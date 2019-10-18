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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.10.2019 14:18Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.500,003,61471,86
İş Bankası (C)6,084,1134,22
İş Bankası (Kur.)150.000,00208,63
İş Fin.Kir.2,193,30-52,70
İş Girişim2,472,0721,08
İş GMYO0,923,37-14,81
İş Y. Men. Değ.3,811,60106,30
İş Yat. Ort.1,293,2074,77
İşbir Holding336,000,90144,55
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,444,76-47,62
İttifak Holding4,031,2695,00
İz Hayvancılık Tarım5,422,46-17,75
İzmir Demir Çelik2,616,9757,23
İzmir Fırça1,831,67-11,59
Jantsa Jant Sanayi50,154,7094,29
Kafein Yazılım6,642,95-3,60
Kapital Yat. Holding2,63-1,50-8,36
Kaplamin4,183,9816,11
Kardemir (A)2,093,9822,11
Kardemir (B)2,114,9822,60
Kardemir (D)2,133,903,61
Karel Elektronik10,035,36140,53
Karsan Otomotiv1,132,73-11,72
Karsu Tekstil1,787,2342,40
Karsusan Su Ürünleri San.6,07-2,2564,05
Kartonsan312,003,31-2,19
Katmerciler Ekipman2,884,35-4,28
Kent Gıda114,001,79-4,20
Kerevitaş Gıda2,703,4550,00
Kervansaray Yat. Holding0,415,1317,14
Kiler GMYO1,883,877,43
Klimasan Klima9,553,13146,14
Koç Holding18,412,5132,94
Konfrut Gıda40,201,7268,34
Konya Çimento206,007,4615,73
Kordsa Teknik Tekstil11,284,2519,23
Koza Altın66,401,3029,43
Koza Madencilik8,360,6015,79
Körfez GMYO1,414,4415,57
Kristal Kola1,124,676,67
Kron Telekomünikasyon8,803,171,15
Kuştur Kuşadası Turizm19,80-1,0044,42
Kuyumcukent Gayrimenkul1,162,652,65
Kütahya Porselen4,964,209,01
Lider Faktoring2,783,3523,56
Link Bilgisayar10,163,8922,12
Logo Yazılım37,321,4737,51
Lokman Hekim Sağlık3,601,69-20,00
Lüks Kadife5,803,5719,59
Makina Takım1,353,85-12,34
Mardin Çimento5,205,4887,25
Marka Yatırım Holding0,762,7022,58
Marmaris Altınyunus23,701,7234,97
Marshall28,783,9714,12
Martı GMYO0,704,487,69
Martı Otel0,712,9022,41
Mavi Giyim42,301,4931,28
Mazhar Zorlu Holding5,382,4841,21
Mega Polietilen1,833,39-10,29
Menderes Tekstil0,765,565,56
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm12,492,38108,51
Merko Gıda0,795,33-21,78
Metal Gayrimenkul0,720,00-17,24
Metemtur Otelcilik1,502,7442,86
Metro Holding2,392,58214,47
Metro Petrol ve Tesisleri1,343,8821,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,182,610,00
Migros Ticaret20,305,7336,24
Milpa2,061,4844,12
Mistral GMYO1,343,88-12,42
MLP Sağlık13,414,9325,33
MMC San. ve Tic. Yat.0,950,00-13,64
Mondi Tire Kutsan1,605,96-13,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.070,000,15
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,581,23
Net Holding1,704,29-13,27
Netaş Telekom.8,994,7839,16
Niğbaş Niğde Beton7,352,8083,75
Nuh Çimento8,241,1018,90
Nurol GMYO2,671,1427,14
Odaş Elektrik1,592,5812,92
Olmuksan-IP3,970,5117,80
Orge Enerji Elektrik3,433,639,94
Orma Orman Mahsulleri3,1419,85161,67
Osmanlı Menkul1,562,63-9,30
Ostim Endüstriyel Yat1,111,832,78
Otokar130,003,8351,36
Oyak Yat. Ort.2,040,9928,84
Oylum Sınai Yatırımlar2,465,58141,18
Özak GMYO1,795,9223,52
Özbal Çelik Boru1,244,20-10,14
Özderici GMYO1,074,90-54,47
Özerden Plastik2,172,368,06
Panora GMYO4,622,6725,65
Park Elek.Madencilik2,925,8021,16
Parsan12,511,3042,81
Pegasus63,453,76176,83
Peker GMYO2,992,75-63,64
Penguen Gıda1,504,1738,89
Pera GMYO0,704,48-9,09
Pergamon Dış Ticaret6,221,301,84
Petkim3,522,92-10,60
Petrokent Turizm98,504,0143,38
Pınar Et ve Un6,572,0248,08
Pınar Su1,514,1420,80
Pınar Süt8,445,1135,76
Plastikkart4,052,7950,00
Polisan Holding2,655,16-12,10
Politeknik Metal65,002,3685,36
Prizma Press Matbaacılık4,67-12,55201,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.092,60-0,04
QNB Finans Fin. Kir.24,90-2,58266,18
QNB Finansbank18,591,92106,33
Ral Yatırım Holding5,94-19,62222,83
Ray Sigorta2,292,6964,75
Reysaş GMYO1,394,51101,45
Reysaş Lojistik1,025,1537,84
Rhea Girişim0,754,1713,64
Rodrigo Tekstil2,373,0424,74
Royal Halı1,055,006,06
RTA Laboratuvarları1,363,03-16,22
Sabancı Holding8,856,8822,36
Safkar Ege Soğutmacılık1,663,117,08
Salix Yatırım Holding5,604,6745,45
Sanel Mühendislik4,052,7985,78
Sanifoam Sünger2,023,0661,60
Sanko Pazarlama3,363,0769,35
Saray Matbaacılık1,072,887,00
Sarkuysan3,612,2714,87
Sasa Polyester6,153,197,03
Say Reklamcılık1,173,5424,47
Sekuro Plastik3,022,722,03
Selçuk Ecza Deposu5,395,0798,27
Selçuk Gıda1,694,3227,07
Senkron Güvenlik2,983,47198,00
Serve Film Prodüksiyon1,73-1,14-11,28
Servet GMYO5,102,208,51
Seyitler Kimya4,910,2027,53
Silverline Endüstri1,424,415,97
Sinpaş GMYO0,876,10135,14
Smartiks Yazılım2,454,26
Soda Sanayii5,821,39-13,97
Sodaş Sodyum Sanayii7,362,7932,65
Söktaş1,492,0517,32
Sönmez Filament3,812,1422,12
Sönmez Pamuklu3,562,0114,10
Sumaş Suni Tahta7,210,987,68
Şeker Fin. Kir.3,963,9440,43
Şekerbank0,974,30-11,82
Şişe Cam4,352,59-20,65
Şok Marketler9,783,93-9,02
T. Halk Bankası5,646,21-19,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,3212,34107,77
T.S.K.B.0,873,577,41
T.Tuborg8,042,031,33
Taç Tarım Ürünleri3,622,55-28,46
Tat Gıda4,702,1723,04
TAV Havalimanları24,504,0811,41
Taze Kuru Gıda10,8513,6159,56
Tek-Art Turizm0,744,23-12,94
Tekfen Holding17,083,08-12,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,652,32-10,77
Temapol Polimer Plastik3,663,6819,61
TGS Dış Ticaret3,064,0830,21
Tofaş Oto. Fab.21,702,5539,90
Torunlar GMYO1,624,527,28
Trabzon Liman8,003,4916,30
Trabzonspor Sportif1,323,94-4,08
Trakya Cam2,922,101,08
Trend GMYO1,523,4019,69
TSKB GMYO0,905,889,76
Tuğçelik3,006,3840,85
Tukaş4,558,59174,10
Turcas Petrol1,773,5125,53
Turkcell12,424,372,05
Tümosan Motor ve Traktör4,553,411,11
Tüpraş123,902,9918,75
Türk Hava Yolları11,594,32-28,06
Türk Prysmian Kablo2,004,7115,97
Türk Telekom5,494,9740,77
Türk Traktör40,145,6915,01
Türker Proje Gayrimenkul32,3016,520,50
Ufuk Yatırım1,801,6957,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,593,9239,47
Ulusoy Elektrik24,660,4154,51
Ulusoy Un Sanayi2,834,4336,06
Umpaş Holding0,430,00-21,82
Uşak Seramik1,294,0316,22
Utopya Turizm3,402,10-17,07
Uzertaş Boya1,093,8181,67
Ülker Bisküvi18,833,1828,36
Ünye Çimento2,983,11-10,93
Vakıf Fin. Kir.1,293,20-9,41
Vakıf GMYO1,743,57-10,62
Vakıf Yat. Ort.1,902,7025,00
Vakıflar Bankası4,506,1315,38
Vakko Tekstil3,734,1943,00
Vanet Gıda1,572,6120,77
Verusa Holding15,054,51-9,15
Verusaturk Girisim3,181,923,16
Vestel9,773,9476,04
Vestel Beyaz Eşya14,363,9847,02
Viking Kağıt1,180,857,27
Yapı Kredi Koray GMYO1,961,0313,95
Yapı ve Kredi Bank.2,335,4345,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.3,831,0637,28
Yataş5,815,4429,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,932,20-1,06
Yeni Gimat GMYO10,150,5041,36
Yeşil GMYO0,500,0085,19
Yeşil Yapı0,430,0065,38
Yeşil Yatırım Holding9,881,862,60
Yibitaş İnşaat Malzeme2.550,009,9115,96
Yonga Mobilya6,802,724,77
Yünsa4,742,6013,54
Zorlu Enerji1,164,50-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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