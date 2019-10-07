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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.10.2019 14:20Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.099,70-1,36491,45
İş Bankası (C)6,210,9837,09
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,180,93-52,92
İş Girişim2,590,3926,96
İş GMYO0,960,00-11,11
İş Y. Men. Değ.3,940,25113,34
İş Yat. Ort.1,290,0074,77
İşbir Holding360,603,03162,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,472,17-44,05
İttifak Holding5,065,42144,84
İz Hayvancılık Tarım6,223,32-5,61
İzmir Demir Çelik2,390,4243,98
İzmir Fırça1,931,05-6,76
Jantsa Jant Sanayi43,720,0569,38
Kafein Yazılım6,90-0,290,18
Kapital Yat. Holding2,81-3,10-2,09
Kaplamin4,39-2,4421,94
Kardemir (A)2,161,4126,19
Kardemir (B)2,161,8925,51
Kardemir (D)2,191,396,53
Karel Elektronik10,593,82153,96
Karsan Otomotiv1,180,85-7,81
Karsu Tekstil1,94-0,5155,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,25-0,5741,89
Kartonsan338,600,536,15
Katmerciler Ekipman3,131,294,03
Kent Gıda118,200,00-0,67
Kerevitaş Gıda2,580,0043,33
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO1,981,0213,14
Klimasan Klima11,10-1,51186,09
Koç Holding19,232,4038,86
Konfrut Gıda40,68-0,1070,35
Konya Çimento217,802,8822,36
Kordsa Teknik Tekstil12,74-0,6234,66
Koza Altın69,001,3234,50
Koza Madencilik9,620,4233,24
Körfez GMYO1,49-0,6722,13
Kristal Kola1,170,0011,43
Kron Telekomünikasyon9,50-0,219,20
Kuştur Kuşadası Turizm20,200,9047,34
Kuyumcukent Gayrimenkul1,302,3615,04
Kütahya Porselen5,200,0014,29
Lider Faktoring2,8112,4024,89
Link Bilgisayar10,88-0,8230,77
Logo Yazılım40,120,8047,83
Lokman Hekim Sağlık3,901,04-13,33
Lüks Kadife6,251,4628,87
Makina Takım1,460,00-5,19
Mardin Çimento4,6019,7965,65
Marka Yatırım Holding0,84-1,1835,48
Marmaris Altınyunus22,56-1,4028,47
Marshall32,000,1326,88
Martı GMYO0,790,0021,54
Martı Otel0,84-1,1844,83
Mavi Giyim46,481,4444,26
Mazhar Zorlu Holding5,600,0046,98
Mega Polietilen2,07-0,961,47
Menderes Tekstil0,821,2313,89
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm11,995,18100,17
Merko Gıda0,820,00-18,81
Metal Gayrimenkul0,70-4,11-19,54
Metemtur Otelcilik1,54-1,2846,67
Metro Holding1,96-0,51157,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,370,7424,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,27-0,787,63
Migros Ticaret21,641,1245,23
Milpa1,93-0,5235,03
Mistral GMYO1,410,71-7,84
MLP Sağlık14,572,8236,17
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-2,00-10,91
Mondi Tire Kutsan1,702,41-8,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,730,00
Net Holding1,800,56-8,16
Netaş Telekom.10,060,6055,73
Niğbaş Niğde Beton8,00-11,11100,00
Nuh Çimento8,101,0016,88
Nurol GMYO2,580,3922,86
Odaş Elektrik1,781,1426,42
Olmuksan-IP4,010,0018,99
Orge Enerji Elektrik3,640,2816,67
Orma Orman Mahsulleri3,65-18,89204,17
Osmanlı Menkul1,650,00-4,07
Ostim Endüstriyel Yat1,181,729,26
Otokar138,200,0760,91
Oyak Yat. Ort.1,801,1213,69
Oylum Sınai Yatırımlar2,360,85131,37
Özak GMYO1,680,0015,93
Özbal Çelik Boru1,330,76-3,62
Özderici GMYO1,110,00-52,77
Özerden Plastik2,230,0011,05
Panora GMYO4,51-0,4422,66
Park Elek.Madencilik4,250,9576,35
Parsan12,841,8246,58
Pegasus62,151,72171,16
Peker GMYO3,05-0,65-62,92
Penguen Gıda1,650,6152,78
Pera GMYO0,740,00-3,90
Pergamon Dış Ticaret6,40-0,314,79
Petkim3,560,85-9,59
Petrokent Turizm103,30-11,7150,36
Pınar Et ve Un6,730,9051,68
Pınar Su1,551,9724,00
Pınar Süt9,321,3049,91
Plastikkart3,930,2645,56
Polisan Holding2,963,50-1,82
Politeknik Metal79,25-0,69126,00
Prizma Press Matbaacılık5,260,57239,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.103,200,05
QNB Finans Fin. Kir.19,06-7,02180,29
QNB Finansbank15,50-4,6272,03
Ral Yatırım Holding7,800,00323,91
Ray Sigorta2,350,4369,06
Reysaş GMYO1,28-0,7885,51
Reysaş Lojistik1,060,9543,24
Rhea Girişim0,79-1,2519,70
Rodrigo Tekstil2,370,0024,74
Royal Halı1,000,001,01
RTA Laboratuvarları1,39-0,71-14,38
Sabancı Holding9,261,5428,03
Safkar Ege Soğutmacılık1,801,6916,11
Salix Yatırım Holding4,754,6323,38
Sanel Mühendislik6,211,64184,86
Sanifoam Sünger2,17-0,9173,60
Sanko Pazarlama2,9910,3350,70
Saray Matbaacılık1,122,7512,00
Sarkuysan3,590,5614,23
Sasa Polyester6,291,139,47
Say Reklamcılık1,16-0,8523,40
Sekuro Plastik3,101,644,73
Selçuk Ecza Deposu5,060,0086,13
Selçuk Gıda1,640,6123,31
Senkron Güvenlik3,18-0,63218,00
Serve Film Prodüksiyon1,810,00-7,18
Servet GMYO5,400,3714,89
Seyitler Kimya5,05-1,9431,17
Silverline Endüstri1,421,435,97
Sinpaş GMYO0,941,08154,05
Smartiks Yazılım2,67-0,74
Soda Sanayii5,800,52-14,27
Sodaş Sodyum Sanayii7,50-1,5735,17
Söktaş1,69-1,1733,07
Sönmez Filament4,191,7034,29
Sönmez Pamuklu3,721,6419,23
Sumaş Suni Tahta7,590,1313,36
Şeker Fin. Kir.3,950,2540,07
Şekerbank1,040,97-5,45
Şişe Cam4,440,00-19,01
Şok Marketler10,900,931,40
T. Halk Bankası6,381,92-9,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,26-2,0948,59
T.S.K.B.0,921,1013,58
T.Tuborg8,350,605,24
Taç Tarım Ürünleri3,982,58-21,34
Tat Gıda4,920,2028,80
TAV Havalimanları23,840,178,41
Taze Kuru Gıda8,31-1,0722,21
Tek-Art Turizm0,791,28-7,06
Tekfen Holding18,850,48-3,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,740,00-7,74
Temapol Polimer Plastik3,95-0,2529,08
TGS Dış Ticaret3,410,5945,11
Tofaş Oto. Fab.22,702,7146,34
Torunlar GMYO1,850,0022,52
Trabzon Liman8,382,2021,83
Trabzonspor Sportif1,472,806,83
Trakya Cam2,912,830,73
Trend GMYO1,591,2725,20
TSKB GMYO0,901,129,76
Tuğçelik2,929,3637,09
Tukaş6,250,48276,51
Turcas Petrol1,881,0833,33
Turkcell13,150,698,05
Tümosan Motor ve Traktör5,124,2813,78
Tüpraş142,401,9336,48
Türk Hava Yolları12,303,62-23,65
Türk Prysmian Kablo2,101,4521,76
Türk Telekom5,582,0143,08
Türk Traktör43,340,7924,18
Türker Proje Gayrimenkul27,18-0,80-15,43
Ufuk Yatırım1,89-0,5365,79
Ulaşlar Turizm Yat.1,700,5949,12
Ulusoy Elektrik25,38-0,1659,02
Ulusoy Un Sanayi3,050,0046,63
Umpaş Holding0,48-5,88-12,73
Uşak Seramik1,330,7619,82
Utopya Turizm3,480,00-15,12
Uzertaş Boya1,20-3,23100,00
Ülker Bisküvi20,72-0,6741,24
Ünye Çimento3,149,41-6,15
Vakıf Fin. Kir.1,370,74-3,79
Vakıf GMYO1,901,06-2,40
Vakıf Yat. Ort.1,963,7028,95
Vakıflar Bankası4,941,4426,67
Vakko Tekstil4,060,7455,65
Vanet Gıda1,60-1,2323,08
Verusa Holding16,670,540,63
Verusaturk Girisim3,340,608,35
Vestel9,891,1278,20
Vestel Beyaz Eşya15,000,0053,57
Viking Kağıt1,16-2,525,45
Yapı Kredi Koray GMYO2,090,4821,51
Yapı ve Kredi Bank.2,371,2848,13
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,24-2,5351,97
Yataş6,611,0747,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,950,001,06
Yeni Gimat GMYO10,00-2,9139,27
Yeşil GMYO0,410,0051,85
Yeşil Yapı0,400,0053,85
Yeşil Yatırım Holding10,38-2,177,79
Yibitaş İnşaat Malzeme2.930,0019,7833,24
Yonga Mobilya7,11-5,079,54
Yünsa4,911,2417,61
Zorlu Enerji1,302,365,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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