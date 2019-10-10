Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.197,00 -1,67 461,96 İş Bankası (C) 5,84 0,52 28,92 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,21 -1,34 -52,27 İş Girişim 2,44 -0,41 19,61 İş GMYO 0,93 2,20 -13,89 İş Y. Men. Değ. 3,83 0,26 107,38 İş Yat. Ort. 1,26 0,80 70,71 İşbir Holding 354,10 -0,25 157,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 -2,38 -51,19 İttifak Holding 4,08 1,49 97,42 İz Hayvancılık Tarım 5,15 -4,10 -21,85 İzmir Demir Çelik 2,15 -2,27 29,52 İzmir Fırça 1,76 -3,83 -14,98 Jantsa Jant Sanayi 48,24 1,56 86,89 Kafein Yazılım 6,41 0,94 -6,94 Kapital Yat. Holding 2,78 0,00 -3,14 Kaplamin 4,12 0,00 14,44 Kardemir (A) 2,04 0,00 19,18 Kardemir (B) 2,05 0,49 19,11 Kardemir (D) 2,06 -0,48 0,20 Karel Elektronik 9,70 -1,42 132,61 Karsan Otomotiv 1,09 -1,80 -14,84 Karsu Tekstil 1,79 -2,72 43,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 41,89 Kartonsan 314,70 -1,10 -1,34 Katmerciler Ekipman 2,79 -1,76 -7,27 Kent Gıda 113,30 -1,31 -4,79 Kerevitaş Gıda 2,28 -0,44 26,67 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 -2,86 Kiler GMYO 1,88 0,53 7,43 Klimasan Klima 10,37 -1,98 167,27 Koç Holding 18,15 -1,41 31,06 Konfrut Gıda 39,68 -0,70 66,16 Konya Çimento 206,00 1,48 15,73 Kordsa Teknik Tekstil 11,75 -2,08 24,19 Koza Altın 68,65 0,51 33,82 Koza Madencilik 9,32 0,43 29,09 Körfez GMYO 1,37 -2,84 12,30 Kristal Kola 1,11 -1,77 5,71 Kron Telekomünikasyon 8,90 -3,47 2,30 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -2,91 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -1,74 0,00 Kütahya Porselen 4,80 -1,84 5,49 Lider Faktoring 3,24 3,51 44,00 Link Bilgisayar 9,84 -3,15 18,27 Logo Yazılım 36,88 -2,18 35,89 Lokman Hekim Sağlık 3,69 0,00 -18,00 Lüks Kadife 5,86 -4,09 20,82 Makina Takım 1,35 -0,74 -12,34 Mardin Çimento 5,44 3,03 95,89 Marka Yatırım Holding 0,75 -3,85 20,97 Marmaris Altınyunus 23,08 -0,69 31,44 Marshall 29,08 -2,09 15,31 Martı GMYO 0,69 -2,82 6,15 Martı Otel 0,70 -6,67 20,69 Mavi Giyim 43,38 -2,47 34,64 Mazhar Zorlu Holding 5,82 52,76 Mega Polietilen 1,82 -3,19 -10,78 Menderes Tekstil 0,74 -2,63 2,78 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 11,91 -0,42 98,83 Merko Gıda 0,72 -4,00 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,49 -0,67 41,90 Metro Holding 1,90 -1,55 150,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 -3,05 15,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -3,36 -2,54 Migros Ticaret 19,77 -1,10 32,68 Milpa 1,89 -1,05 32,23 Mistral GMYO 1,30 -2,26 -15,03 MLP Sağlık 13,72 -3,65 28,22 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 8,70 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,54 -1,28 -17,20 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,61 -1,05 Net Holding 1,69 -1,74 -13,78 Netaş Telekom. 8,52 -1,50 31,89 Niğbaş Niğde Beton 7,30 -2,67 82,50 Nuh Çimento 8,24 0,49 18,90 Nurol GMYO 2,47 -1,98 17,62 Odaş Elektrik 1,58 -1,86 12,21 Olmuksan-IP 3,85 -1,28 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,40 -1,73 8,97 Orma Orman Mahsulleri 3,15 -10,00 162,50 Osmanlı Menkul 1,45 -3,97 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 0,92 1,85 Otokar 129,00 -3,23 50,20 Oyak Yat. Ort. 1,75 2,34 10,53 Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 -4,33 138,24 Özak GMYO 1,59 0,00 9,72 Özbal Çelik Boru 1,24 -0,80 -10,14 Özderici GMYO 0,97 -2,02 -58,72 Özerden Plastik 2,15 0,94 7,07 Panora GMYO 4,51 0,00 22,66 Park Elek.Madencilik 3,23 -2,42 34,02 Parsan 12,36 -0,16 41,10 Pegasus 59,80 -0,25 160,91 Peker GMYO 2,92 -0,34 -64,50 Penguen Gıda 1,46 -1,35 35,19 Pera GMYO 0,67 -2,90 -12,99 Pergamon Dış Ticaret 6,19 0,81 1,35 Petkim 3,38 -0,29 -14,16 Petrokent Turizm 99,00 0,10 44,10 Pınar Et ve Un 6,50 -1,22 46,50 Pınar Su 1,50 -2,60 20,00 Pınar Süt 8,42 -1,64 35,44 Plastikkart 4,12 -2,83 52,59 Polisan Holding 2,74 -2,49 -9,12 Politeknik Metal 70,50 -1,40 101,04 Prizma Press Matbaacılık 4,80 -1,23 209,68 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.109,30 0,05 QNB Finans Fin. Kir. 25,00 7,39 267,65 QNB Finansbank 15,20 -3,18 68,70 Ral Yatırım Holding 7,98 10,68 333,70 Ray Sigorta 2,24 -0,88 61,15 Reysaş GMYO 1,41 0,71 104,35 Reysaş Lojistik 1,01 0,00 36,49 Rhea Girişim 0,72 -2,70 9,09 Rodrigo Tekstil 2,54 0,79 33,68 Royal Halı 0,98 -1,01 -1,01 RTA Laboratuvarları 1,35 2,27 -16,84 Sabancı Holding 8,97 -0,22 24,02 Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -3,51 6,44 Salix Yatırım Holding 5,99 10,52 55,58 Sanel Mühendislik 6,53 2,03 199,54 Sanifoam Sünger 1,97 -2,48 57,60 Sanko Pazarlama 3,35 11,67 68,84 Saray Matbaacılık 1,02 -1,92 2,00 Sarkuysan 3,48 -0,29 10,73 Sasa Polyester 5,97 -1,00 3,90 Say Reklamcılık 1,14 -0,87 21,28 Sekuro Plastik 2,86 -2,39 -3,38 Selçuk Ecza Deposu 5,10 0,39 87,61 Selçuk Gıda 1,61 1,90 21,05 Senkron Güvenlik 2,96 -1,66 196,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 0,00 -8,72 Servet GMYO 5,30 0,76 12,77 Seyitler Kimya 4,90 -1,41 27,27 Silverline Endüstri 1,32 -2,22 -1,49 Sinpaş GMYO 0,87 2,35 135,14 Smartiks Yazılım 2,49 -0,40 Soda Sanayii 5,75 0,52 -15,01 Sodaş Sodyum Sanayii 7,20 -2,44 29,76 Söktaş 1,48 -1,99 16,54 Sönmez Filament 3,97 1,02 27,24 Sönmez Pamuklu 3,44 -1,71 10,26 Sumaş Suni Tahta 7,22 2,41 7,83 Şeker Fin. Kir. 3,87 0,00 37,23 Şekerbank 0,97 0,00 -11,82 Şişe Cam 4,19 -0,48 -23,57 Şok Marketler 10,06 -3,27 -6,42 T. Halk Bankası 5,69 -0,87 -18,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,10 -3,48 24,12 T.S.K.B. 0,88 0,00 8,64 T.Tuborg 8,12 -0,73 2,34 Taç Tarım Ürünleri 3,53 -3,29 -30,24 Tat Gıda 4,63 -1,07 21,20 TAV Havalimanları 24,30 1,50 10,50 Taze Kuru Gıda 7,04 -3,43 3,53 Tek-Art Turizm 0,70 -2,78 -17,65 Tekfen Holding 18,36 2,40 -6,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,48 -1,98 -16,50 Temapol Polimer Plastik 3,67 -1,87 19,93 TGS Dış Ticaret 3,04 -3,49 29,36 Tofaş Oto. Fab. 21,66 -1,55 39,64 Torunlar GMYO 1,56 -1,27 3,31 Trabzon Liman 7,88 0,38 14,56 Trabzonspor Sportif 1,23 0,00 -10,62 Trakya Cam 2,82 0,00 -2,38 Trend GMYO 1,44 -4,00 13,39 TSKB GMYO 0,83 -1,19 1,22 Tuğçelik 3,03 -0,33 42,25 Tukaş 4,92 -20,00 196,39 Turcas Petrol 1,75 -0,57 24,11 Turkcell 12,95 -0,23 6,41 Tümosan Motor ve Traktör 4,39 -0,23 -2,44 Tüpraş 128,80 -3,38 23,45 Türk Hava Yolları 11,53 -0,95 -28,43 Türk Prysmian Kablo 1,97 0,00 14,23 Türk Telekom 5,37 -0,19 37,69 Türk Traktör 40,94 -0,92 17,31 Türker Proje Gayrimenkul 26,02 -0,31 -19,04 Ufuk Yatırım 1,81 -2,69 58,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,51 -4,43 32,46 Ulusoy Elektrik 24,00 -3,77 50,38 Ulusoy Un Sanayi 2,79 -2,11 34,13 Umpaş Holding 0,43 -4,44 -21,82 Uşak Seramik 1,24 -0,80 11,71 Utopya Turizm 3,28 -2,38 -20,00 Uzertaş Boya 1,06 -4,50 76,67 Ülker Bisküvi 18,36 -2,13 25,15 Ünye Çimento 3,15 3,28 -5,85 Vakıf Fin. Kir. 1,27 -1,55 -10,81 Vakıf GMYO 1,73 -1,70 -11,13 Vakıf Yat. Ort. 1,80 -4,26 18,42 Vakıflar Bankası 4,41 -0,90 13,08 Vakko Tekstil 3,68 -1,60 41,08 Vanet Gıda 1,49 -1,32 14,62 Verusa Holding 14,85 -1,20 -10,36 Verusaturk Girisim 3,21 0,00 4,13 Vestel 9,82 -0,61 76,94 Vestel Beyaz Eşya 14,50 -0,41 48,45 Viking Kağıt 1,13 -0,88 2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,86 -1,59 8,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 1,33 42,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,95 -3,42 41,58 Yataş 6,15 -0,81 37,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 -1,14 -7,45 Yeni Gimat GMYO 10,04 -1,18 39,82 Yeşil GMYO 0,52 1,96 92,59 Yeşil Yapı 0,43 0,00 65,38 Yeşil Yatırım Holding 10,09 -2,51 4,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.803,70 5,56 27,50 Yonga Mobilya 7,45 6,43 14,78 Yünsa 4,72 -0,63 13,06 Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)