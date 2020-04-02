Borsada günün ilk yarısı (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 0,60 -9,14 Acıpayam Selüloz 5,11 -0,78 -19,78 Adana Çimento (A) 7,05 -0,14 -27,39 Adana Çimento (B) 5,89 -2,64 -17,39 Adana Çimento (C) 1,73 -1,70 -22,42 Adel Kalemcilik 11,75 7,11 -25,16 Adese Alışveriş Ticaret 1,09 1,87 -23,69 Afyon Çimento 5,03 3,71 -19,90 Ak Enerji 0,81 6,58 -25,69 Akbank 5,46 -0,18 -32,68 Akçansa 6,89 -0,58 -28,93 Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 -1,37 -31,75 Akfen GMYO 2,39 -3,24 -40,99 Akın Tekstil 8,45 0,96 -38,72 Akiş GMYO 2,76 4,55 -31,68 Akmerkez GMYO 21,18 -0,38 -10,56 Aksa 6,61 1,69 -15,57 Aksa Enerji 3,42 1,48 -10,00 Aksigorta 4,49 -3,85 -17,13 Aksu Enerji 7,15 0,56 -51,92 Alarko Carrıer 38,64 0,78 -35,60 Alarko GMYO 11,32 -0,35 -25,44 Alarko Holding 4,39 0,92 -26,22 Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 17,40 -5,79 44,52 Alkim Kağıt 5,50 0,00 -1,43 Alkim Kimya 50,20 -0,40 31,00 Altınyağ 0,59 -3,28 43,90 Altınyunus Çeşme 12,55 2,62 25,63 Anadolu Cam 3,18 -0,63 -27,06 Anadolu Efes 17,72 0,68 -23,22 Anadolu Grubu Holding 13,62 -0,07 -22,57 Anadolu Hayat Emek. 5,19 -0,57 -14,71 Anadolu Isuzu 8,39 0,00 -31,06 Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34 Anel Elektrik 2,94 -0,34 -8,41 Arçelik 13,25 0,15 -36,42 ARD Bilişim Teknolojileri 12,20 2,69 Arena Bilgisayar 9,16 -1,93 21,65 Armada Bilgisayar 16,00 -3,26 -2,38 Arsan Tekstil 2,70 -0,74 -24,58 Artı Yatırım Holding 0,73 -3,95 -9,88 Aselsan 22,98 0,44 9,74 Aslan Çimento 32,64 -0,24 -18,32 Ata GMYO 3,66 -1,08 -19,21 Atakule GMYO 1,22 -2,40 -36,46 Atlantis Yatırım Holding 1,27 2,42 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,23 6,96 -14,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -2,36 -4,52 Avrasya GMYO 1,29 9,32 -14,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 9,60 -24,73 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,40 -0,07 11,00 Avrupa Yatırım Holding 0,96 2,13 -37,66 Ayen Enerji 2,56 3,64 -26,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,00 -17,81 Aygaz 8,59 0,94 -29,28 Bagfaş 13,06 1,95 -22,35 Bak Ambalaj 6,45 -2,57 -12,24 Balatacılar Balatacılık 1,72 0,00 38,71 Bantaş Ambalaj 2,48 -5,70 -1,59 Banvit 15,82 -0,88 -14,81 Baştaş Başkent Çimento 2,70 7,57 4,25 Batı Çimento 2,16 2,37 -34,74 Batısöke Çimento 0,84 0,00 -35,88 Bera Holding 2,69 -0,74 -30,13 Berkosan Yalıtım 2,47 1,65 -9,85 Beşiktaş Futbol Yat. 1,87 -4,59 -23,67 Beyaz Filo 2,69 2,28 -14,87 Bilici Yatırım 6,20 -0,48 41,88 Bim Mağazalar 50,50 -1,56 8,23 Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35 Birlik Mensucat 1,08 6,93 -5,26 Bizim Mağazaları 9,28 0,54 -16,92 Bolu Çimento 3,31 0,00 -29,57 Bomonti Elektrik 1,33 9,92 3,91 Borusan Mannesmann 7,75 -0,77 -32,31 Borusan Yat. Paz. 50,50 -1,37 -18,35 Bosch Fren Sistemleri 181,00 -1,09 -37,56 Bossa 6,88 0,44 -14,64 Brisa 7,13 -0,83 -23,98 Burçelik 5,10 -1,35 -12,22 Burçelik Vana 12,19 4,37 25,54 Bursa Çimento 3,17 -1,55 -20,82 Carrefoursa 5,99 -3,07 27,18 Casa Emtia Petrol 9,25 -5,32 -1,49 Ceo Event Medya 5,59 -1,41 -32,16 Coca Cola İçecek 34,94 -1,30 -9,72 Cosmos Yat. Holding 1,94 -8,06 -4,90 Credıtwest Faktorıng 2,07 0,49 -28,13 Çelebi 56,85 -1,90 -44,32 Çelik Halat 6,68 -1,04 2,77 Çemaş Döküm 0,79 0,00 -36,98 Çemtaş 6,38 4,25 -22,95 Çimbeton 28,90 -1,30 -29,96 Çimentaş 11,81 -0,42 -21,27 Çimsa 6,29 0,00 -30,73 Çuhadaroğlu Metal 2,26 -2,59 -29,15 Dagi Giyim 2,29 9,57 -8,40 Dagi Yatırım Holding 3,00 9,89 32,74 Dardanel 5,08 9,96 34,04 Datagate Bilgisayar 6,46 -0,62 -17,29 Demısaş Döküm 2,62 -4,73 -24,71 Denge Holding 0,90 -1,10 -34,31 Deniz GMYO 3,13 -2,49 -38,02 Denizli Cam 6,14 -1,76 -26,38 Derimod 5,24 -1,50 -26,61 Derlüks Deri 2,45 -3,54 -39,95 Desa Deri 3,34 -2,62 -26,43 Despec Bilgisayar 4,35 -4,40 2,59 Deva Holding 10,13 2,74 12,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -1,59 -20,51 Ditaş Doğan 10,14 0,40 6,07 DO-CO 260,50 -1,70 -53,81 Doğan Burda 3,31 -2,07 -45,47 Doğan Holding 1,48 0,00 -19,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 -0,78 -23,03 Doğusan 1,58 -5,95 -24,04 Doğuş GMYO 3,78 -1,31 -16,56 Doğuş Otomotiv 6,48 -2,85 -31,93 Döktaş Dökümcülük 15,92 -5,18 -49,69 Duran Doğan Basım 15,98 -3,68 13,82 Dyo Boya 3,75 -1,57 -23,47 Eczacıbaşı İlaç 4,55 1,56 22,64 Eczacıbaşı Yatırım 9,61 2,67 -4,95 Edip Gayrimenkul 1,51 -5,03 8,63 Ege Endüstri 485,00 -0,78 -16,45 Ege Gübre 40,36 -0,35 -18,96 Ege Profil 10,09 1,92 -15,71 Ege Seramik 3,21 -1,23 -13,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 5,56 18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00 Egeplast 10,90 -1,09 -12,80 Ekiz Kimya 1,77 8,59 190,16 Emek Elektrik 1,44 -2,70 -9,43 Eminiş Ambalaj 1,96 -2,00 28,95 Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,55 Enerjisa Enerji 6,13 -0,16 -9,00 Enka İnşaat 5,99 -0,83 -6,70 Erbosan 16,97 4,82 -32,07 Ereğli Demir Çelik 7,63 -0,13 -15,60 Ersu Gıda 2,90 -7,35 40,10 Escort Teknoloji 2,62 -6,76 88,49 Etiler Gıda 1,80 -4,26 -26,53 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 -25,15 Euro Trend Yat. Ort. 1,18 9,26 -5,60 Euro Yat. Ort. 1,06 0,95 -10,17 Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00 Fenerbahçe Futbol 8,41 -3,11 -41,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 -0,71 -39,17 F-M İzmit Piston 39,58 0,71 -16,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,04 -2,63 -8,45 Ford Otosan 51,00 0,00 -22,86 Formet Çelik Kapı 2,10 0,00 -30,00 Frigo Pak Gıda 8,61 0,47 -33,56 Galatasaray Sportif 2,33 -4,51 14,78 Garanti Bankası 7,78 -0,77 -30,16 Garanti Faktoring 3,68 0,27 -4,91 Garanti Yat. Ort. 1,11 -2,63 2,78 Gedik Y. Men. Değ. 16,59 -7,58 196,25 Gedik Yatırım Holding 18,58 -3,33 141,61 Gediz Ambalaj 6,78 -2,87 0,30 Gentaş 1,97 1,03 -10,05 Gersan Elektrik 2,26 -1,31 -29,15 Global Men. Değ. 1,87 1,63 -0,53 Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05 Good-Year 3,35 -1,18 -17,28 Göltaş Çimento 11,64 1,13 -34,57 Gözde Girişim 2,86 -2,39 -44,36 GSD Denizcilik 1,95 -4,41 -23,83 GSD Holding 1,23 -1,60 -17,45 Gübre Fabrik. 14,69 4,11 62,50 Güler Yat. Holding 2,20 1,85 8,37 Güneş Sigorta 2,10 -1,87 -3,67 Halk GMYO 1,20 0,00 -1,64 Halk Sigorta 2,52 0,00 27,27 Hatay Tekstil 6,43 -3,31 -6,40 Hedef Girişim 1,76 0,00 -32,57 Hektaş 9,74 0,00 21,45 HUB Girişim 19,05 -3,79 102,91 Hürriyet Gzt. 0,97 1,04 -14,91 ICBC Turkey Bank 3,88 -4,20 -26,38 İdealist Danışmanlık 2,05 -2,38 -38,25 İdealist GMYO 2,44 -3,17 -20,26 İhlas Ev Aletleri 2,05 -1,91 -34,50 İhlas Gayrimenkul 1,03 -3,74 -14,17 İhlas Gazetecilik 5,54 0,73 -18,65 İhlas Holding 0,52 -1,89 -42,86 İhlas Yayın Holding 0,75 -5,06 -26,47 İndeks Bilgisayar 7,49 -1,71 -22,78 Info Yatırım 7,09 -9,91 -20,34 İntema 7,28 -1,75 -21,38 İpek Doğal Enerji 7,73 0,00 0,13 İskenderun Demir Çelik 6,35 -0,78 -20,72

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA