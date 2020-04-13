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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,876,860,54
Acıpayam Selüloz5,962,23-6,44
Adana Çimento (A)7,721,31-20,49
Adana Çimento (B)6,13-0,97-14,03
Adana Çimento (C)1,780,00-20,18
Adel Kalemcilik11,810,25-24,78
Adese Alışveriş Ticaret1,194,39-16,68
Afyon Çimento6,030,33-3,98
Ak Enerji0,923,37-15,60
Akbank6,08-0,65-25,03
Akçansa7,490,27-22,74
Akdenız Güvenlık Hız.1,551,97-26,54
Akfen GMYO2,673,89-34,07
Akın Tekstil9,904,76-28,21
Akiş GMYO2,941,38-27,23
Akmerkez GMYO23,50-0,25-0,76
Aksa6,10-0,97-12,90
Aksa Enerji3,510,00-7,63
Aksigorta4,912,51-9,37
Aksu Enerji8,90-0,11-40,15
Alarko Carrıer45,140,98-24,77
Alarko GMYO13,320,08-12,27
Alarko Holding4,36-0,23-26,72
Albaraka Türk1,190,00-22,22
Alcatel Lucent Teletaş18,15-0,7150,75
Alkim Kağıt6,094,289,14
Alkim Kimya49,400,1228,91
Altınyağ0,654,8458,54
Altınyunus Çeşme16,02-1,7260,36
Anadolu Cam3,250,00-25,46
Anadolu Efes18,53-0,38-19,71
Anadolu Grubu Holding14,731,87-16,26
Anadolu Hayat Emek.5,761,23-5,34
Anadolu Isuzu9,311,20-23,50
Anadolu Sigorta4,600,0010,75
Anel Elektrik3,150,00-1,87
Arçelik15,19-0,07-27,11
ARD Bilişim Teknolojileri19,485,87
Arena Bilgisayar11,803,4261,98
Armada Bilgisayar20,968,1027,88
Arsan Tekstil3,201,59-10,61
Artı Yatırım Holding0,971,0419,75
Aselsan25,04-0,2419,58
Aslan Çimento34,760,46-13,01
Ata GMYO3,760,27-17,00
Atakule GMYO1,373,01-28,65
Atlantis Yatırım Holding1,300,0030,00
Atlas Yat. Ort.1,325,60-8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat12,450,00-7,13
Avrasya GMYO1,507,14-0,66
Avrasya Petrol ve Tur.1,479,70-19,23
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0111,02
Avrupa Yatırım Holding1,170,00-24,03
Ayen Enerji2,821,08-18,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,950,00-10,96
Aygaz9,73-0,41-19,89
Bagfaş14,154,66-15,87
Bak Ambalaj6,690,15-8,98
Balatacılar Balatacılık1,80-1,6445,16
Bantaş Ambalaj2,791,4510,71
Banvit18,389,86-1,02
Baştaş Başkent Çimento2,870,7010,81
Batı Çimento2,604,00-21,45
Batısöke Çimento0,932,20-29,01
Bera Holding3,191,27-17,14
Berkosan Yalıtım2,741,480,00
Beşiktaş Futbol Yat.2,090,97-14,69
Beyaz Filo3,13-0,32-0,95
Bilici Yatırım7,28-1,6266,59
Bim Mağazalar52,050,7711,55
Birko Mensucat0,260,00-16,13
Birlik Mensucat1,259,659,65
Bizim Mağazaları10,034,81-10,21
Bolu Çimento3,611,40-23,19
Bomonti Elektrik1,939,6650,78
Borusan Mannesmann9,04-0,77-21,05
Borusan Yat. Paz.57,700,44-3,69
Bosch Fren Sistemleri281,001,77-3,07
Bossa7,712,25-4,34
Brisa7,40-0,67-21,10
Burçelik6,773,3616,52
Burçelik Vana20,285,41108,86
Bursa Çimento3,460,00-13,57
Carrefoursa6,353,9334,82
Casa Emtia Petrol11,419,9221,51
Ceo Event Medya5,750,52-30,22
Coca Cola İçecek36,681,10-5,22
Cosmos Yat. Holding2,327,4113,73
Credıtwest Faktorıng2,352,17-18,40
Çelebi84,606,95-17,14
Çelik Halat8,681,8833,54
Çemaş Döküm1,028,51-18,63
Çemtaş6,502,20-21,50
Çimbeton32,700,74-20,75
Çimentaş13,800,00-8,00
Çimsa6,960,43-23,35
Çuhadaroğlu Metal2,563,64-19,75
Dagi Giyim2,294,57-8,40
Dagi Yatırım Holding2,993,8232,30
Dardanel6,56-0,4673,09
Datagate Bilgisayar7,592,71-2,82
Demısaş Döküm3,095,82-11,21
Denge Holding0,950,00-30,66
Deniz GMYO3,821,06-24,36
Denizli Cam6,480,47-22,30
Derimod4,891,66-31,51
Derlüks Deri2,832,54-30,64
Desa Deri3,650,00-19,60
Despec Bilgisayar5,133,6420,99
Deva Holding10,271,4814,24
Diriteks Diriliş Tekstil0,651,56-16,67
Ditaş Doğan12,320,1629,48
DO-CO420,509,99-25,44
Doğan Burda3,931,29-35,26
Doğan Holding1,570,00-12,56
Doğtaş Kelebek Mobilya1,431,42-13,33
Doğusan1,701,19-18,27
Doğuş GMYO4,631,542,21
Doğuş Otomotiv7,932,85-16,70
Döktaş Dökümcülük24,8610,00-21,44
Duran Doğan Basım17,735,5426,28
Dyo Boya4,260,47-13,06
Eczacıbaşı İlaç4,653,5625,34
Eczacıbaşı Yatırım10,181,900,69
Edip Gayrimenkul1,789,2028,06
Ege Endüstri581,702,590,21
Ege Gübre43,901,34-11,85
Ege Profil10,930,37-8,69
Ege Seramik3,602,86-2,96
Egeli & Co Tarım Girişim0,352,949,37
Egeli&Co Enerji Yatırım0,44-2,2212,82
Egeli&Co Yatırım Holding0,300,0050,00
Egeplast12,250,00-2,00
Ekiz Kimya3,159,76416,39
Emek Elektrik1,651,233,77
Eminiş Ambalaj2,601,5671,05
Emlak Konut GMYO1,241,64-15,07
Enerjisa Enerji6,29-0,47-6,62
Enka İnşaat6,682,774,05
Erbosan17,380,17-30,42
Ereğli Demir Çelik7,670,79-15,15
Ersu Gıda3,371,8162,80
Escort Teknoloji2,860,35105,76
Etiler Gıda1,891,07-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,391,46-16,77
Euro Trend Yat. Ort.1,35-4,938,00
Euro Yat. Ort.1,140,00-3,39
Euro Yatırım Holding1,19-1,65-20,67
Fenerbahçe Futbol9,450,11-34,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,100,98-32,17
F-M İzmit Piston44,18-1,78-6,72
Fonet Bilgi Teknolojileri8,990,4516,91
Ford Otosan56,10-1,41-15,15
Formet Çelik Kapı2,31-3,75-23,00
Frigo Pak Gıda11,739,93-9,49
Galatasaray Sportif2,560,7926,11
Garanti Bankası8,60-0,35-22,80
Garanti Faktoring3,990,503,10
Garanti Yat. Ort.1,595,3047,22
Gedik Y. Men. Değ.16,300,37191,07
Gedik Yatırım Holding17,981,01133,81
Gediz Ambalaj7,212,276,66
Gentaş2,081,96-5,02
Gersan Elektrik2,661,14-16,61
Global Men. Değ.1,88-2,080,00
Global Yat. Holding2,931,74-39,84
Good-Year3,930,77-2,96
Göltaş Çimento12,580,16-29,29
Gözde Girişim3,788,93-26,46
GSD Denizcilik2,360,43-7,81
GSD Holding1,36-0,73-8,72
Gübre Fabrik.15,320,7969,47
Güler Yat. Holding3,359,8465,02
Güneş Sigorta2,402,5610,09
Halk GMYO1,250,812,46
Halk Sigorta3,251,5664,14
Hatay Tekstil7,403,507,71
Hedef Girişim2,061,98-21,07
Hektaş10,440,7730,17
HUB Girişim19,960,20112,60
Hürriyet Gzt.1,07-0,93-6,14
ICBC Turkey Bank4,340,00-17,65
İdealist Danışmanlık2,58-2,27-22,29
İdealist GMYO2,892,12-5,56
İhlas Ev Aletleri2,70-2,53-13,74
İhlas Gayrimenkul1,082,86-10,00
İhlas Gazetecilik5,40-20,70
İhlas Holding0,654,84-28,57
İhlas Yayın Holding0,835,06-18,63
İndeks Bilgisayar9,207,10-5,15
Info Yatırım5,490,00-38,31
İntema8,630,47-6,80
İpek Doğal Enerji9,710,0025,78
İskenderun Demir Çelik6,602,64-17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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