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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.10.2019 14:24Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.700,001,21478,39
İş Bankası (C)5,87-1,6829,58
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,256,64-51,40
İş Girişim2,542,4224,51
İş GMYO0,940,00-12,96
İş Y. Men. Değ.3,82-2,05106,84
İş Yat. Ort.1,280,0073,42
İşbir Holding360,00-1,37162,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,440,00-47,62
İttifak Holding4,252,16105,65
İz Hayvancılık Tarım5,59-3,12-15,17
İzmir Demir Çelik2,405,2644,58
İzmir Fırça1,84-1,08-11,11
Jantsa Jant Sanayi48,405,2287,51
Kafein Yazılım6,400,31-7,08
Kapital Yat. Holding2,8614,40-0,35
Kaplamin4,15-1,8915,28
Kardemir (A)2,08-0,4821,52
Kardemir (B)2,08-0,4820,86
Kardemir (D)2,11-0,472,64
Karel Elektronik9,97-0,70139,09
Karsan Otomotiv1,150,00-10,16
Karsu Tekstil1,87-1,0649,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,250,0041,89
Kartonsan320,90-1,560,60
Katmerciler Ekipman2,93-0,68-2,61
Kent Gıda115,70-0,26-2,77
Kerevitaş Gıda2,37-1,6631,67
Kervansaray Yat. Holding0,35-2,780,00
Kiler GMYO1,963,7012,00
Klimasan Klima10,680,95175,26
Koç Holding18,77-2,3935,54
Konfrut Gıda40,040,0567,67
Konya Çimento210,20-1,0418,09
Kordsa Teknik Tekstil12,14-0,4128,32
Koza Altın69,301,1735,09
Koza Madencilik9,54-0,3132,13
Körfez GMYO1,41-0,7015,57
Kristal Kola1,170,8611,43
Kron Telekomünikasyon9,37-0,117,70
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,20-1,646,19
Kütahya Porselen4,99-1,199,67
Lider Faktoring2,895,8628,44
Link Bilgisayar10,45-0,8525,60
Logo Yazılım38,28-0,0541,05
Lokman Hekim Sağlık3,71-0,54-17,56
Lüks Kadife6,10-0,6525,77
Makina Takım1,420,71-7,79
Mardin Çimento5,20-1,7087,25
Marka Yatırım Holding0,790,0027,42
Marmaris Altınyunus23,424,2733,37
Marshall30,00-1,5718,95
Martı GMYO0,751,3515,38
Martı Otel0,78-1,2734,48
Mavi Giyim45,060,1339,85
Mazhar Zorlu Holding5,850,3453,54
Mega Polietilen1,95-1,52-4,41
Menderes Tekstil0,780,008,33
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm11,96-0,0899,67
Merko Gıda0,770,00-23,76
Metal Gayrimenkul0,740,00-14,94
Metemtur Otelcilik1,560,0048,57
Metro Holding1,960,00157,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,360,7423,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,216,142,54
Migros Ticaret20,480,2937,45
Milpa1,95-2,0136,43
Mistral GMYO1,37-0,72-10,46
MLP Sağlık14,80-0,4738,32
MMC San. ve Tic. Yat.0,974,30-11,82
Mondi Tire Kutsan1,60-0,62-13,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,71-0,30
Net Holding1,75-0,57-10,71
Netaş Telekom.9,06-2,0540,25
Niğbaş Niğde Beton7,701,3292,50
Nuh Çimento8,22-0,4818,61
Nurol GMYO2,580,0022,86
Odaş Elektrik1,65-1,2017,18
Olmuksan-IP3,90-0,7615,73
Orge Enerji Elektrik3,49-0,8511,86
Orma Orman Mahsulleri3,65-2,93204,17
Osmanlı Menkul1,54-1,28-10,47
Ostim Endüstriyel Yat1,131,804,63
Otokar134,40-2,3356,48
Oyak Yat. Ort.1,74-0,579,90
Oylum Sınai Yatırımlar2,585,31152,94
Özak GMYO1,62-0,6111,79
Özbal Çelik Boru1,270,79-7,97
Özderici GMYO1,04-0,95-55,74
Özerden Plastik2,170,008,06
Panora GMYO4,510,2222,66
Park Elek.Madencilik3,37-3,7139,83
Parsan12,510,1642,81
Pegasus60,551,68164,18
Peker GMYO2,980,34-63,77
Penguen Gıda1,54-1,2842,59
Pera GMYO0,69-2,82-10,39
Pergamon Dış Ticaret6,250,812,33
Petkim3,43-0,58-12,89
Petrokent Turizm105,006,2852,84
Pınar Et ve Un6,580,7748,30
Pınar Su1,530,0022,40
Pınar Süt8,91-1,3343,32
Plastikkart4,351,6461,11
Polisan Holding2,830,00-6,13
Politeknik Metal76,70-2,85118,72
Prizma Press Matbaacılık4,850,62212,90
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.108,700,30
QNB Finans Fin. Kir.24,8212,10265,00
QNB Finansbank15,512,3872,14
Ral Yatırım Holding7,00-5,41280,43
Ray Sigorta2,330,4367,63
Reysaş GMYO1,382,22100,00
Reysaş Lojistik1,03-0,9639,19
Rhea Girişim0,771,3216,67
Rodrigo Tekstil2,59-6,1636,32
Royal Halı1,020,993,03
RTA Laboratuvarları1,350,00-16,84
Sabancı Holding9,13-1,3026,23
Safkar Ege Soğutmacılık1,73-1,7011,60
Salix Yatırım Holding5,427,1140,78
Sanel Mühendislik6,451,57195,87
Sanifoam Sünger2,06-0,9664,80
Sanko Pazarlama3,05-1,2953,72
Saray Matbaacılık1,070,947,00
Sarkuysan3,51-1,4011,69
Sasa Polyester6,100,006,16
Say Reklamcılık1,162,6523,40
Sekuro Plastik3,01-0,331,69
Selçuk Ecza Deposu5,221,7592,02
Selçuk Gıda1,600,0020,30
Senkron Güvenlik3,00-1,64200,00
Serve Film Prodüksiyon1,800,00-7,69
Servet GMYO5,370,1914,26
Seyitler Kimya4,90-3,9227,27
Silverline Endüstri1,382,992,99
Sinpaş GMYO0,911,11145,95
Smartiks Yazılım2,53-0,78
Soda Sanayii5,73-0,35-15,30
Sodaş Sodyum Sanayii7,39-1,7333,19
Söktaş1,55-1,9022,05
Sönmez Filament3,97-1,7327,24
Sönmez Pamuklu3,56-1,6614,10
Sumaş Suni Tahta7,400,0010,52
Şeker Fin. Kir.3,87-0,2637,23
Şekerbank0,99-1,00-10,00
Şişe Cam4,30-0,23-21,57
Şok Marketler10,64-0,75-1,02
T. Halk Bankası5,89-2,00-16,10
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,66-1,2539,18
T.S.K.B.0,890,009,88
T.Tuborg8,34-0,365,12
Taç Tarım Ürünleri3,75-0,53-25,89
Tat Gıda4,83-1,0226,44
TAV Havalimanları24,000,509,14
Taze Kuru Gıda7,530,4010,74
Tek-Art Turizm0,74-1,33-12,94
Tekfen Holding18,121,68-7,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,58-1,53-13,13
Temapol Polimer Plastik3,80-1,5524,18
TGS Dış Ticaret3,25-0,9138,30
Tofaş Oto. Fab.22,20-0,4543,12
Torunlar GMYO1,69-1,1711,92
Trabzon Liman8,00-0,2516,30
Trabzonspor Sportif1,26-0,79-8,44
Trakya Cam2,930,341,42
Trend GMYO1,51-1,3118,90
TSKB GMYO0,860,004,88
Tuğçelik3,081,3244,60
Tukaş6,380,16284,34
Turcas Petrol1,81-1,0928,37
Turkcell13,07-0,087,40
Tümosan Motor ve Traktör4,62-1,492,67
Tüpraş135,10-2,2429,49
Türk Hava Yolları11,74-1,10-27,13
Türk Prysmian Kablo2,01-0,5016,54
Türk Telekom5,46-0,5540,00
Türk Traktör42,600,4222,06
Türker Proje Gayrimenkul26,301,15-18,17
Ufuk Yatırım1,80-2,7057,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,60-2,4440,35
Ulusoy Elektrik25,00-1,5056,64
Ulusoy Un Sanayi2,90-1,3639,42
Umpaş Holding0,48-4,00-12,73
Uşak Seramik1,28-1,5415,32
Utopya Turizm3,39-0,59-17,32
Uzertaş Boya1,11-2,6385,00
Ülker Bisküvi18,78-5,0128,02
Ünye Çimento3,03-2,26-9,43
Vakıf Fin. Kir.1,320,00-7,30
Vakıf GMYO1,80-1,10-7,54
Vakıf Yat. Ort.1,89-1,5624,34
Vakıflar Bankası4,51-1,7415,64
Vakko Tekstil3,880,0048,75
Vanet Gıda1,52-1,9416,92
Verusa Holding15,51-3,06-6,37
Verusaturk Girisim3,25-0,315,43
Vestel9,972,7879,64
Vestel Beyaz Eşya14,631,2549,78
Viking Kağıt1,171,746,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,97-0,5114,53
Yapı ve Kredi Bank.2,28-1,3042,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.4,25-2,7552,33
Yataş6,33-1,2541,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,89-1,11-5,32
Yeni Gimat GMYO10,12-0,3040,94
Yeşil GMYO0,5310,4296,30
Yeşil Yapı0,462,2276,92
Yeşil Yatırım Holding11,01-3,4214,33
Yibitaş İnşaat Malzeme2.651,10-3,6020,56
Yonga Mobilya6,902,996,31
Yünsa4,81-0,6215,21
Zorlu Enerji1,22-0,81-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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