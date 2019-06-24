24.06.2019 13:26
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)106.998,90133,11
İş Bankası (B)21.500,106,44602,57
İş Bankası (C)5,854,0929,14
İş Bankası (Kur.)157.000,00223,03
İş Fin.Kir.3,68-1,87-20,52
İş Girişim2,725,4333,33
İş GMYO1,000,00-7,41
İş Y. Men. Değ.2,901,0557,03
İş Yat. Ort.1,040,9740,90
İşbir Holding249,103,8380,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,00-57,14
İttifak Holding7,15-0,69130,65
İz Hayvancılık Tarım5,512,99-16,39
İzmir Demir Çelik1,61-0,62-3,01
İzmir Fırça2,0016,28-3,38
İzocam21,560,280,65
Jantsa Jant Sanayi27,900,508,09
Kafein Yazılım7,400,417,44
Kapital Yat. Holding1,67-41,81
Kaplamin3,310,61-8,06
Kardemir (A)2,192,3420,33
Kardemir (B)2,190,9219,67
Kardemir (D)2,321,756,42
Karel Elektronik5,923,1441,97
Karsan Otomotiv1,221,67-4,69
Karsu Tekstil1,24-0,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,5349,46
Kartonsan316,100,03-0,90
Katmerciler Ekipman3,77-3,33-35,78
Kent Gıda120,80-0,171,51
Kerevitaş Gıda1,622,53-10,00
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,752,340,00
Klimasan Klima9,501,60139,90
Koç Holding17,521,5726,51
Konfrut Gıda30,301,4726,88
Konya Çimento178,001,020,00
Kordsa Teknik Tekstil12,450,1631,59
Koza Altın52,453,552,24
Koza Madencilik7,452,483,19
Körfez GMYO1,630,0033,61
Kristal Kola0,841,20-20,00
Kron Telekomünikasyon8,300,73-4,60
Kuştur Kuşadası Turizm26,900,0096,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,220,007,96
Kütahya Porselen4,790,635,27
Lider Faktoring2,040,99-9,33
Link Bilgisayar10,12-1,5621,63
Logo Yazılım41,300,7352,17
Lokman Hekim Sağlık3,751,08-16,67
Lüks Kadife4,060,74-16,29
Makina Takım1,270,79-17,53
Mardin Çimento2,680,75-3,49
Marka Yatırım Holding0,66-1,496,45
Marmaris Altınyunus18,360,494,56
Marshall26,021,093,17
Martı GMYO0,600,00-7,69
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim38,023,4318,00
Mazhar Zorlu Holding6,153,3661,42
Mega Polietilen1,62-2,99-20,59
Menderes Tekstil0,661,54-8,33
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm10,506,7175,29
Merko Gıda0,630,00-37,62
Metal Gayrimenkul0,75-13,79
Metemtur Otelcilik1,140,888,57
Metro Holding1,020,0034,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,150,884,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,240,005,08
Migros Ticaret13,351,52-10,40
Milpa1,411,44-1,35
Mistral GMYO1,090,00-28,76
MLP Sağlık12,32-0,2415,14
MMC San. ve Tic. Yat.1,030,00-6,36
Mondi Tire Kutsan1,461,39-21,51
Net Holding1,660,61-15,31
Netaş Telekom.6,991,458,20
Niğbaş Niğde Beton8,602,38115,00
Nuh Çimento6,120,82-11,69
Nurol GMYO2,46-0,4017,14
Odaş Elektrik1,400,72-0,57
Olmuksan-IP3,190,63-5,34
Orge Enerji Elektrik3,381,208,33
Orma Orman Mahsulleri1,19-1,65-0,83
Osmanlı Menkul1,250,81-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,020,99-5,56
Otokar111,000,6329,24
Oyak Yat. Ort.1,20-3,23-24,21
Oylum Sınai Yatırımlar1,160,8713,73
Özak GMYO2,201,854,27
Özbal Çelik Boru1,241,64-10,14
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik3,186,0030,46
Panora GMYO4,110,4911,78
Park Elek.Madencilik2,360,43-2,07
Parsan14,822,2869,18
Pegasus38,54-1,4368,15
Peker GMYO4,496,40-45,41
Penguen Gıda1,431,4232,41
Pera GMYO0,51-1,92-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,060,17-0,78
Petkim3,970,510,83
Petrokent Turizm77,9513,46
Pınar Et ve Un5,591,4525,99
Pınar Su1,250,810,00
Pınar Süt6,801,349,38
Plastikkart2,860,705,93
Polisan Holding2,270,00-24,71
Politeknik Metal57,55-0,7864,12
Prizma Press Matbaacılık2,040,4931,61
QNB Finans Fin. Kir.4,000,50-41,18
QNB Finansbank6,831,34-24,20
Ral Yatırım Holding4,613,13150,54
Ray Sigorta2,170,9356,12
Reysaş GMYO0,750,008,70
Reysaş Lojistik0,720,00-2,70
Rhea Girişim0,775,4816,67
Rodrigo Tekstil2,582,7935,79
Royal Halı0,820,00-17,17
RTA Laboratuvarları1,27-0,78-27,01
Sabancı Holding8,450,9616,83
Safkar Ege Soğutmacılık1,676,377,73
Salix Yatırım Holding4,5117,14
Sanel Mühendislik3,570,2863,76
Sanifoam Sünger1,720,5837,60
Sanko Pazarlama2,173,83-1,57
Saray Matbaacılık1,05-1,875,00
Sarkuysan3,280,004,37
Sasa Polyester6,620,9115,21
Say Reklamcılık0,9719,753,19
Sekuro Plastik2,530,80-14,53
Selçuk Ecza Deposu4,810,0076,94
Selçuk Gıda1,760,0032,33
Senkron Güvenlik5,450,55445,00
Serve Film Prodüksiyon2,800,0043,59
Servet GMYO4,281,18-8,94
Seyitler Kimya5,840,6951,69
Silverline Endüstri1,090,93-18,66
Sinpaş GMYO0,593,5159,46
Smartiks Yazılım2,811,81
Soda Sanayii6,69-2,34-1,11
Sodaş Sodyum Sanayii7,0426,88
Söktaş1,413,6811,02
Sönmez Filament3,78-0,5321,15
Sönmez Pamuklu3,551,1413,78
Sumaş Suni Tahta6,990,58-0,14
Şeker Fin. Kir.3,64-1,3629,08
Şekerbank0,951,06-13,64
Şişe Cam5,130,79-6,43
Şok Marketler9,070,78-15,63
T. Halk Bankası5,432,45-22,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,020,92-29,29
T.S.K.B.0,742,78-8,64
T.Tuborg7,701,32-2,95
Taç Tarım Ürünleri4,301,90-15,02
Tat Gıda4,330,7013,35
TAV Havalimanları26,08-2,3218,59
Taze Kuru Gıda5,50-0,36-19,12
Tek-Art Turizm0,742,78-12,94
Tekfen Holding26,22-2,0933,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,052,50-30,98
Temapol Polimer Plastik2,850,35-6,86
TGS Dış Ticaret4,047,7371,91
Tofaş Oto. Fab.18,751,5720,88
Torunlar GMYO1,941,0428,48
Trabzon Liman9,19-0,339,54
Trabzonspor Sportif0,98-1,01-28,78
Trakya Cam2,952,082,12
Trend GMYO1,210,83-4,72
TSKB GMYO0,700,00-14,63
Tuğçelik2,020,50-5,16
Tukaş5,460,55228,92
Turcas Petrol1,332,31-5,67
Turkcell12,621,123,70
Tümosan Motor ve Traktör3,860,52-14,22
Tüpraş115,000,7910,22
Türk Hava Yolları12,940,86-19,68
Türk Prysmian Kablo1,751,741,47
Türk Telekom4,900,6225,64
Türk Traktör30,041,76-13,93
Türker Proje Gayrimenkul24,70-1,12-23,15
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,370,7420,18
Ulusoy Elektrik20,80-0,5730,33
Ulusoy Un Sanayi2,301,7710,58
Umpaş Holding0,38-30,91
Uşak Seramik1,030,98-7,21
Utopya Turizm3,190,31-22,20
Uzertaş Boya1,1410,6890,00
Ülker Bisküvi19,640,9833,88
Ünye Çimento2,491,22-28,24
Vakıf Fin. Kir.1,451,40-18,54
Vakıf GMYO1,651,23-17,09
Vakıf Yat. Ort.1,27-2,31-16,45
Vakıflar Bankası4,023,883,08
Vakko Tekstil2,831,438,50
Vanet Gıda1,62-1,8224,62
Verusa Holding18,15-1,579,34
Verusaturk Girisim3,200,31-3,32
Vestel11,730,43111,35
Vestel Beyaz Eşya17,390,4078,04
Viking Kağıt1,100,000,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,411,44-18,02
Yapı ve Kredi Bank.2,392,5849,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,562,40-8,24
Yataş4,492,510,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,92-1,08-2,13
Yeni Gimat GMYO8,161,2413,64
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding9,961,743,43
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,706,85
Yonga Mobilya9,00-3,2336,36
Yünsa4,260,472,04
Zorlu Enerji1,170,00-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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