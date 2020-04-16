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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:28
Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,961,555,38
Acıpayam Selüloz5,650,00-11,30
Adana Çimento (A)8,384,75-13,70
Adana Çimento (B)6,041,85-15,29
Adana Çimento (C)1,822,82-18,39
Adel Kalemcilik11,782,43-24,97
Adese Alışveriş Ticaret1,190,00-16,68
Afyon Çimento2,461,977,98
Ak Enerji0,890,00-18,35
Akbank5,690,71-29,84
Akçansa7,03-0,99-27,48
Akdenız Güvenlık Hız.1,52-0,65-27,96
Akfen GMYO2,67-0,37-34,07
Akın Tekstil10,13-1,07-26,54
Akiş GMYO2,83-0,70-29,95
Akmerkez GMYO22,78-0,351,67
Aksa6,10-0,49-12,90
Aksa Enerji3,21-3,31-15,53
Aksigorta4,99-0,80-7,90
Aksu Enerji8,21-3,07-44,79
Alarko Carrıer49,201,44-18,00
Alarko GMYO12,88-0,54-15,16
Alarko Holding4,19-0,24-29,58
Albaraka Türk1,160,00-24,18
Alcatel Lucent Teletaş17,563,9145,85
Alkim Kağıt6,222,4711,47
Alkim Kimya48,160,5425,68
Altınyağ0,630,0053,66
Altınyunus Çeşme15,685,5256,96
Anadolu Cam3,363,70-22,94
Anadolu Efes18,302,23-20,71
Anadolu Grubu Holding15,850,32-9,89
Anadolu Hayat Emek.5,67-1,39-6,82
Anadolu Isuzu9,931,12-18,41
Anadolu Sigorta4,680,8612,68
Anel Elektrik3,200,00-0,31
Arçelik15,16-0,92-27,26
ARD Bilişim Teknolojileri18,003,81
Arena Bilgisayar11,000,4651,00
Armada Bilgisayar23,700,5944,60
Arsan Tekstil3,29-0,30-8,10
Artı Yatırım Holding0,95-2,0617,28
Aselsan26,781,2927,89
Aslan Çimento34,940,40-12,56
Ata GMYO3,991,53-11,92
Atakule GMYO1,37-0,72-28,65
Atlantis Yatırım Holding1,30-0,7630,00
Atlas Yat. Ort.1,29-3,01-10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat12,660,24-5,56
Avrasya GMYO1,67-3,4710,60
Avrasya Petrol ve Tur.1,72-2,82-5,49
Avrasya Stratejik GMYF1.427,600,0011,02
Avrupa Yatırım Holding1,20-0,83-22,08
Ayen Enerji2,65-1,49-23,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,93-2,03-11,87
Aygaz9,963,00-18,00
Bagfaş14,677,16-12,78
Bak Ambalaj7,344,86-0,14
Balatacılar Balatacılık2,009,8961,29
Bantaş Ambalaj2,733,028,33
Banvit19,010,262,37
Baştaş Başkent Çimento2,892,1211,58
Batı Çimento2,450,00-25,98
Batısöke Çimento0,920,00-29,77
Bera Holding3,130,97-18,70
Berkosan Yalıtım2,53-1,56-7,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,94-1,52-20,82
Beyaz Filo2,83-7,52-10,44
Bilici Yatırım7,430,4170,02
Bim Mağazalar54,851,2917,55
Birko Mensucat0,273,85-12,90
Birlik Mensucat1,245,988,77
Bizim Mağazaları11,80-1,095,64
Bolu Çimento3,925,95-16,60
Bomonti Elektrik2,569,87100,00
Borusan Mannesmann8,865,48-22,62
Borusan Yat. Paz.58,908,07-1,69
Bosch Fren Sistemleri241,90-3,63-16,56
Bossa7,45-0,67-7,57
Brisa7,15-0,56-23,77
Burçelik6,180,006,37
Burçelik Vana19,231,1698,04
Bursa Çimento3,28-0,91-18,07
Carrefoursa7,732,3864,12
Casa Emtia Petrol12,00-6,9827,80
Ceo Event Medya6,72-1,47-18,45
Coca Cola İçecek36,741,27-5,06
Cosmos Yat. Holding2,06-4,190,98
Credıtwest Faktorıng2,319,48-19,79
Çelebi78,55-8,82-23,07
Çelik Halat8,671,5233,38
Çemaş Döküm0,97-2,02-22,62
Çemtaş6,414,74-22,58
Çimbeton32,48-0,18-21,28
Çimentaş13,87-2,80-7,53
Çimsa6,940,29-23,57
Çuhadaroğlu Metal2,42-1,63-24,14
Dagi Giyim2,495,06-0,40
Dagi Yatırım Holding2,872,1426,99
Dardanel6,550,3172,82
Datagate Bilgisayar7,393,65-5,38
Demısaş Döküm2,90-1,69-16,67
Denge Holding0,93-1,06-32,12
Deniz GMYO3,67-0,81-27,33
Denizli Cam6,523,16-21,82
Derimod5,99-0,17-16,11
Derlüks Deri2,87-1,03-29,66
Desa Deri3,87-1,53-14,76
Despec Bilgisayar4,850,0014,39
Deva Holding10,898,4721,13
Diriteks Diriliş Tekstil0,640,00-17,95
Ditaş Doğan15,249,0960,17
DO-CO358,10-9,98-36,51
Doğan Burda5,149,83-15,32
Doğan Holding1,591,92-11,45
Doğtaş Kelebek Mobilya1,430,70-13,33
Doğusan1,70-2,30-18,27
Doğuş GMYO4,575,060,88
Doğuş Otomotiv7,44-0,27-21,85
Döktaş Dökümcülük21,88-9,96-30,86
Duran Doğan Basım18,06-0,2228,63
Dyo Boya4,220,72-13,88
Eczacıbaşı İlaç4,656,4127,38
Eczacıbaşı Yatırım9,895,442,67
Edip Gayrimenkul1,69-3,4321,58
Ege Endüstri552,00-0,38-4,91
Ege Gübre47,005,38-5,62
Ege Profil10,64-0,09-11,11
Ege Seramik3,570,00-3,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,3310,003,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,422,447,69
Egeli&Co Yatırım Holding0,283,7040,00
Egeplast15,200,6621,60
Ekiz Kimya4,1810,00585,25
Emek Elektrik1,54-0,65-3,14
Eminiş Ambalaj2,506,8464,47
Emlak Konut GMYO1,17-1,68-19,86
Enerjisa Enerji6,291,13-6,62
Enka İnşaat6,050,17-3,23
Erbosan16,630,30-33,43
Ereğli Demir Çelik8,102,40-10,40
Ersu Gıda3,36-2,0462,32
Escort Teknoloji2,725,4395,68
Etiler Gıda1,960,00-20,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,360,74-18,56
Euro Trend Yat. Ort.1,22-1,61-2,40
Euro Yat. Ort.1,316,5011,02
Euro Yatırım Holding1,254,17-16,67
Fenerbahçe Futbol9,36-3,41-35,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,02-1,31-33,92
F-M İzmit Piston42,32-0,42-10,65
Fonet Bilgi Teknolojileri8,371,588,84
Ford Otosan55,902,10-15,45
Formet Çelik Kapı2,362,61-21,33
Frigo Pak Gıda12,99-0,080,23
Galatasaray Sportif2,28-5,0012,32
Garanti Bankası8,230,24-26,12
Garanti Faktoring3,870,000,00
Garanti Yat. Ort.1,452,1134,26
Gedik Y. Men. Değ.16,292,58190,89
Gedik Yatırım Holding17,467,05127,05
Gediz Ambalaj7,032,033,99
Gentaş2,030,50-7,31
Gersan Elektrik3,39-2,596,27
Global Men. Değ.1,850,00-1,60
Global Yat. Holding2,83-1,39-41,89
Good-Year3,90-1,76-3,70
Göltaş Çimento12,43-0,40-30,13
Gözde Girişim3,680,00-28,40
GSD Denizcilik2,18-0,91-14,84
GSD Holding1,370,00-8,05
Gübre Fabrik.14,522,6160,62
Güler Yat. Holding4,449,90118,72
Güneş Sigorta2,431,2511,47
Halk GMYO1,230,820,82
Halk Sigorta3,353,4069,19
Hatay Tekstil7,31-0,686,40
Hedef Girişim1,960,51-24,90
Hektaş11,535,8843,77
HUB Girişim19,086,83103,22
Hürriyet Gzt.1,09-2,68-4,39
ICBC Turkey Bank4,160,00-21,06
İdealist Danışmanlık2,550,00-23,19
İdealist GMYO3,511,4514,71
İhlas Ev Aletleri1,89-9,57-39,62
İhlas Gayrimenkul1,01-0,98-15,83
İhlas Gazetecilik4,50-7,02-33,92
İhlas Holding0,59-3,28-35,16
İhlas Yayın Holding0,850,00-16,67
İndeks Bilgisayar8,670,93-10,62
Info Yatırım4,82-1,63-45,84
İntema8,58-4,56-7,34
İpek Doğal Enerji10,513,8536,14
İskenderun Demir Çelik6,700,30-16,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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