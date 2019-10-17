Borsada günün ilk yarısı (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 16.890,00 2,05 451,92 İş Bankası (C) 5,67 -0,53 25,17 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,13 -0,47 -54,00 İş Girişim 2,37 1,72 16,18 İş GMYO 0,88 -1,12 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,78 1,07 104,67 İş Yat. Ort. 1,27 0,00 72,06 İşbir Holding 334,90 -0,33 143,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 -48,81 İttifak Holding 3,92 0,77 89,68 İz Hayvancılık Tarım 5,24 -1,32 -20,49 İzmir Demir Çelik 2,44 2,52 46,99 İzmir Fırça 1,79 -2,72 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 45,90 0,66 77,83 Kafein Yazılım 6,38 -0,31 -7,37 Kapital Yat. Holding 2,71 5,45 -5,57 Kaplamin 4,05 1,25 12,50 Kardemir (A) 2,01 -0,50 17,43 Kardemir (B) 2,02 0,00 17,37 Kardemir (D) 2,05 -0,49 -0,28 Karel Elektronik 9,57 -0,93 129,50 Karsan Otomotiv 1,11 0,91 -13,28 Karsu Tekstil 1,67 0,00 33,60 Karsusan Su Ürünleri San. 6,69 8,25 80,81 Kartonsan 300,30 0,07 -5,86 Katmerciler Ekipman 2,76 0,73 -8,26 Kent Gıda 111,60 -0,09 -6,22 Kerevitaş Gıda 2,54 -0,78 41,11 Kervansaray Yat. Holding 0,34 3,03 -2,86 Kiler GMYO 1,81 0,00 3,43 Klimasan Klima 9,30 0,98 139,70 Koç Holding 17,62 0,11 27,23 Konfrut Gıda 39,64 0,71 66,00 Konya Çimento 190,30 0,69 6,91 Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -2,38 12,57 Koza Altın 64,60 -0,46 25,93 Koza Madencilik 8,25 -1,55 14,27 Körfez GMYO 1,36 -0,73 11,48 Kristal Kola 1,07 -0,93 1,90 Kron Telekomünikasyon 8,47 -0,12 -2,64 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 0,89 0,00 Kütahya Porselen 4,76 0,85 4,62 Lider Faktoring 2,68 -1,11 19,11 Link Bilgisayar 9,75 0,72 17,19 Logo Yazılım 37,32 1,47 37,51 Lokman Hekim Sağlık 3,55 0,57 -21,11 Lüks Kadife 5,62 -0,35 15,88 Makina Takım 1,29 0,00 -16,23 Mardin Çimento 4,89 -3,17 76,09 Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 19,35 Marmaris Altınyunus 23,14 -0,60 31,78 Marshall 27,56 0,73 9,28 Martı GMYO 0,67 0,00 3,08 Martı Otel 0,67 -1,47 15,52 Mavi Giyim 40,70 -1,17 26,32 Mazhar Zorlu Holding 5,28 -1,86 38,58 Mega Polietilen 1,77 1,14 -13,24 Menderes Tekstil 0,72 0,00 0,00 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,35 -0,40 106,18 Merko Gıda 0,73 0,00 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,43 -0,69 36,19 Metro Holding 2,32 -0,43 205,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 0,78 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 0,00 -2,54 Migros Ticaret 19,11 0,58 28,26 Milpa 1,99 2,05 39,23 Mistral GMYO 1,29 1,57 -15,69 MLP Sağlık 12,79 -1,77 19,53 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 1,05 -12,73 Mondi Tire Kutsan 1,48 0,68 -20,43 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,49 0,15 Net Holding 1,63 0,00 -16,84 Netaş Telekom. 8,63 0,35 33,59 Niğbaş Niğde Beton 7,15 -0,28 78,75 Nuh Çimento 8,16 1,62 17,75 Nurol GMYO 2,62 -6,76 24,76 Odaş Elektrik 1,55 3,33 10,08 Olmuksan-IP 3,91 1,82 16,02 Orge Enerji Elektrik 3,31 -0,90 6,09 Orma Orman Mahsulleri 2,52 -13,10 110,00 Osmanlı Menkul 1,45 -3,97 -15,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -0,92 0,00 Otokar 121,80 -1,77 41,81 Oyak Yat. Ort. 1,99 -6,13 25,69 Oylum Sınai Yatırımlar 2,34 -1,27 129,41 Özak GMYO 1,63 1,24 12,48 Özbal Çelik Boru 1,19 0,00 -13,77 Özderici GMYO 1,02 -2,86 -56,60 Özerden Plastik 2,12 -1,85 5,57 Panora GMYO 4,54 -0,66 23,48 Park Elek.Madencilik 2,75 -1,08 14,11 Parsan 12,24 -0,49 39,73 Pegasus 60,40 2,98 163,53 Peker GMYO 2,91 0,69 -64,62 Penguen Gıda 1,44 1,41 33,33 Pera GMYO 0,68 0,00 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 6,14 -0,16 0,53 Petkim 3,38 0,30 -14,16 Petrokent Turizm 96,00 2,89 39,74 Pınar Et ve Un 6,34 0,48 42,89 Pınar Su 1,45 0,00 16,00 Pınar Süt 7,97 0,89 28,20 Plastikkart 3,91 -0,51 44,81 Polisan Holding 2,55 -1,16 -15,42 Politeknik Metal 64,50 1,57 83,93 Prizma Press Matbaacılık 5,37 -2,89 246,45 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.093,00 0,03 QNB Finans Fin. Kir. 26,98 -3,64 296,76 QNB Finansbank 17,72 -4,01 96,67 Ral Yatırım Holding 7,56 20,00 310,87 Ray Sigorta 2,21 -0,45 58,99 Reysaş GMYO 1,31 -0,76 89,86 Reysaş Lojistik 0,95 0,00 28,38 Rhea Girişim 0,72 0,00 9,09 Rodrigo Tekstil 2,32 -1,69 22,11 Royal Halı 0,99 -1,00 0,00 RTA Laboratuvarları 1,32 2,33 -18,69 Sabancı Holding 8,29 -2,36 14,62 Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 1,90 3,86 Salix Yatırım Holding 5,32 0,00 38,18 Sanel Mühendislik 3,77 6,20 72,94 Sanifoam Sünger 1,96 0,00 56,80 Sanko Pazarlama 3,26 -1,51 64,31 Saray Matbaacılık 1,03 0,00 3,00 Sarkuysan 3,53 0,86 12,32 Sasa Polyester 5,88 -0,68 2,33 Say Reklamcılık 1,16 2,65 23,40 Sekuro Plastik 2,93 -0,34 -1,01 Selçuk Ecza Deposu 5,17 -0,19 90,18 Selçuk Gıda 1,60 1,27 20,30 Senkron Güvenlik 2,85 -0,70 185,00 Serve Film Prodüksiyon 1,70 -4,49 -12,82 Servet GMYO 4,97 0,20 5,74 Seyitler Kimya 4,95 0,20 28,57 Silverline Endüstri 1,32 0,00 -1,49 Sinpaş GMYO 0,81 -1,22 118,92 Smartiks Yazılım 2,35 1,29 Soda Sanayii 5,72 -0,35 -15,45 Sodaş Sodyum Sanayii 7,17 -2,05 29,22 Söktaş 1,44 -1,37 13,39 Sönmez Filament 3,73 -0,27 19,55 Sönmez Pamuklu 3,50 -1,69 12,18 Sumaş Suni Tahta 7,10 -0,56 6,04 Şeker Fin. Kir. 3,84 -1,29 36,17 Şekerbank 0,92 -1,08 -16,36 Şişe Cam 4,14 0,00 -24,48 Şok Marketler 9,33 -0,85 -13,21 T. Halk Bankası 5,12 -1,16 -27,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,50 12,60 73,53 T.S.K.B. 0,83 -1,19 2,47 T.Tuborg 7,82 -0,89 -1,44 Taç Tarım Ürünleri 3,52 -0,28 -30,43 Tat Gıda 4,60 -0,22 20,42 TAV Havalimanları 23,28 -0,85 5,86 Taze Kuru Gıda 9,55 19,97 40,44 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -16,47 Tekfen Holding 16,77 0,18 -14,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,57 0,39 -13,47 Temapol Polimer Plastik 3,53 0,00 15,36 TGS Dış Ticaret 2,92 1,74 24,26 Tofaş Oto. Fab. 20,96 -0,76 35,13 Torunlar GMYO 1,55 1,31 2,65 Trabzon Liman 7,73 0,00 12,38 Trabzonspor Sportif 1,27 -0,78 -7,71 Trakya Cam 2,88 -0,69 -0,31 Trend GMYO 1,46 -0,68 14,96 TSKB GMYO 0,85 -3,41 3,66 Tuğçelik 2,79 0,72 30,99 Tukaş 4,05 0,75 143,98 Turcas Petrol 1,72 0,58 21,99 Turkcell 11,88 -1,25 -2,38 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 0,00 -3,11 Tüpraş 117,80 -0,67 12,90 Türk Hava Yolları 10,80 0,56 -32,96 Türk Prysmian Kablo 1,91 0,00 10,75 Türk Telekom 5,20 -0,76 33,33 Türk Traktör 37,96 -1,40 8,77 Türker Proje Gayrimenkul 26,18 0,08 -18,54 Ufuk Yatırım 1,72 -2,27 50,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,00 34,21 Ulusoy Elektrik 24,28 1,17 52,13 Ulusoy Un Sanayi 2,70 -0,74 29,81 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -21,82 Uşak Seramik 1,24 -0,80 11,71 Utopya Turizm 3,32 -0,90 -19,02 Uzertaş Boya 1,05 0,00 75,00 Ülker Bisküvi 18,15 -1,04 23,72 Ünye Çimento 2,91 -1,02 -13,02 Vakıf Fin. Kir. 1,25 0,81 -12,22 Vakıf GMYO 1,68 0,60 -13,70 Vakıf Yat. Ort. 1,84 -0,54 21,05 Vakıflar Bankası 4,12 0,24 5,64 Vakko Tekstil 3,52 -0,56 34,95 Vanet Gıda 1,50 0,00 15,38 Verusa Holding 14,35 1,70 -13,38 Verusaturk Girisim 3,10 0,98 0,57 Vestel 9,27 1,42 67,03 Vestel Beyaz Eşya 13,77 -0,79 40,98 Viking Kağıt 1,17 1,74 6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,91 1,06 11,05 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -0,45 36,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,85 7,54 37,99 Yataş 5,52 -0,36 23,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 3,41 -3,19 Yeni Gimat GMYO 10,10 0,00 40,66 Yeşil GMYO 0,50 0,00 85,19 Yeşil Yapı 0,42 5,00 61,54 Yeşil Yatırım Holding 9,74 1,04 1,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.505,50 13,94 Yonga Mobilya 6,62 -1,19 1,99 Yünsa 4,61 0,00 10,42 Zorlu Enerji 1,11 -0,89 -9,76

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)