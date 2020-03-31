Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 3,01 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,26 2,33 -17,43 Adana Çimento (A) 7,12 -0,28 -26,67 Adana Çimento (B) 6,06 0,33 -15,01 Adana Çimento (C) 1,70 0,59 -23,77 Adel Kalemcilik 9,70 3,08 -38,22 Adese Alışveriş Ticaret 1,02 4,08 -28,59 Afyon Çimento 4,80 0,00 -23,57 Ak Enerji 0,73 1,39 -33,03 Akbank 5,61 1,81 -30,83 Akçansa 6,97 1,16 -28,10 Akdenız Güvenlık Hız. 1,41 2,17 -33,18 Akfen GMYO 2,49 9,69 -38,52 Akın Tekstil 8,27 2,48 -40,03 Akiş GMYO 2,52 2,44 -37,62 Akmerkez GMYO 21,18 0,86 -10,56 Aksa 6,25 1,30 -20,16 Aksa Enerji 3,29 2,17 -13,42 Aksigorta 4,32 0,47 -20,26 Aksu Enerji 7,14 -0,42 -51,98 Alarko Carrıer 38,00 2,98 -36,67 Alarko GMYO 10,98 6,29 -27,68 Alarko Holding 4,03 1,51 -32,27 Albaraka Türk 1,10 2,80 -28,10 Alcatel Lucent Teletaş 20,00 6,78 66,11 Alkim Kağıt 5,57 3,53 -0,18 Alkim Kimya 49,74 1,43 29,80 Altınyağ 0,54 5,88 31,71 Altınyunus Çeşme 11,32 6,79 13,31 Anadolu Cam 2,95 2,79 -32,34 Anadolu Efes 17,27 0,41 -25,17 Anadolu Grubu Holding 13,96 0,72 -20,64 Anadolu Hayat Emek. 5,18 -0,19 -14,87 Anadolu Isuzu 8,37 2,07 -31,22 Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34 Anel Elektrik 2,93 3,53 -8,72 Arçelik 13,46 0,75 -35,41 ARD Bilişim Teknolojileri 12,02 4,52 Arena Bilgisayar 9,45 0,85 25,50 Armada Bilgisayar 16,27 1,69 -0,73 Arsan Tekstil 2,79 2,20 -22,07 Artı Yatırım Holding 0,72 -2,70 -11,11 Aselsan 23,58 1,46 12,61 Aslan Çimento 33,16 1,28 -17,02 Ata GMYO 3,69 -0,81 -18,54 Atakule GMYO 1,19 4,39 -38,02 Atlantis Yatırım Holding 1,23 -2,38 23,00 Atlas Yat. Ort. 1,06 1,92 -26,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,08 0,15 -2,43 Avrasya GMYO 1,09 4,81 -27,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 3,81 -40,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,90 0,01 2,72 Avrupa Yatırım Holding 0,91 1,11 -40,91 Ayen Enerji 2,39 2,58 -31,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,83 1,67 -16,44 Aygaz 8,37 1,33 -31,09 Bagfaş 11,62 4,87 -30,92 Bak Ambalaj 6,83 -1,73 -7,07 Balatacılar Balatacılık 1,70 -2,86 37,10 Bantaş Ambalaj 2,89 8,65 14,68 Banvit 16,27 1,06 -12,39 Baştaş Başkent Çimento 2,48 0,00 -4,25 Batı Çimento 2,01 2,55 -39,27 Batısöke Çimento 0,77 2,67 -41,22 Bera Holding 2,74 3,40 -28,83 Berkosan Yalıtım 2,45 1,66 -10,58 Beşiktaş Futbol Yat. 1,91 3,24 -22,04 Beyaz Filo 2,59 1,57 -18,04 Bilici Yatırım 6,18 0,65 41,42 Bim Mağazalar 50,05 -0,10 7,27 Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35 Birlik Mensucat 1,01 3,06 -11,40 Bizim Mağazaları 9,44 -0,74 -15,49 Bolu Çimento 3,32 -0,60 -29,36 Bomonti Elektrik 1,01 1,00 -21,09 Borusan Mannesmann 7,30 1,96 -36,24 Borusan Yat. Paz. 51,20 0,49 -17,22 Bosch Fren Sistemleri 182,50 0,33 -37,05 Bossa 6,90 2,22 -14,39 Brisa 7,12 1,14 -24,09 Burçelik 5,03 3,07 -13,43 Burçelik Vana 12,99 -0,08 33,78 Bursa Çimento 2,88 1,05 -28,06 Carrefoursa 6,38 0,00 35,46 Casa Emtia Petrol 9,30 9,80 -0,96 Ceo Event Medya 5,45 0,55 -33,86 Coca Cola İçecek 34,48 0,52 -10,90 Cosmos Yat. Holding 2,09 -5,43 2,45 Credıtwest Faktorıng 2,00 0,00 -30,56 Çelebi 56,50 3,10 -44,66 Çelik Halat 6,81 3,34 4,77 Çemaş Döküm 0,74 2,78 -40,97 Çemtaş 5,16 1,78 -37,68 Çimbeton 28,28 2,84 -31,46 Çimentaş 10,64 3,80 -29,07 Çimsa 6,26 1,46 -31,06 Çuhadaroğlu Metal 2,33 4,02 -26,96 Dagi Giyim 1,89 9,25 -24,40 Dagi Yatırım Holding 2,42 6,61 7,08 Dardanel 4,17 4,25 10,03 Datagate Bilgisayar 6,36 2,25 -18,57 Demısaş Döküm 2,50 5,49 -28,16 Denge Holding 0,94 3,30 -31,39 Deniz GMYO 3,04 5,19 -39,80 Denizli Cam 5,53 1,84 -33,69 Derimod 4,71 6,32 -34,03 Derlüks Deri 2,50 9,65 -38,73 Desa Deri 3,50 5,42 -22,91 Despec Bilgisayar 4,23 -0,94 -0,24 Deva Holding 10,68 4,30 18,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95 Ditaş Doğan 9,78 1,03 2,30 DO-CO 261,70 0,65 -53,60 Doğan Burda 3,36 7,69 -44,65 Doğan Holding 1,48 1,37 -19,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,67 -26,06 Doğusan 1,67 9,87 -19,71 Doğuş GMYO 3,66 2,52 -19,21 Doğuş Otomotiv 6,79 2,41 -28,68 Döktaş Dökümcülük 14,05 1,15 -55,60 Duran Doğan Basım 16,80 1,94 19,66 Dyo Boya 3,94 5,07 -19,59 Eczacıbaşı İlaç 4,87 6,33 31,27 Eczacıbaşı Yatırım 10,53 3,54 4,15 Edip Gayrimenkul 1,55 9,93 11,51 Ege Endüstri 490,60 1,15 -15,49 Ege Gübre 41,10 1,93 -17,47 Ege Profil 9,56 2,80 -20,13 Ege Seramik 3,13 2,29 -15,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 3,85 38,46 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00 Egeplast 11,01 2,90 -11,92 Ekiz Kimya 1,49 9,56 144,26 Emek Elektrik 1,30 4,00 -18,24 Eminiş Ambalaj 2,12 0,95 39,47 Emlak Konut GMYO 1,16 1,75 -20,55 Enerjisa Enerji 6,51 1,40 -11,91 Enka İnşaat 6,02 5,43 -6,23 Erbosan 16,21 2,79 -35,11 Ereğli Demir Çelik 7,49 0,27 -17,15 Ersu Gıda 3,47 9,81 67,63 Escort Teknoloji 2,56 9,87 84,17 Etiler Gıda 1,86 3,91 -24,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 5,31 -28,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,94 4,44 -24,80 Euro Yat. Ort. 0,93 2,20 -21,19 Euro Yatırım Holding 0,96 4,35 -36,00 Fenerbahçe Futbol 8,72 3,07 -39,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,77 2,21 -39,39 F-M İzmit Piston 38,88 0,83 -17,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,89 1,03 -10,40 Ford Otosan 47,56 1,11 -28,06 Formet Çelik Kapı 2,09 4,50 -30,33 Frigo Pak Gıda 9,05 2,72 -30,17 Galatasaray Sportif 2,15 6,44 5,91 Garanti Bankası 8,23 2,36 -26,12 Garanti Faktoring 3,52 4,14 -9,04 Garanti Yat. Ort. 1,11 4,72 2,78 Gedik Y. Men. Değ. 19,09 9,97 240,89 Gedik Yatırım Holding 18,76 3,30 143,95 Gediz Ambalaj 7,14 0,28 5,62 Gentaş 1,96 4,81 -10,50 Gersan Elektrik 2,27 9,66 -28,84 Global Men. Değ. 1,75 4,17 -6,91 Global Yat. Holding 2,45 2,51 -49,69 Good-Year 3,36 3,07 -17,04 Göltaş Çimento 10,89 2,45 -38,79 Gözde Girişim 2,67 2,30 -48,05 GSD Denizcilik 1,96 6,52 -23,44 GSD Holding 1,15 4,55 -22,82 Gübre Fabrik. 14,55 2,32 60,95 Güler Yat. Holding 2,37 9,72 16,75 Güneş Sigorta 2,11 6,57 -3,21 Halk GMYO 1,21 1,68 -0,82 Halk Sigorta 2,38 4,39 20,20 Hatay Tekstil 7,18 6,06 4,51 Hedef Girişim 1,74 1,16 -33,33 Hektaş 9,94 1,74 23,94 HUB Girişim 19,02 2,37 102,59 Hürriyet Gzt. 0,88 0,00 -22,81 ICBC Turkey Bank 4,08 9,97 -22,58 İdealist Danışmanlık 2,17 2,84 -34,64 İdealist GMYO 2,54 0,00 -16,99 İhlas Ev Aletleri 2,09 1,95 -33,23 İhlas Gayrimenkul 1,00 4,17 -16,67 İhlas Gazetecilik 4,95 8,55 -27,31 İhlas Holding 0,50 6,38 -45,05 İhlas Yayın Holding 0,72 9,09 -29,41 İndeks Bilgisayar 7,54 0,80 -22,27 Info Yatırım 8,40 -4,00 -5,62 İntema 7,26 10,00 -21,60 İpek Doğal Enerji 7,90 2,73 2,33 İskenderun Demir Çelik 6,33 0,96 -20,97

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA