
|4,47
|-23,67
|Beyaz Filo
|2,69
|1,13
|-14,87
|Bilici Yatırım
|6,12
|-2,24
|40,05
|Bim Mağazalar
|51,10
|-1,64
|9,52
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,97
|-1,02
|-14,91
|Bizim Mağazaları
|9,38
|-2,29
|-16,03
|Bolu Çimento
|3,27
|-0,91
|-30,43
|Bomonti Elektrik
|1,02
|-1,92
|-20,31
|Borusan Mannesmann
|7,33
|-2,27
|-35,98
|Borusan Yat. Paz.
|53,30
|-3,62
|-13,82
|Bosch Fren Sistemleri
|186,00
|1,42
|-35,84
|Bossa
|6,93
|2,67
|-14,02
|Brisa
|7,28
|1,11
|-22,38
|Burçelik
|4,89
|-2,20
|-15,83
|Burçelik Vana
|12,90
|-4,44
|32,85
|Bursa Çimento
|2,87
|-1,37
|-28,31
|Carrefoursa
|6,67
|-2,20
|41,61
|Casa Emtia Petrol
|8,88
|-4,00
|-5,43
|Ceo Event Medya
|5,40
|-3,91
|-34,47
|Coca Cola İçecek
|35,94
|-2,28
|-7,13
|Cosmos Yat. Holding
|2,20
|10,00
|7,84
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|-2,93
|-30,90
|Çelebi
|61,65
|4,76
|-39,62
|Çelik Halat
|6,60
|-3,93
|1,54
|Çemaş Döküm
|0,72
|-2,70
|-42,56
|Çemtaş
|5,10
|-2,67
|-38,41
|Çimbeton
|28,84
|1,91
|-30,10
|Çimentaş
|10,22
|-0,97
|-31,87
|Çimsa
|6,30
|-3,37
|-30,62
|Çuhadaroğlu Metal
|2,14
|2,88
|-32,92
|Dagi Giyim
|1,66
|-1,19
|-33,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,39
|3,02
|5,75
|Dardanel
|4,50
|-0,66
|18,73
|Datagate Bilgisayar
|6,79
|-2,30
|-13,06
|Demısaş Döküm
|2,44
|-3,17
|-29,89
|Denge Holding
|0,94
|-1,05
|-31,39
|Deniz GMYO
|2,90
|-2,03
|-42,57
|Denizli Cam
|5,38
|-2,89
|-35,49
|Derimod
|4,29
|5,15
|-39,92
|Derlüks Deri
|2,30
|2,22
|-43,63
|Desa Deri
|3,33
|3,74
|-26,65
|Despec Bilgisayar
|4,77
|-0,42
|12,50
|Deva Holding
|12,05
|0,92
|34,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,67
|-2,90
|-14,10
|Ditaş Doğan
|9,07
|-3,30
|-5,13
|DO-CO
|278,40
|6,26
|-50,64
|Doğan Burda
|3,15
|-3,08
|-48,11
|Doğan Holding
|1,54
|-2,53
|-16,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|-0,83
|-27,27
|Doğusan
|1,43
|5,93
|-31,25
|Doğuş GMYO
|3,59
|-2,97
|-20,75
|Doğuş Otomotiv
|6,80
|0,29
|-28,57
|Döktaş Dökümcülük
|14,96
|-3,67
|-52,73
|Duran Doğan Basım
|16,82
|-1,92
|19,80
|Dyo Boya
|3,88
|0,78
|-20,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,12
|5,57
|38,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,78
|3,24
|16,52
|Edip Gayrimenkul
|1,24
|5,08
|-10,79
|Ege Endüstri
|451,90
|-1,55
|-22,15
|Ege Gübre
|41,36
|0,34
|-16,95
|Ege Profil
|9,37
|-0,95
|-21,72
|Ege Seramik
|3,08
|0,98
|-16,98
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,29
|3,57
|-9,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|2,08
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,26
|8,33
|30,00
|Egeplast
|11,00
|0,00
|-12,00
|Ekiz Kimya
|1,23
|8,85
|101,64
|Emek Elektrik
|1,22
|5,17
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|2,18
|9,55
|43,42
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|-2,56
|-21,92
|Enerjisa Enerji
|6,62
|-3,22
|-10,42
|Enka İnşaat
|5,80
|-1,69
|-9,66
|Erbosan
|15,76
|-0,25
|-36,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|-2,62
|-17,81
|Ersu Gıda
|2,83
|8,02
|36,71
|Escort Teknoloji
|2,12
|9,84
|52,52
|Etiler Gıda
|1,90
|-2,56
|-22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|3,96
|-37,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|-30,40
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|1,11
|-22,88
|Euro Yatırım Holding
|0,88
|-2,22
|-41,33
|Fenerbahçe Futbol
|8,96
|3,46
|-38,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,87
|-1,03
|-37,20
|F-M İzmit Piston
|41,14
|-5,69
|-13,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,30
|2,96
|-5,07
|Ford Otosan
|48,12
|-1,19
|-27,22
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|0,00
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|8,60
|-8,51
|-33,64
|Galatasaray Sportif
|1,89
|7,39
|-6,90
|Garanti Bankası
|8,03
|1,13
|-27,92
|Garanti Faktoring
|3,45
|-2,54
|-10,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|-3,88
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,52
|1,11
|159,29
|Gedik Yatırım Holding
|19,50
|-0,31
|153,58
|Gediz Ambalaj
|7,67
|1,99
|13,46
|Gentaş
|1,94
|-2,02
|-11,42
|Gersan Elektrik
|2,09
|1,46
|-34,48
|Global Men. Değ.
|1,69
|2,42
|-10,11
|Global Yat. Holding
|2,60
|1,56
|-46,61
|Good-Year
|3,26
|-2,40
|-19,51
|Göltaş Çimento
|10,73
|-2,45
|-39,69
|Gözde Girişim
|2,60
|0,39
|-49,42
|GSD Denizcilik
|1,69
|-2,87
|-33,98
|GSD Holding
|1,02
|0,00
|-31,54
|Gübre Fabrik.
|14,35
|-6,27
|58,74
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-9,77
|18,23
|Güneş Sigorta
|1,93
|0,52
|-11,47
|Halk GMYO
|1,18
|0,00
|-3,28
|Halk Sigorta
|2,35
|-2,08
|18,69
|Hatay Tekstil
|6,15
|4,24
|-10,48
|Hedef Girişim
|1,73
|-0,57
|-33,72
|Hektaş
|9,69
|-4,25
|20,82
|HUB Girişim
|19,20
|5,79
|104,50
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|-3,41
|-25,44
|ICBC Turkey Bank
|3,43
|3,94
|-34,91
|İdealist Danışmanlık
|2,03
|-4,25
|-38,86
|İdealist GMYO
|2,20
|-1,35
|-28,10
|İhlas Ev Aletleri
|2,10
|-1,41
|-32,91
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|4,76
|-26,67
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|2,56
|-41,26
|İhlas Holding
|0,46
|0,00
|-49,45
|İhlas Yayın Holding
|0,57
|3,64
|-44,12
|İndeks Bilgisayar
|7,72
|-1,28
|-20,41
|Info Yatırım
|8,70
|0,00
|-2,25
|İntema
|6,69
|-2,05
|-27,75
|İpek Doğal Enerji
|8,06
|1,77
|4,40
|İskenderun Demir Çelik
|6,27
|-1,42
|-21,72
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Bilgisayar, Ekonomi