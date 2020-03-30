Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 0,00 -12,90 Acıpayam Selüloz 5,03 -0,59 -21,04 Adana Çimento (A) 7,06 -0,28 -27,29 Adana Çimento (B) 5,54 0,73 -22,30 Adana Çimento (C) 1,68 -2,33 -24,66 Adel Kalemcilik 9,45 -0,53 -39,81 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 -1,03 -32,79 Afyon Çimento 4,79 0,63 -23,73 Ak Enerji 0,72 0,00 -33,94 Akbank 5,50 -0,54 -32,18 Akçansa 6,97 1,01 -28,10 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -2,22 -37,44 Akfen GMYO 2,26 9,18 -44,20 Akın Tekstil 8,06 -2,30 -41,55 Akiş GMYO 2,49 3,75 -38,37 Akmerkez GMYO 20,76 -2,54 -12,33 Aksa 6,15 -0,65 -21,44 Aksa Enerji 3,25 0,62 -14,47 Aksigorta 4,21 0,24 -22,29 Aksu Enerji 7,12 -1,93 -52,12 Alarko Carrıer 36,76 -1,97 -38,73 Alarko GMYO 10,40 2,06 -31,50 Alarko Holding 3,96 0,51 -33,45 Albaraka Türk 1,08 0,00 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 16,50 -3,11 37,04 Alkim Kağıt 5,32 2,31 -4,66 Alkim Kimya 49,82 2,81 30,01 Altınyağ 0,50 -1,96 21,95 Altınyunus Çeşme 10,60 9,96 6,11 Anadolu Cam 2,82 1,81 -35,32 Anadolu Efes 17,30 -0,57 -25,04 Anadolu Grubu Holding 13,75 -1,65 -21,83 Anadolu Hayat Emek. 5,11 -1,92 -16,02 Anadolu Isuzu 8,11 0,12 -33,36 Anadolu Sigorta 4,49 -1,54 8,10 Anel Elektrik 2,80 -0,71 -12,77 Arçelik 13,65 1,87 -34,50 ARD Bilişim Teknolojileri 11,53 -3,92 Arena Bilgisayar 9,33 0,65 23,90 Armada Bilgisayar 16,09 -4,05 -1,83 Arsan Tekstil 2,73 1,49 -23,74 Artı Yatırım Holding 0,74 2,78 -8,64 Aselsan 23,16 0,17 10,60 Aslan Çimento 32,00 -0,56 -19,92 Ata GMYO 3,57 1,13 -21,19 Atakule GMYO 1,11 -0,89 -42,19 Atlantis Yatırım Holding 1,27 4,10 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,02 -0,97 -29,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,12 1,78 -2,13 Avrasya GMYO 1,04 0,97 -31,13 Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 -0,93 -41,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,80 0,01 2,71 Avrupa Yatırım Holding 0,89 -1,11 -42,21 Ayen Enerji 2,32 2,20 -33,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -1,10 -17,81 Aygaz 8,29 -0,36 -31,75 Bagfaş 10,91 -2,50 -35,14 Bak Ambalaj 7,11 3,64 -3,27 Balatacılar Balatacılık 1,73 -1,14 39,52 Bantaş Ambalaj 2,66 9,92 5,56 Banvit 16,04 -0,37 -13,62 Baştaş Başkent Çimento 2,50 3,31 -3,47 Batı Çimento 1,93 0,52 -41,69 Batısöke Çimento 0,75 1,35 -42,75 Bera Holding 2,65 3,92 -31,17 Berkosan Yalıtım 2,49 -6,74 -9,12 Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 -2,69 -26,12 Beyaz Filo 2,57 -2,28 -18,67 Bilici Yatırım 6,17 -1,75 41,19 Bim Mağazalar 50,65 1,30 8,55 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 0,96 1,05 -15,79 Bizim Mağazaları 9,50 3,71 -14,95 Bolu Çimento 3,31 0,91 -29,57 Bomonti Elektrik 1,03 0,98 -19,53 Borusan Mannesmann 7,10 -1,11 -37,99 Borusan Yat. Paz. 50,70 -2,97 -18,03 Bosch Fren Sistemleri 179,50 -0,88 -38,08 Bossa 6,67 -1,91 -17,25 Brisa 7,04 -2,76 -24,94 Burçelik 4,79 1,48 -17,56 Burçelik Vana 12,00 -4,00 23,58 Bursa Çimento 2,86 -2,05 -28,56 Carrefoursa 6,49 -0,46 37,79 Casa Emtia Petrol 8,48 -1,85 -9,69 Ceo Event Medya 5,38 0,56 -34,71 Coca Cola İçecek 33,92 -2,36 -12,35 Cosmos Yat. Holding 2,22 0,91 8,82 Credıtwest Faktorıng 1,98 -2,94 -31,25 Çelebi 54,70 -8,76 -46,43 Çelik Halat 6,36 -2,30 -2,15 Çemaş Döküm 0,71 0,00 -43,36 Çemtaş 4,99 -1,38 -39,73 Çimbeton 27,14 -1,45 -34,22 Çimentaş 10,25 -0,29 -31,67 Çimsa 6,21 0,65 -31,61 Çuhadaroğlu Metal 2,12 -0,47 -33,54 Dagi Giyim 1,75 7,36 -30,00 Dagi Yatırım Holding 2,32 1,75 2,65 Dardanel 3,92 -3,92 3,43 Datagate Bilgisayar 6,24 -2,95 -20,10 Demısaş Döküm 2,35 -1,26 -32,47 Denge Holding 0,90 -1,10 -34,31 Deniz GMYO 2,95 2,79 -41,58 Denizli Cam 5,31 0,19 -36,33 Derimod 4,41 1,15 -38,24 Derlüks Deri 2,26 -0,88 -44,61 Desa Deri 3,31 -5,16 -27,09 Despec Bilgisayar 4,18 -6,49 -1,42 Deva Holding 10,65 -4,66 18,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -4,62 -20,51 Ditaş Doğan 9,00 2,27 -5,86 DO-CO 256,50 -8,06 -54,52 Doğan Burda 3,11 -0,64 -48,76 Doğan Holding 1,47 0,68 -20,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 2,61 -28,48 Doğusan 1,41 1,44 -32,21 Doğuş GMYO 3,44 -1,71 -24,06 Doğuş Otomotiv 6,65 -3,62 -30,15 Döktaş Dökümcülük 13,81 -5,35 -56,36 Duran Doğan Basım 16,25 -1,69 15,74 Dyo Boya 3,75 -0,79 -23,47 Eczacıbaşı İlaç 5,04 -0,79 35,85 Eczacıbaşı Yatırım 10,66 -5,66 5,44 Edip Gayrimenkul 1,40 8,53 0,72 Ege Endüstri 480,70 3,60 -17,19 Ege Gübre 40,92 -0,68 -17,83 Ege Profil 9,29 1,20 -22,39 Ege Seramik 3,06 -0,33 -17,52 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 3,45 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 4,08 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,28 7,69 40,00 Egeplast 10,65 -3,09 -14,80 Ekiz Kimya 1,36 9,68 122,95 Emek Elektrik 1,19 -2,46 -25,16 Eminiş Ambalaj 2,08 -4,59 36,84 Emlak Konut GMYO 1,13 0,00 -22,60 Enerjisa Enerji 6,34 2,09 -14,21 Enka İnşaat 5,74 0,88 -10,59 Erbosan 15,95 1,92 -36,15 Ereğli Demir Çelik 7,25 -1,09 -19,80 Ersu Gıda 3,16 9,72 52,66 Escort Teknoloji 2,33 9,91 67,63 Etiler Gıda 1,72 -8,99 -29,80 Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 -1,87 -37,13 Euro Trend Yat. Ort. 0,89 2,30 -28,80 Euro Yat. Ort. 0,91 0,00 -22,88 Euro Yatırım Holding 0,87 0,00 -42,00 Fenerbahçe Futbol 8,32 -4,15 -42,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 -1,82 -40,92 F-M İzmit Piston 38,40 -3,27 -18,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,87 -3,24 -10,66 Ford Otosan 47,32 -2,83 -28,43 Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 8,96 5,91 -30,86 Galatasaray Sportif 1,91 -1,04 -5,91 Garanti Bankası 7,98 1,27 -28,37 Garanti Faktoring 3,35 0,30 -13,44 Garanti Yat. Ort. 0,99 0,00 -8,33 Gedik Y. Men. Değ. 17,36 9,94 210,00 Gedik Yatırım Holding 18,68 0,76 142,91 Gediz Ambalaj 7,34 -2,26 8,58 Gentaş 1,89 1,61 -13,70 Gersan Elektrik 2,11 3,94 -33,86 Global Men. Değ. 1,71 4,27 -9,04 Global Yat. Holding 2,41 -0,41 -50,51 Good-Year 3,23 3,19 -20,25 Göltaş Çimento 10,46 -0,38 -41,20 Gözde Girişim 2,55 1,59 -50,39 GSD Denizcilik 1,68 0,00 -34,38 GSD Holding 1,02 2,00 -31,54 Gübre Fabrik. 14,18 0,00 56,86 Güler Yat. Holding 2,16 -10,00 6,40 Güneş Sigorta 1,99 3,65 -8,72 Halk GMYO 1,21 1,68 -0,82 Halk Sigorta 2,29 0,88 15,66 Hatay Tekstil 6,39 1,59 -6,99 Hedef Girişim 1,72 1,78 -34,10 Hektaş 9,26 -1,49 15,46 HUB Girişim 18,77 -1,11 99,92 Hürriyet Gzt. 0,83 -2,35 -27,19 ICBC Turkey Bank 3,71 9,76 -29,60 İdealist Danışmanlık 2,05 -0,49 -38,25 İdealist GMYO 2,45 6,06 -19,93 İhlas Ev Aletleri 2,04 -0,49 -34,82 İhlas Gayrimenkul 0,94 4,44 -21,67 İhlas Gazetecilik 4,24 2,17 -37,74 İhlas Holding 0,49 4,26 -46,15 İhlas Yayın Holding 0,66 10,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,22 -2,17 -25,57 Info Yatırım 8,80 1,15 -1,12 İntema 6,51 -0,15 -29,70 İpek Doğal Enerji 7,62 0,53 -1,30 İskenderun Demir Çelik 6,17 -1,91 -22,97

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA