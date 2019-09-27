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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.09.2019 13:24Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.691,000,01478,10
İş Bankası (C)6,304,6539,07
İş Bankası (Kur.)159.998,00229,20
İş Fin.Kir.2,190,00-52,70
İş Girişim2,621,1628,43
İş GMYO0,962,13-11,11
İş Y. Men. Değ.3,821,87106,84
İş Yat. Ort.1,260,0070,71
İşbir Holding300,00-2,88118,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,412,50-51,19
İttifak Holding5,124,28147,74
İz Hayvancılık Tarım6,23-0,16-5,46
İzmir Demir Çelik2,400,4244,58
İzmir Fırça1,933,76-6,76
İzocam20,120,00-6,07
Jantsa Jant Sanayi40,260,0055,98
Kafein Yazılım7,201,414,53
Kapital Yat. Holding3,007,144,53
Kaplamin4,59-1,5027,50
Kardemir (A)2,152,3825,61
Kardemir (B)2,151,9024,92
Kardemir (D)2,212,317,50
Karel Elektronik9,011,58116,07
Karsan Otomotiv1,170,86-8,59
Karsu Tekstil1,910,5352,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,0636,76
Kartonsan327,100,212,55
Katmerciler Ekipman3,041,001,04
Kent Gıda117,500,09-1,26
Kerevitaş Gıda2,310,4328,33
Kervansaray Yat. Holding0,36-18,182,86
Kiler GMYO1,961,5512,00
Klimasan Klima10,801,79178,36
Koç Holding18,870,9136,26
Konfrut Gıda38,680,7361,98
Konya Çimento211,100,4818,60
Kordsa Teknik Tekstil12,980,7037,19
Koza Altın65,900,2328,46
Koza Madencilik9,070,3325,62
Körfez GMYO1,481,3721,31
Kristal Kola1,062,910,95
Kron Telekomünikasyon9,590,6310,23
Kuştur Kuşadası Turizm21,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,220,837,96
Kütahya Porselen5,300,3816,48
Lider Faktoring2,36-0,424,89
Link Bilgisayar10,912,3531,13
Logo Yazılım40,401,0048,86
Lokman Hekim Sağlık3,861,31-14,22
Lüks Kadife5,920,0022,06
Makina Takım1,440,70-6,49
Mardin Çimento3,132,2912,71
Marka Yatırım Holding0,79-1,2527,42
Marmaris Altınyunus21,70-0,0923,58
Marshall31,280,9024,03
Martı GMYO0,761,3316,92
Martı Otel0,822,5041,38
Mavi Giyim44,820,1839,11
Mazhar Zorlu Holding5,584,3046,46
Mega Polietilen2,071,471,47
Menderes Tekstil0,823,8013,89
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm11,650,1794,49
Merko Gıda0,851,19-15,84
Metal Gayrimenkul0,75-13,79
Metemtur Otelcilik1,591,9251,43
Metro Holding1,990,51161,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,391,4626,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,333,1012,71
Migros Ticaret20,341,4036,51
Milpa1,633,8214,04
Mistral GMYO1,380,73-9,80
MLP Sağlık14,700,4837,38
MMC San. ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,621,89-12,90
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,620,61
Net Holding1,811,69-7,65
Netaş Telekom.9,351,5244,74
Niğbaş Niğde Beton7,90-1,0097,50
Nuh Çimento7,070,282,02
Nurol GMYO2,620,7724,76
Odaş Elektrik1,691,8120,02
Olmuksan-IP4,090,9921,36
Orge Enerji Elektrik3,821,8722,44
Orma Orman Mahsulleri3,4619,72188,33
Osmanlı Menkul1,530,66-11,05
Ostim Endüstriyel Yat1,131,804,63
Otokar132,100,8453,80
Oyak Yat. Ort.1,641,233,58
Oylum Sınai Yatırımlar2,160,47111,76
Özak GMYO1,670,0015,24
Özbal Çelik Boru1,250,81-9,42
Özderici GMYO1,170,00-50,21
Özerden Plastik2,352,6117,03
Panora GMYO4,640,8726,20
Park Elek.Madencilik4,082,0069,29
Parsan12,310,0840,53
Pegasus61,301,41167,45
Peker GMYO3,090,98-62,43
Penguen Gıda1,571,2945,37
Pera GMYO0,80-4,763,90
Pergamon Dış Ticaret6,360,324,14
Petkim3,562,01-9,59
Petrokent Turizm82,4520,01
Pınar Et ve Un6,770,5952,59
Pınar Su1,490,6819,20
Pınar Süt8,990,6744,61
Plastikkart3,821,3341,48
Polisan Holding2,681,52-11,11
Politeknik Metal80,750,81130,27
Prizma Press Matbaacılık4,212,68171,61
QNB Finans Fin. Kir.18,1419,97166,76
QNB Finansbank21,4616,25138,18
Ral Yatırım Holding8,492,66361,41
Ray Sigorta2,290,8864,75
Reysaş GMYO1,250,8181,16
Reysaş Lojistik1,020,9937,84
Rhea Girişim0,781,3018,18
Rodrigo Tekstil2,47-1,5930,00
Royal Halı1,041,965,05
RTA Laboratuvarları1,380,73-14,99
Sabancı Holding9,513,7131,49
Safkar Ege Soğutmacılık1,82-1,0917,40
Salix Yatırım Holding3,650,55-5,19
Sanel Mühendislik5,681,43160,55
Sanifoam Sünger2,160,4772,80
Sanko Pazarlama2,660,0034,07
Saray Matbaacılık1,120,0012,00
Sarkuysan3,600,8414,55
Sasa Polyester6,271,299,12
Say Reklamcılık1,180,0025,53
Sekuro Plastik3,020,332,03
Selçuk Ecza Deposu5,00-1,3883,93
Selçuk Gıda1,6221,80
Senkron Güvenlik3,1012,32210,00
Serve Film Prodüksiyon1,770,57-9,23
Servet GMYO5,095,388,30
Seyitler Kimya4,860,4126,23
Silverline Endüstri1,360,741,49
Sinpaş GMYO0,890,00140,54
Smartiks Yazılım2,600,78
Soda Sanayii5,881,03-13,09
Sodaş Sodyum Sanayii7,50-4,4635,17
Söktaş1,681,8232,28
Sönmez Filament4,29-1,1537,50
Sönmez Pamuklu3,65-1,3516,99
Sumaş Suni Tahta6,423,22-4,12
Şeker Fin. Kir.3,900,0038,30
Şekerbank1,031,98-6,36
Şişe Cam4,600,44-16,09
Şok Marketler11,090,643,16
T. Halk Bankası6,543,32-6,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,924,06-0,47
T.S.K.B.0,941,0816,05
T.Tuborg8,470,596,75
Taç Tarım Ürünleri3,96-2,70-21,74
Tat Gıda5,160,7835,08
TAV Havalimanları22,820,623,77
Taze Kuru Gıda5,480,74-19,41
Tek-Art Turizm0,792,60-7,06
Tekfen Holding19,310,89-1,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,820,71-5,05
Temapol Polimer Plastik3,610,5617,97
TGS Dış Ticaret3,370,3043,40
Tofaş Oto. Fab.19,64-0,1526,62
Torunlar GMYO1,842,7921,85
Trabzon Liman8,560,8224,44
Trabzonspor Sportif1,332,31-3,35
Trakya Cam2,942,441,77
Trend GMYO1,610,0026,77
TSKB GMYO0,922,2212,20
Tuğçelik2,82-2,4232,39
Tukaş5,712,15243,98
Turcas Petrol1,891,0734,04
Turkcell13,021,486,98
Tümosan Motor ve Traktör4,311,65-4,22
Tüpraş141,801,6535,91
Türk Hava Yolları11,842,16-26,51
Türk Prysmian Kablo2,241,3629,88
Türk Telekom5,80-0,3448,72
Türk Traktör42,50-0,4721,78
Türker Proje Gayrimenkul27,901,09-13,19
Ufuk Yatırım1,90-3,0666,67
Ulaşlar Turizm Yat.1,661,2245,61
Ulusoy Elektrik26,300,4664,79
Ulusoy Un Sanayi2,772,5933,17
Umpaş Holding0,44-20,00
Uşak Seramik1,361,4922,52
Utopya Turizm3,470,00-15,37
Uzertaş Boya1,10-1,7983,33
Ülker Bisküvi20,140,3037,29
Ünye Çimento2,880,00-13,92
Vakıf Fin. Kir.1,382,22-3,09
Vakıf GMYO1,911,06-1,89
Vakıf Yat. Ort.1,952,0928,29
Vakıflar Bankası5,253,7534,62
Vakko Tekstil3,970,5152,20
Vanet Gıda1,770,0036,15
Verusa Holding15,710,51-5,17
Verusaturk Girisim3,270,316,08
Vestel10,031,9380,72
Vestel Beyaz Eşya14,950,4053,06
Viking Kağıt0,96-1,03-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,953,1713,37
Yapı ve Kredi Bank.2,393,0249,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,970,006,45
Yataş6,340,3241,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,921,10-2,13
Yeni Gimat GMYO10,260,7942,89
Yeşil GMYO0,323,2318,52
Yeşil Yapı0,320,0023,08
Yeşil Yatırım Holding10,220,796,13
Yibitaş İnşaat Malzeme2.349,006,82
Yonga Mobilya7,100,579,39
Yünsa5,18-1,3324,08
Zorlu Enerji1,211,68-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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