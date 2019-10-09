Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.700,00 1,21 478,39 İş Bankası (C) 5,87 -1,68 29,58 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,25 6,64 -51,40 İş Girişim 2,54 2,42 24,51 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,82 -2,05 106,84 İş Yat. Ort. 1,28 0,00 73,42 İşbir Holding 360,00 -1,37 162,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -47,62 İttifak Holding 4,25 2,16 105,65 İz Hayvancılık Tarım 5,59 -3,12 -15,17 İzmir Demir Çelik 2,40 5,26 44,58 İzmir Fırça 1,84 -1,08 -11,11 Jantsa Jant Sanayi 48,40 5,22 87,51 Kafein Yazılım 6,40 0,31 -7,08 Kapital Yat. Holding 2,86 14,40 -0,35 Kaplamin 4,15 -1,89 15,28 Kardemir (A) 2,08 -0,48 21,52 Kardemir (B) 2,08 -0,48 20,86 Kardemir (D) 2,11 -0,47 2,64 Karel Elektronik 9,97 -0,70 139,09 Karsan Otomotiv 1,15 0,00 -10,16 Karsu Tekstil 1,87 -1,06 49,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89 Kartonsan 320,90 -1,56 0,60 Katmerciler Ekipman 2,93 -0,68 -2,61 Kent Gıda 115,70 -0,26 -2,77 Kerevitaş Gıda 2,37 -1,66 31,67 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 1,96 3,70 12,00 Klimasan Klima 10,68 0,95 175,26 Koç Holding 18,77 -2,39 35,54 Konfrut Gıda 40,04 0,05 67,67 Konya Çimento 210,20 -1,04 18,09 Kordsa Teknik Tekstil 12,14 -0,41 28,32 Koza Altın 69,30 1,17 35,09 Koza Madencilik 9,54 -0,31 32,13 Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57 Kristal Kola 1,17 0,86 11,43 Kron Telekomünikasyon 9,37 -0,11 7,70 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,00 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 6,19 Kütahya Porselen 4,99 -1,19 9,67 Lider Faktoring 2,89 5,86 28,44 Link Bilgisayar 10,45 -0,85 25,60 Logo Yazılım 38,28 -0,05 41,05 Lokman Hekim Sağlık 3,71 -0,54 -17,56 Lüks Kadife 6,10 -0,65 25,77 Makina Takım 1,42 0,71 -7,79 Mardin Çimento 5,20 -1,70 87,25 Marka Yatırım Holding 0,79 0,00 27,42 Marmaris Altınyunus 23,42 4,27 33,37 Marshall 30,00 -1,57 18,95 Martı GMYO 0,75 1,35 15,38 Martı Otel 0,78 -1,27 34,48 Mavi Giyim 45,06 0,13 39,85 Mazhar Zorlu Holding 5,85 0,34 53,54 Mega Polietilen 1,95 -1,52 -4,41 Menderes Tekstil 0,78 0,00 8,33 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 11,96 -0,08 99,67 Merko Gıda 0,77 0,00 -23,76 Metal Gayrimenkul 0,74 0,00 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57 Metro Holding 1,96 0,00 157,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,36 0,74 23,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 6,14 2,54 Migros Ticaret 20,48 0,29 37,45 Milpa 1,95 -2,01 36,43 Mistral GMYO 1,37 -0,72 -10,46 MLP Sağlık 14,80 -0,47 38,32 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 4,30 -11,82 Mondi Tire Kutsan 1,60 -0,62 -13,98 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,71 -0,30 Net Holding 1,75 -0,57 -10,71 Netaş Telekom. 9,06 -2,05 40,25 Niğbaş Niğde Beton 7,70 1,32 92,50 Nuh Çimento 8,22 -0,48 18,61 Nurol GMYO 2,58 0,00 22,86 Odaş Elektrik 1,65 -1,20 17,18 Olmuksan-IP 3,90 -0,76 15,73 Orge Enerji Elektrik 3,49 -0,85 11,86 Orma Orman Mahsulleri 3,65 -2,93 204,17 Osmanlı Menkul 1,54 -1,28 -10,47 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 1,80 4,63 Otokar 134,40 -2,33 56,48 Oyak Yat. Ort. 1,74 -0,57 9,90 Oylum Sınai Yatırımlar 2,58 5,31 152,94 Özak GMYO 1,62 -0,61 11,79 Özbal Çelik Boru 1,27 0,79 -7,97 Özderici GMYO 1,04 -0,95 -55,74 Özerden Plastik 2,17 0,00 8,06 Panora GMYO 4,51 0,22 22,66 Park Elek.Madencilik 3,37 -3,71 39,83 Parsan 12,51 0,16 42,81 Pegasus 60,55 1,68 164,18 Peker GMYO 2,98 0,34 -63,77 Penguen Gıda 1,54 -1,28 42,59 Pera GMYO 0,69 -2,82 -10,39 Pergamon Dış Ticaret 6,25 0,81 2,33 Petkim 3,43 -0,58 -12,89 Petrokent Turizm 105,00 6,28 52,84 Pınar Et ve Un 6,58 0,77 48,30 Pınar Su 1,53 0,00 22,40 Pınar Süt 8,91 -1,33 43,32 Plastikkart 4,35 1,64 61,11 Polisan Holding 2,83 0,00 -6,13 Politeknik Metal 76,70 -2,85 118,72 Prizma Press Matbaacılık 4,85 0,62 212,90 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.108,70 0,30 QNB Finans Fin. Kir. 24,82 12,10 265,00 QNB Finansbank 15,51 2,38 72,14 Ral Yatırım Holding 7,00 -5,41 280,43 Ray Sigorta 2,33 0,43 67,63 Reysaş GMYO 1,38 2,22 100,00 Reysaş Lojistik 1,03 -0,96 39,19 Rhea Girişim 0,77 1,32 16,67 Rodrigo Tekstil 2,59 -6,16 36,32 Royal Halı 1,02 0,99 3,03 RTA Laboratuvarları 1,35 0,00 -16,84 Sabancı Holding 9,13 -1,30 26,23 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -1,70 11,60 Salix Yatırım Holding 5,42 7,11 40,78 Sanel Mühendislik 6,45 1,57 195,87 Sanifoam Sünger 2,06 -0,96 64,80 Sanko Pazarlama 3,05 -1,29 53,72 Saray Matbaacılık 1,07 0,94 7,00 Sarkuysan 3,51 -1,40 11,69 Sasa Polyester 6,10 0,00 6,16 Say Reklamcılık 1,16 2,65 23,40 Sekuro Plastik 3,01 -0,33 1,69 Selçuk Ecza Deposu 5,22 1,75 92,02 Selçuk Gıda 1,60 0,00 20,30 Senkron Güvenlik 3,00 -1,64 200,00 Serve Film Prodüksiyon 1,80 0,00 -7,69 Servet GMYO 5,37 0,19 14,26 Seyitler Kimya 4,90 -3,92 27,27 Silverline Endüstri 1,38 2,99 2,99 Sinpaş GMYO 0,91 1,11 145,95 Smartiks Yazılım 2,53 -0,78 Soda Sanayii 5,73 -0,35 -15,30 Sodaş Sodyum Sanayii 7,39 -1,73 33,19 Söktaş 1,55 -1,90 22,05 Sönmez Filament 3,97 -1,73 27,24 Sönmez Pamuklu 3,56 -1,66 14,10 Sumaş Suni Tahta 7,40 0,00 10,52 Şeker Fin. Kir. 3,87 -0,26 37,23 Şekerbank 0,99 -1,00 -10,00 Şişe Cam 4,30 -0,23 -21,57 Şok Marketler 10,64 -0,75 -1,02 T. Halk Bankası 5,89 -2,00 -16,10 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 -1,25 39,18 T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88 T.Tuborg 8,34 -0,36 5,12 Taç Tarım Ürünleri 3,75 -0,53 -25,89 Tat Gıda 4,83 -1,02 26,44 TAV Havalimanları 24,00 0,50 9,14 Taze Kuru Gıda 7,53 0,40 10,74 Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -12,94 Tekfen Holding 18,12 1,68 -7,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,58 -1,53 -13,13 Temapol Polimer Plastik 3,80 -1,55 24,18 TGS Dış Ticaret 3,25 -0,91 38,30 Tofaş Oto. Fab. 22,20 -0,45 43,12 Torunlar GMYO 1,69 -1,17 11,92 Trabzon Liman 8,00 -0,25 16,30 Trabzonspor Sportif 1,26 -0,79 -8,44 Trakya Cam 2,93 0,34 1,42 Trend GMYO 1,51 -1,31 18,90 TSKB GMYO 0,86 0,00 4,88 Tuğçelik 3,08 1,32 44,60 Tukaş 6,38 0,16 284,34 Turcas Petrol 1,81 -1,09 28,37 Turkcell 13,07 -0,08 7,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -1,49 2,67 Tüpraş 135,10 -2,24 29,49 Türk Hava Yolları 11,74 -1,10 -27,13 Türk Prysmian Kablo 2,01 -0,50 16,54 Türk Telekom 5,46 -0,55 40,00 Türk Traktör 42,60 0,42 22,06 Türker Proje Gayrimenkul 26,30 1,15 -18,17 Ufuk Yatırım 1,80 -2,70 57,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 -2,44 40,35 Ulusoy Elektrik 25,00 -1,50 56,64 Ulusoy Un Sanayi 2,90 -1,36 39,42 Umpaş Holding 0,48 -4,00 -12,73 Uşak Seramik 1,28 -1,54 15,32 Utopya Turizm 3,39 -0,59 -17,32 Uzertaş Boya 1,11 -2,63 85,00 Ülker Bisküvi 18,78 -5,01 28,02 Ünye Çimento 3,03 -2,26 -9,43 Vakıf Fin. Kir. 1,32 0,00 -7,30 Vakıf GMYO 1,80 -1,10 -7,54 Vakıf Yat. Ort. 1,89 -1,56 24,34 Vakıflar Bankası 4,51 -1,74 15,64 Vakko Tekstil 3,88 0,00 48,75 Vanet Gıda 1,52 -1,94 16,92 Verusa Holding 15,51 -3,06 -6,37 Verusaturk Girisim 3,25 -0,31 5,43 Vestel 9,97 2,78 79,64 Vestel Beyaz Eşya 14,63 1,25 49,78 Viking Kağıt 1,17 1,74 6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,97 -0,51 14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 -1,30 42,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,25 -2,75 52,33 Yataş 6,33 -1,25 41,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -1,11 -5,32 Yeni Gimat GMYO 10,12 -0,30 40,94 Yeşil GMYO 0,53 10,42 96,30 Yeşil Yapı 0,46 2,22 76,92 Yeşil Yatırım Holding 11,01 -3,42 14,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.651,10 -3,60 20,56 Yonga Mobilya 6,90 2,99 6,31 Yünsa 4,81 -0,62 15,21 Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)